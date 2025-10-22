Akkumulátoros kerti eszközök
Legyen szó fű-, sövény- és lombnyírásról, vagy gyom- és avareltávolításról, a Kärcher kerti készülékeivel a kertek még szebbek lehetnek, ráadásul az akkumulátoros üzemeltetésnek köszönhetően mindez zaj és zavaró vezeték nélkül lehetséges.
Akkumulátoros fűnyíró
A mozgékony 18 V-os fűnyíró különösen alkalmas a kisebb és közepes méretű gyepfelületekhez. A kiterjedtebb pázsitfelületekhez a nagy teljesítőképességű 36 V-os fűnyírók jelentik az ideális döntést.
Akkumulátoros szegélyvágó
Szépen lenyírt sarkokról és pázsitszélekről gondoskodnak a Kärcher akkumulátoros pázsittrimmelők. Az egyszerűtől az erőteljesig, a Kärcher minden felhasználási területhez a megfelelő megoldást nyújtja.
Akkumulátoros sövényvágó
Tökéletes sövények és bokrok formára és visszavágására. Az akkumulátoros üzemeltetésnek köszönhetően különösen csendes, kézhez álló, és zavaró vezeték nélküli.
Akkumulátoros bokorvágó és fűnyíró olló
Az akkumulátoros fűnyíró-ollóval a pázsitperemek nyírása könnyedén lehetséges, ráadásul egy egyszerű késcserével a készülék bokornyíróvá alakítható a cserjék precíz formázásához.
Akkumulátoros gyomkiszedők
A Kärcher akkumulátoros gyomeltávolítóval szemben a gyomnak esélye sincs. Segítségével a résekből és szegélyeknél gond nélkül és derekat kímélő módon távolítható el a moha és a gyom.
Akkumulátoros lombfúvó
Villámgyorsan meghódítják az őszi kerteket. A Kärcher akkumulátoros lombfúvók és lombszívók szélsebességgel gondoskodnak rendezett utakról és kertekről.
Akkumulátoros láncfűrész
A könnyű láncfeszítéssel, az automatikus lánckenéssel és az erőteljes vágási teljesítménnyel a Kärcher akkumulátoros láncfűrészei kiváló eredményeket érnek el, miközben működtetésük tökéletesen kényelmet biztosítanak Önnek.
Akkumulátoros ág-és sövényvágó
A fák könnyű karbantartása nehezen hozzáférhető ágak esetében is. Ez sem jelent problémát az ágvágó számára a Kärcher akkumulátorának és a kiváló minőségű bypass pengéjének köszönhetően.
Akkumulátoros permetező
Növényvédelem és -ápolás gombnyomásra: a PSU 4-18 akkumulátoros kézi permetező 18 V-os csereakkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórószárral trágyázza a növényeket finom, egyenletes permetével, célzottan irtja a kártevőket és a gyomot, és kényelmesen öntözi a palántákat – fárasztó, kézi pumpálás nélkül.
