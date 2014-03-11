Az eddigi legerősebb seprőgépünk: Kärcher seprő-szívógép
Gyors kefék, nagy teljesítmény: a Kärcher kompakt és erős seprőgépei és seprő-szívógépei pillanatok alatt garantálják a tisztaságot – bárhol és bármikor.
Melyik seprő-szívógép való nekem?
A tökéletes modell minden kihíváshoz, a kézi seprőgépektől a felülős ipari seprő-szívógépekig – a Kärcher seprőgépei és seprő-szívógépei flexibilisek és alkalmazkodnak a fogyasztói igényekhez. A Kärcher kínálatában az összes felhasználási területre megtalálható minden hajtástípus – benzines, dízeles, LPG-s vagy elektromos járművek.
Rövid áttekintés a modelljeinkről:
Kézzel vezetett seprőgépek
Udvarok, ösvények, munkahelyek és előterek seprésére. Gondnokok, kereskedők, szerződéses takarítók és az ipar számára. A kísérős seprőgépek és seprős porszívók ergonomikusak és könnyen üzemeltethetők. Alaposan felsepernek, alacsony porképződéssel - még a sarkokban is. A vontatott gépek 300 m2-től ideálisak.
Felülős seprő- és seprő-szívógépek
Gazdaságos, tiszta és hatékony közepes és nagy területekre: köszönhetően a gépek nagy választékának, a Kärcher seprőgépek minden követelménynek megfelelnek. Mindig különleges fontosságot tulajdonítunk a legújabb, felhasználó-orientált technológiának csakúgy, mint a könnyű kezelhetőségnek, hozzáférésnek és szervizelésnek.
Ipari seprőgépek
Legyen az a logisztikai szektor, a fémmegmunkálás, az építőipar vagy a cementgyártás: A Kärcher ipari seprőgépek megbízhatók és hatékonyak. Ezeket a gépeket a legkeményebb ipari felhasználásra tervezték, nagy területekre és nagy mennyiségű szennyeződésre. A díjnyertes szűrőrendszer biztosítja a pormentes környezetet, még extrém esetekben is.
Egyetlen gép, számtalan lehetőség
Rugalmas használat, hatékony működés: a Kärcher seprőgépek és seprő-szívógépek mindenkit lenyűgöznek. A rugalmasságuk, könnyű kezelhetőségük, tökéletes tisztítási eredményeik teszik a seprést egyszerűbbé, mint valaha.
Mi is egy seprő-szívógép?
Magas teljesítményű seprés: a seprő-szívógépek minden szennyeződést eltüntetnek kül- és beltéri felületekről. Miben különböznek a seprőgépektől? Használat közben a seprő-szívógép felveri a port egy hengerkefével, majd felszívja azt egy szívóturbina (ventilátor) segítségével, ezután pedig a szűrőrendszerbe üríti.
Hogyan működnek a seprőgépek?
A különféle modellek különböző seprési elv szerint működnek.
A seprőlapát-elv
A hengerkefe a haladási iránnyal ellentétesen forog. A por így a gép eleje felé terelődik, majd a porzsákba (közvetlen szennyeződés-felszedés). A Kärcher kézzel vezetett seprőgépei és ipari seprő-szívógépei ezen elv alapján működnek.
Előnyei:
- Alacsony porfelverés a lassú kefesebességnek és a rövid seprési távnak köszönhetően
- A kefék kevésbé használódnak
- Ideális a nagy területű és nehéz szennyeződéshez, valamint finom porhoz egyaránt
Az átdobás elve
A szennyeződés a haladási iránnyal ellentétes irányban gyűlik össze, és a fő hengerkefén keresztül a hátsó szennyeződéstartályba kerül. A Kärcher gyalogvezetésű seprő-szívógépei és felülős seprő-szívógépei ezen elv alapján működnek.
Előnyei:
- A tartály akár 100%-os töltöttséget is lehetővé tesz
- Ideális durva és könnyű szennyeződésekhez
- Könnyedén összegyűjti a durva szennyeződéseket a durvaszennyeződés-lapát segítségével
- Jó kilátás az előretolt üléspozíciónak köszönhetően
Melyek a seprő-szívógépek alkalmazási területei?
Egy gép, sok alkalmazási terület: a seprő-szívógépeket elsősorban nagyobb belső és külső felületeken használják. A normál seprőkhöz képest gyorsan és hatékonyan – minimális erőfeszítéssel – távolítják el még a durva és makacs szennyeződéseket, port és hulladékot is.
A seprőgépek/seprő-szívógépek jellemző alkalmazási területei a következők:
- Raktárak és logisztikai létesítmények
- Gyárak
- Parkolók és rakodórámpák
- Élelmiszer- és italipar
- Sport- és szabadidős létesítmények
- Acél- és fémipar
- Elektronikai ipar
- Gyógyszeripar és vegyipar
- Közlekedés és szállítmányozás
- Kereskedelmi és konferenciaközpontok
Milyen padlókon használhatók a seprőgépek és a seprő-szívógépek?
A különféle padlóburkolatok és a szennyeződéstípusok is eltérő követelményeket támasztanak a seprő-szívógéppel és a funkcióikkal szemben. A standard fő seprőhenger a hagyományos választás, amely rugalmasságával és hosszú élettartamával tűnik ki. Azonban ugyanaz a hengerkefe nem alkalmas minden padlóburkolathoz. Ezért kínál a Kärcher különféle megoldásokat az optimális tisztítási eredmények eléréséhez.
A különféle hengerkefék áttekintése:
Standard fő seprőhenger
- Közepes keménységű sörték
- Használható: normál utcai szennyeződésekhez, levelekhez vagy poros környezethez aszfalton, aljzatbetonon vagy térkőburkolaton.
Fő seprőhenger, kemény
- Jelentősen keményebb sörték, amelyek közül néhány acélbetéttel is rendelkezik
- Használható: durva felületek és makacs szennyeződések vagy súlyos hulladékok esetén.
Fő seprőhenger, puha
- Puha sörték
- Használható: sima, beltéri padlókon szennyeződés és finom por eltávolítására.
Fő seprőhenger, antisztatikus
- Puha sörték
- Használható: hatékony szőnyegtisztításhoz például kiállításokon vagy sportlétesítményekben és szállodákban.
- A következő modelleket ajánljuk szőnyegek és műfüves pályák tisztításához: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Mekkora a seprő-szívógépek felületteljesítménye?
A seprő-szívógépek teljesítménye eltér modell és felszereltség szerint. A különböző seprő-szívógépek (óránkénti) felületteljesítménye az alábbi táblázatban látható. Összehasonlításképpen: egy kereskedelmi forgalomban kapható kézi kefe teljesítménye (max.) 120 és 160 m² között van.
Seprő-szívógép
Ipari seprő-szívógépek
Felületteljesítmény (óránként)
7.200–28.000 m²
Seprő-szívógép
Felülős seprő-szívógépek
Felületteljesítmény (óránként)
5.100–13.600 m²
Seprő-szívógép
Gyalogvezetésű seprő-szívógépek
Felületteljesítmény (óránként)
3.375–4.725 m²
Seprő-szívógép
Kézzel vezetett seprőgépek/seprő-szívógépek
Felületteljesítmény (óránként)
2.800–3.680 m²
