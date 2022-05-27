MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK
Emlékszel még arra az érzésre, amikor új volt az autód, és a felhajtód frissen volt kikövezve? Amikor a kerti bútoraid először látták meg a napvilágot, és a kerti falak még mohától mentesek voltak? Az olyan WOW volt! De a por, a piszok és a vadon növő növények nem jelenthetnek kihívást számodra és a Kärcher magasnyomású mosód számára. A WOW érzés még mindig megmaradhat. Szerezd vissza! Te és a Kärchered - extrém erővel és könnyedén a kinti kosz ellen. Tedd a piszkos munkát tiszta élménnyé. Hozd vissza a WOW-t. Legyen szó kíméletes ápolásról vagy erőteljes tisztításról - a Kärcher magasnyomású mosói minden tisztítási feladatra tökéletes megoldást kínálnak.
Termékek
Magasnyomású mosók
Mi különbözteti meg a Kärchert? Legyen az finom kezelés vagy erőteljes tisztítás - a Kärcher magasnyomású tisztítói tökéletes megoldást kínálnak minden tisztítási feladathoz. Ahol korábban a piszok uralkodott, ott most nincs más, csak tisztaság. A Kärcher értéket ad az Ön környezetéhez és értéket teremt újjá: az öreg újjá születik, a kopott elegánssá válik. Az elhivatott tervezés, a legmagasabb minőségi követelmények és évtizedek tapasztalata az innovatív magasnyomású tisztítók fejlesztésében teszik mindezt lehetővé.
MELYIK A MEGFELELŐ?
Öt erős típus. A termékcsaládok.
Magasnyomású mosóink tisztító és karbantartó profik. De talán még ennél is többre képesek. Lehet kompakt. Vagy könnyű, kényelmes, mobil és vezeték nélküli. Minden termékcsaládnak megvannak a maga erősségei. Tökéletesen az egyéni igényeidre szabva.
Smart Control
Ezek a csúcstechnológiás magasnyomású mosók bármilyen munkával megbirkóznak. A Home & Garden alkalmazás, a Bluetooth és az olyan okos kiegészítők integrálásával, mint a Smart Control pisztoly és a 3 az 1-ben Multi Jet szórópálca.
Power Control
A nagy teljesítmény, a Home & Garden alkalmazás támogatása és az olyan hatékony eszközök, mint a kijelzővel ellátott Power Control pisztoly vagy a Vario Power fúvóka, a kíméletes és hatékony tisztítást gyerekjátékká teszik ezekkel a készülékekkel.
Standard
Minden, amire az alapos takarításhoz szükséged van: egyszerű kezelés, elegendő teljesítmény a tisztítási feladatok széles köréhez és okos tárolási lehetőségek a mellékelt tartozékok számára.
Classic
Ha mobil és kompakt megoldásokat kedveled, akkor ez az ideális segítő. Kevés helyet foglal, könnyen elpakolható, és mindig gyorsan kéznél van. Okos, integrált tömlő tárolóval.
Akkumulátoros
Ahol nincs konnektor a közelben. Vezeték nélküli kényelem, mobilitás és rugalmasság. És rengeteg energiával, amikor szüksége van rá.
SMART CONTROL
Az első magasnyomású mosó alkalmazásvezérléssel
Ez az első osztály! A Kärcher Smart Control készülékek az első alkalmazással vezérelhető magasnyomású berendezések. Nem számít, mit kell tisztítani, az intelligens alkalmazás megjeleníti a megfelelő beállítást, és közvetlenül az okostelefonról továbbítja azt a Kärcher készülékre. Mindig a megfelelő nyomás, mindig a megfelelő tartozékok - az optimális tisztítási eredményekért.
Alkalmazási területek
Az alkalmazásban található alkalmazás-tanácsadó számos tisztítási helyzethez és tisztítandó tárgyhoz nyújt gyakorlati tippeket és trükköket, mint például a tisztítandó tárgyhoz optimális nyomásszintet, és átadja a helyes beállítást a készüléknek.
Boost üzemmód
A Smart Control készülékek extra teljesítményt biztosító boost üzemmóddal rendelkeznek. Így a makacs szennyeződések sem jelentenek többé problémát, 30 másodpercig még nagyobb nyomást engednek ki. A Boost üzemmód a pisztolyon vagy az alkalmazáson keresztül aktiválható.
Minden benne van
Az olyan okos kiegészítőkkel, mint a Smart Control pisztoly, a 3 az 1-ben Multi Jet szórópálca és a Plug 'n' Clean tisztítószer-rendszer, bármilyen tisztítási kihívást könnyedén megoldhat.
Power Control
Ilyen a modern magasnyomású tisztítás
A tisztítás függ a megfelelő technológiától. A Power Control termékcsalád készülékei ezek egész sorát kínálják. Rengeteg erővel, okos tippekkel és erőteljes tartozékokkal. Úgy, mint például a Power Control pisztoly, ahol a beállított nyomást közvetlenül a kijelzőn olvashatja le, és a szórópálca csavarásával nagynyomású üzemmódról mosószeres üzemmódra válthat. Vagy a Home & Garden alkalmazás, amely megmutatja, milyen technológiával használhatja a magasnyomású mosót még kíméletesebben és hatékonyabban.
Standard
Az új Standard
A Standard termékcsaládba tartozó magasnyomású mosók ugyanolyan funkcionálisak és lényegre törők, mint amilyennek letisztult kialakításuk sugallja. A kínálatban minden igényt kielégítő készülékek találhatók: legyenek könnyűek és kompaktak a kezdő alkalmazók számára, vagy nagy teljesítményűek, vízhűtéses motorral az igényes tisztítási feladatokhoz. Egy WOW mindenkinek.
Classic
Egyszerűen erős
Classic nagynyomású tisztítóink a legjobb bizonyítékok arra, hogy nem kell nagynak lenni ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el. Egyszerűen csak azt teszik, amire hivatottak: hihetetlenül jól tisztítanak. Emellett olyan okos és kompakt kialakításúak, hogy bármilyen munkaterületre könnyedén elvihetők, és helytakarékosan elpakolhatók - akár a csomagtartóban, akár a munka végeztével a pince polcán. Használatuk is gyerekjáték. Röviden: a tökéletes magasnyomású mosók mindenkinek, aki egyszerűen csak magasnyomású tisztítást szeretne végezni.
AKKUMULÁTORos
Messze a konnektortól. Közel a koszhoz.
Áramcsatlakozás nélkül is ragyog: a vezeték nélküli nagynyomású mosó sokoldalúan alkalmazható, például kisebb autókhoz, motorkerékpárokhoz, kerékpárokhoz, hajókhoz és egyéb kisebb, ház körüli tisztítási feladatokhoz. A 14 perces maximális akkumulátor-üzemidőnek köszönhetően áramcsatlakozástól teljesen függetlenül tisztíthat. A kiválasztott üzemmód tisztítás közben állandóan látható a magasnyomású pisztoly analóg kijelzőjén.
Mobil takarítás: Mindig. Mindenhol.
Nagyobb mobilitásra van szükséged? A Kärcher praktikus alacsony és közepes nyomású mosóival a helyszínen távolíthatod el a szennyeződéseket ahelyett, hogy hazavinnéd őket. Újratölthető akkumulátorral és víztartállyal vagy szívótömlővel teljesen függetlenek a víz- és áramcsatlakozástól.
Home & Garden Applikáció
Mire mennénk erővel ész nélkül? Semmire! Éppen ezért a Smart Control termékcsalád készülékei nem csupán rendkívül nagy teljesítményűek, hanem hatalmas Kärcher szakértelemmel is rendelkeznek. Bluetooth-on keresztül könnyedén csatlakoztathatod Smart Control magasnyomású mosódat az okostelefonodhoz a Home & Garden alkalmazással. Szakértőink tippjeinek segítségével pedig visszahozhatod a WOW-t olyan dolgokba, amelyeket ritkán, vagy első alkalommal tisztítasz – szakértő módjára.tudj meg többet
TARTOZÉKOK ÉS TISZTÍTÓSZEREK
Minden összetevő számít. A tartozékok és a tisztítószerek megfelelő kombinációjával még a legmakacsabb szennyeződésnek sem lesz esélye. Az eredeti Kärcher tartozékok növelik a tisztítási teljesítményt, valamint csökkentik a feladat befejezéséhez szükséges időt és a kívánt eredmény eléréséhez szükséges erőfeszítést.
Magasnyomású mosó tartozékok
A Kärcher magasnyomású mosó tartozékok szélesebb skáláját kínálja, mint bármely más márka. Mindez lehetővé teszi, hogy bármilyen tisztítási problémát megoldjunk, függetlenül attól, hogy az mennyire specifikus. Tartozékaink az egyszerű bajonettrendszernek köszönhetően könnyen csatlakoztathatók bármelyik magasnyomású mosónkhoz.
Magasnyomású mosó tisztítószerek
A Kärcher tisztítószerek új generációja nagy feltűnést kelt 3 az 1-ben hatóanyagával. A tökéletes tisztító hatás mellett ezek az új, sokoldalú termékek gyengéd ápolást és megbízható védelmet nyújtanak időt és erőfeszítést megtakarítva. A megújuló és természeti erőforrások használatával a Kärcher még nagyobb hangsúlyt fektet a fenntarthatóságra. Sőt, az intelligens palackdizájn is nyerő. Legyen szó csatlakozásról (Plug ’n’ Clean), a mosószertartály feltöltéséről vagy a tartály mosószer-szívótömlőn keresztüli használatáról, az új tisztítószerek alkalmasak valamennyi Kärcher magasnyomású mosóhoz.
Tisztítószer-keresőnkben további tisztítószereket talál a Kärcher magasnyomású mosókhoz.
Az eco!Booster: takarítson meg sokat a takarítással, takarítson meg sokat a vízen!
Talán ez az eddigi legnagyobb WOW: az ultrahatékony Kärcher eco!Booster. Az 50 százalékkal nagyobb tisztítási teljesítményével még gyorsabban és könnyedebben hozza vissza a WOW-t a kényes felületekre, mint a Kärcher normál lapos sugárral. Ami különösen lenyűgöző, hogy 50 százalékkal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, így értékes erőforrásokat takarít meg. Erősen megrögzött szennyeződések esetén eltávolíthatja a tartozékot, hogy egyes területeket helyenként tisztíthasson.
A Kärcher magasnyomású mosók által biztosított fenntarthatóság
A Kärcher elkötelezettsége a fenntarthatóság mellett
A Kärcher családi vállalkozásban a fenntarthatóság fogalma szilárdan rögzítve van, mert a tisztítás értékmegőrzést jelent. Ezért nemcsak a kiváló tisztítási eredményekre, hanem termékeink tartósságára és javíthatóságára, valamint a fenntartható gyártásra és csomagolásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A Kärcher folyamatosan arra törekszik, hogy még fenntarthatóbbá váljon.
A Kärcher magasnyomású mosók fenntarthatósága
A kerti tömlőhöz képest a Kärcher magasnyomású mosók nemcsak kevesebb vizet használnak, hanem robusztusak, hosszú élettartamúak - az okos tervezésnek és az újrahasznosított anyagok használatának köszönhetően - különösen erőforrás-hatékonyak. A Kärcherrel kiváló minőségű, javítható magasnyomású mosókra számíthat, amelyek hosszú éveken át megbízhatóak maradnak.
Víztakarékosság
A Kärcher magasnyomású mosóval sokkal könnyebb és gyorsabb helyreállítani a WOW-faktort kedvenc tárgyain, mint egy kerti tömlővel. Tény! Amit azonban sokan nem tudnak, hogy a magasnyomású mosó akár 80 százalékkal* kevesebb értékes ivóvizet használ. Az opcionális szívótömlővel történő tisztítás, amellyel a vizet a víztárolóból vagy más alternatív forrásból lehet venni, még erőforrás-takarékosabb.
* A magasnyomású mosó tisztítási feladatonként 80%-kal kevesebb vizet használ, feltételezve, hogy a magasnyomású mosó áramlási mennyisége 40%-a a kerti tömlőének, és feleannyi időre van szükség. Az értékek az alkalmazástól, a készülék osztályától és a tömlő vízhozamától függően változhatnak.
Tartósság
A K 4, K 5 és K 7 osztályú Kärcher magasnyomású mosók vízhűtéses aszinkronmotorokkal vannak felszerelve, amelyek erőteljes teljesítményt és különösen hosszú élettartamot biztosítanak. A titok? Mielőtt a víz a tisztításhoz használná, lehűti a motort, így garantálva az optimális hatékonyságot. És mivel szilárdan meg vagyunk győződve a magasnyomású mosóink minőségéről, lehetőséget kínálunk Önnek a garancia 5 évre történő meghosszabbítására - egyszerűen a készülékek és a tartozékok regisztrálásával.*
* A részt vevő forgalmazó országokban.
Újrahasznosított alapanyag
Az új Power Control Flex és Smart Control Flex magasnyomású mosók nemcsak erőteljesen és a megszokott Kärcher minőséggel tisztítanak, hanem 20%-ban újrahasznosított műanyagból készülnek.* A készülékek mellett a magasnyomású mosó szórófejek** kiválasztott alkatrészei is újrahasznosított műanyagból készülnek. A felhasznált újrahasznosított anyagot újrahasznosított légzsákszövetből és a gyártási folyamatukból visszamaradt anyagból nyerik.
* Csak a készülék, minden műanyag alkatrész a tartozékok kivételével.
** A csövek (a fúvóka, a csatlakozódarab stb. kivételével) Németországban készültek. A rendelkezésre állás a piaci kínálat ingadozásától függ.
A Kärcher-ígéret
A Kärcher magasnyomású mosók előnyei
A Kärcher több mint 70 éve tökéletesíti a magasnyomású mosókat és nyújt ügyfeleinek folytonos innovációkon keresztül egyre jobb tisztítási élményt. Az érvek, amelyek egy Kärcher magasnyomású mosó vásárlása mellett szólnak, sokrétűek – tartson velünk a WOW otthonába.
Technológia, amely előbbre visz!
Kimagasló teljesítmény akár 50%-os idő-, víz- és energiamegtakarításért
Minőség, amelyet látni és érezni lehet
Megbízható márkaminőség, 100%-osan tesztelve funkcióra és teljesítményre
Tapasztalat, amely bizalmat teremt
A tisztítási iparág úttörője és piacvezetője
Fenntarthatóság, amely az embert és a környezetet is segíti
Körforgásos gazdaság támogatása és káros anyagok csökkentése a teljes értékteremtési láncban
Termékek, amelyek annyira sokoldalúak, mint az életed
Minden igényre a megfelelő készülék, minden felhasználáshoz a megfelelő tartozékA KÄRCHER-ÍGÉRET
A magasnyomású mosók alkalmazási területei
A magasnyomású mosók sokoldalú segítők a ház körül, és nagyon egyszerű az alkalmazásuk: csatlakoztasd a készüléket a vízvezetékhez és a konnektorhoz, nyisd meg a csapot, kapcsold be a magasnyomású mosót, és kezdődhet a tisztítási móka. A megfelelő speciális tartozékokkal a készülékek igazi mindenessé válnak: legyen szó nedves fúvásról, csőtisztításról, terasz- vagy ereszcsatornatisztításról - az alkalmazási lehetőségek szinte korlátlanok. Tipikus alkalmazási területek a ház és a kert körül:
- Kerékpárok
- Kerti szerszámok és eszközök
- Kerti és terasz- vagy erkélybútorok
- Kerítések és kisebb kerti utak vagy kőlapok
- Motorkerékpárok és robogók
- Kisautók
- Kültéri lépcsők és nagyobb kerti utak
- Közepes méretű autók és kombik
- Kerti és kőfalak
- lakóautók és terepjárók
- Úszómedencék és nagy teraszok
- Minden a ház körül és a homlokzaton
KNOW-HOW: TIPPEK A KÜLTÉRI TISZTÍTÁSHOZ
Néhány gyakorlati példa mutatja meg, hogyan érheted el a legjobb eredményeket a magasnyomású mosóval. A kültéri területek tisztítására és karbantartására vonatkozó részletes tippeket és információkat a know-how rovatunkban találod.Kärcher know-how
Mohával borított kövek és téglák
Mivel a moha nem csak a kő és a tégla felületén képez vastag réteget, hanem bejut a pórusokba is, eltávolításához szennymaró fúvóka ajánlott. A szennymaró fúvóka koncentrált permetet hoz létre, amely nagy sebességgel rotál. Tartsd a pisztolyt a tisztítani kívánt felületre merőlegesen, és lassan haladj a mosóval az egyik szélétől a másikig, körülbelül 30-80 cm magasságban.
Járművek
A Kärcher speciális tartozékai és tisztítószerei alapos és kíméletes járműápolást tesznek lehetővé. Ahhoz, hogy járműved néhány egyszerű lépéssel csillogóvá váljon, először a Vario Power szórószár segítségével öblítsd le a laza szennyeződéseket. Ezt követően vidd fel a tisztítószert a Vario Power szórószár alacsony nyomású beállításával, vagy opcionálisan habfúvókával, hogy még fényűzőbb, autómosó-stílusú habot kapj. Vidd fel a habot felülről lefelé haladva, ügyelve arra, hogy ne száradjon meg időközben. Növeld a Vario Power szórószáron a nyomást, és öblítsd le a habot, illetve minden szennyeződést/maradványt. A nagyobb figyelmet igénylő területekhez opcionális kefe rögzíthető a szórószárhoz, amely segít fellazítani az odaszáradt rovarokat, szennyeződéseket, sarat.
Teraszok
T-Racer felülettisztítóink optimális megoldást jelentenek nagy külső területek gyors és hatékony tisztítására, 50%-kal gyorsabban, mint szórószárral való tisztítás esetén. Lehetővé teszik továbbá, hogy a fúvókák távolságát a tisztítandó felülethez igazítsák. A kemény felületek, mint például a kő vagy a beton, igény szerint tisztíthatók, akárcsak az érzékeny felületek. A két magasnyomású fúvókával ellátott forgó kar úgynevezett légpárna-effektust generál, ami lehetővé teszi, hogy a felülettisztító a padló felett lebegjen, ezáltal a T-Racer különösen könnyen irányítható tisztítás közben. Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően még az olyan függőleges felületek is optimálisan tisztíthatók, mint például a garázskapuk. További előnye: a burkolat megvédi a felhasználót és a falakat is a vízpermettől.
Kerti gépek
Mondj búcsút a súrolásnak! A Kärcher magasnyomású mosóival szinte pillanatok alatt hatékonyan eltávolítható a szennyeződés, a föld a növény- és virágcserepekről, ásókról, lapátokról, gereblyékről, talicskákról, stb. A Vario Power és a szennymaró szórószárak kimondottan alkalmasak erre a feladatra. A kerti munka még sosem volt ennyire egyszerű és tiszta!
Kerti bútor
Csúnya foltok a kerti bútorokon légszennyezés vagy a legutóbbi tél miatt? Kezeld ezeket a megfelelő magasnyomású tartozékokkal. Erős szennyeződés esetén használd a Kärcher mosókefét Kärcher tisztítószerekkel.
Redőnyök
Tisztítás előtt ereszd le teljesen a redőnyt vagy reluxát. Állítsd a szórószárat alacsony nyomásra, és vidd fel a Kärcher univerzális tisztítószert. Kezdd a redőnyök legalsó részétől. Hagyd a tisztítószert hatni néhány percig, hogy a szennyeződés feloldódjon, de ne hagyd megszáradni. Végül távolítsd el a feloldódott szennyeződést a puha sörtéjű mosókefével, és öblítsd le a tisztítószert a szennyeződéssel együtt a Vario Power szórószár segítségével.
15% KEDVEZMÉNY - IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
√ 15% kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.
√ Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.
√ Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok az otthoni takarításhoz.
√ Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások.Feliratkozom a hírlevélre!