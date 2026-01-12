TÖMLŐTÁROLÁS
Tedd kényelmesebbé és gyorsabbá kézi locsolást a Kärcher tömlőkocsik segítségével!
Használatukkal a fáradságos tömlőhúzkodást felváltja a könnyed tömlőkocsi mozgatás, hiszen az akadályokat játszi könnyedséggel hidalják át. Egyes modellek praktikus tárolókkal és automatikus tömlőbehúzóval teszik még komfortosabbá az öntözést.
Már semmi sem állhat a kertápolás útjába.
A Kärcher tömlőtárolási rendszerei egy fokkal magasabb szintre emelik a mércét a funkcionalitással, a formatervezéssel és a minőséggel szemben. A tömlőtartók, tömlőkocsik és tömlőhordozók mindegyike a hatékony kertöntözés rafinált segédeszközeként mutatkozik be.
Kärcher tömlőkocsik
Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és ráncigálás: a Kärcher tömlőkocsik a kerti munka jelentős megkönnyítéséről gondoskodnak. Végre nem kell többé a tömlőt fáradságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszi könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. A tömlőt egyszerűen tekerje le, amely így az útszakasz mentén a földre fekszik. A hosszú tömlőszakaszt egyszerűen csak csatlakoztassa a vízcsapra, a rövid részt pedig használja az öntözéshez.
Az eredmény: nincs többé fárasztó tömlőhúzkodás, a tömlőkocsi többé nem borul fel, ami jelentősen kevesebb sérüléssel is jár.
Stílusosan mozgékony
Egyszerűen akassza a rövid tömlővégződést a tartófülre, helyezze a tartozékokat közvetlenül a készülékre, és vigye a tömlőkocsit kényelmesen a felhasználás helyszínére.
Nagyobb mozgásszabadság
Elég volt a tömlő vesződséges rángatásából: az akadályok az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan áthidalhatók.
Kompakt kényelem
Az új Kärcher tömlőkocsik különösen helytakarékosan tárolhatók.
Biztos rögzítés
Szállításkor vagy tároláshoz a tömlő biztonságosan a készülékre erősíthető.