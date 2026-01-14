Akkumulátoros fűnyíró

Nincs kábel. Nincs üzemanyag. Kábel nélkül. Üzemanyag nélkül. A Kärcher manőverezhető 18 V fűnyírói és a nagy teljesítményű 36 V fűnyírói tökéletes vágásteljesítményt nyújtják a maximálisan kihasználható mobilitással együtt. Az összes csomag tartalmazza: az 5,0 Ah-os akkumulátort, a gyorstöltőt és a talajtakaráshoz szükséges csatlakozót.

Kärcher Nincs kábel. Nincs üzemanyag.

Tulajdonságok

A lenyírt füvet a csomagban lévő mulcsozó dugó segítségével természetes trágyaként is eloszlathatod a pázsiton.

Kärcher akkumulátoros fűnyíróján mulcsozó dugó segítségével könnyedén üríthető a lenyírt fűmennyiség.

Tökéletes vágás egészen a peremek mentén is. Ennek köszönhetően az utólagos kézi igazítás feleslegessé válik.

Tökéletes vágás egészen a peremek mentén is Kärcher akkumulátoros fűnyíró segítségével.

A markolat praktikus formatervezése helytakarékos tárolást tesz lehetővé.

Praktikus formatervezésű markolat a Kärcher akkumulátoros fűnyíróján
Lítiumion akkumulátor

Hosszú élettartam a nagy teljesítményű a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.

Kärcher akkumulátoros fűnyíró kiegészítő meghajtással rendelkezik, hogy az emelkedős területeken is könnyedén végezhessük a fűnyírást.

Gond nélküli fűnyírás az emelkedőkön is a kiegészítő meghajtással.

Magassághoz egyedileg állítható tolókar, mely a Kärcher akkumulátoros fűnyíróját még kényelmesebb használattal ruházza fel.

A tolókar, magassághoz mérten egyedileg állítható.

Több szinten állítható vágási magasság, a tökéletes fűnyírás érdekében.

Több szintű vágási magasság egyetlen mozdulattal.

Kärcher akkumulátoros fűnyíró acélpengével felszerelt a precíz vágás érdekében.

Éles acélpenge biztosítja a precíz vágást.

Ergonomikus markolat a kényelmes használatért.

A habszivaccsal bevont markolat biztos fogásról és kellemes tapintásról gondoskodik.

Előnyök

Az erőteljes LMO 36-46 akkumulátoros fűnyíró a nagy vágási szélességgel és a nagy űrtartalmú gyűjtőkosárral gyors fűnyírást tesz lehetővé. A Push Assist funkció gombnyomásra beindítja a hátsókerék meghajtást, ami pillanat alatt gondoskodik a problémamentes fűnyírásról még egy emelkedőn is.

18 V Kärcher Akkumulátor

18-33 lawn mower

LMO 18-33 Battery Set fűnyíró

Maximális mobilitás és irányíthatóság minimális súly mellett. Az LMO 18-33 akkumulátoros készlet a 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher akkumulátorral egyesíti a vezeték nélküli fűnyíró nyújtotta szabadságot a kompakt méret kényelmével.

Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási szélesség: 33 cm
Vágási magasság: 35–65 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 35 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 250 m²

*Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

18-36 lawn mower

LMO 18-36 Battery Set fűnyíró

A vágási magasság kényelmesen állítható a készülék felső részén. Akkumulátor-töltöttségenként akár 350 m² felületi teljesítményével az LMO 18-36 akkumulátoros fűnyíró készlet nagyfokú rugalmasságot nyújt kisebb és közepes méretű kertekhez.

Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási szélesség: 36 cm
Vágási magasság: 30–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 45 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 350 m²

* Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

36 V Kärcher Akkumulátor

36-40 lawn mower

LMO 36-40 Battery Set fűnyíró

Egy akkumulátor-töltéssel akár 550 m²-nyi terület is könnyedén lenyírható. Az 50 liter űrtartalmú gyűjtőkosárral ideális a nagyobb kertekhez is: az LMO 36-40 akkumulátoros fűnyíró készlet erőteljes 36 V / 5,0 Ah-s akkumulátorral rendelkezik.

Akkumulátor-feszültség: 36 V
Vágási szélesség: 40 cm
Vágási magasság: 20–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 50 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 550 m²

* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

36-46 Lawn Mower

LMO 36-46 Battery Set fűnyíró

Gond nélküli fűnyírás emelkedőkön is: az LMO 36-46 akkumulátoros készlet rendelkezik Push Assist, azaz a hátsókerék meghajtás funkcióval.

Feszültség: 36 V
Vágási szélesség: 46 cm
Vágási magasság: 20–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 55 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 650 m²

* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.

Kärcher Akkumulátor-Platform

