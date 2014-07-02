A legmagasabb minőség – hosszú élettartam és strapabírás

Az új HD szuperkategóriás Classic gépeket a legnehezebb körülmények közötti helytállásra terveztük. Ezért is használtuk a legjobb minőségű alapanyagokat, és ezért hoztunk létre egy kivételesen hosszú élettartamú konstrtukciót egy strapabíró dugattyús szivattyúval, egy új Classic szórópisztollyal és egy masszív acélcsöves vázzal.

A Classic gépek karbantartása is egyszerű. Ez azt jelenti, hogy a gépek használatra készek bármikor, amikor csak szükséges.