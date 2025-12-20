kereskedő kereső

5 év garancia magasnyomású mosókra

Megújult nyitvatartás

KNOWHOW

00

Kärcher interaktív termékajánló

Kärcher RCV 3 és RCV 5 robotporszívó

Kärcher elektromos felmosó, magasnyomású mosó, ablaktisztító, porszívó

    Home & Garden

    A Kärcher háztartási tisztítókészülékek magas minőségű, kisebb méretű tisztítókészülékek. A kerti eszközök közé elsősorban olyan öntözőrendszerek tartoznak, amelyek működése rendkívül gazdaságos, az erőforrásokat pedig hatékonyan képesek hasznosítani. A Kärcher termékei minden tisztítási igényhez biztosítják a megoldást. A legismertebb Kärcher-termék a magasnyomású tisztító berendezés. Emellett számos további tisztítókészüléket kínálunk az otthoni és kerti tisztításhoz, például a gőztisztítót és az ablaktisztítót.

    Kärcher Magasnyomású mosók

    Magasnyomású mosók

    Kärcher Porszívók

    Porszívók

    Kärcher Száraz-nedves porszívók

    Száraz-nedves porszívók

    Kärcher Robotporszívó

    Robotporszívó

    Kärcher Gőztisztító

    Gőztisztító

    Kärcher Kárpittisztítók

    Kárpittisztítók

    Kärcher Ablaktisztító

    Ablaktisztító

    Kärcher Padlótisztító

    Padlótisztító

    Kärcher Mobil tisztítás

    Mobil tisztítás

    Kärcher Akkumulátoros kerti eszközök

    Akkumulátoros kerti eszközök

    Kärcher Hamuporszívók

    Hamuporszívók

    Kärcher Terasztisztító

    Terasztisztító

    Kärcher Akkus seprőgépek

    Akkus seprőgépek

    Kärcher Kézi seprőgépek

    Kézi seprőgépek

    Kärcher Öntözés

    Öntözés

    Kärcher Szivattyúk

    Szivattyúk

    Kärcher Gőzporszívók

    Gőzporszívók

    Kärcher Elektromos jégkaparó

    Elektromos jégkaparó

    Kärcher Légtisztító

    Légtisztító

    Kärcher Vízszűrő rendszer

    Vízszűrő rendszer

    AZ ÖSSZES AKCIÓS TERMÉK MEGTEKINTÉSE
    kereső
    Kärcher tartozékkereső
    Kärcher tisztító- és ápolószerek

    Know-how

    Tisztítási és karbantartási tippek az otthon és a kert számra

    Signature Line

    Nézd meg Signature Line termékeinket

    Akciós termékek

    Válogass aktuális akciós Kärcher-termékeink közül, és rendelj online néhány kattintással.

    5 év garancia magasnyomású mosókra

    Regisztráld be Kärcher magasnyomású mosódat és hosszabbítsd meg a garanciát 5 évre!

    Üzlet- és szervizkereső

    Találd meg a hozzád legközelebbi Kärcher üzletet és szervizt mindössze néhány kattintással.

    Garanciahosszabbítás

    Regisztráld be Kärcher szivattyúdat, és hosszabbítsd meg 5 évvel a gyári garanciát.

    Autótisztítás WOW hatással!

    Fordíts hátat a járműved belső terét vagy külsejét veszélyeztető szennyeződéseknek. Legyen újra WOW a verda is! Új Kärcher tisztítószerek autókhoz és motorkerékpárokhoz. Fedezd fel most a teljes termékkínálatot!

    Takarítási tippek

    Tisztíts egyszerűen és hatékonyan. Takarítási tippek beltérre és kültérre egyaránt.

    Akkumulátorplatform

    Ismerd meg a Kärcher akkumulátor-univerzumot. Galaktikus erő, végtelen lehetőség.

    Hírlevél

    Iratkozz fel hírlevelünkre, és értesülj elsőként akcióinkról, újdonságainkról!

    GYIK

    Gyakori kérdések és válaszok a Kärcher-termékekkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan.

    Bérelj Kärcher-gépeket!

    A Kärcher Professional takarítógépek nem ismernek határokat. Béreld ki, vidd haza, és már kezdheted is a takarítást.

    Tudástár a Kärchertől

    Takarítási és karbantartási tippek a Kärcher szakértőitől az otthon és a kert számára.

    2025/12/20

    A legnagyobb karácsonyrajongó

    Békési Viktória, a Kärcher csapat karácsonyrajongója: számára az ünnep nem a tökéletességről, hanem a közös, stresszmentes pillanatokról szól.

    2025/12/04

    A legnagyobb állatrajongó

    Bányik-Sas Dorottya, vállalatunk főkönyvelője igazi állatrajongó: három kedvencével osztja meg otthonát. Nemrégiben arról mesélt nekünk, hogyan tart rendet a kisállatok mellett, és mely Kärcher gépek váltak be számára legjobban.

    2025/11/21

    Robotporszívó karbantartás: hogyan hosszabbíthatod meg a géped élettartamát?

    A robotporszívó az egyik legkényelmesebb háztartási eszköz, de csak akkor működik hosszú távon hatékonyan, ha rendszeresen gondoskodunk róla. A gyakori karbantartás nemcsak jobb teljesítményt biztosít, hanem jelentősen megnöveli az eszköz élettartamát is. A modern robotporszívók összetett szenzorokkal és precíziós alkatrészekkel dolgoznak, amelyek akkor maradnak megbízhatóak, ha időnként átvizsgáljuk és megtisztítjuk őket. Most eláruljuk, milyen lépéseket kell elvégezned ahhoz, hogy elkerüld a meghibásodásokat!

    VÁSÁROLJ KÖZVETLENÜL A KARCHER.COM WEBÁRUHÁZBAN
    100% Kärcher
    Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
    Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
    Saját márkaszervíz
    Saját márkaszervíz
    Üzleteink elérhetőségei
    Telefonos ügyfélszolgálat
    60 napos visszaküldés
    60 napos visszaküldés

    15% KEDVEZMÉNY – IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

    √  15%-os kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.

    √  Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.

    √  Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok az otthoni takarításhoz.

    √  Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások. 

    Feliratkozom a hírlevélre