Kamion és buszmosó berendezések

Intézz mindent 1 helyen - tervezéstől a kivitelezésig:

Kérdésed van az autómosó-, kamionmosó-, önkiszolgáló autómosó, vagy az önkiszolgáló porszívó berendezésekről?

Esetleg a tervezéssel, építéssel kapcsolatban szeretnél pontos felvilágosítást kapni?

Kérd munkatársunk segítségét, aki szakértelmével és több éves tapasztalatával, a számodra legideálisabb és a legköltséghatékonyabb megoldást javasolja.

Uttó Tamás: +36 20 2101376, tamas.utto@karcher.com





FONTOS!

Munkatársunk, kizárólag a járműtisztító rendszerekkel foglalkozik, ezért háztartási termékekkel kapcsolatos kérdés esetén hívd a központi telefonszámunkat: +36 1 920 6600