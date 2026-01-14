Akkumulátoros fűnyíró
Nincs kábel. Nincs üzemanyag. Kábel nélkül. Üzemanyag nélkül. A Kärcher manőverezhető 18 V fűnyírói és a nagy teljesítményű 36 V fűnyírói tökéletes vágásteljesítményt nyújtják a maximálisan kihasználható mobilitással együtt. Az összes csomag tartalmazza: az 5,0 Ah-os akkumulátort, a gyorstöltőt és a talajtakaráshoz szükséges csatlakozót.
Tulajdonságok
A lenyírt füvet a csomagban lévő mulcsozó dugó segítségével természetes trágyaként is eloszlathatod a pázsiton.
Tökéletes vágás egészen a peremek mentén is. Ennek köszönhetően az utólagos kézi igazítás feleslegessé válik.
A markolat praktikus formatervezése helytakarékos tárolást tesz lehetővé.
Hosszú élettartam a nagy teljesítményű a lítiumion-akkumulátornak köszönhetően.
Gond nélküli fűnyírás az emelkedőkön is a kiegészítő meghajtással.
A tolókar, magassághoz mérten egyedileg állítható.
Több szintű vágási magasság egyetlen mozdulattal.
Éles acélpenge biztosítja a precíz vágást.
A habszivaccsal bevont markolat biztos fogásról és kellemes tapintásról gondoskodik.
Előnyök
18 V Kärcher Akkumulátor
LMO 18-33 Battery Set fűnyíró
Maximális mobilitás és irányíthatóság minimális súly mellett. Az LMO 18-33 akkumulátoros készlet a 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher akkumulátorral egyesíti a vezeték nélküli fűnyíró nyújtotta szabadságot a kompakt méret kényelmével.
Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási szélesség: 33 cm
Vágási magasság: 35–65 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 35 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 250 m²
*Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
LMO 18-36 Battery Set fűnyíró
A vágási magasság kényelmesen állítható a készülék felső részén. Akkumulátor-töltöttségenként akár 350 m² felületi teljesítményével az LMO 18-36 akkumulátoros fűnyíró készlet nagyfokú rugalmasságot nyújt kisebb és közepes méretű kertekhez.
Akkumulátor-feszültség: 18 V
Vágási szélesség: 36 cm
Vágási magasság: 30–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 45 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 350 m²
* Maximális teljesítmény 18 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
36 V Kärcher Akkumulátor
LMO 36-40 Battery Set fűnyíró
Egy akkumulátor-töltéssel akár 550 m²-nyi terület is könnyedén lenyírható. Az 50 liter űrtartalmú gyűjtőkosárral ideális a nagyobb kertekhez is: az LMO 36-40 akkumulátoros fűnyíró készlet erőteljes 36 V / 5,0 Ah-s akkumulátorral rendelkezik.
Akkumulátor-feszültség: 36 V
Vágási szélesség: 40 cm
Vágási magasság: 20–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 50 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 550 m²
* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.
LMO 36-46 Battery Set fűnyíró
Gond nélküli fűnyírás emelkedőkön is: az LMO 36-46 akkumulátoros készlet rendelkezik Push Assist, azaz a hátsókerék meghajtás funkcióval.
Feszültség: 36 V
Vágási szélesség: 46 cm
Vágási magasság: 20–70 mm
Gyűjtőkosár űrtartalma: 55 l
Teljesítmény akkumulátor-töltöttségenként*: 650 m²
* Maximális teljesítmény 36 V / 5,0 Ah-s Kärcher csereakkumulátorral.