Öntözőrendszerek
Kertöntözés kényelmesen és gazdaságosan? Kärcher öntözőrendszerekkel lehetséges!
A rendkívül hosszú élettartamú szivattyúkkal, törésbiztos tömlőkkel, automata öntözőrendszerekkel, praktikus tömlőcsatlakozókkal és tömlőtárolókkal a kertgondozás nemcsak kertrajongóknak örömteli többé, hanem mindenki számára.
Titkuk egyszerű: pontosan oda és annyi vizet juttatnak, ahol a legnagyobb szükség van rá, mindezt a lehető legköltséghatékonyabban.
Olvass tovább és fedezd fel a Kärcher öntözőrendszerek fantasztikus világát…
Tömlők
A Kärcher kerti tömlői különösen rugalmasak, tartósak és nem hurkolódnak. Így semmi nem áll a kertgondozás útjába!
Tömlőtárolás
Mindig rendezett, mindig használatra kész: A Kärcher tömlődobozokkal, tömlőkocsikkal, tömlőtekercsekkel és tömlőakasztókkal az egész kert öntözése gyorsan és egyszerűen elvégezhető.
LEGYEN ÚJRA WOW AZ OÁZISOD.
A kerted a lazítás és pihenés szigete, az átgürcölt mindennapok előli visszavonulás ideális helye. A Kärcher öntözési megoldásaival a kezedben a döntés – és a választás, hogy mennyi időt szeretnél locsolással tölteni. Akár automatizált, akár kézi: a Kärcher öntözőrendszerei gondoskodnak arról, hogy az oázisodban minden virágozzon, az értékes vizet pedig optimálisan és ökológiai szempontból ésszerűen használják fel.
Ismerd meg a Kärcher forradalmian új öntözőrendszereit:
Fedezd fel kerti termékeink sokoldalú felhasználási lehetőségeit, amik megkönnyítik a ház körüli feladatokat.
Öntözőrendszerek
- Kärcher Rain System®
- Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic öntözésidőzítő
- Premium fém locsolópisztoly
- Premium öntözőrúd
- Kerti zuhany
- Plus univerzális tömlőcsatlakozó
- Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval
- OS 5.320 SV négyszög-esőztető
- HT 4.520 Kit tömlőkocsi
- HR 7.315 Kit Premium tömlőhordozó
- PrimoFlex® Premium tömlő
- CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz
- CR 3.110 kompakt tömlődoboz
Öntözőszivattyúk
14. BP 4 Garden Set
15. BP 7 Home & Garden eco!ogic
16. BP 1 Barrel
17. BP 6 Deep Well
18. BP 2 Cistern
Vízelvezető szivattyúk
19. SP 7 Dirt Inox
20. SP 6 Flat Inox
1. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
2. Nedvességérzékelők
3. Nyomáscsökkentő szűrővel
4. T-idom szabályozóval
5. Csepegtetőmandzsetta
6. 360°-os locsolómandzsetta
7. 180°-os locsolómandzsetta
8. 90°-os locsolómandzsetta
9. Tömítőmandzsetta
10. Földbe szúrható csőtartó
11. I-idom
12. Kärcher Rain System®-tömlő
13. Csepegtető tömlő
14. Záróidom
Maximális kényelem és kimagaslóan hatékony öntözés a Kärcher időzítőkkel
SensoTimer ST 6 eco!ogic öntözőautomata, az öntözés fellegvára. A talaj nedvességtartalmát mérve, páratartalom-szabályozással teljes mértékben a növények vízigényeihez igazodva öntöz. Minden egyes öntözés igény szerint programozható, késleltethető.
Kärcher Rain System készlet – az öntözés új, intelligens és kényelmes módja.
A Kärcher Rain System® esőztető rendszer egyetlen készülékben egyesíti a hagyományos öntözés a mikrocsepegtetés előnyeit. Egyaránt használható sövények, virágágyások, bokrok vagy zöldségparcellák öntözésére, hiszen egyedileg minden típusú kerthez hozzáigazítható. Így célzottan odajuttatja a vizet, ahol arra a növénynek a legnagyobb szüksége van.
Lenyűgözően szép kert – egyszerűen
Amint a talaj nedvességtartalma a kívánt érték alá süllyed, az automatikus öntözőrendszer bekapcsol, és a következő beállított időpontban megkezdi az öntözést.
Költséghatékony öntözés
A Kärcher csepegtetőtömlővel közvetlenül ott öntözheted a növényeket, ahol nekik arra a legnagyobb szükségük van – közvetlenül a növények tövénél, fölösleges vízpazarlás nélkül.
Célzott öntözés – csepegtetőmandzsettával
A mennyiségszabályozóval ellátott csepegtetőmandzsettával mindig célzottan kapnak vizet a növények. Könnyedén, gyorsan rögzíthető és igény szerint állítható.
Felületesőztetés – igény szerint
A Kärcher Rain System® részeként kapható permetezőmandzsetta három különböző permetképpel (360°, 180°, 90°) és állítható vízmennyiséggel biztosítja a tökéletes felületi öntözést.
Locsolófejek
A Kärcher locsolófejekkel és öntözőrudakkal a kertöntözés gyerekjáték!
Egyénileg állítható szórásképpel, csepegésmentes használattal, a vízmennyiség szabályozásával minden helyzetben tökéletes társ a növények öntözésében.
A kényelmes, puha markolat szinte észrevétlenül igazodik a kézbe, míg az innovatív kialakítás sokféle locsolási módot tesz lehetővé. A prémium, fém szórópisztolyok meglepően tartós használatra lettek tervezve, így meghosszabbítva a Kärcher öntözőtermékek amúgy is magas élettartamát.
Forgatható markolat a kényelmesebb öntözéshez
A forgatható markolattal könnyedén egyéni igényeidhez igazítható az öntözés.
Csepegésmentes használat
A Kärcher által kifejlesztett speciális membrántechnológia biztosítja a csepegésmentes használatot a permetkép állításánál, és az öntözés befejezését követően is.
Videók
Mikor? Milyen készüléket? Mire? Hogyan?
Kattints, és nézd meg, mennyire egyszerű és kényelmes a Kärcher öntözőrendszerek használata!
SensoTimer ST 6 eco!ogic
Kärcher Rain System®
Szivattyú- és öntözőrendszerek
HR 7.315 öntözőállomás
HT 4.520 tömlőkocsi
CR 7.220 Automatic kompakt tömlődoboz
Univerzális tömlőcsatlakozó
WT 5 öntözőautomata
