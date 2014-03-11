Az eddigi legerősebb seprőgépünk: Kärcher seprő-szívógép

Milyen padlókon használhatók a seprőgépek és a seprő-szívógépek?

A különféle padlóburkolatok és a szennyeződéstípusok is eltérő követelményeket támasztanak a seprő-szívógéppel és a funkcióikkal szemben. A standard fő seprőhenger a hagyományos választás, amely rugalmasságával és hosszú élettartamával tűnik ki. Azonban ugyanaz a hengerkefe nem alkalmas minden padlóburkolathoz. Ezért kínál a Kärcher különféle megoldásokat az optimális tisztítási eredmények eléréséhez.