A Kärcher háztartási tisztítókészülékek magas minőségű, kisebb méretű tisztítókészülékek. A kerti eszközök közé elsősorban olyan öntözőrendszerek tartoznak, amelyek működése rendkívül gazdaságos, az erőforrásokat pedig hatékonyan képesek hasznosítani. A Kärcher termékei minden tisztítási igényhez biztosítják a megoldást. A legismertebb Kärcher-termék a magasnyomású tisztító berendezés. Emellett számos további tisztítókészüléket kínálunk az otthoni és kerti tisztításhoz, például a gőztisztítót és az ablaktisztítót.
Fordíts hátat a járműved belső terét vagy külsejét veszélyeztető szennyeződéseknek. Legyen újra WOW a verda is! Új Kärcher tisztítószerek autókhoz és motorkerékpárokhoz. Fedezd fel most a teljes termékkínálatot!
Ismerd meg a Kärcher akkumulátor-univerzumot. Galaktikus erő, végtelen lehetőség.
A Kärcher Professional takarítógépek nem ismernek határokat. Béreld ki, vidd haza, és már kezdheted is a takarítást.
2025/12/20
Békési Viktória, a Kärcher csapat karácsonyrajongója: számára az ünnep nem a tökéletességről, hanem a közös, stresszmentes pillanatokról szól.
2025/12/04
Bányik-Sas Dorottya, vállalatunk főkönyvelője igazi állatrajongó: három kedvencével osztja meg otthonát. Nemrégiben arról mesélt nekünk, hogyan tart rendet a kisállatok mellett, és mely Kärcher gépek váltak be számára legjobban.
2025/11/21
Robotporszívó karbantartás: hogyan hosszabbíthatod meg a géped élettartamát?
A robotporszívó az egyik legkényelmesebb háztartási eszköz, de csak akkor működik hosszú távon hatékonyan, ha rendszeresen gondoskodunk róla. A gyakori karbantartás nemcsak jobb teljesítményt biztosít, hanem jelentősen megnöveli az eszköz élettartamát is. A modern robotporszívók összetett szenzorokkal és precíziós alkatrészekkel dolgoznak, amelyek akkor maradnak megbízhatóak, ha időnként átvizsgáljuk és megtisztítjuk őket. Most eláruljuk, milyen lépéseket kell elvégezned ahhoz, hogy elkerüld a meghibásodásokat!
