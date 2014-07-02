Tartozékok

A Kärcher eredeti tartozékaival optimalizálhatja a teljesítményt és meghosszabbíthatja tisztítóeszközei élettartamát. A különleges feladatokhoz – például homokfúvás magasnyomású tisztító berendezéssel – a tartozékkészletek optimális megoldásokat biztosítanak.

Tartozékok gőztisztítókhoz és magasnyomású mosókhoz

Tartozékok magasnyomású mosókhoz és homlokzat tisztításhoz

Tartozékok ablaktisztításhoz és jármű tisztításhoz

Tartozékok magasnyomású mosókhoz

Tartozékok porszívókhoz és magasnyomású mosókhoz

Különböző alkalmazási területek a Kärcher tartozékokkal

Home&Garden Magasnyomású mosó tartozékok

 

Ideális segítség a ház körüli takarításokhoz: a Kärcher tartozékokkal kényelmesen és sokoldalúan használhatod a magasnyomású mosódat. 

