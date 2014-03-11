Szivattyúk
Vízelvezetéshez vagy kertöntözéshez keresel nemcsak egy megbízható szivattyút, hanem egy költséghatékony megoldást is egyben?
A Kärcher öntözőszivattyúi között garantáltan megtalálod a számításodat a kerted gazdaságos vízellátására – legyen szó öntözésről vagy házi vízellátásról. Valamennyi kerti öntöző-, mélykút-, tartály- vagy hordószivattyú masszív felépítésű, praktikus kialakítású, ami kényelmes használatot biztosít, ráadásul akár 30%-kal több energiát is megtakaríthatsz velük.
Míg az egyes szivattyúk vizet adnak, addig a Kärcher víztelenítő szivattyúkkal a szennyezett és a tiszta vizet is meglepően gyorsan, egyszerűen és alaposan tudod ki-, át- vagy elszivattyúzni – tóból, medencéből, pincéből, házból, építési gödörből.
Olvass tovább és merülj el a szivattyúk világában...
Víztelenítő szivattyúk
A Kärcher víztelenítő szivattyúival garantált a gyorsaság és az alapos tisztaság:
– A búvárszivattyúk óránként akár 18.000 literes kapacitással vezetik el a vizet.
– A víz akár 1 mm-ig kiszivattyúzható.
Öntözés és házi vízellátás
A Kärcher öntöző és házi vízellátó szivattyúk kényelmesen és sokoldalúan felhasználhatóak:
– Valamennyi szivattyú automatán kapcsol be és ki, vízszükséglettől függően.
– Egyaránt ideálisak a ház és a kert kútvízzel, talajvízzel vagy épp esővízzel való ellátására.
LEGYEN ÚJRA WOW AZ OÁZISOD.
Minden igényre és felhasználási területre van megfelelő megoldásunk, és innovatív szivattyúinkkal segítségedre vagyunk abban, hogy zöld oázisodat gondmentesen és fenntarthatóan öntözhesd. A nyomószivattyúk az eső- és talajvizet oda szállítják, ahol arra szükség van, a kertben és a házban is. A merülőszivattyúk ellenben eltávolítják a nem kívánatos vagy nem szükséges vizet. Mi a te feladatod? Csak lazítani.
Találd meg a megfelelő szivattyút!
A Kärcher szivattyúk nem csupán sokoldalú felhasználási lehetőségeikkel, hanem kivétel nélküli masszív felépítésükkel, hosszú élettartamukkal és egészségkímélő formatervezésükkel is kiemelkednek a piacon kapható szivattyúk közül.
Kert öntözéshez keresel szivattyút?
A kerti és hordószivattyúk kiválóan alkalmasak erre a feladatra. Míg a hordószivattyú a felfogott esővizet közvetlenül a hordóból szívja ki, így megspórolva a nehéz öntözőkanna cipelését, addig a kerti sorozat tagjait magasabb teljesítmény a jellemzi, és egyszerűen az esőztetőkhöz is csatlakoztathatók.
Mély kutakból, ciszternákból történő öntözéshez használj mélykút-szivattyút. Legyen szó esővízgyűjtő tartályról, hordóról vagy kútról – ha a vízszint túlságosan alacsony, a szivattyú automatikusan lekapcsol. A merülőnyomó szivattyú sorozat ideális választás a szűk, mély kutakhoz. A házi és kerti szivattyúk egyaránt vízigénytől függően automatikusan be- és kikapcsolnak – így téve még kényelmesebbé a vízhasználatot. Gond nélkül használhatók mosógépekhez vagy házi vízellátáshoz is. Készüléksorozattól függően egyes szivattyúk akár lábbal is működtethetők: ezek nemcsak a hátat kímélik, hanem le is egyszerűsítik a készülékek használatát.
Nagyteljesítményű víztelenítő szivattyúink mindig, minden helyzetben megbízható és gyors segítséget nyújtanak – legyen szó tavak, a medencék vagy a épp a pince víztelenítéséről.
Kärcher szivattyú-tanácsadó: igazi segítség a tökéletes szivattyú kiválasztásához!
Nem igazodsz ki a szivattyúk széles kínálatában?
Szeretnéd tudni, hogy melyik szivattyú az, ami az igényednek a leginkább megfelel?
Kattints szivattyú-tanácsadó oldalunkra, majd töltsd ki a kérdéseket 2 perc alatt, és már ajánljuk is a legmegfelelőbb készüléket!
Hol használhatod a Kärcher szivattyúkat? Mindenhol. Házban és kertben egyaránt.
Folyamatos vízellátás a kertben és házban egyaránt.
A mélykút-szivattyúk sorozatának nyomószivattyúi karcsú formatervezéssel és kiemelten nagy teljesítményükkel kimondottan a mély kutak keskeny nyílásaihoz lettek tervezve. Egyszerűen csak helyezd közvetlenül a kútban lévő vízbe, és használd.
A házban és kertben egyaránt használható szivattyúk vízszükséglettől függően automatikusan be- és kikapcsolnak, és víztakarékosan és gazdaságosan működnek. Egyszerre alkalmasak a kert öntözésére és a ház vízellátására.
Öntözz okosan, erős szivattyúkkal.
A vezetékes víz értékes és költséges. Az alternatív forrásokból való vízhasználat több szempontból is megéri. Valamennyi kerttulajdonosnak itt egy költséghatékony megoldás, hogy a ciszternába vagy az esővízgyűjtőbe felfogott tiszta vizet a megfelelő szivattyútípussal kényelmesen és hatékonyan a növények és a pázsit öntözésére tudják fordítani. A megoldás: Kärcher hordószivattyúk.
Használata pedig egyszerűbb, mint gondolnád, hiszen közvetlenül a hordó peremére kell felszerelni.
A kerti szivattyú sorozat készülékei a hordószivattyúnál nagyobb teljesítményre képesek, és egyszerűen a kerti esőztetőhöz vagy esőztető rendszerhez csatlakoztathatók. Így a kertben lévő növényeket egy gombnyomásra folyamatosan tiszta vízzel látják el.
A mélykút-szivattyúk esővízgyűjtő vízkivezetéséhez is alkalmasak, így ciszternák, hordók és széles aknájú kutak esetén használhatóak. A szivattyúk víz alatt működnek, és vízszinttől függően automatikusan lekapcsolnak – megakadályozva ezzel a szárazon futást.
