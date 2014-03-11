Szivattyúk

Vízelvezetéshez vagy kertöntözéshez keresel nemcsak egy megbízható szivattyút, hanem egy költséghatékony megoldást is egyben?

A Kärcher öntözőszivattyúi között garantáltan megtalálod a számításodat a kerted gazdaságos vízellátására – legyen szó öntözésről vagy házi vízellátásról. Valamennyi kerti öntöző-, mélykút-, tartály- vagy hordószivattyú masszív felépítésű, praktikus kialakítású, ami kényelmes használatot biztosít, ráadásul akár 30%-kal több energiát is megtakaríthatsz velük.

Míg az egyes szivattyúk vizet adnak, addig a Kärcher víztelenítő szivattyúkkal a szennyezett és a tiszta vizet is meglepően gyorsan, egyszerűen és alaposan tudod ki-, át- vagy elszivattyúzni – tóból, medencéből, pincéből, házból, építési gödörből.

Olvass tovább és merülj el a szivattyúk világában...

Tuachpumpe

Víztelenítő szivattyúk

A Kärcher víztelenítő szivattyúival garantált a gyorsaság és az alapos tisztaság:

– A búvárszivattyúk óránként akár 18.000 literes kapacitással vezetik el a vizet.
– A víz akár 1 mm-ig kiszivattyúzható.

TOVÁBB A TERMÉKEKHEZ
Druckerzeugende Pumpen

Öntözés és házi vízellátás

A Kärcher öntöző és házi vízellátó szivattyúk kényelmesen és sokoldalúan felhasználhatóak:

– Valamennyi szivattyú automatán kapcsol be és ki, vízszükséglettől függően.
– Egyaránt ideálisak a ház és a kert kútvízzel, talajvízzel vagy épp esővízzel való ellátására.

TOVÁBB A TERMÉKEKHEZ

LEGYEN ÚJRA WOW AZ OÁZISOD.

Minden igényre és felhasználási területre van megfelelő megoldásunk, és innovatív szivattyúinkkal segítségedre vagyunk abban, hogy zöld oázisodat gondmentesen és fenntarthatóan öntözhesd. A nyomószivattyúk az eső- és talajvizet oda szállítják, ahol arra szükség van, a kertben és a házban is. A merülőszivattyúk ellenben eltávolítják a nem kívánatos vagy nem szükséges vizet. Mi a te feladatod? Csak lazítani.

BP 4 Garden szivattyú használata ciszternából való öntözéshez

Találd meg a megfelelő szivattyút!

A Kärcher szivattyúk nem csupán sokoldalú felhasználási lehetőségeikkel, hanem kivétel nélküli masszív felépítésükkel, hosszú élettartamukkal és egészségkímélő formatervezésükkel is kiemelkednek a piacon kapható szivattyúk közül.

Kert öntözéshez keresel szivattyút? 
A kerti és hordószivattyúk kiválóan alkalmasak erre a feladatra. Míg a hordószivattyú a felfogott esővizet közvetlenül a hordóból szívja ki, így megspórolva a nehéz öntözőkanna cipelését, addig a kerti sorozat tagjait magasabb teljesítmény a jellemzi, és egyszerűen az esőztetőkhöz is csatlakoztathatók.

Mély kutakból, ciszternákból történő öntözéshez használj mélykút-szivattyút. Legyen szó esővízgyűjtő tartályról, hordóról vagy kútról – ha a vízszint túlságosan alacsony, a szivattyú automatikusan lekapcsol. A merülőnyomó szivattyú sorozat ideális választás a szűk, mély kutakhoz. A házi és kerti szivattyúk egyaránt vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak – így téve még kényelmesebbé a vízhasználatot. Gond nélkül használhatók mosógépekhez vagy házi vízellátáshoz is. Készüléksorozattól függően egyes szivattyúk akár lábbal is működtethetők: ezek nemcsak a hátat kímélik, hanem le is egyszerűsítik a készülékek használatát.

Nagyteljesítményű víztelenítő szivattyúink mindig, minden helyzetben megbízható és gyors segítséget nyújtanak – legyen szó tavak, a medencék vagy a épp a pince víztelenítéséről.

Kärcher szivattyú-tanácsadó: igazi segítség a tökéletes szivattyú kiválasztásához!

Nem igazodsz ki a szivattyúk széles kínálatában?
Szeretnéd tudni, hogy melyik szivattyú az, ami az igényednek a leginkább megfelel?

Kattints szivattyú-tanácsadó oldalunkra, majd töltsd ki a kérdéseket 2 perc alatt, és már ajánljuk is a legmegfelelőbb készüléket!

TOVÁBB A SZIVATTYÚ-TANÁCSADÓHOZ
Tauchpumpen
druckerzeugende Pumpen

Hol használhatod a Kärcher szivattyúkat? Mindenhol. Házban és kertben egyaránt.

Anwendungsübersicht Garten 2016

Öntözőrendszerek

  1. Kärcher Rain System® 
  2. Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic öntözésidőzítő
  3. Premium fém locsolópisztoly 
  4. Premium öntözőrúd
  5. Kerti zuhany
  6. Plus univerzális tömlőcsatlakozó
  7. Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval
  8. OS 5.320 SV négyszög-esőztető
  9. HT 4.520 Kit tömlőkocsi
  10. HR 7.315 Kit Premium tömlőhordozó
  11. PrimoFlex® Premium tömlő
  12. CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz
  13. CR 3.110 kompakt tömlődoboz

Öntözőszivattyúk

14.  BP 4 Garden Set
15.  BP 7 Home & Garden eco!ogic
16.  BP 1 Barrel
17.  BP 6 Deep Well
18.  BP 2 Cistern 

 

Vízelvezető szivattyúk

19.  SP 7 Dirt Inox
20.  SP 6 Flat Inox

Kärcher szivattyúk garanciahosszabbítása

Garanciahosszabbítás

Tudtad, hogy a BP Garden, BP Home & Garden, valamint SP Dirt és SP Flat szivattyúk garanciája 5 évre meghosszabbítható?

Kattints ide, és hosszabbítsd meg a készüléked garanciáját gyorsan, könnyedén és kényelmesen.

 

Tovább a garanciahosszabbításhoz

Videók

Házi és kerti nyomószivattyúk

Kerti nyomószivattyúk

Szivattyú- és öntözőrendszerek

Merülőszivattyúk tiszta vízhez

Merülőszivattyúk szennyezett vízhez

Víztelenítő szivattyúk IQ-szintmérővel

Kärcher BP 5 szivattyú

Folyamatos vízellátás a kertben és házban egyaránt.

A mélykút-szivattyúk sorozatának nyomószivattyúi karcsú formatervezéssel és kiemelten nagy teljesítményükkel kimondottan a mély kutak keskeny nyílásaihoz lettek tervezve. Egyszerűen csak helyezd közvetlenül a kútban lévő vízbe, és használd. 

A házban és kertben egyaránt használható szivattyúk vízszükséglettől függően automatikusan be- és kikapcsolnak, és víztakarékosan és gazdaságosan működnek. Egyszerre alkalmasak a kert öntözésére és a ház vízellátására. 

Öntözés Kärcher kerti szivattyúkkal

Öntözz okosan, erős szivattyúkkal.

A vezetékes víz értékes és költséges. Az alternatív forrásokból való vízhasználat több szempontból is megéri. Valamennyi kerttulajdonosnak itt egy költséghatékony megoldás, hogy a ciszternába vagy az esővízgyűjtőbe felfogott tiszta vizet a megfelelő szivattyútípussal kényelmesen és hatékonyan a növények és a pázsit öntözésére tudják fordítani. A megoldás: Kärcher hordószivattyúk.
Használata pedig egyszerűbb, mint gondolnád, hiszen közvetlenül a hordó peremére kell felszerelni.

A kerti szivattyú sorozat készülékei a hordószivattyúnál nagyobb teljesítményre képesek, és egyszerűen a kerti esőztetőhöz vagy esőztető rendszerhez csatlakoztathatók. Így a kertben lévő növényeket egy gombnyomásra folyamatosan tiszta vízzel látják el.

A mélykút-szivattyúk esővízgyűjtő vízkivezetéséhez is alkalmasak, így ciszternák, hordók és széles aknájú kutak esetén használhatóak. A szivattyúk víz alatt működnek, és vízszinttől függően automatikusan lekapcsolnak – megakadályozva ezzel a szárazon futást.

Online vásárlás a Kärcher webshopjában

Milyen előnyökkel jár a Kärcher webshopban történő vásárlás?

√ Termékek közvetlenül a gyártótól: teljes márkaválaszték

√ Kedvező kiszállítás bruttó 0-25.000-ig (990 Ft)

√ Ingyenes házhoz szállítás bruttó 25.000 fölött

√ Biztonságos fizetési lehetőségek

√ 14 napos elállási jog

TOVÁBB AZ ONLINE ÁRUHÁZI INFORMÁCIÓKHOZ
VÁSÁROLJ KÖZVETLENÜL A KARCHER.COM WEBÁRUHÁZBAN
100% Kärcher
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Saját márkaszervíz
Saját márkaszervíz
Üzleteink elérhetőségei
Telefonos ügyfélszolgálat
60 napos visszaküldés
60 napos visszaküldés

15% KEDVEZMÉNY - IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

√  15% kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.

√  Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.

√  Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok a otthoni takarításhoz.

√  Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások. 

Feliratkozom a hírlevélre!