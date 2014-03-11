Akkus seprőgépek
Ha olyan készüléket keresel, ami megkönnyíti a két nagytakarítás közti padlótisztítást, akkor jó hírünk van, hiszen a KB 5 akkus seprőgépekkel gyerekjáték a seprés. Csak bekapcsolod és abrakadabra – volt kosz, nincs kosz!
Minek bajlódni a szöszök, morzsák, állatszőrök, hajszálak összeszedésével, ha ez a zseniális készülék könnyedén megcsinálja helyetted?
Bizony, jól olvasod! Egyaránt összeszedi őket a keménypadlóról és a szőnyegről is.
Helytakarékos, akkumulátoros, alaposan tisztít és kényelmes. Kell ennél több?
Tisztaság pillanatok alatt
Ki ne ismerné a helyzetet, amikor az ember épphogy végez a porszívó elrakásával és pillanatok alatt máris néhány morzsa a padlón hever? Na, ilyenkor jön jól a KB 5 akkus seprőgép!
Ez a kis helyigényű készülék gyorsabban kéznél van, mintha újra elő kéne venned a porszívód, akkumulátoros, szóval a lakás bármely pontján használhatod, ráadásul alaposan és porolás nélkül tisztít, nem úgy, mint egy hagyományos seprű.
Litium-ion akkumulátorának köszönhetően a keménypadlón, megállás nélkül, akár 30 percen keresztül is tudod használni a KB 5 akkus seprőgépeket.
Kicsi, mozgékony és bármikor bevetésre kész! Ott használod a lakásban, ahol csak akarod - kellemetlen vezetékhúzkodás nélkül.
Akár dizájn elemként is funkcionálhat otthonodban. Kompakt kialakításának köszönhetően bárhol, még a legkisebb háztartásokban is könnyedén elfér.
Hogyan működik?
A titka, az egyedi fejlesztésű Kärcher Adaptiv Cleaning rendszernek köszönhető. A speciális tisztítókefék és a mozgó seprőperem együttes összhangja tökéletesen vezeti el az összegyűjtött szennyeződést a porfelfogó tartályba - hátra maradt kosz és szálló por cicák nélkül.
A KB 5 seprőgép sokoldalú felhasználásra lett tervezve
A Kärcher akkus seprőgéppel még a reggeli rohanás közben is fél kézzel pillanatok alatt össze tudod gyűjteni a lepotyogott morzsákat vagy épp az elhullajtott hajszálakat, állatszőröket. Mindegy, hogy keménypadlót vagy szőnyeget takarítanál, a KB 5 készülékre mindkét esetben számíthatsz!
