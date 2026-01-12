TÖMLŐTÁROLÁS

Tedd kényelmesebbé és gyorsabbá kézi locsolást a Kärcher tömlőkocsik segítségével!

Használatukkal a fáradságos tömlőhúzkodást felváltja a könnyed tömlőkocsi mozgatás, hiszen az akadályokat játszi könnyedséggel hidalják át. Egyes modellek praktikus tárolókkal és automatikus tömlőbehúzóval teszik még komfortosabbá az öntözést.

Kärcher Elpakolva és könnyen elérhető helyen.

Már semmi sem állhat a kertápolás útjába.

A Kärcher tömlőtárolási rendszerei egy fokkal magasabb szintre emelik a mércét a funkcionalitással, a formatervezéssel és a minőséggel szemben. A tömlőtartók, tömlőkocsik és tömlőhordozók mindegyike a hatékony kertöntözés rafinált segédeszközeként mutatkozik be.

Kärcher tömlőkocsik

Nagyobb mobilitás, kevesebb tömlőhúzkodás és ráncigálás: a Kärcher tömlőkocsik a kerti munka jelentős megkönnyítéséről gondoskodnak. Végre nem kell többé a tömlőt fáradságos munkával végighúznia a kerten, hanem a tömlőkocsival kényelmesen A pontból B pontba mozgathatja. Így az akadályokat játszi könnyedséggel és elegánsan áthidalhatja. A tömlőt egyszerűen tekerje le, amely így az útszakasz mentén a földre fekszik. A hosszú tömlőszakaszt egyszerűen csak csatlakoztassa a vízcsapra, a rövid részt pedig használja az öntözéshez.

Az eredmény: nincs többé fárasztó tömlőhúzkodás, a tömlőkocsi többé nem borul fel, ami jelentősen kevesebb sérüléssel is jár.

Stílusosan mozgékony

Egyszerűen akassza a rövid tömlővégződést a tartófülre, helyezze a tartozékokat közvetlenül a készülékre, és vigye a tömlőkocsit kényelmesen a felhasználás helyszínére.

Nagyobb mozgásszabadság

Elég volt a tömlő vesződséges rángatásából: az akadályok az új tömlőkocsival most egészen egyszerűen és elegánsan áthidalhatók.

Kompakt kényelem

Az új Kärcher tömlőkocsik különösen helytakarékosan tárolhatók.

Biztos rögzítés

Szállításkor vagy tároláshoz a tömlő biztonságosan a készülékre erősíthető.