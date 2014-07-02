SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK

Milyen permetextrakciós módszereket kínál a Kärcher?

A szennyeződés mértékétől, a rendelkezésre álló időtől és az anyagtól függően a permetextrakciós készülékek különféle módszerekkel alkalmazhatók.

Egylépéses tisztítás

A szimpla, egylépéses permetextrakciós eljárás során a vízből és tisztítószerből álló tisztítóoldatot a permetextrakciós gép a szórófejjel nyomás alatt permetezi a felületbe. Ezzel egyidejűleg a feloldott szennyeződéseket azonnal, ugyanabban a lépésben, szennyezett oldatként felszívja a szívófejjel. Ez a módszer használható mind a szőnyegtisztítás alap- és köztes tisztításánál, mind a kárpitok mélytisztításánál.

Kétlépéses tisztítás

A kétlépéses eljárás során a tisztítóoldatot az első lépésben szakaszosan visszük fel a permetextrakciós gép vagy egy nyomáspermetező segítségével. Miután hagytuk hatni, a szennyezett oldatot a permetextrakciós géppel és tiszta vízzel kiöblítjük. Ez a módszer kifejezetten alkalmas mélytisztításra, különösen erősen szennyezett, beépített szőnyegek vagy kárpitok esetében.

Kombinált módszerek

Itt a szőnyeget először tisztítószerrel és egy egytárcsás géppel, nedves samponozással kezeljük. Ezt követően a kezelt területet alaposan átöblítjük tiszta vízzel a permetextrakciós módszerrel. Ez a tisztítási módszer nem alkalmas kárpitokra.

