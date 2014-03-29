Szőnyeg- és kárpittisztító
Meguntad, hogy már megint foltosak a szőnyegek, kárpitok, matracok vagy épp az autóban lévő ülések?
A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítói készülékeivel nemcsak a szálmélységig ható alapos kárpittisztítás garantált, hanem speciális kialakításuknak és alaptartozékaiknak köszönhetően nedves-száraz porszívóként is egyaránt használhatóak.
Praktikus megoldás allergiásoknak, kisállat tulajdonosoknak, kisgyermekes családoknak.
Amennyiben professzionális felhasználásra keresel megoldást, úgy az ipari szőnyeg- és kárpittisztítókat ide kattintva tudod megnézni.
A MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS AZ ALLERGIÁSOK SZÁMÁRA
Tapasztalja meg a tisztaság új szintjét spray extrakciós tisztítóinkkal, amelyeket a berlini, neves Európai Allergia Kutató Központ Alapítvány (ECARF) hivatalosan allergiabarátnak minősített.
Az ECARF pecsét 2006 óta nemzetközileg elismert és megbízható minősítés azoknak a termékeknek, amelyek bizonyíthatóan javítják az allergiások életminőségét. Ez a tanúsítás bizonyítja, hogy spray extrakciós tisztítóink nemcsak tisztítanak, hanem aktívan hozzájárulnak az egészségesebb beltéri klíma kialakításához is. Tudományosan bizonyított, hogy:
- Aktívan eltávolítják az allergéneket a szőnyegekből, kárpitokból és a levegőből.
- Biztonságosan megkötik az allergéneket, például a pollent és a port, így tartós enyhülést nyújtanak a szénanátha és az asztma tüneteinek.
Higiénikus otthont és jobb életminőséget biztosítanak Önnek és családjának.
Érvényes az SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 és SE 4 (kizárólag spray extrakciós alkalmazás esetén) modellekre.