Meguntad, hogy már megint foltosak a szőnyegek, kárpitok, matracok vagy épp az autóban lévő ülések? 

A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítói készülékeivel nemcsak a szálmélységig ható alapos kárpittisztítás garantált, hanem speciális kialakításuknak és alaptartozékaiknak köszönhetően nedves-száraz porszívóként is egyaránt használhatóak. 
Praktikus megoldás allergiásoknak, kisállat tulajdonosoknak, kisgyermekes családoknak. 

Amennyiben professzionális felhasználásra keresel megoldást, úgy az ipari szőnyeg- és kárpittisztítókat ide kattintva tudod megnézni.  

A MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS AZ ALLERGIÁSOK SZÁMÁRA

Tapasztalja meg a tisztaság új szintjét spray extrakciós tisztítóinkkal, amelyeket a berlini, neves Európai Allergia Kutató Központ Alapítvány (ECARF) hivatalosan allergiabarátnak minősített.

 
Az ECARF pecsét 2006 óta nemzetközileg elismert és megbízható minősítés azoknak a termékeknek, amelyek bizonyíthatóan javítják az allergiások életminőségét. Ez a tanúsítás bizonyítja, hogy spray extrakciós tisztítóink nemcsak tisztítanak, hanem aktívan hozzájárulnak az egészségesebb beltéri klíma kialakításához is. Tudományosan bizonyított, hogy:

  • Aktívan eltávolítják az allergéneket a szőnyegekből, kárpitokból és a levegőből.
  • Biztonságosan megkötik az allergéneket, például a pollent és a port, így tartós enyhülést nyújtanak a szénanátha és az asztma tüneteinek.

Higiénikus otthont és jobb életminőséget biztosítanak Önnek és családjának.

 
Érvényes az SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 és SE 4 (kizárólag spray extrakciós alkalmazás esetén) modellekre.

 

Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
60 napos visszaküldés
