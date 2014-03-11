Professzionális készülékek
A professzionális területen sokféle különböző és egyéni követelményeknek megfelelő tisztítási feladatot kell teljesíteni, melyek a Kärcher ezen célokra kifejlesztett készülékeivel gond nélkül megoldhatóak. Legyen szó kisebb vagy nagyobb ipari vállalatokról, kisipari területekről, élelmiszeriparban vagy akár istállóban történő felhasználásról, a Kärcher mindig megfelelő megoldást kínál a fenntartható és környezetkímélő tisztításra. Itt is ajánljuk Professional felszereltséggel rendelkező magasnyomású mosóinkat, a forró vizes magasnyomású mosókat vagy seprő-szívógépeket és számos további energiatakarékos tisztítókészüléket.
KAPCSOLAT
Vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal közvetlenül az alábbi elérhetőségeken.
Födő Erika
Ipari célcsoportos országos értékesítés
Horeca és takarítócégek
Vendéglátóhelyek, szállodák, éttermek, és takarítócégek szakmai támogatása. Területbejárás, technológiai felmérések, gépek bemutatása, ajánlatadás és értékesítés.
Sándor Tibor
Ipari értékesítés – Nyugat-Magyarország
Projekt és pályázati beruházások területalapú kiszolgálása. Ipari por- és elszívó rendszerek, magasnyomású mosórendszerek, padozattisztítók, seprőgépek, szárazjeges tisztítás és egyéb ipari megoldások bemutatása, ajánlatadás és értékesítés.
Molnár Zsolt
Ipari értékesítés – Kelet-Magyarország
Projekt- és pályázati beruházások területalapú kiszolgálása. Ipari por- és elszívó rendszerek, magasnyomású mosó rendszerek, padozattisztítók, seprőgépek, szárazjeges tisztítás és egyéb ipari megoldások bemutatása, ajánlatadás és értékesítés.
KÉRJEN VISSZAHÍVÁST!
Érdeklődik egy termékünk iránt, és ajánlatot szeretne kérni? Kérjen visszahívást, és munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot.
PORTÁL AUTÓMOSÓK
PORTÁL AUTÓMOSÓK
AUTÓMOSÓ BERENDEZÉSEK
AUTÓMOSÓ BERENDEZÉSEK
KAMIONMOSÓ BERENDEZÉSEK
KAMIONMOSÓ BERENDEZÉSEK
BUSZMOSÓ BERENDEZÉSEK
BUSZMOSÓ BERENDEZÉSEK
ÖNKISZOLGÁLÓ PORSZÍVÓ BERENDEZÉSEK
ÖNKISZOLGÁLÓ PORSZÍVÓ BERENDEZÉSEK
Önkiszolgáló autómosó, portál autómosó, kamionmosó, önkiszolgáló porszívó és más járműtisztító berendezések tervezése és kivitelezése
Kollégánk elérhetőségét IDE kattintva találja meg.
Célcsoportjaink – iparági tisztítási megoldások
Termékek professzionális használatra.
A tisztítási feladatok optimális megoldása fontos gazdasági tényező az iparban és a kisiparban. A környezetvédelmi szempontok is fontos szerepet játszanak, ezért átfogó választékunkat pontosan az Ön igényeinek megfelelően alakítottuk ki.
Ipari tisztítási technikák és rendszerek
Gyakorlatilag az összes ipari terület minden tisztítástechnikai igényét lefedjük ipari porszívóinkkal, szárazjeges készülékeinkkel, tartálytisztító rendszereinkkel, magas- és legnagyobb nyomású készülékeinkkel, padlótisztítóinkkal és seprőgépeinkkel.
Csak mondja el nekünk, hogy milyen kihívás előtt áll, és mi megmondjuk, hogyan oldhatja azt meg a leghatékonyabban és a leggazdaságosabban.
Tartósbérlet- és lízingkonstrukciók
Mindent egy helyen intézhet – innovatív tisztítástechnológiát és rugalmas finanszírozást is.
A Kärcher Magyarország kínálatában található ipari gépek, berendezések, eszközök beszerzése érdekében tekintse meg, hogy cégünk milyen különböző finanszírozási lehetőségeket biztosít.
Üzlet és szerviz kereső
Találja meg az Önhöz legközelebb lévő Kärcher üzletet és szervizt néhány kattintás alatt.
Ipari termékbemutató
Igényeljen kizárólag ipari Kärcher gépekkel kapcsolatos termékbemutatót!
Garanciahosszabbítás
Regisztrálja be Kärcher ipari gépét és hosszabbítsa meg gyári garanciáját 6 hónappal.
Kärcher flotta
Innovatív flottakezelési megoldás a gépek és tevékenységek mindenre kiterjedő áttekintéséhez.
Bérelj Kärcher gépeket!
A Kärcher Professional gépek nem ismernek határokat. Béreld ki, vidd haza és kezdheted is a takarítást.