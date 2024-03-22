eco!Booster
Ez lehet az eddigi legnagyobb WOW: ismerd meg az ultrahatékony Kärcher eco!Boostert! A hagyományos lapos sugarú fúvókával felszerelt magasnyomású készülékekhez képest az eco!Booster 50 százalékkal nagyobb tisztítóteljesítménnyel rendelkezik, így még gyorsabban és könnyebben ér el WOW-hatást a kényes felületeken. Különösen lenyűgöző, hogy 50 százalékkal nagyobb víz- és energiahatékonyságot kínál, amellyel értékes erőforrásokat takarít meg. Az egyes területek helyi tisztításához levehető fúvókával rendelkezik, így a makacs szennyeződések sem jelentenek számára akadályt.
50%-kal nagyobb tisztítóteljesítmény
A gyorsabb WOW-faktorért: az eco!Booster új mércét állít fel a kényes felületek tisztításában. Sokkal szélesebb területen tisztít a lapos sugarú fúvókával felszerelt készülékekhez képest, így a szennyeződések valóban hatékonyan eltávolíthatók.
50%-kal nagyobb energiahatékonyság
Magasabb tisztítóteljesítmény kevesebb energiafelhasználással: az eco!Booster lehetővé teszi ugyanazon terület ugyanazzal a víznyomással történő tisztítását, de sokkal rövidebb idő alatt.
50%-kal nagyobb vízhatékonyság
Keményen bánik a szennyeződésekkel, de takarékos az erőforrásokkal: az eco!Booster gyorsan és alaposan tisztít, miközben vizet takarít meg.
25%-kal kevesebb zaj
Fokozott tisztítási teljesítmény és még annál is halkabb munkavégzés: az eco!Booster speciális kialakítása akár 25%*** érzékelhető zajcsökkenést eredményez, ha a Home & Garden magasnyomású mosóinkkal, és 15%-ot, ha a Professional készülékeinkkel együtt használjuk.
* A lapos sugarú magasnyomású mosók tisztítóteljesítményével összehasonlítva.
** Azon a képességen alapul, hogy 50 százalékkal nagyobb területet tud megtisztítani, mint egy lapos sugarú mosó azonos mennyiségű energia és víz felhasználása mellett.
A megfelelő tartozékokat itt találod
Az eco!Booster számos magasnyomású mosónkkal kompatibilis, magán és ipari alkalmazásokhoz egyaránt.
Home & Garden
Az eco!Booster még hatékonyabbá teszi a ház körüli takarítást a Home & Garden kategóriába tartozó magasnyomású mosók számára.
Professional
Az eco!Booster tökéletes kiegészítő a professzionális magasnyomású mosókészülékeikhez kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz is.
Egyszerűen nélkülözhetetlen
Az eco!Booster képessége, hogy erőteljesen és hatékonyan tisztítja meg még a kényes felületeket is, igazán sokoldalúvá teszi.
Homlokzattisztítás
A durva homlokzati felületek repedéseiben lévő szennyeződések különösen makacsak. Az eco!Booster magas tisztítóteljesítménye és hatékonysága lehetővé teszi a finom por- és koromrészecskék, valamint a szerves anyagok és a moha tiszta és gyors eltávolítását.
Fafelületek
Az eco!Booster a fafelületek hatékony tisztításának új mércéje. Legyen szó fa bútorok vagy kerítések tisztításáról magánkertekben, vagy teljes fa homlokzatok, burkolatok vagy járdák professzionális tisztításáról, a hagyományos lapos sugárnál 50 százalékkal nagyobb területi teljesítményű, erőteljes eco!Booster időt, erőforrásokat és pénzt takarít meg – bárhol is használják.
Járműtisztítás
A járművek tisztítása során nem csak a megjelenésük javításáról van szó. A szennyeződések, például pollen, rovarmaradványok, útsó stb. rendszeres eltávolítása az alapja a jármű értékét megőrző ápolásnak. A megnövekedett hatékonyság ellenére az eco!Booster ezt különösen erőforrás-takarékos módon teszi.
Home & Garden
TISZTÍTÁSBAN NAGY. VÍZTAKARÉKOSSÁGBAN NAGY.
Új, extrahatékony eco!Booster a Kärchertől: válts 50 százalékkal nagyobb tisztítóteljesítményre, és takaríts meg vizet, energiát és időt. Ez lehet az eddigi legnagyobb WOW.
Az eco!Booster alkalmas minden Kärcher Home & Garden K 4, K 5 és K 7 osztályú magasnyomású mosókhoz. Itt gyorsan megtalálhatod a megfelelő modellt a magasnyomású mosókészülékedhez.
eco!Booster 120 K 2 és K 3 modellekhez
Az eco!Booster 120 minden Kärcher K 2 és K 3 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas. Itt gyorsan megtalálhatod a K 2 vagy K 3 magasnyomású mosódhoz megfelelő modellt.
eco!Booster 130 K 4 modellekhez
Az eco!Booster 130 alkalmas az összes Kärcher K 4 osztályú magasnyomású mosóhoz. Itt gyorsan megtalálhatod a K 4-es magasnyomású mosódhoz megfelelő modellt.
eco!Booster 145 K 5 modellekhez
Az eco!Booster 145 az összes Kärcher K 5 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas. Itt gyorsan megtalálhatod a megfelelő modellt a K 5-ös magasnyomású mosódhoz.
eco!Booster 180 K 7 modellekhez
Az eco!Booster 180 az összes Kärcher K 7 osztályú magasnyomású mosóhoz alkalmas. Itt gyorsan megtalálhatod a K 7-es magasnyomású mosódhoz megfelelő modellt.
A tisztítási teljesítmény 50 %-os növekedése laboratóriumi összehasonlításban, független intézet által megerősítve*.
Az SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH független intézet által végzett laboratóriumi összehasonlítás a Kärcher eco!Booster** tisztítási teljesítményének 50%-os növekedését mutatta ki. A Kärcher eco!Boostereket a Kärcher standard lapos sugár*** megfelelő megfelelőjével hasonlították össze, mindegyik K 4-től K 7-ig terjedő osztályban. A laboratóriumi összehasonlítás a megnövekedett tisztítási szélesség mellett a víz- és energiahatékonyság ebből eredő 50%-os növekedését is bizonyítja.
A laboratóriumi vizsgálathoz többlépcsős vizsgálati módszert alkalmaztak. A tisztítandó színes táblákon végzett teszt mellett a tisztítást valódi, időjárás által megviselt fa padlólapokon is elvégezték. Az így kapott optimális tisztítási távolságot egy sugárérzékelő segítségével mérhető tisztítási szélességre vezették át. Ennek eredményeképpen az eco!Booster többlet tisztítási teljesítménye bizonyíthatóvá vált.
* A Kärcher eco!Boosterrel a Kärcher standard lapos fúvókájával összehasonlítva.
** Tartalmazza a Kärcher eco!Booster 120 / 130 / 145 / 180 készüléket.
*** A szabványos lapos fúvóka a készülék tartozékainak (Vario Power Jet vagy Multi Jet) terjedelmétől függően változik.
Kiemelkedő hatékonyság
Az eco!Booster valódi előrelépést jelent a magasnyomású tisztítás terén. Nemcsak nagyobb teljesítményt, hanem nagyobb hatékonyságot is biztosít a víz-, energia- és időfelhasználás tekintetében. De mit jelent valójában az energia- és vízhatékonyság 50%-os növelése 50%-kal nagyobb tisztítási teljesítmény mellett? Elvégeztük a számításokat, és néhány példán keresztül megmutatjuk, hogy az eco!Booster milyen hatással van az Ön mindennapjaira.
Az eco!Booster előnyeinek bemutatása érdekében egy 380 m²-es tisztítandó területet vizsgáltunk. Mit jelent ez konkrétan? Íme néhány példa*:
Víz: az eco!Boosterrel minden egyes alkalmazással értékes vizet takaríthat meg. A mi példánkban ez 24 fürdőkád megtöltéséhez elegendő víz, hogy körülbelül 50 zuhanyzást lehessen végezni.
Energia: az eco!Booster nemcsak vizet takarít meg, hanem energiahatékony is. Az eco!Boosternek köszönhetően megtakarított energia 57 mosási ciklusra elegendő.
Idő: az idő értékes árucikk. Az eco!Boosterrel a tisztítási munkák akár 50%-kal gyorsabban végezhetők el. A megtakarított idő az élet finomabb dolgaira fordítható, és elegendő ahhoz, hogy nagyjából 12 epizódot nézzen kedvenc sorozatából.
* A kád feltételezett töltési mennyisége: 150 l, 6 perces zuhany: 72 l. Feltételezett fogyasztás mosási ciklusonként: 0,34 kWh. Feltételezett epizód hossza: 45 perc. A Kärcher K 4 - K 7 sorozatú magasnyomású mosók átlagos energia- és vízfogyasztása, valamint időmegtakarítása alapján a Kärcher standard lapos fúvókájával a Kärcher eco!Boosterhez képest.
A számítások alapjául szolgáló feltételezett területméretek négyzetméterben: terasz: 50 négyzetméter, kőfal: 60 négyzetméter, kerti út: 35 négyzetméter, bejárat: 30 négyzetméter, kerítés: 75 négyzetméter, homlokzat: 100 négyzetméter, autó/mobilház: 30 négyzetméter
Professzionális
TÖBB MINT IDŐMEGTAKARÍTÁS. EZ EGY MÉRFÖLDKŐ.
Az 50%-kal megnövelt teljesítményével az eco!Booster új szintre emeli a hatékonyságot és a fenntarthatóságot a tisztításban. Ideális számodra nagyobb, érzékeny anyagból készült függőleges felületek tisztításához, valamint enyhén vagy közepesen beivódott szennyeződések eltávolításához is.
50%-kal nagyobb területteljesítmény
Az eco!Booster új mércét állít a kényes felületek tisztítása terén. Az 50%-kal nagyobb területteljesítmény nemcsak időt takarít meg neked, hanem energiát és vizet is.