MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK
Ahol igazán nagy teljesítményre van szükség, ott jönnek a Kärcher ipari magasnyomású mosók! Nincs az a makacs szennyeződés, ami állná a sarat ezekkel a sokoldalú és masszív ipari készülékkel szemben.
Nemcsak a tisztításban elsők, hanem rövidebb idő alatt végeznek a takarítással, nagy teljesítményük ellenére alacsony a fogyasztásuk, valamint hosszú az élettartamuk, hogy amikor kell, bevethetőek legyenek.
Mindegy, hogy hideg vagy forró vizes, elektromos vagy benzines, mobil vagy telepített ipari magasnyomású mosót keresel, itt garantáltan megtalálod a számításodat!
Hidegvizes magasnyomású mosók
Tiszta gépek, járművek és épületek nap mint nap: a nyomással és nagy teljesítménnyel a hidegvizes magasnyomású mosók a kemény szennyeződést is el tudják távolítani. Ideális a nagy felületi területeken.
Meleg vizes magasnyomású mosók
A forróvizes magasnyomású tisztítókkal, melyek még jobban tisztítanak ugyanakkora nyomás mellett, a Kärcher gépek a legmagasabb szintű használati kényelemmel és a legmodernebb technológiával nyűgözik le.
Ultramagas nyomású tisztító rendszerek
Amikor már a hagyományos magasnyomású mosók teljesítménye nem elegendő akkor jönnek szóba az ultra magasnyomású mosók. Az ultra magasnyomású szuperkategória készülékei a legerősebb készülékek, amiket kimondottan ipari alkalmazásokra ajánlunk.
Telepített magasnyomású tisztítók
A telepített magasnyomású tisztítók számos alkalmazási területre kínálnak ideális megoldást. A víz magas nyomáson közvetlenül a használati helyekre áramlik egy kiépített csőhálózaton keresztül.
2 forradalmi újítás, ami még gyorsabbá teszi a tisztítást!
Sose volt még ilyen könnyű és kényelmes a tisztítás, mint ezzel a két tartozékkal:
- EASY!Lock gyorscsatlakozó: egészen pontosan 5-ször gyorsabban tudod fel- és lecsatlakoztatni a magasnyomású pisztolyt a készülékedről!
- EASY!Force magasnyomású pisztoly: speciális kialakításának és egyedi működési elvének köszönhetően olyat tud, amit más magasnyomású pisztoly nem. Nullára csökkenti azt az erőkifejtést, ami ennek a pisztolynak a megtartásához kell.
MEGFELELŐ CSATLAKOZÁS MINDEN KäRCHER IPARI MAGASNYOMÁSÚ MOSÓHOZ!
Tisztíts gyorsabban és hatékonyabban az ipari tisztítószerek használatával!
Legyen szó kisipari, élelmiszeripari vagy ipari tisztításról, a Kärcher ipari tisztítószerekkel meglepő eredmények érhetőek el, rövidebb idő alatt, mint gondolnád. Ezekkel a speciálisan magasnyomású mosókhoz tervezett tisztító- és ápolószerekkel tejes mértékben minimalizálni tudod a takarításra befektetett időt és energiát, emellett környezetbarátak is, hiszen csökkentik az ásványiolaj-maradvány okozta szennyezettvíz-terhelést.
Tisztítás és védelem egyetlen lépésben
Vannak olyan speciális Kärcher tisztítószerek, amelyek kimondottan a hideg vizes és forró vizes magasnyomású mosókhoz lettek tervezve, így még az utcai és az építkezések során letapadt extra makacs szennyeződéseket is kíméletlenül távolítják el a járművekről.
Sokoldalú ipari felhasználás
Valamennyi tisztítószer tökéletesen oldja az olyan mindennapos szennyeződéseket, mint az olaj, zsír vagy épp a korom.
A tisztaság és higiénia alapvető szempont
Ha valahol, akkor az élelmiszeripar területén kiemelten fontos a hatékony tisztítás és fertőtlenítés. A Kärcher tisztítószerek megfelelnek a DGHM- és DVG- szerinti élelmiszeripari engedéllyel rendelkező fertőtlenítőszer-lista követelményeinek.
Ragyogó végeredmény
Még a legkülönbözőbb felületek és anyagok is makulátlanul tiszták és ápoltak lesznek, ha Kärcher tisztítószerrel vannak lemosva.
5 előny a forró vizes magasnyomású mosóról
A forró vizes magasnyomású mosók titka az ultra magas vízhőmérsékletben rejlik, amivel töredék idő alatt, kevesebb tisztítószert és energiát használva lesz higiénikusan tiszta minden keményfelület.
Miben tud többet egy forró vizes magasnyomású mosó, mint egy hideg vizes?
- Alaposabban tisztít
- Minimálisra csökken a tisztítószerek használata
- Gyorsabb a száradási ideje
- Higiénikusabban tisztít
- Akár 35%-kal több idő is megtakarítható vele
Kärcher iSolar - a megoldás napelemek tisztításához.
A HDS 10/20-4 M forró vizes magasnyomású mosóval és a HD 10/23-4 S hideg vizes magasnyomású mosóval még az olyan érzékeny felületek tisztításánál is a legjobb tisztítási eredményt garantálják, mint például a napelem.
- Nagy fokú tisztítási és felületteljesítmény
- Ellentétesen forgó tárcsakefék
- Szén-üvegszál keverékből készült teleszkópos rúd
- Hatótávolság 1,8-14 méter (a teleszkópos rúdtól függetlenül)