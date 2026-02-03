ELEKTROMOS JÉGKAPARÓ EDI 4
Még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy húzással eltávolítja a gépkocsi szélvédőjéről: az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó koronggal és hat stabil műanyagpengével.
Még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolítja a gépkocsi szélvédőjéről: az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó koronggal és hat masszív műanyagpengével.
√ Forgó korong masszív műanyagpengékkel
√ Cserélhető fej
√ Egyszerű kezelés
√ LED kijelző a készüléken
Ez az innovatív készülék, a forgókorong segítségével, 6 masszív műanyag pengéjével, egyetlen mozdulattal távolítja el a makacs jegesedést a jármű szélvédőjéről és oldalsó ablakairól. Ha az EDI 4 készenléti üzemmódban van, akkor elegendő egy kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás ahhoz, hogy a forgókorong forogni kezdjen, és ezáltal a jeget gyakorlatilag teljesen feloldja.
Amennyiben a pengék idő közben elhasználódnak, úgy kényelemsen, mindenféle szerszám nélkül a forgókorong 2 kézzel kicserélhető. A jégkaparó innovatív és kompakt kialakítása egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesz lehetővé, így akár tárolható a kesztyűtartóban is, hogy mindig kéznél legyen. Egy akkumulátor töltés több felhasználásra elegendő. A beépített LED kijelző pedig automatikusan villogni kezd, amikor a készülék töltöttségi szintje alacsony.
Jellemzők
A stabil műanyagpengékkel ellátott forgó korong gond nélkül eltávolítja még a makacs jegesedéseket is.
A forgó kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.
Felülről kifejtett enyhe nyomás hatására a kaparókorong elkezd forogni.
A beépített LED kijelző, villogással jelzi ha az EDI 4 elektromos jégkaparót tölteni szükséges.
Nagyteljesítményű lítiumion-cellák. Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő.
Védőkupak a biztonságos kezeléshez és tároláshoz.
Alkalmazása
A jégkaparó forgó korongjával még a makacs jegesedések is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolíthatók a gépkocsi szélvédőjéről.
Gond nélkül távolítja el a jeget az autó szélvédőjéről és oldalsó ablakairól is.
A jégkaparó innovatív, kompakt formatervezésének köszönhetően egyszerű és biztonságos a kezelése és tárolása.
Felhasználási videók
