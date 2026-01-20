Háziállatok tartása mellett gyakrabban takarítsunk!

Ha kutyákkal, macskákkal, tengerimalacokkal vagy nyulakkal élünk együtt, heti egy nagytakarítás nem elég: sáros mancsnyomok a padlón, az etetőtál körüli ételek és kellemetlen állatszőrök találnak utat az egész házban. A takarítóeszközének rendszeresen, valamint gyorsan kell elvégeznie a köztes takarítást, hogy a ház tiszta maradjon. Akkus porszívóink mindig kéznél vannak, és készen állnak arra, hogy bármilyen takarítási kihívást leküzdjenek, még a nehezen elérhető területeken is, így segítve Téged abban, hogy otthonod gyorsan és rugalmasan, a saját igényeidnek megfelelően tisztíthasd meg.



Háziállatok szőre, tűnés!

Ha van háziállatod, ismered a problémát: négylábú barátja szőre gyorsan szétterjed az egész házban - még akkor is, ha éppen befejezte a söprést és a takarítást. A háziállatok szőre különösen makacsul tartja magát a szőnyegeken és a lábtörlőkön. A hagyományos seprű itt nem segít, mivel nem távolítja el megbízhatóan a finom szőrszálakat. Mi jöhet segítségül? Az új Kärcher akkumulátoros porszívók. Az aktív padlószívóka nagyon hatékonyan távolítja el az állatszőröket a textil padlóburkolatokról is.



Macskaalom mindenhol? Semmi gond!

A macskák elássák nagydolgukat, ami azt jelenti, hogy a macskaalom gyakran az alomtálcán kívül is bőségesen szétszóródik. Ezt a takarítási feladatot porszívónk pillanatok alatt elvégzi. Az apró szemcsék gyorsan és egyszerűen felporszívózhatók. Ez a folyamat pedig ajánlott, mert a granulátum megkarcolhatja a padlóburkolatokat, ha véletlenül rálépünk.