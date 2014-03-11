SÚROLÓ- SZÍVÓGÉP. BEFEKTETÉS A HATÉKONYSÁGBA
Egy padlótisztító gépbe való befektetésnek kifizetődőnek kell lennie – egy Kärcher súroló-szívógép pedig megtérül. Mert a kézi tisztításhoz képest a súrológép csökkenti a munkaerő- és anyagköltségeket, ugyanakkor javítja a tisztítás minőségét.
Kompakt/ kézi irányítású súroló-szívógépek
Kis-és közepes méretű területek,például éttermek, üzletek, konyhák, szállodák és egyéb nagy forgalmú, sűrűn berendezett helyiségek gyors és rugalmas tisztításához fejlesztették ki kézi irányítású súroló-szívó gépeinket.
Kísérős súroló-szívógépek
A kísérős súroló-szívógépek tökéletesen alkalmasak közepes méretű területek hatékony tisztításához, például kiskereskedelmi helyiségekben, úszómedencékben, csarnokokban, folyosókon, illetve számos más helyiség padlózatán.
Ráállós és felülős súroló-szívógépek
Ideális választás nagy méretű, kevésbé berendezett területek tisztításához, például raktárakban és gyártócsarnokokban, bevásárlóközpontokban, parkolókban vagy reptereken. Itt megtalálja ráállós és felülős súroló-szívógépeinket.
Egyéb padló tisztítási megoldások
Legyen szó egytárcsás és polírozó gépekről a kemény felületek karbantartásához vagy kimondottan igényes tisztítási feladatok megoldásáról, mint pl. lépcsők vagy mozgólépcsők: tekintse meg egyéb padló tisztító megoldásainkat.
Melyik súroló- szívógép a legmegfelelőbb az Ön számára?
Padlótisztító gépeink különböző méretekben és sokféle felszereltségi szintben állnak rendelkezésre - a speciálisan kifejlesztett tartozékoknak köszönhetően a tisztításon túl nagyon széleskörű alkalmazási módokhoz. Különböző speciális tisztítási megoldások, valamint egyszerű súrológépek teszik teljessé kínálatunkat. Itt minden információt megtalál az egyes kategóriákról, beleértve a kínálatunkban az Ön számára megfelelő súroló- szívógépeket is.
Gazdaságos tisztítási megoldás minden alkalmazáshoz
Egy súroló-szívógéppel minden típusú padlót gazdaságosabban, gyorsabban és alaposabban tisztíthat meg, mint kézi padlótisztítással. A súroló-szívógépek időt és tisztítószert takarítanak meg, így kímélik alkalmazottait és pénztárcáját. Emellett a készülékek könnyen kezelhetők, kevés karbantartást igényelnek, és az alkalmazási területtől függően pontosan olyan kivitelben állnak rendelkezésre, amely ideálisan illeszkedik az ingatlantípushoz, az ingatlan méretéhez és az Ön igényeihez. Akár kis üzletekben és bárokban, nagy szupermarketekben és bevásárlóközpontokban, vagy nagyon nagy területeken, például repülőtereken vagy gyártócsarnokokban alkalmazná: A súroló-szívógép a leghatékonyabb tisztítási megoldás minden padlóhoz, legyen az 30 vagy 30 000 m²-es terület.
A Kärcher B 110 R felülős súroló-szívógép tulajdonságai
Pontosan hogyan működik egy súroló- szívógép?
A görgős vagy tárcsás kefefejes korszerű súroló-szívógépek működési elve megegyezik: a tisztítóoldat közvetlen adagolás esetén a frissvíztartályban való keveredést követően, vagy automata adagolórendszer esetén közvetlenül a kefefejre kerül. A kefe forgásával és érintkezési nyomásával együtt a szennyeződés fellazul. A szennyezett vizet ezután a turbina szívóereje felszívja a gumibetéten keresztül, és összegyűjti a piszkosvíz-tartályban. Ezzel szemben egy egyszerű súrológépben nincs sem turbina, sem gumibetét. A fellazult szennyeződést ezért utólag például a Kärcher nedves/száraz porszívóival kell felszívni.
De nem minden súrológép egyforma
A súrológépek olyanok, mint az autók: működési elvük megegyezik, de nem mindegyik alkalmas az Ön számára. A különböző kialakításoknak és méreteknek, kefefejrendszereknek és hajtástechnológiáknak köszönhetően azonban nagyon könnyen megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő készüléket. Ön tudja, mekkora területei vannak, és hogy le vannak-e fedve vagy sem. Ön ismeri a padló szerkezetét és azt, hogy mennyire piszkosak. Nekünk megvan hozzá a megfelelő padlótisztító gépünk. Biztosan.
Milyen padlóhoz melyik súroló- szívógép való?
A nagy kefesebességnek és a cm²-enkénti nagyobb érintkezési nyomásnak köszönhetően a görgős kefefejjel ellátott súroló- szívógép különösen alkalmas a strukturált és erősen szennyezett padlók alapos tisztítására. Ennek a kefefej-technológiának nagy előnyei vannak durva szennyeződések esetén is. Itt a részecskéket az ellentétes irányban forgó görgők felszedik és egy durva szennyeződés tartályba továbbítják. Az előseprés, mint megelőző munkafolyamat már nem szükséges.
A tárcsás kefefejű súroló-szívógépet általában rutintisztításra és enyhe szennyeződésekhez alkalmas például kórházakban, szállodákban és éttermekben.
Melyik energiaforrás melyik súroló-szívógéphez?
Mérettől és modelltől függően a Kärcher súroló-szívógépek hálózati, akkumulátoros vagy üzemanyaggal működő változatban is kaphatók. Itt is érvényes: az alkalmazás a döntő tényező annak meghatározásában, hogy melyik hajtástechnika a legmegfelelőbb az Ön számára.
A hálózati tápellátású, azaz vezetékes gépek közforgalomtól mentes kisebb beltéri területek tisztítására gazdaságosak és ideálisak, csak a kompakt és kísérős súroló-szívógép kategóriákban érhetők el.
Az akkumulátoros súroló-szívógépek maximális rugalmasságot kínálnak botlásveszély nélkül. A legkisebbtől a legnagyobbig: A Kärcher kínálatában minden kivitel elérhető akkumulátorral működő változatban.
Nagy kültéri vagy jól szellőző beltéri területekhez környezetbarát belső égésű motorral (dízel vagy LPG) szerelt változatainkat ajánljuk. A Kärcher kínálatában belső égésű motorral csak a felülős súroló-szívógép érhető el.
Súrológép saját hajtásrendszerrel vagy anélkül?
A kényelem, a súly és a felhasználóbarátság a döntő tényezők abban, hogy a készüléket szükséges- e felszerelni saját hajtásrendszerrel vagy sem. Egy kb. 50 literes tartálytérfogatú, könnyebb súroló-szívógép hajtásrendszer nélkül is könnyedén üzemeltethető. Nagyobb modellekhez ajánlott az integrált hajtásrendszer, mivel egy ekkora készüléket a saját súlya miatt már nem lehet hosszabb ideig emberi erővel üzemeltetni.
Egy hajtómotor nélküli padlótisztító gép a kefék forgását használja a gép meghajtására. Csekély a kezelő szükséges erőkifejtése.
Ezzel szemben egy hajtásrendszerrel ellátott padlótisztító gépben egy aktív és szabályozható vontatómotor biztosítja a meghajtást, ezáltal nagyon hosszú, fáradtságmentes használatot tesz lehetővé.
Súroló-szívógép. Személyre szabva
A megfelelő tartozékokkal felszerelt Kärcher padlótisztító gépek speciális alkalmazásokhoz, például kristályosításhoz vagy bevonatoláshoz is használhatók. Az alap kopóalkatrészeken felül különféle párnák, tárcsa- és görgőkefék, gumiabroncsok, gumibetét rudak, akkumulátorok és töltők széles választékát kínáljuk, hogy készülékét pontosan az Ön tisztítási igényeinek megfelelően szerelhesse fel. Különféle rögzítőkészletek is kaphatók, például Home-Base-Kit, amellyel kényelmesen viheti magával a kézi tisztítóeszközöket is. Így pontosan az Ön igényeihez szabott súroló-szívógépet kapja.
A megfelelő tisztítószer súroló-szívógépéhez
Nem számít a padló típusa, szennyezettsége, a padlótisztító gép típusa: a Kärcher tisztítószerek széles választékát kínálja, amelyeket a mindenkori követelményeknek megfelelően fejlesztettek ki. Használatuk gazdaságos, rendkívül hatékonyak különböző szennyeződések ellen, természetesen környezetbarát és anyagbarát megoldások, amint azt a legújabb kutatások is igazolják.
Hatékony csíraszám csökkentés fokozott higiéniai követelményekkel
A súroló-szívógép permetező fertőtlenítéshez alkalmas tartozékkészletével minimális pénz- és anyagbefektetéssel egészen új szintű tisztaságot érhet el. A kórokozók száma a padlón, a falakon és a bútorokon hatékonyan csökkenthető megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazásával a szórórúdon vagy a kézi fúvókán keresztül. Megfelelő fertőtlenítőszer alkalmazásával a vonatkozó irányelveknek eleget tevő professzionális permetezéses fertőtlenítés valósítható meg. A tartozékok pályaudvarokon, repülőtereken, iroda- és kereskedelmi épületekben, idősotthonokban, óvodákban, iskolákban, uszodákban vagy sportlétesítményekben használhatók. Az utólagos felszerelés a B 150 R és B 200 R típusú súroló-szívógépeknél lehetséges.
A jövő hatékonysága - seprés és súrolás egy lépésben
Súroló- és seprőgépeinkkel szűk helyeken és nagy tereken egyaránt hatékonyabban takaríthat.
• Idő- és költségmegtakarítás
• Nagy területek gyors és alapos tisztítása
• Hatékony a szennyeződések ellen
Most mégjobb
Hatékony, tartós és gazdaságos – az új B 110 R motoros súroló-szívógéppel a nagy területek, például szupermarketek, repülőterek és raktárak tisztítása most még kényelmesebb. A továbbfejlesztett alkatrészeknek köszönhetően még jobb tisztítási eredményt kínál maximális kényelemmel.
Fényes kilátások
Kompakt, manőverezhető, kényelmes: 1500 négyzetméternél nagyobb területek, mint például raktárak, többszintes parkolóházak vagy bevásárlóközpontok gond nélkül takaríthatók felülős súroló-szívógépeinkkel. A magas ülés biztosítja a tisztítandó felületre való jó rálátást. Szűk helyeken a kis fordulókör rendkívüli manőverezhetőséget biztosít. Az áttekinthető kezelőpanelnek köszönhetően a készülékek intuitív módon kezelhetők – tehát: foglaljon helyet és indulás!
Gyors és rugalmas pillanatok alatt
Az akadályok és a padlón elhelyezett tárgyak már nem jelentenek problémát a takarítás során: a kis és közepes méretű területek, mint például éttermek, konyhák, üzletek és szállodák pillanatok alatt megtisztíthatók a kompakt súroló-szívógépekkel. Manőverezhetőségüknek köszönhetően könnyen vezethetők - a szűk átjárók is gond nélkül tisztíthatók. A különböző modellek optimális eredményeket tesznek lehetővé a legkülönfélébb felületeken, így minden padlóburkolat újra ragyogni fog. A gumibetétes technológiának köszönhetően pedig a padló nem csak tiszta, hanem azonnal száraz és járható lesz.
