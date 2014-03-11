Szivattyúk

Vízelvezetéshez vagy kertöntözéshez keresel nemcsak egy megbízható szivattyút, hanem egy költséghatékony megoldást is egyben?

A Kärcher öntözőszivattyúi között garantáltan megtalálod a számításodat a kerted gazdaságos vízellátására – legyen szó öntözésről vagy házi vízellátásról. Valamennyi kerti öntöző-, mélykút-, tartály- vagy hordószivattyú masszív felépítésű, praktikus kialakítású, ami kényelmes használatot biztosít, ráadásul akár 30%-kal több energiát is megtakaríthatsz velük.

Míg az egyes szivattyúk vizet adnak, addig a Kärcher víztelenítő szivattyúkkal a szennyezett és a tiszta vizet is meglepően gyorsan, egyszerűen és alaposan tudod ki-, át- vagy elszivattyúzni – tóból, medencéből, pincéből, házból, építési gödörből.

Olvass tovább és merülj el a szivattyúk világában...