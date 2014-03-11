Akkus seprőgépek

Ha olyan készüléket keresel, ami megkönnyíti a két nagytakarítás közti padlótisztítást, akkor jó hírünk van, hiszen a KB 5 akkus seprőgépekkel gyerekjáték a seprés. Csak bekapcsolod és abrakadabra – volt kosz, nincs kosz!

Minek bajlódni a szöszök, morzsák, állatszőrök, hajszálak összeszedésével, ha ez a zseniális készülék könnyedén megcsinálja helyetted?

Bizony, jól olvasod! Egyaránt összeszedi őket a keménypadlóról és a szőnyegről is.

Helytakarékos, akkumulátoros, alaposan tisztít és kényelmes. Kell ennél több?