MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

Ahol igazán nagy teljesítményre van szükség, ott jönnek a Kärcher ipari magasnyomású mosók! Nincs az a makacs szennyeződés, ami állná a sarat ezekkel a sokoldalú és masszív ipari készülékkel szemben.

Nemcsak a tisztításban elsők, hanem rövidebb idő alatt végeznek a takarítással, nagy teljesítményük ellenére alacsony a fogyasztásuk, valamint hosszú az élettartamuk, hogy amikor kell, bevethetőek legyenek.

Mindegy, hogy hideg vagy forró vizes, elektromos vagy benzines, mobil vagy telepített ipari magasnyomású mosót keresel, itt garantáltan megtalálod a számításodat!