LMO 36-40 Battery Set fűnyíró

Egy akkumulátor-töltéssel akár 550 m²-nyi terület is könnyedén lenyírható. Az 50 liter űrtartalmú gyűjtőkosárral ideális a nagyobb kertekhez is: az LMO 36-40 akkumulátoros fűnyíró készlet erőteljes 36 V / 5,0 Ah-s akkumulátorral rendelkezik.

Akkumulátor-feszültség: 36 V

Vágási szélesség: 40 cm

Vágási magasság: 20–70 mm

Gyűjtőkosár űrtartalma: 50 l

Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 550 m²

* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.