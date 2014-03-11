Black Week

    A professzionális területen sokféle különböző és egyéni követelményeknek megfelelő tisztítási feladatot kell teljesíteni, melyek a Kärcher ezen célokra kifejlesztett készülékeivel gond nélkül megoldhatóak. Legyen szó kisebb vagy nagyobb ipari vállalatokról, kisipari területekről, élelmiszeriparban vagy akár istállóban történő felhasználásról, a Kärcher mindig megfelelő megoldást kínál a fenntartható és környezetkímélő tisztításra. Itt is ajánljuk Professional felszereltséggel rendelkező magasnyomású mosóinkat, a forró vizes magasnyomású mosókat vagy seprő-szívógépeket és számos további energiatakarékos tisztítókészüléket.

     

    Magasnyomású mosók

    Porszívók

    Nedves-száraz porszívó

    Robotok

    Ipari porszívók / Portalanító megoldások

    Padlótisztítók

    Seprő- és seprő-szívógépek

    Ablak- és felülettisztító

    Kommunális gépek

    Park- és városgondozás

    Generátorok és szennyezettvíz szivattyúk

    Szőnyeg- és kárpittisztítók

    Gőztisztítók és gőzporszívók

    Vízadagoló berendezés

    Légtisztító

    Szárazjeges tisztító

    Járműtisztító rendszerek

    Víz regenerálás

    Ivóvíz-feldolgozás

    Tartálytisztító rendszerek

    Födő Erika – Kärcher értékesítő

    Födő Erika

    Ipari célcsoportos országos értékesítés

    Horeca és takarítócégek

    Vendéglátóhelyek, szállodák, éttermek, és takarítócégek szakmai támogatása. Területbejárás, technológiai felmérések, gépek bemutatása, ajánlatadás és értékesítés. 

    erika.fodo@karcher.com

    +36 20 379 9283

    Sándor Tibor – Kärcher értékesítő

    Sándor Tibor

    Ipari értékesítés – Nyugat-Magyarország

    Projekt és pályázati beruházások területalapú kiszolgálása. Ipari por- és elszívó rendszerek, magasnyomású mosórendszerek, padozattisztítók, seprőgépek, szárazjeges tisztítás és egyéb ipari megoldások bemutatása, ajánlatadás és értékesítés.

    tibor.sandor@karcher.com

    +36 30 185 9224

    Molnár Zsolt 2.0

    Molnár Zsolt

    Ipari értékesítés – Kelet-Magyarország

    Projekt- és pályázati beruházások területalapú kiszolgálása. Ipari por- és elszívó rendszerek, magasnyomású mosó rendszerek, padozattisztítók, seprőgépek, szárazjeges tisztítás és egyéb ipari megoldások bemutatása, ajánlatadás és értékesítés. 

    zsolt.molnar@karcher.com

    +36 30 790 3998

      Önkiszolgáló autómosó, portál autómosó, kamionmosó, önkiszolgáló porszívó és más járműtisztító berendezések tervezése és kivitelezése

      Kollégánk elérhetőségét IDE kattintva találja meg.

      Kärcher iparági tisztítási megoldások

      Célcsoportjaink – iparági tisztítási megoldások

      Termékek professzionális használatra.

      A tisztítási feladatok optimális megoldása fontos gazdasági tényező az iparban és a kisiparban. A környezetvédelmi szempontok is fontos szerepet játszanak, ezért átfogó választékunkat pontosan az Ön igényeinek megfelelően alakítottuk ki.

      Kärcher ipari tisztítási technikák minden területre

      Ipari tisztítási technikák és rendszerek

      Gyakorlatilag az összes ipari terület minden tisztítástechnikai igényét lefedjük ipari porszívóinkkal, szárazjeges készülékeinkkel, tartálytisztító rendszereinkkel, magas- és legnagyobb nyomású készülékeinkkel, padlótisztítóinkkal és seprőgépeinkkel.

      Csak mondja el nekünk, hogy milyen kihívás előtt áll, és mi megmondjuk, hogyan oldhatja azt meg a leghatékonyabban és a leggazdaságosabban.

      Kärcher lízing ipari készülékekhez

      Tartósbérlet- és lízingkonstrukciók

      Mindent egy helyen intézhet – innovatív tisztítástechnológiát és rugalmas finanszírozást is.

      A Kärcher Magyarország kínálatában található ipari gépek, berendezések, eszközök beszerzése érdekében tekintse meg, hogy cégünk milyen különböző finanszírozási lehetőségeket biztosít.

