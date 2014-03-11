Miért éri meg Kärcher járműmosó berendezésekbe fektetni?

Mindent lépésről-lépésre csinálunk:

Függetlenül attól, hogy személygépjármű mosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó berendezést vagy épp önkiszolgáló porszívó berendezést tervez, az alábbi lépcsőkön megyünk végig:

- Első lépés egy teljes körű tanácsadás, melyben felmérjük a telephelyet, kiszámítjuk az optimális berendezést és/vagy a hozzá tartozó felszereltségeket, valamint azok jövedelmezőségét.

- Ezt követően összeállítjuk és megtervezzük a Kärcher mosóberendezést – egyedi igényre szabva.

Ránk számíthat az üzembe helyezés után is!

Az új járműmosó berendezés sikeressége érdekében az alábbi támogatásokra számíthat, ügyfélként: