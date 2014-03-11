SÚROLÓ- SZÍVÓGÉP. BEFEKTETÉS A HATÉKONYSÁGBA

Pontosan hogyan működik egy súroló- szívógép?

A görgős vagy tárcsás kefefejes korszerű súroló-szívógépek működési elve megegyezik: a tisztítóoldat közvetlen adagolás esetén a frissvíztartályban való keveredést követően, vagy automata adagolórendszer esetén közvetlenül a kefefejre kerül. A kefe forgásával és érintkezési nyomásával együtt a szennyeződés fellazul. A szennyezett vizet ezután a turbina szívóereje felszívja a gumibetéten keresztül, és összegyűjti a piszkosvíz-tartályban. Ezzel szemben egy egyszerű súrológépben nincs sem turbina, sem gumibetét. A fellazult szennyeződést ezért utólag például a Kärcher nedves/száraz porszívóival kell felszívni.

De nem minden súrológép egyforma

A súrológépek olyanok, mint az autók: működési elvük megegyezik, de nem mindegyik alkalmas az Ön számára. A különböző kialakításoknak és méreteknek, kefefejrendszereknek és hajtástechnológiáknak köszönhetően azonban nagyon könnyen megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő készüléket. Ön tudja, mekkora területei vannak, és hogy le vannak-e fedve vagy sem. Ön ismeri a padló szerkezetét és azt, hogy mennyire piszkosak. Nekünk megvan hozzá a megfelelő padlótisztító gépünk. Biztosan.