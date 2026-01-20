Porszívók
A Kärcher porszívói ötvözik a magas szívó teljesítményt az irányíthatósággal és flexibilitással. Allergiától szenvedők, egyedülállók, családok és állattartók egyaránt találnak megfelelő készüléket a Kärcher kínálatában.
Akkumulátoros porszívók
VC 7 Cordless yourMax
VC 6 Cordless ourFamily
VC 4 Cordless myHome
Innovatív porérzékelő technológia
A VC 7 Cordless yourMax még hatékonyabbá és könnyebbé teszi a porszívózást. Az innovatív porérzékelő automatikus porérzékelést és teljesítményszabályozást biztosít. Az intelligens teljesítményszabályozás biztosítja az akár 60 perces akkumulátor-üzemidő hatékony kihasználását. Ennél egyszerűbb és kényelmesebb nem is lehet a porszívózás!
Vezeték nélküli szabadság lithium-ion akkumulátorral
A vezeték nélküli porszívók maximális mozgásszabadságukkal, nagy szívóteljesítményükkel és kis súlyukkal kitűnnek a tömegből. A nagy teljesítményű akkumulátorok az utolsó sarokig átveszik a takarítás nehézségeit. Ráadásul a tartozékok széles választéka még sokoldalúbbá teszi a vezeték nélküli porszívókat.
Egyszerű használat
A teljesítmény az adott alkalmazási területnek megfelelően gyorsan és egyszerűen beállítható. A praktikus reteszelőgombnak köszönhetően nem kell folyamatosan lenyomva tartani a bekapcsológombot, míg a boost üzemmód a koncentrált foltok tisztítására alkalmas.
Aktív padlófúvóka
A motoros görgők és a rendkívüli mozgékonyság lehetővé teszik a szennyeződések optimális felszedését és a bútorok alatti könnyed porszívózást.
A VC 7 Cordless és a VC 6 Cordless padlófúvókáján található LED-világítással kiegészítve megvilágítja a szennyeződéseket, így biztosítva a megbízható szennyeződésfelvételt.
Alkalmazási lehetőségek széles skálája
Okos rögzítési lehetőségek számos tartozékhoz, amelyek még sokoldalúbbá teszik a vezeték nélküli porszívókat.
Praktikusan tervezett szűrőrendszer
A háromfokozatú szűrőrendszer, amely ciklonból, légbeszívóból és HEPA higiéniai szűrőből* áll (VC 7 Cordless és VC 6 Cordless), extra tiszta elszívott levegőt biztosít.
A szűrők könnyen tisztíthatók és cserélhetők, meghosszabbítva ezzel a porszívó élettartamát.
*EN 1822:1998.
Portartály ürítés egy kattintással
A szennyeződések egy gombnyomással könnyen és higiénikusan kiürülnek, így nem kell hozzáérnie.
Praktikus fali konzol
A fali tartó segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható, és bármikor használatra készen áll. A VC 7 Cordless yourMax és a VC 6 Cordless ourFamily fali tartója egyúttal kényelmes töltőként is funkcionál.
VC 7 Cordless yourMax
Tedd a porszívózást nagyszerű takarítási élménnyé: A VC 7 Cordless yourMax a legmodernebb technológiával és átfogó felszereltséggel lenyűgöző, valamint kényelmesen használató. Az innovatív porérzékelő érzékeli a szennyeződést, ennek megfelelően állítja be a szívóteljesítményt, így biztosítva az akár 60 perces akkumulátor-üzemidő hatékony kihasználását. A nagy teljesítményű, 350 wattos BLDC motor és a 25,2 V-os akkumulátorfeszültség áteveszi a porszívózás nehezét. A boost funkció egy gombnyomással garantálja a maximális szívóteljesítményt. További előnyei közé tartozik az egyszerű, 1 kattintással történő portartály-ürítés, az ergonomikus kialakítás a nehezen hozzáférhető helyek tisztításához, valamint az aktív padlófúvókán található LED-fények, amelyek láthatóbbá teszik a port. A szűrő tisztítása nem is lehetne egyszerűbb a kiegészítőknek és csere szűrőnek köszönhetően. A különböző fúvókáknak köszönhetően a tisztítás bármilyen helyen gyerekjáték: a résfúvóka eltünteti a szennyeződéseket a zugokból, a 2 az 1-ben fúvóka tökéletes eszköz a bútorok és kárpitok tisztításához, a puha kefe pedig még a kényes felületek tisztítására is alkalmas. További praktikus funkciók közé tartozik az akkumulátor állapotjelzője és a töltési funkcióval ellátott fali tartó.
VC 6 Cordless ourFamily
A takarítás tényleg lehet ennyire egyszerű lehet: a VC 6 Cordless ourFamily porszívóval a porszívózás igazi élménnyé válik. A számos intelligens funkció közé tartozik az egy kattintással történő portartály-ürítés, a Boost funkció, az ergonomikus kialakítás a nehezen hozzáférhető helyeken történő takarításhoz, valamint az aktív padlófúvókán található LED-fények, amelyek láthatóbbá teszik a port, és garantálják a szennyeződés megbízható felszedését.
További előnyei közé tartozik az 50 perces akkumulátor-üzemidő, a csendes futási hangerő, a különálló szűrőtisztító eszköz és a könnyen leolvasható akkumulátor-állapotkijelző, amely bármikor jelzi az akkumulátor állapotát és a vonatkozó üzeneteket.
VC 4 Cordless myHome
A maximális mozgásszabadság és a maximális kényelem találkozik: a VC 4 Cordless myHome porszívó akár 30 perces üzemidővel megkíméli a felhasználót attól, hogy egy nagy készüléket kelljen cipelnie. Számos intelligens funkciója örömtelivé teszi a porszívózást: az egy kattintással történő portartály-ürítés, a Boost funkció, a csendes működés, az ergonomikus kialakítás és az aktív padlófúvóka garantálja a szennyeződés megbízható felszedését a kemény padlókon és a szőnyegeken egyaránt.
Porzsákos porszívó
VC 2
A Kärcher kompakt VC 2 tartályos porszívója tökéletesen alkalmas lakásokban vagy kisebb otthonokban való használatra. Kis helyen is tárolható, és rendkívül megbízható tisztítási eredményeket biztosít. Ráadásul a VC 2 számos kényelmes funkcióval nyűgöz le, mint például az automatikus kábeltekercselés, amely lehetővé teszi a kábel használat utáni gyors elrendezését, a lehajtható hordozófogantyú, amely megkönnyíti a lépcsőn való fel- és leszállítást, a készüléken lévő fokozatmentesen állítható teljesítményszabályozás és a tartozékok tárolására szolgáló tárolórekesz.
Porzsák technológia
A Kärcher porzsákos porszívói nagyon higiénikusak, mivel a felszívott szennyeződés és por megbízhatóan a zsákban reked. Ha a zsák megtelt, gyorsan kivehető a készülékből és kidobható anélkül, hogy a szennyeződéssel érintkezne, vagy akár por keletkezne. Ezt a funkciót többek között az allergiások különösen nagyra értékelik.
Automatikus kábel tekercselés
Használat után a kábel gyorsan és egyszerűen visszatekerhető.
Lehajtható hordozófogantyú
Az összecsukható hordozófogantyúnak köszönhetően a porszívó könnyen hordozható, akár a lépcsőn felfelé és lefelé is.
Fokozatmentesen állítható teljesítményszabályozás a készüléken
Adaptív teljesítmény: a készülék szívóteljesítménye tetszőlegesen beállítható az Ön igényeinek megfelelően.
Tárolórekesz a tartozékok számára
A tartozékok tárolhatók magán a készüléken, így mindig kéznél vannak.
Porzsák nélküli porszívók
VC 3
A Kärcher új VC 3 multi-ciklonos porszívója kompakt méretének köszönhetően tökéletesen alkalmas lakásokba és kisebb otthonokba. Nemcsak a kemény padlót és a szőnyegeket tisztítja meg, hanem a résfúvókának és a puha porszívókefének köszönhetően még a szűk résekben és a kényes felületeken is nagyszerű eredményeket produkál.
További előnyei közé tartozik a HEPA higiéniai szűrő, amely megbízhatóan szűri ki a legfinomabb szennyeződéseket, például a polleneket vagy más allergiát kiváltó részecskéket, valamint a praktikus parkolóhely.
Multi-ciklonos technológia
A Kärcher multi-ciklon technológiával ellátott porszívói a szennyeződéseket nem szűrőzsákba, hanem egy átlátszó hulladéktartályba gyűjtik. Ez nem csak a drága csereszűrők megvásárlásának és beszerelésének kellemetlenségét spórolja meg, hanem egy pillantással láthatóvá teszi, hogy mikor kell kiüríteni a tartályt.
Parkoló állás
A praktikus parkolási pozíció funkció lehetővé teszi a készülék gyors és biztonságos parkolását a munka megszakítása közben.
Átlátszó hulladéktartály
A hulladéktartály nemcsak megmutatja, hogy mikor kell kiüríteni, hanem a tartalma is pillanatok alatt kidobható.
Automatikus kábel tekercselés
Használat után a kábel gyorsan és egyszerűen visszatekerhető.
Levehető padlófúvóka
Lehetőség további tartozékok csatlakoztatására az optimális tisztítás érdekében a lakás minden területén.
Kézi porszívó
Hatékony segítő a mindennapi feladatokhoz
A szennyeződésnek nincs esélye az akkumulátoros kézi porszívónkkal szemben: A CVH 2 könnyű, kompakt, könnyen kezelhető, és különösen alkalmas a konyhában, nappaliban, hálószobában és autóban végzett mindennapi takarítás megbízható segítőjeként.
Müzli az asztal alatt? Macskaalom a fürdőszobában? Makacs szennyeződés a szőnyegen?
Az Ön erőteljes problémamegoldójával mindez a múlté lesz. Az tölthető kézi porszívó kompakt kialakítást és erőteljes teljesítményt egyesít, amely lehetővé teszi a nagyobb morzsák felporszívózását - bárhol, bármikor és maximális mobilitással.
Hatékony szűrőrendszer
Tökéletes szennyeződésfogás: Az előszűrőnek, egy finom fémhálónak köszönhetően a kétlépcsős szűrőrendszer hatékonyan tartja vissza a nagyobb porszemcséket. Különlegessége a HEPA-szűrő (EN 1822:1998), amely tiszta elszívott levegőt biztosít, sikeresen felfogja a legfinomabb részecskéket is, valamint könnyen tisztítható vagy cserélhető. Ez tovább növeli a kézi porszívó élettartamát.
Autó belső tisztítása
Könnyű kezelhetőség és erős szívóerő találkozása: Az akkumulátoros kézi porszívó pillanatok alatt megtisztítja a felületeket, műszerfalakat, autóüléseket és szőnyegeket, valamint a nehezen hozzáférhető helyeket - visszaadva autója belsejének régi fényét.
2-in-1 kreatív szívóka
A könyvespolcoktól a számítógép billentyűzetén át az illesztésekig és résekig: Az összecsukható kombinált szívóka különösen alkalmas a kényes felületek és a nehezen hozzáférhető területek tisztítására.
Egyszerű tisztítás
Csavarja le, vegye ki a szűrőt és ürítse ki: A műanyag hulladéktartály könnyen eltávolítható és tiszta vízzel kiöblíthető.
Erős motor
A BLDC-motor a kefe nélküli motortechnológiának köszönhetően lenyűgöző, így a készülék könnyebb, tartósabb és erősebb. Ez azt jelenti, hogy gyorsan és maradékmentesen képes eltávolítani a szennyeződéseket.
Praktikus töltőállomás
Tárolja stílusosan, töltse hatékonyan. A kompakt, modern állomással helytakarékosan tárolhatja és töltheti a kézi porszívót. Így a készülék könnyen elérhető közelségben van, és bármikor használatra kész.
Vízszűrős porszívók
DS 6
A DS 6 porszívó vízszűrővel nemcsak tiszta padlót garantál, hanem frissebb, akár 99,95%-ban pormentes elszívott levegőt is biztosít. Ez érezhetően javítja a levegőt és ezzel együtt a beltéri klímát. Mindenkinek jó - nem csak az allergiásoknak.
Így működik a vízszűrős porszívó
A hagyományos szűrőzsákos porszívókkal ellentétben a vízszűrős DS 6 a víz természetes erejét használja. A szűrőben lévő vizet az erős szívóerő nagy sebességgel kavarja fel. A felszívott szennyeződéseket ez a kavargó víz nagyon hatékonyan kiszűri a levegőből, majd azonnal a vízfürdőben kötődik meg. Az eredmény rendkívül friss elszívott levegő, amely még az allergiások számára is elég tiszta. Mivel nincs több szűrőzsák, amelyben az allergének elszaporodhatnak, még a poratkák ürülékei is kimosódnak a vízzel a használat után. További előny az allergiások számára, hogy a porszívó kiürítésekor már nem keletkezik por.
1. Hatékony fő szűrés az átlátszó vízszűrőben. Minden durva szennyeződés biztonságosan megreked itt. Nem keletkezhet több por, és a szívóteljesítmény megmarad.
2. A közbenső szűrő mosható, ezért hosszú élettartamú. Kiszűri az apró légszennyező részecskéket a kondenzált nedves levegőből.
3. A speciális HEPA 13 szűrő a pollenek, gombaspórák, baktériumok és a poratkák ürülékének 99,95%-át felfogja.
Hatékony vízszűrő
A vízszűrő nemcsak azt biztosítja, hogy a kilépő levegő különösen tiszta legyen, hanem praktikus kialakításának köszönhetően könnyen üríthető és tisztán tartható.
Változtatható teleszkópos szívócső
A változtatható teleszkópos szívócső a felhasználó magasságának megfelelően állítható, a porszívózás közbeni extra kényelem érdekében.
Automatikus kábeltekercselés
Használat után a kábel gyorsan és egyszerűen visszatekerhető.
Praktikus parkoló állás
A készülék gyorsan és egyszerűen leparkolható, ha szünetet tart a munkában.
Egyszerű tisztítás
A kivehető vízszűrő egyszerűen feltölthető és tisztítható.
Parkolási pozíció függőleges tároláshoz
A DS 6 függőlegesen is tárolható a helytakarékosság érdekében.
Praktikus kiegészítő tárolás
A tartozéktároló rekeszben minden tartozék könnyen elérhető helyen, rendezetten tárolható.
Ergonomikus hordozófogantyú
A DS 6 ergonomikus fogantyúja megkönnyíti a szállítást egyik helyről a másikra.
Mosható köztes szűrő
Mosható közbenső szűrő a hosszú élettartam és az optimális tisztítási eredmények érdekében.
Por és állatszőr? Megvan, amire szükséged van!
Porral borítva
Honnan jön ez a sok por? Nincs olyan ember, aki ne tette volna fel magának ezt a kérdést, miközben körülnéz otthonában. A ház frissen takarított - és mégis, pillanatok alatt vékony porréteg telepszik a bútorokra, szobanövényekre, könyvekre és a padlóra. Tény, hogy a por folyamatosan felkavarodik a lakótérben, és nagy területen elterül. Ezen nem lehet segíteni - de legalább gyorsan orvosolható. Az új akkumulátoros porszívó modellekkel könnyedén eltüntetheti a kellemetlen háziport útközben is, maximális manőverezhetőséggel.
Miből áll valójában a por?
Az elhalt hámsejtektől és szőnyegszálaktól kezdve a polleneken át a háziállatok szőréig a por különböző méretű részecskék keveréke, amelyek egymással keverednek. A részecskék méretétől és súlyától függően a port vagy minden sarokba elviszi a keringő levegő, vagy folyamatosan kavarog anélkül, hogy bárhol is leülepedne.
A szennyeződések nagy részét cipőnkön cipeljük be otthonunkba. Érdemes ezért nyitott hálós, kókusz- vagy textilszőnyegeket, illetve gumiszegélyeket beszerezni, amelyek szennyeződéscsapdaként működnek, és a szennyeződés nagy részét felfogják.
Háziállatok tartása mellett gyakrabban takarítsunk!
Ha kutyákkal, macskákkal, tengerimalacokkal vagy nyulakkal élünk együtt, heti egy nagytakarítás nem elég: sáros mancsnyomok a padlón, az etetőtál körüli ételek és kellemetlen állatszőrök találnak utat az egész házban. A takarítóeszközének rendszeresen, valamint gyorsan kell elvégeznie a köztes takarítást, hogy a ház tiszta maradjon. Akkus porszívóink mindig kéznél vannak, és készen állnak arra, hogy bármilyen takarítási kihívást leküzdjenek, még a nehezen elérhető területeken is, így segítve Téged abban, hogy otthonod gyorsan és rugalmasan, a saját igényeidnek megfelelően tisztíthasd meg.
Háziállatok szőre, tűnés!
Ha van háziállatod, ismered a problémát: négylábú barátja szőre gyorsan szétterjed az egész házban - még akkor is, ha éppen befejezte a söprést és a takarítást. A háziállatok szőre különösen makacsul tartja magát a szőnyegeken és a lábtörlőkön. A hagyományos seprű itt nem segít, mivel nem távolítja el megbízhatóan a finom szőrszálakat. Mi jöhet segítségül? Az új Kärcher akkumulátoros porszívók. Az aktív padlószívóka nagyon hatékonyan távolítja el az állatszőröket a textil padlóburkolatokról is.
Macskaalom mindenhol? Semmi gond!
A macskák elássák nagydolgukat, ami azt jelenti, hogy a macskaalom gyakran az alomtálcán kívül is bőségesen szétszóródik. Ezt a takarítási feladatot porszívónk pillanatok alatt elvégzi. Az apró szemcsék gyorsan és egyszerűen felporszívózhatók. Ez a folyamat pedig ajánlott, mert a granulátum megkarcolhatja a padlóburkolatokat, ha véletlenül rálépünk.
