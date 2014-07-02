SZUPERKATEGÓRIA
Nyomást gyakorol.
Saját szakterületükön a legjobbak. Szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású tisztítóink ott segítenek, ahol megalkuvás nélküli maximális teljesítményre van szükség. A strapabíró és tartós dizájn olyan tökéletesen felszerelt eszközzé teszi őket, ami a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. Legyen szó mezőgazdasági, építkezési, vagy ipari illetve kommunális használatról, a maximális teljesítmény elvárás. A szuperkategóriás eszközök tökéletesen ötvözik a magas nyomást az átfolyási mennyiséggel.
HD SZUPERKATEGÓRIA: SZAKEMBEREKTŐL SZAKEMBEREKNEK
A szuperkategóriás gépek igazi szuperhősök a maguk szakterületén.
Ergonomikusak és innovatívak, a legmagasabb szintű innovációt és minőséget kínálják, és kompromisszumok nélküli hatékonyságot biztosítanak kiváló felhasználóbarátság mellett.
Ergonomikus szuperkategória
Kiváló ergonómia a napi használathoz: új szuperkategóriájú hideg vizes gépeink ötvözik az összes innovációt, ami megkönnyíti a munkavégzést, és még hatékonyabbá teszi a tisztítási folyamatot.
A gépet egy ergonomikus EASY!Force Advanced szórópisztollyal, egy 1050 mm-es szórószárral és Servo Control szabályozóval is felszereltük. A tartozékok praktikusan elhelyezhetők a számos tárolási lehetőségnek köszönhetően, például zsebes tárolóban vagy állítható kampón.
A termékcsalád csúcsmodellje
Csak a legjobb anyagok képesek megfelelni a legmagasabb elvárásoknak. Ezért a szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású mosók kerámiabevonatú dugattyúkkal, sárgaréz hengerfejjel, valamint lassú átfolyású víz- és léghűtéses motorral vannak felszerelve. Az új Ultra Guard tömlő is magasra teszi a lécet, ha strapabírásról van szó. A szivattyú hatékonysága szintén nőtt az előző modellhez képest, így a szórófejnél 15%-os nyomásnövekedés is elérhető.
Kiemelkedő mobilitás
A szuperkategóriájú hideg vizes magasnyomású gépek kivételesen kompakt kialakításukkal és függőleges szerkezetükkel nyűgöznek le – ami egy különleges képesség ebben a teljesítménykategóriában. A beépített fogantyúknak köszönhetően az eszköz könnyen és praktikusan szállítható, vagy daruval is rakodható, így bárhol használható.
Az összeszerelési idő is több mint felére csökkenthető az automatikus tömlődob segítségével. Ez időt takarít meg, és a gépet másodpercek alatt használatra kész. A gépen számos tárolási lehetőség van a tartozékoknak.
Könnyen használható
Új szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású mosóink a legerősebbek a maguk területén, és könnyedén karbantarthatók. Az innovatív és egyben hosszú élettartamú gépek maximálisan felhasználóbarát kialakításúak. Használat közben lenyűgöznek az optimális ergonómiával, az egyszerű kezelhetőséggel, egy olajszintjelzővel, egy olajleeresztő nyílással, egy könnyedén tisztítható vízszűrővel, forgószivattyúval és a moduláris kialakítással.
A legmagasabb szintű innováció
Az új szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású mosók bővelkednek innovációban és új fejlesztésekben. Az újonnan kialakított Vibrasoft forgó fúvóka akár 30%-kal is csökkentheti a vibrálást és a zajt. A tisztítási folyamatot egy automatikus tömlődob teszi könnyebbé és gyorsabbá egy 20 méteres magasnyomású tömlővel, ami akár 45°-os hajlásszögben is tökéletesen működik magas nyomáson.
Valódi fenntarthatóság
A fenntarthatóság kiemelten fontos, főként a tisztítás során. Magas nyomású tisztítóeszközeink kiváló minőségű alapanyagokból készülnek egy németországi széndioxid-semleges gyárban, strapabírók, és megállják a helyüket a legkeményebb körülmények között is. Megbízhatóan működnek, hosszú élettartamúak, és könnyen karbantarthatók: a szórófej, mely 15%-kal erősebb, mint az előző modell, szintén még nagyobb hatékonyságot biztosít.
CLASSIC GÉPEK: MÉG A MAKACS SZENNYEZŐDÉSNEK SINCS ESÉLYE
A Classic sorozat szuperkategóriás gépei igazi univerzális eszközök.
Strapabíróak és megbízhatóak, egy gépben egyesítik a két kategória legjobb tulajdonságait. Megfizethető, mégis erős magasnyomású mosók a megszokott Kärcher minőségben.
A legmagasabb minőség – hosszú élettartam és strapabírás
Az új HD szuperkategóriás Classic gépeket a legnehezebb körülmények közötti helytállásra terveztük. Ezért is használtuk a legjobb minőségű alapanyagokat, és ezért hoztunk létre egy kivételesen hosszú élettartamú konstrtukciót egy strapabíró dugattyús szivattyúval, egy új Classic szórópisztollyal és egy masszív acélcsöves vázzal.
A Classic gépek karbantartása is egyszerű. Ez azt jelenti, hogy a gépek használatra készek bármikor, amikor csak szükséges.
Nagy teljesítmény és felhasználóbarát kialakítás
Új Classic szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású tisztítóink minden alkalmazáshoz elegendő teljesítményt nyújtanak. Az akár 250 baros üzemnyomással és az akár 1700 l/óra vízáramlással szemben a legmakacsabb szennyeződésnek sincs esélye. A gépek emellett egyszerűen és praktikusan használhatóak a letisztult és könnyen hozzáférhető vezérlőelemeknek köszönhetően.
Kiváló hatékonyság
A Classic szuperkategóriás hideg vizes magasnyomású tisztítók kifejezetten hosszú élettartamú és strapabíró gépek, melyek a tisztítási folyamat lényeges és alapvető elvárásaira összpontosítanak. Különösen jó ár-teljesítmény arányt kínálnak ezek az eszközök, a megszokott Kärcher csúcsminőséggel és maximális teljesítménnyel kiegészülve.
Tiszta lelkiismeret
A fenntarthatóság fontos szerepet játszik, különösen a tisztítás területén. A Classic magas nyomású tisztítók magas minőségű alapanyagokból készülnek, strapabírók és könnyen ellenállnak a legmostohább körülményeknek is.
Két nagy teljesítményű változat minden elváráshoz
A szuperkategóriás hideg vizes magas nyomású tisztítók kétféle kivitelben kaphatók. A Classic termékcsaládba tartozó HD szuperkategóriájú gépek kivételesen strapabíró dizájnnal rendelkeznek, hatékonyan működtethetők és könnyen használhatók. A HD szuperkategória gépei kiváló ergonómiai tulajdonságokkal, maximálisan felhasználóbarát működéssel, kiemelkedő teljesítménnyel és csúcsminőséggel nyűgöznek le.
Géposztály
Mobilitás
Szuperkategória Classic
Közepes
Szuperkategória
Magas
Géposztály
Ergonómia
Szuperkategória Classic
Nem kiemelkedően fontos
Szuperkategória
Fontos
Géposztály
Felszereltség
Szuperkategória Classic
Erős dugattyús szivattyú
Strapabíró acélváz
EASY!Lock rendszer
Szuperkategória
Automatikus tömlődob
Kompakt, függőleges kialakítás
Strapabíró támolygótárcsás szivattyú sárgaréz hengerfejjel