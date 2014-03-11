Akkus seprőgépek

Ha olyan készüléket keresel, ami megkönnyíti a két nagytakarítás közti padlótisztítást, akkor jó hírünk van, hiszen a KB 5 akkus seprőgépekkel gyerekjáték a seprés. Csak bekapcsolod és abrakadabra – volt kosz, nincs kosz!
Minek bajlódni a szöszök, morzsák, állatszőrök, hajszálak összeszedésével, ha ez a zseniális készülék könnyedén megcsinálja helyetted?
Bizony, jól olvasod! Egyaránt összeszedi őket a keménypadlóról és a szőnyegről is.

Helytakarékos, akkumulátoros, alaposan tisztít és kényelmes. Kell ennél több?

Tisztaság pillanatok alatt

Ki ne ismerné a helyzetet, amikor az ember épphogy végez a porszívó elrakásával és pillanatok alatt máris néhány morzsa a padlón hever? Na, ilyenkor jön jól a KB 5 akkus seprőgép!

Ez a kis helyigényű készülék gyorsabban kéznél van, mintha újra elő kéne venned a porszívód, akkumulátoros, szóval a lakás bármely pontján használhatod, ráadásul alaposan és porolás nélkül tisztít, nem úgy, mint egy hagyományos seprű.

Akku

Litium-ion akkumulátorának köszönhetően a keménypadlón, megállás nélkül, akár 30 percen keresztül is tudod használni a KB 5 akkus seprőgépeket.

Kicsi, mozgékony és bármikor bevetésre kész! Ott használod a lakásban, ahol csak akarod - kellemetlen vezetékhúzkodás nélkül.

Akár dizájn elemként is funkcionálhat otthonodban. Kompakt kialakításának köszönhetően bárhol, még a legkisebb háztartásokban is könnyedén elfér.

Hogyan működik?

A titka, az egyedi fejlesztésű Kärcher Adaptiv Cleaning rendszernek köszönhető. A speciális tisztítókefék és a mozgó seprőperem együttes összhangja tökéletesen vezeti el az összegyűjtött szennyeződést a porfelfogó tartályba - hátra maradt kosz és szálló por cicák nélkül.

Csak kényelmesen!

KÉNYELEM: egy rövidke szó, hatalmas jelentéssel.
Ez az, amit egy seprű nem tud biztosítani, a KB 5 készülékeknél viszont más szóba se jöhet. Egy Kärcher akkumulátoros seprűvel nincs többé fárasztó hajolgatás, piszkos kéz, feldőlt seprű, elmaradt morzsák, kefére tapadt hajszálak. Kattints a képen lévő körökre és fedezd fel a KB 5 akkumulátoros seprűt.

A KB 5 seprőgép sokoldalú felhasználásra lett tervezve

A Kärcher akkus seprőgéppel még a reggeli rohanás közben is fél kézzel pillanatok alatt össze tudod gyűjteni a lepotyogott morzsákat vagy épp az elhullajtott hajszálakat, állatszőröket. Mindegy, hogy keménypadlót vagy szőnyeget takarítanál, a KB 5 készülékre mindkét esetben számíthatsz!

Mindig alapos munkát végez: a szennyeződést felsepri nem pedig maga előtt tolja.
Szőnyegseprés hatékonyan: a kefe egészen a szálak mélyéig hatol, így volt-nincs szennyeződés.
Állatbarátok kedvenc készüléke: ha állatszőrről van szó, a KB 5 nem válogat. Ugyan olyan precízen gyűjti össze a rövid szőröket, mint a hosszút.
Tökéletes tisztítás a sarkokban és peremeknél is: nincs a pici kosz, ami megszökhet a KB 5 elöl.
Szűk helyeken is kényelmesen: lépcsőfok tisztít gyorsan, hatékonyan és komfortosan.
Nehezen tisztítható helyek sem kihívás: gond nélkül befér a kanapé vagy akár a komód alá is.
Tárgyak között könnyedén: az asztal körüli szlalomozás helyett egyszerűen csak told körbe a széklábak körül a KB 5 seprőgépet, és láss csodát, újra szempillantás alatt tisztaság van.
