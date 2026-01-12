TÖMLŐTÁROLÁS

Kärcher tömlőkocsik

Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és ráncigálás: a Kärcher tömlőkocsik a kerti munka jelentős megkönnyítéséről gondoskodnak. Végre nem kell többé a tömlőt fáradságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszi könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. A tömlőt egyszerűen tekerje le, amely így az útszakasz mentén a földre fekszik. A hosszú tömlőszakaszt egyszerűen csak csatlakoztassa a vízcsapra, a rövid részt pedig használja az öntözéshez.

Az eredmény: nincs többé fárasztó tömlőhúzkodás, a tömlőkocsi többé nem borul fel, ami jelentősen kevesebb sérüléssel is jár.