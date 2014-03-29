Szőnyeg- és kárpittisztító

Meguntad, hogy már megint foltosak a szőnyegek, kárpitok, matracok vagy épp az autóban lévő ülések?

A Kärcher szőnyeg- és kárpittisztítói készülékeivel nemcsak a szálmélységig ható alapos kárpittisztítás garantált, hanem speciális kialakításuknak és alaptartozékaiknak köszönhetően nedves-száraz porszívóként is egyaránt használhatóak.

Praktikus megoldás allergiásoknak, kisállat tulajdonosoknak, kisgyermekes családoknak.





Amennyiben professzionális felhasználásra keresel megoldást, úgy az ipari szőnyeg- és kárpittisztítókat ide kattintva tudod megnézni.