JÁRMŰTISZTÍTÓ RENDSZEREK
A Kärcher járműtisztító rendszereknél alapkövetelmény a gazdaságosság. Legyen szó személy- vagy tehergépjármű tisztításról, belső- vagy külső takarításról, az összes járműtisztító rendszerünkkel garantált a tökéletes, és makulátlan végeredmény.
Tudta?
Autómosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó, sőt még az önkiszolgáló porszívó berendezések is rendkívül hosszú élettartammal, alacsony vízfogyasztással és környezetbarát kialakítással rendelkeznek.
Rugalmas kialakításukkal maximálisan egyéni igényekre szabható - tervezéstől a kivitelezésig.
Személygépjármű mosó berendezések
A Kärcher portál autómosók maximális hatékonyság mellett a legmagasabb minőséget nyújtják.
Ideális választás benzinkutak, autószalonok, autómosók, bevásárlóközpontok és áruházláncok részére.
Kamion és buszmosó berendezések
Végre egy igazán hatékony gondoskodás az igazán szennyezett és nagy járművek számára is!
A különböző rendszermegoldásokkal gazdaságosan és környezetbarát módon lesznek tiszták a kamionok, buszok vagy más haszongépjárművek.
Önkiszolgáló autómosó berendezések
A Kärcher önkiszolgáló mosók rugalmasan, egyedi igényre szabhatóak, így akár 8 mosóállomásra is bővíthetők. Ezekkel a több állásos, praktikus berendezésekkel garantált a hatékony és alapos tisztítás - felhasználói és befektető szemmel is.
Önkiszolgáló porszívó és kültéri berendezések
Tisztítás maximális erővel. A Kärcher önkiszolgáló porszívói és kültéri gépei egyesítik a felhasználóbarát tisztítást a gazdaságos kivitelezéssel. A különféle modellek és az alacsony karbantartási költségek minden teljesítménykategóriában garantáltak.
Tisztítószerek igényre szabva!
Tisztítószerek a Kärcher mosóberendezéseihez:
A speciálisan erre kifejlesztett Kärcher tisztítószerek minden vízkeménységnél biztosítják a hatékony és alapos tisztítást.
Az egyedi összetételük teljes mértékben védi a vízvezető alkatrészeket a rozsdásodástól, sőt, az összes Kärcher ASF termék kiemelten környezetkímélő.
Személygépjárműmosó berendezésekhez
Tökéletes tisztítja és ápolja a járműveket a Kärcher CB személygépjármű mosó berendezésekkel használva.
Telepített magasnyomású mosóberendezésekhez
Legmegfelelőbb választás a magasnyomással történő tisztításhoz. Végeredmény: gyorsabb és jobb tisztítás, kevés energia- és alacsonyabb vízfelhasználás mellett.
Teher- és haszongépjárművekhez
Maximális tisztítás még a legerősebb, legmakacsabb szennyeződések esetén is. Nincs az a letapadt kosz ami ellenállna a Kärcher ipari tisztítószerek erejének.
Önkiszolgáló autómosó berendezésekhez
A Kärcher tisztítószer-koncentrátumok nemcsak egyszerűvé, hanem költséghatékonnyá teszik a tisztítást az önkiszolgáló mosóberendezéseknél is.
Egyszerű. Masszív. Megbízható. CW 1 Klean!Fit önálló berendezésünk éppen ideális, ha gyors és hatékony megoldást keres. Alapos mosási eredmény, nagy teljesítmény átlátható befektetéssel és kiemelkedő kihasználhatósági lehetőségekkel egybekötve.
Gazdaságosság és rugalmasság
Mosóberendezéseink sikeressége évtizedes tapasztalatainknak és a termékek maximálisan rugalmas koncepciójának köszönhető. Partnereink visszajelzései alapján olyan magas szintre tökéletesítettük a Kärcher tisztítóberendezéseket, hogy megrendelőként cégünkben egy olyan partnert tudhat maga mellett, aki több ezer beépített berendezés gyártójaként olyan szakértő tudást biztosít, amire bármikor számíthat.
Egyedi Kärcher rendszer-megoldások
Mindegy, hogy autószalon, benzinkút vagy befektetési céllal gondolkozik járműtisztító berendezésben, egyet garantálhatunk: A Kärchernél mindig a használathoz és a felhasználóhoz mért egyedi rendszer-megoldást ajánljuk, így nem csak a minőség lesz magas színvonalú, hanem a gazdaságosság is.
Miért éri meg Kärcher járműmosó berendezésekbe fektetni?
Mindent lépésről-lépésre csinálunk:
Függetlenül attól, hogy személygépjármű mosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó berendezést vagy épp önkiszolgáló porszívó berendezést tervez, az alábbi lépcsőkön megyünk végig:
- Első lépés egy teljes körű tanácsadás, melyben felmérjük a telephelyet, kiszámítjuk az optimális berendezést és/vagy a hozzá tartozó felszereltségeket, valamint azok jövedelmezőségét.
- Ezt követően összeállítjuk és megtervezzük a Kärcher mosóberendezést – egyedi igényre szabva.
Ránk számíthat az üzembe helyezés után is!
Az új járműmosó berendezés sikeressége érdekében az alábbi támogatásokra számíthat, ügyfélként:
- Üzemeltetői és üzemeltetési támogatás
- Műszaki betanítás és oktatás
- Ügyfélszolgálat és marketing támogatás
Tisztaság felsőfokon
A megfelelő kémiai adalékanyagok elengedhetetlenek a mai modern járműmosó berendezések hatékonyságához. A Kärcher speciális tisztítószerei gondoskodnak az előmosás-, a kefés mosás alkalmával és a gumiabroncsok tisztításakor, valamint szárításkor is a tisztítószerek állagának megőrzéséről és a tisztítás hatékonyságáról.
Egy tiszta jármű jó érzéssel tölt el – és a lelkiismeretünk is megtisztul vele.
De a gépjárműmosó üzletág középpontjában nem csak a kiváló tisztítási eredmények állnak. Hanem az is, hogy fenntarthatóan és felelősségteljesen használjuk rendszereinket az üzemeltetők és az ügyfelek érdekében. A legfőbb cél az alacsony víz-, energia- és tisztítószer-fogyasztás.
Csatlakozzon, mint Clean Park partner!
Ez az az üzletág, mely kiemelt hangsúlyt fektet a teljesítményre, a megbízhatóságra és a nyereségességre. A Kärcher rendszer-megoldások átgondolt felépítése és összehangoltsága garantálja a költséghatékonyságot és a profitábilitást.
Több, mint 60 év tapasztalata tárul Ön elé is a csatlakozással!
A Clean Park berendezései - a teljesség igénye nélkül: magasnyomású mosók, vízkezelő rendszerek, adagoló szivattyúk - kiemelten hosszú élettartammal, rendkívüli hatékonysággal bírnak, mindemellett alacsony üzemeltetési költséggel fenntarthatók, melynek köszönhetően jövedelmező befektetési lehetőséget nyújtanak akár ágazaton kívül is.
Felmerülő kérdések, egyedi ajánlat esetén forduljon bizalommal szakértő kollégánkhoz:
- Uttó Tamás +36 20 2101376
- tamas.utto@karcher.com
Tanácsadás, szerviz és értékesítés
A Kärcher járműtisztító rendszerekhez való tisztítószerek kizárólag és közvetlenül a Kärchertől szerezhetők be.
A tisztítóberendezésekkel és a jármű tisztítórendszerekkel kapcsolatos minden felmerülő kérdésre a legideálisabb és a legköltséghatékonyabb megoldást javasoljuk, így is elősegítve és támogatva projektje sikerességét.
Kérjen időpontot személyes megbeszélésre, ahol szakértő kollégánk segítségével részletesen átbeszélhetik a felmerülő kérdéseket és személyre szabott ajánlat készülhet az Ön telephelyére, rendelkezésre álló kondícióira vonatkozóan.
Forduljon bizalommal Both Dániel kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek egyikén:
Both Dániel
Telefonszám: +36 30 565 8071
E-mail cím: daniel.both@karcher.com
Kärcher Elismerések
A PROFI-Werkstatt magazin „Legjobb márka 2016“ díja
A PROFI-Werkstatt magazin 2016-ban az Automechanika Frankfurttal együttműködésben második alkalommal tartott olvasói márkaválasztást a használt haszongépjárművek és a műhelyfelszerelés területén. „Tisztítóberendezés“ kategóriában a Kärcher immáron második alkalommal szerezte meg az első helyet és nyerte el az elismerő „LEGJOBB MÁRKA 2016“ díjat.
Kärcher kapta a Legjobb Márka Díjat - Best Brands Award
Elismert szakfolyóiratok, az AUTOHAUS és az asp Auto Service Praxis tüntették ki a személygépkocsi-iparág legkedveltebb márkáit. A mosóberendezések kategóriájában a Kärcher vállalatot imázsgyőztessé választották. A Best Brands közvélemény kutatása, melyet a Puls Piackutatási Intézet végzett, 650 AUTOHAUS- és asp-olvasó reprezentatív mintáján határozta meg a legjobb imázzsal rendelkező szolgáltatókat tizenkét termékcsoportban.
Kärcher a mosóberendezések kategóriában imázsgyőztes lett.
A Kärcher a 2014. év legjobb márkái közé tartozik
A Kärchert a WERKSTATT folyóirat olvasói választották meg legjobb márkának a mobil és telepített mosóberendezések kategóriájában. 93 márka közül összesen 12 kategóriában választották, ezek a német piacon lényeges márkák legfontosabb készülékeit jelentik. Közel 400 hozzáértő olvasó vett részt azon a kiválasztáson, melyet a DEKRA szakértői szervezet támogatásával végeztek el.
"Célunk, hogy ügyfélként elégedett legyél azzal, amit kínálunk számodra."
Nemcsak szemmel látható az eredmény, hanem a Kärcher gépjárműmosó berendezések kiváló minősége és tisztítása is meggyőző számomra - nyilatkozta Michael Graf vállalkozó és egyben 5 brandenburgi autószalon tulajdonosa, mikor egy interjúban mesélt a Kärcher mosóberendezések előnyeiről.