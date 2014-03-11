Professzionális készülékek

A professzionális területen sokféle különböző és egyéni követelményeknek megfelelő tisztítási feladatot kell teljesíteni, melyek a Kärcher ezen célokra kifejlesztett készülékeivel gond nélkül megoldhatóak. Legyen szó kisebb vagy nagyobb ipari vállalatokról, kisipari területekről, élelmiszeriparban vagy akár istállóban történő felhasználásról, a Kärcher mindig megfelelő megoldást kínál a fenntartható és környezetkímélő tisztításra. Itt is ajánljuk Professional felszereltséggel rendelkező magasnyomású mosóinkat, a forró vizes magasnyomású mosókat vagy seprő-szívógépeket és számos további energiatakarékos tisztítókészüléket.