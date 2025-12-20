Kärcher megoldások otthonra és vállalkozásodhoz!
KlinArt projekt Budapest
A Kärcher inverz graffiti projektjei nem csupán látványos művészi alkotások, hanem markáns állásfoglalások a városi környezet tisztasága, a kultúra támogatása és a fenntartható gondolkodás mellett.
Elköltözött a Kärcher Center Kiss
2025 október 2.-án hivatalosan is megnyitott a Karcher Center Kiss Békéscsabán!
Az új cím:5600 Békéscsaba Szarvasi út 20.
Jogszabályi megfelelés
Globális vállalatként kiemelten fontos számunkra az üzleti partnereink, alkalmazottaink és a nyilvánosság által cégünkbe fektetett bizalom.
Kärcher Blog
2025/12/20
Békési Viktória, a Kärcher csapat karácsonyrajongója: számára az ünnep nem a tökéletességről, hanem a közös, stresszmentes pillanatokról szól.
2025/12/04
Bányik-Sas Dorottya, vállalatunk főkönyvelője igazi állatrajongó: három kedvencével osztja meg otthonát. Nemrégiben arról mesélt nekünk, hogyan tart rendet a kisállatok mellett, és mely Kärcher gépek váltak be számára legjobban.
2025/11/21
Robotporszívó karbantartás: hogyan hosszabbíthatod meg a géped élettartamát?
A robotporszívó az egyik legkényelmesebb háztartási eszköz, de csak akkor működik hosszú távon hatékonyan, ha rendszeresen gondoskodunk róla. A gyakori karbantartás nemcsak jobb teljesítményt biztosít, hanem jelentősen megnöveli az eszköz élettartamát is. A modern robotporszívók összetett szenzorokkal és precíziós alkatrészekkel dolgoznak, amelyek akkor maradnak megbízhatóak, ha időnként átvizsgáljuk és megtisztítjuk őket. Most eláruljuk, milyen lépéseket kell elvégezned ahhoz, hogy elkerüld a meghibásodásokat!
