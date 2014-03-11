Az eddigi legerősebb seprőgépünk: Kärcher seprő-szívógép

Gyors kefék, nagy teljesítmény: a Kärcher kompakt és erős seprőgépei és seprő-szívógépei pillanatok alatt garantálják a tisztaságot – bárhol és bármikor.

Melyik seprő-szívógép való nekem?

A tökéletes modell minden kihíváshoz, a kézi seprőgépektől a felülős ipari seprő-szívógépekig – a Kärcher seprőgépei és seprő-szívógépei flexibilisek és alkalmazkodnak a fogyasztói igényekhez. A Kärcher kínálatában az összes felhasználási területre megtalálható minden hajtástípus – benzines, dízeles, LPG-s vagy elektromos járművek.

Rövid áttekintés a modelljeinkről:

Kärcher Kézzel vezetett seprőgépek

Kézzel vezetett seprőgépek

Udvarok, ösvények, munkahelyek és előterek seprésére. Gondnokok, kereskedők, szerződéses takarítók és az ipar számára. A kísérős seprőgépek és seprős porszívók ergonomikusak és könnyen üzemeltethetők. Alaposan felsepernek, alacsony porképződéssel - még a sarkokban is. A vontatott gépek 300 m2-től ideálisak.

Kärcher Felülős seprő- és seprő-szívógépek

Felülős seprő- és seprő-szívógépek

Gazdaságos, tiszta és hatékony közepes és nagy területekre: köszönhetően a gépek nagy választékának, a Kärcher seprőgépek minden követelménynek megfelelnek. Mindig különleges fontosságot tulajdonítunk a legújabb, felhasználó-orientált technológiának csakúgy, mint a könnyű kezelhetőségnek, hozzáférésnek és szervizelésnek.

Kärcher Ipari seprőgépek

Ipari seprőgépek

Legyen az a logisztikai szektor, a fémmegmunkálás, az építőipar vagy a cementgyártás: A Kärcher ipari seprőgépek megbízhatók és hatékonyak. Ezeket a gépeket a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, nagy területekre és nagy mennyiségű szennyeződésre. A díjnyertes szűrőrendszer biztosítja a pormentes környezetet, még extrém esetekben is.

Kärcher seprő- és seprő-szívógépek

Egyetlen gép, számtalan lehetőség

Rugalmas használat, hatékony működés: a Kärcher seprőgépek és seprő-szívógépek mindenkit lenyűgöznek. A rugalmasságuk, könnyű kezelhetőségük, tökéletes tisztítási eredményeik teszik a seprést egyszerűbbé, mint valaha.

Egy férfi Kärcher seprőgéppel takarít

Mi is egy seprő-szívógép?

Magas teljesítményű seprés: a seprő-szívógépek minden szennyeződést eltüntetnek kül- és beltéri felületekről. Miben különböznek a seprőgépektől? Használat közben a seprő-szívógép felveri a port egy hengerkefével, majd felszívja azt egy szívóturbina (ventilátor) segítségével, ezután pedig a szűrőrendszerbe üríti.

Hogyan működnek a seprőgépek?

A különféle modellek különböző seprési elv szerint működnek.

Seprő-szívógép, seprőlapát-elv illusztrációja

A seprőlapát-elv

A hengerkefe a haladási iránnyal ellentétesen forog. A por így a gép eleje felé terelődik, majd a porzsákba (közvetlen szennyeződés-felszedés). A Kärcher kézzel vezetett seprőgépei és ipari seprő-szívógépei ezen elv alapján működnek.

Előnyei:

  • Alacsony porfelverés a lassú kefesebességnek és a rövid seprési távnak köszönhetően
  • A kefék kevésbé használódnak
  • Ideális a nagy területű és nehéz szennyeződéshez, valamint finom porhoz egyaránt

Seprő-szívógép, az átdobás elve, illusztráció

Az átdobás elve

A szennyeződés a haladási iránnyal ellentétes irányban gyűlik össze, és a fő hengerkefén keresztül a hátsó szennyeződéstartályba kerül. A Kärcher gyalogvezetésű seprő-szívógépei és felülős seprő-szívógépei ezen elv alapján működnek.

Előnyei:

  • A tartály akár 100%-os töltöttséget is lehetővé tesz
  • Ideális durva és könnyű szennyeződésekhez
  • Könnyedén összegyűjti a durva szennyeződéseket a durvaszennyeződés-lapát segítségével
  • Jó kilátás az előretolt üléspozíciónak köszönhetően
Egy férfi raktárat takarít egy Kärcher felülős seprő-szívógéppel

Melyek a seprő-szívógépek alkalmazási területei?

Egy gép, sok alkalmazási terület: a seprő-szívógépeket elsősorban nagyobb belső és külső felületeken használják. A normál seprőkhöz képest gyorsan és hatékonyan – minimális erőfeszítéssel – távolítják el még a durva és makacs szennyeződéseket, port és hulladékot is.

A seprőgépek/seprő-szívógépek jellemző alkalmazási területei a következők:

  • Raktárak és logisztikai létesítmények
  • Gyárak
  • Parkolók és rakodórámpák
  • Élelmiszer- és italipar
  • Sport- és szabadidős létesítmények
  • Acél- és fémipar
  • Elektronikai ipar
  • Gyógyszeripar és vegyipar
  • Közlekedés és szállítmányozás
  • Kereskedelmi és konferenciaközpontok

Milyen padlókon használhatók a seprőgépek és a seprő-szívógépek?

A különféle padlóburkolatok és a szennyeződéstípusok is eltérő követelményeket támasztanak a seprő-szívógéppel és a funkcióikkal szemben. A standard fő seprőhenger a hagyományos választás, amely rugalmasságával és hosszú élettartamával tűnik ki. Azonban ugyanaz a hengerkefe nem alkalmas minden padlóburkolathoz. Ezért kínál a Kärcher különféle megoldásokat az optimális tisztítási eredmények eléréséhez.

Egy nő műfüvet takarít egy Kärcher kézzel vezetett seprő-szívógéppel

A különféle hengerkefék áttekintése:

Standard fő seprőhenger Kärcher seprőgéphez

Standard fő seprőhenger

  • Közepes keménységű sörték
  • Használható: normál utcai szennyeződésekhez, levelekhez vagy poros környezethez aszfalton, aljzatbetonon vagy térkőburkolaton.
Fő seprőhenger, kemény, Kärcher seprőgépekhez

Fő seprőhenger, kemény

  • Jelentősen keményebb sörték, amelyek közül néhány acélbetéttel is rendelkezik
  • Használható: durva felületek és makacs szennyeződések vagy súlyos hulladékok esetén.
Fő seprőhenger, puha, Kärcher seprőgépekhez

Fő seprőhenger, puha

  • Puha sörték
  • Használható: sima, beltéri padlókon szennyeződés és finom por eltávolítására.
Fő seprőhenger, antisztatikus, Kärcher seprőgépekhez

Fő seprőhenger, antisztatikus

  • Puha sörték
  • Használható: hatékony szőnyegtisztításhoz például kiállításokon vagy sportlétesítményekben és szállodákban.
  • A következő modelleket ajánljuk szőnyegek és műfüves pályák tisztításához: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Egy nő Kärcher felülős seprő-szívógépen ül

Mekkora a seprő-szívógépek felületteljesítménye?

A seprő-szívógépek teljesítménye eltér modell és felszereltség szerint. A különböző seprő-szívógépek (óránkénti) felületteljesítménye az alábbi táblázatban látható. Összehasonlításképpen: egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi kefe teljesítménye (max.) 120 és 160 m² között van.

Seprő-szívógép

Ipari seprő-szívógépek

Felületteljesítmény (óránként)

7.200–28.000 m²

Seprő-szívógép

Felülős seprő-szívógépek

Felületteljesítmény (óránként)

5.100–13.600 m²

Seprő-szívógép

Gyalogvezetésű seprő-szívógépek

Felületteljesítmény (óránként)

3.375–4.725 m²

Seprő-szívógép

Kézzel vezetett seprőgépek/seprő-szívógépek

Felületteljesítmény (óránként)

2.800–3.680 m²

Tanácsadás, szerviz és értékesítés

Kärcher ipari seprő- és seprő-szívógépekkel kapcsolatban forduljon bizalommal értékesítő kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeken:

