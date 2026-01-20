Egyéb padló tisztítási megoldások

Legyen szó egytárcsás és polírozó gépekről a kemény felületek karbantartásához vagy kimondottan igényes tisztítási feladatok megoldásáról, mint pl. lépcsők vagy mozgólépcsők: tekintse meg egyéb padló tisztító megoldásainkat.

Kärcher Egytárcsás gépek

Egytárcsás gépek

Legyen szó akár kemény felületről vagy textil padlóburkolatról, a Kärcher-nél garantáltan megtalálja a megfelelő egytárcsás gépet. Valamennyi speciális és sokoldalú felhasználáshoz rendelkezünk a megfelelő gépekkel.

Kärcher Polírozó gépek

Polírozó gépek

Amikor cípők nyomot hagynak: a Kärcher polírozó gépekkel újra ragyogni fog a padló. Alacsony zajszinttel rendelkeznek, így munkaidőben is használhatók.

Kärcher Lépcső és mozgólépcső tisztító gépek

Lépcső és mozgólépcső tisztító gépek

Makulátlan tisztaság pillanatok alatt: a Kärcher lépcső és mozgólépcső tisztítók alaposan tiszta eredményeket érnek el a mozgólépcsőkön és mozgójárdákon, valamint a lépcsőkön és ablakpárkányokon is.

