VÍZREGENERÁLÁS
Környezettudatosság felsőfokon. Ezt tudják a Kärcher vízregenerálásért felelős tisztítóberendezései. Mindegy, hogy olajos alkatrészekről vagy épp járműmosásról van szó, akár 85%-kal is csökkenthető az édesvíz felhasználás - köszönhetően ezeknek a speciális víz-újrahasznosító rendszereknek.
Olvass tovább és dönts egy költséghatékony és környezetbarát megoldás mellett.
Olajmentes mosóvíz
Olajmentes mosóvíz keletkezik az autómosó állomások üzemelésekor és a járművek magasnyomású tisztítóval mosásakor. A speciális újrahasznosító rendszerek édesvizet takarítanak meg, csökkentik az üzemelési költséget és megfelelnek a hatályos környezetvédelmi szabályoknak.