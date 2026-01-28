Kamion és buszmosó berendezések
Ahogyan egy haszongépjárműnél is a teljesítmény számít, úgy a Kärcher ipari járműtisztító berendezéseinél is ezt tartjuk szem előtt. Ezek a járműtisztító berendezések kíméletesen, ugyanakkor hatékonyan és gazdaságosan tisztítanak. Ha egy olyan megoldást keresel céged számára, aminek egyszerű a használata, minden járművet tökéletesen tisztít, és minimális karbantartást igényel hosszú távon, akkor a Kärcher TB járműtisztító berendezés a megoldás.
Tökéletes választás szállítmányozással foglalkozó cégek, gépjárműmosó cégek, autószalonok vagy önkormányzatok különböző típusú járműtípusainak rendszeres tisztítására.
Intézz mindent 1 helyen - tervezéstől a kivitelezésig:
Kérdésed van az autómosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó, vagy az önkiszolgáló porszívó berendezésekről?
Esetleg a tervezéssel, építéssel kapcsolatban szeretnél pontos felvilágosítást kapni?
Kérd munkatársunk segítségét, aki szakértelmével és több éves tapasztalatával, a számodra legideálisabb és a legköltséghatékonyabb megoldást javasolja.
Uttó Tamás: +36 20 2101376, tamas.utto@karcher.com
FONTOS!
Munkatársunk, kizárólag a járműtisztító rendszerekkel foglalkozik, ezért háztartási termékekkel kapcsolatos kérdés esetén hívd a központi telefonszámunkat: +36 1 920 6600
Kärcher TB portálmosó berendezések - egyedi igényekre szabva.
Ha egy igazán gazdaságos és biztonságos megoldást keresel, akkor a Kärcher TB portálmosó berendezésekben garantáltan nem fogsz csalódni! Nincs az a szennyeződés, amivel ne birkózna meg gyorsan, alaposan és hatékonyan, így kiemelten ajánljuk szállítmányozási cégek, gépjárműmosó cégek, autószalonok vagy önkormányzatok különböző típusú járműtípusainak rendszeres tisztítására és ápolására.
Megbízhatóság, biztonság, kényelem felsőfokon.
Felsőfokú védelem
Fénysorompók érzékelik a járművek körvonalait.
Kíméletes és alapos mosás
A frekvenciaváltók garantálják a gyengéd tisztítást és ugyanakkor kímélik a berendezést is.
Maximális biztonság
Kerékterelő gondoskodik a mosóban a jármű megfelelő pozicionálásáról.
Egyszerű vezetőutasítás
Az opcionálisan felszerelhető jelzőlámpákkal még könnyebb a tisztítás.
Egyedileg állítható magasság és szélesség
A testre szabható rendszer szinte minden autómosó csarnokhoz igény szerint kialakítható.
Kíméletes mosókefék
Buszok számára optimális: a jól bevált Carlite® kialakítás erőteljesen tisztít és védi a lakkozást.
Stabilitás és folyamatosság mosás közben
Egyenletes felületi nyomás és energiahatékony kefetisztítás a vezérlő szoftverrel.
Minden jármű tisztítására megfelelő
Az oldalsó kefék innovatív elhelyezése minden járműtípus esetén ragyogó tisztítási eredményeket biztosít.
Előnyök, amire csak egy Kärcher TB berendezés képes:
-
Minimális karbantartást igényel: a bevált szíj- vagy közvetlen meghajtásoknak köszönhetően a berendezés kenése feleslegessé válik, így jelentősen lecsökken a karbantartási idő.
-
Felhasználóbarát kezelés: a berendezésen lévő nagy és könnyen átlátható kezelőpult masszív kialakításának és intuitív felhasználói felületének köszönhetően akár védőkesztyűben is használható.
-
Rugalmas kialakítás: univerzális CAN-buszvezérléssel még egyszerűbb a beszerelés és az egyéni fejlesztések.
A leggazdaságosabb megoldás kis gépjárműflottákhoz: RBS mosóberendezések
A Kärcher RBS manuális vezérlésű járműmosó berendezése tökéletes megoldást nyújtanak max. 15 járműből álló gépjárműflottához. Ez a gazdaságos mosóberendezés elsősorban buszok és kisméretű teherautók tisztítására lett kifejlesztve. Speciális kialakításának köszönhetően gyorsan, egyszerűen és hatékonyan tünteti el a makacs szennyeződéseket a járművek elejéről, oldaláról és hátuljáról is.
-
Egyedülálló kialakítás
Az alumínium konstrukciónak köszönhetően valamennyi RBS mosóberendezés időjárásálló és könnyen irányítható. Féloldalas védőfedele maximális biztonságot nyújt felhasználójának a tisztítás során keletkezett koszos víztől.
-
Minden járműtípushoz tökéletes
Tudtad, hogy akár 10°-os dőlésszöggel is lehet tisztítani az RBS mosóberendezésekkel?
Mindez a vertikális kontúrérzékelés és a ferdeséget beállító készülék miatt.
-
Egyszerű használat
A gépen lévő praktikus kezelő- és biztonsági fogantyúval az RBS járműmosó berendezés könnyedén mozgatható, hiszen a forgó kefék segítik az előre mozgást. Amint a fogantyú el van engedve, a kefe forgása megáll.
-
Gazdaságos tisztítószer felhasználás
Az adagolószivattyúval csak annyi tisztítószer kerül adagolásra, amennyire ténylegesen szükség van.
-
Teljes mobilitás
Két hajtókerék és négy forgatható bolygókerék garantálja a stabilitást és a berendezés könnyű manőverezését.
Kärcher rendszermegoldások - busz és kamionmosásra
Bármilyen járműtisztítási kihívással nézel szembe, a Kärchernél mindig hatékony és gazdaságos megoldást kínálunk számodra!
Legyen szó szállítmányozással foglalkozó vállalkozásokról, autóbusz társaságok, önkormányzatok vagy autómosót üzemeltető cégek mindennapi járműtisztásáról, szakértelmünkre és kiemelten magas minőségű berendezéseinkre mindig számíthatsz.
Rugalmasság a szállítmányozás területén
Ahogy egy szállítmányozó vállalat járműparkja sokszínű, úgy a Kärcher járműtisztító berendezései is egyedi igényekre szabható, így nincs az a kisteher vagy kamion, amit ne lehetne maradéktalanul megtisztítani vele.
Az önkormányzatok költséghatékonyságáért
A Kärcher tisztítóberendezéseknek nem csak az áruk kedvező, hanem alacsony karbantartási költségeikkel is hosszú távon rentábilisak, így tökéletes megoldást nyújtanak az önkormányzatok számára, ahol elsődleges szempontok közé tartozik a költséghatékonyság.
Időtakarékos megoldás autóbusz társaságok számára
Ahol fontos a járművek külső megjelenése, és azok idő hatékony tisztítása, ott csak a Kärcher mosóberendezések jöhetnek szóba! Gyors, alapos és hatékony tisztítás minden egyes busznál.
Tökéletes és alapos tisztítás
A Kärcher járműmosó berendezéseknél tökéletes az összhang, gördülékeny, biztonságos és alapos a tisztítás, így még a legkülönfélébb járműtípusokat is kifogástalan végeredménnyel tisztítják meg.
Minden autómosó csarnokhoz és járműtípushoz ajánlott
Valamennyi Kärcher TB mosóberendezés minden autómosó csarnokhoz hozzáigazítható – köszönhetően az állítható magasságuknak és szélességüknek. Speciális kialakításukkal az új, aerodinamikai járművek is gond nélkül tisztán tarthatóak.
Hatékonyság felsőfokon
Minden egyes Kärcher rendszermegoldást úgy fejlesztettünk ki, hogy az stabil, kevés karbantartást igénylő legyen, és gazdaságos tisztítást eredményezzen. Ezzel garantáljuk, hogy a Kärcher termékek hosszú távon is profitábilisak legyenek.
Gazdaságosan – az egyedi elvárásokhoz igazítva
Mivel minden egyes tisztításnál a Kärcher TB portálmosó berendezések egyedileg programozhatók, így jelentősen csökken az átfutási idejük mindamellett, hogy pénzt és időt takarítanak meg.
Speciális feladatok? Megoldva!
Még az igazán kihívást jelentő feladatokra, mint a tartályok belső tisztán tartására is van megoldásunk! Azt pedig, hogy hogyan lehetne még gazdaságosabbá tenni számodra ezt a feladatot, kérdezd meg speciálisan a járműtisztító rendszerekkel foglalkozó munkatársunktól, az oldal tetején lévő elérhetőségek egyikén.
Egy környezetbarát megoldást keresel? Itt a Kärcher víz-újrahasznosító rendszere!
A speciális Kärcher víz-újrahasznosító rendszerek kifejezetten az ipari járműtisztító berendezésekhez lettek kifejlesztve, amik egyrészt óvják a környezetet, másrészt költséghatékony megoldást nyújtanak minden alkalommal.
Oka: A hidrociklonban a fizikai részecskeszétválasztás által a szennyvíz teljes mértékben visszakerül a mosási folyamatba, így akár 85%-kal csökkenthető a friss víz fogyasztás.
[A] Szennyvízelvezetés a lefolyórendszeren át a csatornába
[B] Szennyvízelvezetés az újrahasznosító víztartályon át a csatornába
Az újrahasznosítási ciklus
- A szennyvíz az ülepítő tartályon keresztül folyik [1] egy szivattyús tároló tartályba [2].
- Onnan átszivattyúzzák a hidrociklon segítségével [3] az újrahasznosító víztartályba [4] (egy tápszivattyún keresztül [5]), így már készen áll a felhasználásra.
- A felesleges vízmennyiség a (jogi követelmények függvényében) vagy közvetlenül átfolyhat a szivattyús tárolótartályba, vagy pedig egy leválasztó berendezés, szeparátor engedheti a csatornába.
- Optimális esetben a szennyvíz az újrahasznosító víztartályból közvetlenül a szennyvízcsatornába üríthető [6].
- Ebben az esetben nincs kapcsolat a szivattyús tároló tartály és a csatorna között [7].