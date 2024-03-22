A tisztítási teljesítmény 50 %-os növekedése laboratóriumi összehasonlításban, független intézet által megerősítve*.

Az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH független intézet által végzett laboratóriumi összehasonlítás a Kärcher eco!Booster** tisztítási teljesítményének 50%-os növekedését mutatta ki. A Kärcher eco!Boostereket a Kärcher standard lapos sugár*** megfelelő megfelelőjével hasonlították össze, mindegyik K 4-től K 7-ig terjedő osztályban. A laboratóriumi összehasonlítás a megnövekedett tisztítási szélesség mellett a víz- és energiahatékonyság ebből eredő 50%-os növekedését is bizonyítja.



A laboratóriumi vizsgálathoz többlépcsős vizsgálati módszert alkalmaztak. A tisztítandó színes táblákon végzett teszt mellett a tisztítást valódi, időjárás által megviselt fa padlólapokon is elvégezték. Az így kapott optimális tisztítási távolságot egy sugárérzékelő segítségével mérhető tisztítási szélességre vezették át. Ennek eredményeképpen az eco!Booster többlet tisztítási teljesítménye bizonyíthatóvá vált.

* A Kärcher eco!Boosterrel a Kärcher standard lapos fúvókájával összehasonlítva.

** Tartalmazza a Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180 készüléket.