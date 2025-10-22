Akkumulátoros kerti eszközök

Legyen szó fű-, sövény- és lombnyírásról, vagy gyom- és avareltávolításról, a Kärcher kerti készülékeivel a kertek még szebbek lehetnek, ráadásul az akkumulátoros üzemeltetésnek köszönhetően mindez zaj és zavaró vezeték nélkül lehetséges.

Kärcher Akkumulátoros fűnyíró

Akkumulátoros fűnyíró

A mozgékony 18 V-os fűnyíró különösen alkalmas a kisebb és közepes méretű gyepfelületekhez. A kiterjedtebb pázsitfelületekhez a nagy teljesítőképességű 36 V-os fűnyírók jelentik az ideális döntést.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros szegélyvágó

Akkumulátoros szegélyvágó

Szépen lenyírt sarkokról és pázsitszélekről gondoskodnak a Kärcher akkumulátoros pázsittrimmelők. Az egyszerűtől az erőteljesig, a Kärcher minden felhasználási területhez a megfelelő megoldást nyújtja.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros sövényvágó

Akkumulátoros sövényvágó

Tökéletes sövények és bokrok formára és visszavágására. Az akkumulátoros üzemeltetésnek köszönhetően különösen csendes, kézhez álló, és zavaró vezeték nélküli.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros bokorvágó és fűnyíró olló

Akkumulátoros bokorvágó és fűnyíró olló

Az akkumulátoros fűnyíró-ollóval a pázsitperemek nyírása könnyedén lehetséges, ráadásul egy egyszerű késcserével a készülék bokornyíróvá alakítható a cserjék precíz formázásához.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros gyomkiszedők

Akkumulátoros gyomkiszedők

A Kärcher akkumulátoros gyomeltávolítóval szemben a gyomnak esélye sincs. Segítségével a résekből és szegélyeknél gond nélkül és derekat kímélő módon távolítható el a moha és a gyom.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros lombfúvó

Akkumulátoros lombfúvó

Villámgyorsan meghódítják az őszi kerteket. A Kärcher akkumulátoros lombfúvók és lombszívók szélsebességgel gondoskodnak rendezett utakról és kertekről.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros láncfűrész

Akkumulátoros láncfűrész

A könnyű láncfeszítéssel, az automatikus lánckenéssel és az erőteljes vágási teljesítménnyel a Kärcher akkumulátoros láncfűrészei kiváló eredményeket érnek el, miközben működtetésük tökéletesen kényelmet biztosítanak Önnek.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros ág-és sövényvágó

Akkumulátoros ág-és sövényvágó

A fák könnyű karbantartása nehezen hozzáférhető ágak esetében is. Ez sem jelent problémát az ágvágó számára a Kärcher akkumulátorának és a kiváló minőségű bypass pengéjének köszönhetően.

Tovább a termékekhez
Kärcher Akkumulátoros permetező

Akkumulátoros permetező

Növényvédelem és -ápolás gombnyomásra: a PSU 4-18 akkumulátoros kézi permetező 18 V-os csereakkumulátorral, 4 literes tartállyal és teleszkópos szórószárral trágyázza a növényeket finom, egyenletes permetével, célzottan irtja a kártevőket és a gyomot, és kényelmesen öntözi a palántákat – fárasztó, kézi pumpálás nélkül.

Tovább a termékekhez

LEGYEN MINDEN ÚJRA WOW AZ OTTHONODBAN!

A Te kerted, a Te várad, a Te királyságod. Te döntöd el, hogy nézzen ki, és azt is, hogy mennyi időt töltesz ott, mennyit teszel érte. A Kärcher nagy teljesítményű akkumulátoros kerti készülékei segítségével újra ragyogást hozhatsz a kertedbe: legyen az pázsit, sövény és faápolás, vagy épp levél- és gyomeltávolítás - hozd vissza a WOW érzést a Kärcherrel.

VÁSÁROLJ KÖZVETLENÜL A KARCHER.COM WEBÁRUHÁZBAN
100% Kärcher
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Saját márkaszervíz
Saját márkaszervíz
Üzleteink elérhetőségei
Telefonos ügyfélszolgálat
60 napos visszaküldés
60 napos visszaküldés

15% KEDVEZMÉNY - IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

√  15% kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.

√  Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.

√  Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok a otthoni takarításhoz.

√  Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások. 

Hírlevél feliratkozás