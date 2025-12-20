Home & Garden

KlinArt projekt Budapest

A Kärcher inverz graffiti projektjei nem csupán látványos művészi alkotások, hanem markáns állásfoglalások a városi környezet tisztasága, a kultúra támogatása és a fenntartható gondolkodás mellett.

Kärcher üzlet, szerviz és partnerkereső

Találd meg a hozzád legközelebb lévő Kärcher üzletet és szervizt néhány kattintással.

Elköltözött a Kärcher Center Kiss

2025 október 2.-án hivatalosan is megnyitott a Karcher Center Kiss Békéscsabán!

Az új cím:5600 Békéscsaba Szarvasi út 20.

2025/12/20

A legnagyobb karácsonyrajongó

Békési Viktória, a Kärcher csapat karácsonyrajongója: számára az ünnep nem a tökéletességről, hanem a közös, stresszmentes pillanatokról szól.

2025/12/04

A legnagyobb állatrajongó

Bányik-Sas Dorottya, vállalatunk főkönyvelője igazi állatrajongó: három kedvencével osztja meg otthonát. Nemrégiben arról mesélt nekünk, hogyan tart rendet a kisállatok mellett, és mely Kärcher gépek váltak be számára legjobban.

2025/11/21

Robotporszívó karbantartás: hogyan hosszabbíthatod meg a géped élettartamát?

A robotporszívó az egyik legkényelmesebb háztartási eszköz, de csak akkor működik hosszú távon hatékonyan, ha rendszeresen gondoskodunk róla. A gyakori karbantartás nemcsak jobb teljesítményt biztosít, hanem jelentősen megnöveli az eszköz élettartamát is. A modern robotporszívók összetett szenzorokkal és precíziós alkatrészekkel dolgoznak, amelyek akkor maradnak megbízhatóak, ha időnként átvizsgáljuk és megtisztítjuk őket. Most eláruljuk, milyen lépéseket kell elvégezned ahhoz, hogy elkerüld a meghibásodásokat!

