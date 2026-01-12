Öntözőrendszerek

Kertöntözés kényelmesen és gazdaságosan? Kärcher öntözőrendszerekkel lehetséges!
A rendkívül hosszú élettartamú szivattyúkkal, törésbiztos tömlőkkel, automata öntözőrendszerekkel, praktikus tömlőcsatlakozókkal és tömlőtárolókkal a kertgondozás nemcsak kertrajongóknak örömteli többé, hanem mindenki számára.
Titkuk egyszerű: pontosan oda és annyi vizet juttatnak, ahol a legnagyobb szükség van rá, mindezt a lehető legköltséghatékonyabban.


Olvass tovább és fedezd fel a Kärcher öntözőrendszerek fantasztikus világát…

Kärcher Tömlők

Tömlők

A Kärcher kerti tömlői különösen rugalmasak, tartósak és nem hurkolódnak. Így semmi nem áll a kertgondozás útjába!

Tovább a termékekhez
Kärcher Tömlőtárolás

Tömlőtárolás

Mindig rendezett, mindig használatra kész: A Kärcher tömlődobozokkal, tömlőkocsikkal, tömlőtekercsekkel és tömlőakasztókkal az egész kert öntözése gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Tovább a termékekhez
Kärcher

LEGYEN ÚJRA WOW AZ OÁZISOD.

A kerted a lazítás és pihenés szigete, az átgürcölt mindennapok előli visszavonulás ideális helye. A Kärcher öntözési megoldásaival a kezedben a döntés – és a választás, hogy mennyi időt szeretnél locsolással tölteni. Akár automatizált, akár kézi: a Kärcher öntözőrendszerei gondoskodnak arról, hogy az oázisodban minden virágozzon, az értékes vizet pedig optimálisan és ökológiai szempontból ésszerűen használják fel.

Ismerd meg a Kärcher forradalmian új öntözőrendszereit:

Fedezd fel kerti termékeink sokoldalú felhasználási lehetőségeit, amik megkönnyítik a ház körüli feladatokat.

Anwendungsübersicht Garten 2016

Öntözőrendszerek

 

  1. Kärcher Rain System® 

  2. Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic öntözésidőzítő

  3. Premium fém locsolópisztoly 

  4. Premium öntözőrúd

  5. Kerti zuhany

  6. Plus univerzális tömlőcsatlakozó

  7. Plus univerzális tömlőcsatlakozó Aqua Stop funkcióval

  8. OS 5.320 SV négyszög-esőztető

  9. HT 4.520 Kit tömlőkocsi

  10. HR 7.315 Kit Premium tömlőhordozó

  11. PrimoFlex® Premium tömlő

  12. CR 7.220 Automatic Premium tömlődoboz

  13. CR 3.110 kompakt tömlődoboz

Öntözőszivattyúk

 

14.  BP 4 Garden Set

15.  BP 7 Home & Garden eco!ogic

16.  BP 1 Barrel

17.  BP 6 Deep Well

18.  BP 2 Cistern 



Vízelvezető szivattyúk

 

19.  SP 7 Dirt Inox

20.  SP 6 Flat Inox

Anwendungsuebersicht
Anwendungsuebersicht

1. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

2. Nedvességérzékelők

3. Nyomáscsökkentő szűrővel

4. T-idom szabályozóval

5. Csepegtetőmandzsetta

6. 360°-os locsolómandzsetta

7. 180°-os locsolómandzsetta

 8. 90°-os locsolómandzsetta

 9. Tömítőmandzsetta

10. Földbe szúrható csőtartó

11. I-idom

12. Kärcher Rain System®-tömlő

13. Csepegtető tömlő

14. Záróidom

Bewässerungssystem Rain System Gartenbewässerung

Maximális kényelem és kimagaslóan hatékony öntözés a Kärcher időzítőkkel

SensoTimer ST 6 eco!ogic öntözőautomata, az öntözés fellegvára. A talaj nedvességtartalmát mérve, páratartalom-szabályozással teljes mértékben a növények vízigényeihez igazodva öntöz. Minden egyes öntözés igény szerint programozható, késleltethető.

 

Kärcher Rain System készlet – az öntözés új, intelligens és kényelmes módja.

A Kärcher Rain System® esőztető rendszer egyetlen készülékben egyesíti a hagyományos öntözés a mikrocsepegtetés előnyeit. Egyaránt használható sövények, virágágyások, bokrok vagy zöldségparcellák öntözésére, hiszen egyedileg minden típusú kerthez hozzáigazítható. Így célzottan odajuttatja a vizet, ahol arra a növénynek a legnagyobb szüksége van.

ST6

Lenyűgözően szép kert – egyszerűen

Amint a talaj nedvességtartalma a kívánt érték alá süllyed, az automatikus öntözőrendszer bekapcsol, és a következő beállított időpontban megkezdi az öntözést.

Hatékony csepegtető öntözés

Költséghatékony öntözés

A Kärcher csepegtetőtömlővel közvetlenül ott öntözheted a növényeket, ahol nekik arra a legnagyobb szükségük van – közvetlenül a növények tövénél, fölösleges vízpazarlás nélkül.

Topfbewässerung

Célzott öntözés – csepegtetőmandzsettával

A mennyiségszabályozóval ellátott csepegtetőmandzsettával mindig célzottan kapnak vizet a növények. Könnyedén, gyorsan rögzíthető és igény szerint állítható.

Területi öntözés

Felületesőztetés – igény szerint

A Kärcher Rain System® részeként kapható permetezőmandzsetta három különböző permetképpel (360°, 180°, 90°) és állítható vízmennyiséggel biztosítja a tökéletes felületi öntözést.

Spritzen

Locsolófejek

A Kärcher locsolófejekkel és öntözőrudakkal a kertöntözés gyerekjáték!
Egyénileg állítható szórásképpel, csepegésmentes használattal, a vízmennyiség szabályozásával minden helyzetben tökéletes társ a növények öntözésében.


A kényelmes, puha markolat szinte észrevétlenül igazodik a kézbe, míg az innovatív kialakítás sokféle locsolási módot tesz lehetővé. A prémium, fém szórópisztolyok meglepően tartós használatra lettek tervezve, így meghosszabbítva a Kärcher öntözőtermékek amúgy is magas élettartamát.

Drehbarer Griff

Forgatható markolat a kényelmesebb öntözéshez

A forgatható markolattal könnyedén egyéni igényeidhez igazítható az öntözés.

Tropfsicher

Csepegésmentes használat

A Kärcher által kifejlesztett speciális membrántechnológia biztosítja a csepegésmentes használatot a permetkép állításánál, és az öntözés befejezését követően is.

Videók

Mikor? Milyen készüléket? Mire? Hogyan?
Kattints, és nézd meg, mennyire egyszerű és kényelmes a Kärcher öntözőrendszerek használata!

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

Szivattyú- és öntözőrendszerek

HR 7.315 öntözőállomás

HT 4.520 tömlőkocsi

CR 7.220 Automatic kompakt tömlődoboz

Univerzális tömlőcsatlakozó

WT 5 öntözőautomata

