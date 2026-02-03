EDI 4 elektromos jégkaparó

Ez az innovatív készülék, a forgókorong segítségével, 6 masszív műanyag pengéjével, egyetlen mozdulattal távolítja el a makacs jegesedést a jármű szélvédőjéről és oldalsó ablakairól. Ha az EDI 4 készenléti üzemmódban van, akkor elegendő egy kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás ahhoz, hogy a forgókorong forogni kezdjen, és ezáltal a jeget gyakorlatilag teljesen feloldja.

Amennyiben a pengék idő közben elhasználódnak, úgy kényelemsen, mindenféle szerszám nélkül a forgókorong 2 kézzel kicserélhető. A jégkaparó innovatív és kompakt kialakítása egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesz lehetővé, így akár tárolható a kesztyűtartóban is, hogy mindig kéznél legyen. Egy akkumulátor töltés több felhasználásra elegendő. A beépített LED kijelző pedig automatikusan villogni kezd, amikor a készülék töltöttségi szintje alacsony.