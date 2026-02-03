ELEKTROMOS JÉGKAPARÓ EDI 4

Még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy húzással eltávolítja a gépkocsi szélvédőjéről: az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó koronggal és hat stabil műanyagpengével.

EDI 4 elektromos jégkaparó használat közben

EDI 4 elektromos jégkaparó

Még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolítja a gépkocsi szélvédőjéről: az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó koronggal és hat masszív műanyagpengével.

√ Forgó korong masszív műanyagpengékkel
√ Cserélhető fej 
√ Egyszerű kezelés 
√ LED kijelző a készüléken

EDI 4

EDI 4 elektromos jégkaparó

Ez az innovatív készülék, a forgókorong segítségével, 6 masszív műanyag pengéjével, egyetlen mozdulattal távolítja el a makacs jegesedést a jármű szélvédőjéről és oldalsó ablakairól. Ha az EDI 4 készenléti üzemmódban van, akkor elegendő egy kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás ahhoz, hogy a forgókorong forogni kezdjen, és ezáltal a jeget gyakorlatilag teljesen feloldja.

Amennyiben a pengék idő közben elhasználódnak, úgy kényelemsen, mindenféle szerszám nélkül a forgókorong 2 kézzel kicserélhető. A jégkaparó innovatív és kompakt kialakítása egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesz lehetővé, így akár tárolható a kesztyűtartóban is, hogy mindig kéznél legyen. Egy akkumulátor töltés több felhasználásra elegendő. A beépített LED kijelző pedig automatikusan villogni kezd, amikor a készülék töltöttségi szintje alacsony.

Jellemzők

Kärcher EDI 4 elektromos jégkaparó forgókorong segítségével könnyedén tisztítja meg a szélvédőt a makacs jegesedéstől

A stabil műanyagpengékkel ellátott forgó korong gond nélkül eltávolítja még a makacs jegesedéseket is.

Kärcher EDI 4 forgókorongja egyszerűen, szerszám nélkül cserélhető.

A forgó kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.

Kärcher EDI 4 elektromos jégkaparó kaparókorongja enyhe nyomás hatására elkezd forogni.

Felülről kifejtett enyhe nyomás hatására a kaparókorong elkezd forogni.

Kärcher EDI 4 elektromos jégkaparó a beépített led kijelző segítségével jelzi, ha töltés szükséges.

A beépített LED kijelző, villogással jelzi ha az EDI 4 elektromos jégkaparót tölteni szükséges.

Kärcher EDI 4 lítiumion-akkumulátorral felszerelt, egy töltéssel több használatra feltölthető.

Nagyteljesítményű lítiumion-cellák. Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő.

Kärcher EDI 4 készülék védőkupakkal felszerelt a biztonságos kezeléshez, tároláshoz.

Védőkupak a biztonságos kezeléshez és tároláshoz.

icon_arrow

Alkalmazása

A Kärcher EDI 4 jégkaparó forgó korongjával még a makacs jegesedések is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolíthatók a gépkocsi szélvédőjéről.

A jégkaparó forgó korongjával még a makacs jegesedések is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolíthatók a gépkocsi szélvédőjéről.

Kärcher EDI 4 könnyedén távolítja el a jeget az autó szélvédőjéről és oldalsó ablakairól is.

Gond nélkül távolítja el a jeget az autó szélvédőjéről és oldalsó ablakairól is.

A Kärcher EDI 4 elektromos jégkaparó innovatív, kompakt formatervezésének köszönhetően egyszerű és biztonságos a kezelése és tárolása.

A jégkaparó innovatív, kompakt formatervezésének köszönhetően egyszerű és biztonságos a kezelése és tárolása.

Felhasználási videók

