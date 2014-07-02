SZŐNYEG- ÉS KÁRPITTISZTÍTÓK
A Kärcher szőnyegtisztító és kárpittisztító gépek masszív, erőteljes és sokoldalú készülékek, melyek a különböző textilfelületeket és a nagy szőnyegfelületeket is egyaránt hatékonyan, egészen szálmélységig hatolva tisztítják meg - legyen szó közbenső tisztításáról vagy foltok eltávolításáról. A megfelelő tartozékok használatával a Kärcher ipari szőnyegtisztító gépek kárpitokat, autóüléseket vagy irodai székeket is egyetlen lépésben alaposan megtisztítanak, hátrahagyott foltok nélkül és rendkívül alacsony visszamaradó nedvességtartalommal.
Szőnyeg- és kárpittisztító gépek
Padlóburkolók, kárpitok, irodai székek és utasülések - az erős, kézre álló Kärcher kárpittisztítók mindenféle textil felületet megtisztítanak, és a szennyeződést egy menetben feloldják és eltávolítják. Erős szívóturbinákkal az egyedülállóan alacsony visszamaradó nedvességtartalomért.
Szőnyegtisztítók
A Kärcher szőnyegtisztító gépek gazdaságosan tisztítanak meg nagy, szőnyeggel fedett területeket, mélyen a bolyhok között. Alkalmasak a hagyományos permetezésre csakúgy, mint az új, közbenső tisztítási folyamatra.
Légfúvó
A Kärcher légbefúvói hatékonyak, erősek, igen kompaktak és suttogásig halkan üzemelnek. Gyorsan felszárítják a vízszennyezést vagy a szőnyegeket a tisztítás után. Hordozófogantyúval és beépített vezetéktárolóval.
Szőnyegtisztító: mélyszálas tisztítás szőnyegek és kárpitok számára.
A középületek, szállodák és éttermek, irodák vagy kiskereskedelmi üzletek szőnyegpadlói a mindennapos látogatottság miatt nagy igénybevételnek vannak kitéve. Kärcher szőnyegtisztítóink itt már bizonyítottak a mélytisztításban. Permetextrakcióval dolgoznak, és nedves porszívóként, permetporszívóként vagy Puzzi néven is ismertek. Ennél az eljárásnál nyomás alatt a gép vizet permetez a felületre, a szennyeződés feloldódik, és a szennyezett oldatot azonnal felporszívózza. A felülmúlhatatlan szívási eredménynek és a Kärcher szőnyegtisztítók alacsony visszamaradó nedvességtartalmának köszönhetően a szőnyeggel borított területek hamarosan újra járhatók. Az iCapsol technológiával kombinálva ez a módszer köztes tisztításhoz is tökéletes. A kárpitok és az autóülések is a szálak mélyéig megtisztulnak a Kärcher szőnyegtisztítókkal. Megfelelő tartozékokkal akár csempetisztításra is használhatóak.
Milyen permetextrakciós módszereket kínál a Kärcher?
A szennyeződés mértékétől, a rendelkezésre álló időtől és az anyagtól függően a permetextrakciós készülékek különféle módszerekkel alkalmazhatók.
Egylépéses tisztítás
A szimpla, egylépéses permetextrakciós eljárás során a vízből és tisztítószerből álló tisztítóoldatot a permetextrakciós gép a szórófejjel nyomás alatt permetezi a felületbe. Ezzel egyidejűleg a feloldott szennyeződéseket azonnal, ugyanabban a lépésben, szennyezett oldatként felszívja a szívófejjel. Ez a módszer használható mind a szőnyegtisztítás alap- és köztes tisztításánál, mind a kárpitok mélytisztításánál.
Kétlépéses tisztítás
A kétlépéses eljárás során a tisztítóoldatot az első lépésben szakaszosan visszük fel a permetextrakciós gép vagy egy nyomáspermetező segítségével. Miután hagytuk hatni, a szennyezett oldatot a permetextrakciós géppel és tiszta vízzel kiöblítjük. Ez a módszer kifejezetten alkalmas mélytisztításra, különösen erősen szennyezett, beépített szőnyegek vagy kárpitok esetében.
Kombinált módszerek
Itt a szőnyeget először tisztítószerrel és egy egytárcsás géppel, nedves samponozással kezeljük. Ezt követően a kezelt területet alaposan átöblítjük tiszta vízzel a permetextrakciós módszerrel. Ez a tisztítási módszer nem alkalmas kárpitokra.
Milyen textíliák kezelhetők a Kärcher szőnyegtisztítóval?
Minden olyan textilburkolat, amelynek hordozóanyaga, ragasztóanyaga vagy rögzítőanyaga színtartó, valamint nedvesség- és oldószerálló. Hogy ez így van-e, azt egy nem feltűnő helyen, pl. egy szék alján vagy a szekrény alatti szőnyegrészen érdemes kipróbálni. Azonban csak akkor döntse el, hogy a szőnyegtisztító megfelel-e az Ön terveihez, ha már minden újra száraz. Előzetesen ellenőrizze azt is, hogy a szőnyeg hátoldala és hordozóanyaga nem zsugorodik-e, és nem engedi-e a színét. A nedvszívó, rendszerint habosított hordozóanyagok száradási ideje hosszabb. Természetesen a látható felületnek színtartónak kell lennie, és megfelelő száltípusból kell állnia.
Tisztítószerek szőnyegek és kárpitok tisztításához
A Kärcher minden feltételt biztosít a szőnyegek és kárpitok mélyre hatoló és anyagkímélő kezeléséhez. A tisztítóberendezések különösen hatékonyan működnek a kifejezetten hozzájuk kifejlesztett Kärcher folyékony tisztítószerekkel, amelyek gyorsan száradó formulájukkal kiválóan alkalmasak szőnyegpadlókhoz, szőnyegekhez, kárpitokhoz, autóülésekhez és egyéb textilfelületekhez. Az eredmény látható tisztaság és kellemes szobaillat, rövid száradási idő és gyors használhatóság.TOVÁBB A TISZTÍTÓSZEREKHEZ
iCapsol-technológia
A Kärcher a kifejezetten az egyszerű és hatékony köztes tisztításhoz fejlesztette ki az iCapsol kapszulás technológiát. Eljut a szennyeződés mélyére, feloldja azt a szövet mélyén, beburkolja, majd gondosan eltávolítja.
Kärcher szőnyegtisztítók – ahogyan szakemberek gondoskodnak a frissességről és a higiéniáról.
Középületek
A nagy forgalmú középületek magas követelményeket támasztanak a mindennapos takarítással, a tiszta megjelenéssel és az értékmegőrző karbantartással szemben.
Hotel és gasztronómia
A tisztaság és a frissesség biztosítása a vendéglátás kötelező eleme. A kényelem és a gazdaságosság is joggal elvárt.
Irodák és üzlethelyiségek
A kórokozók és allergének visszaszorítása a munkahelyeken megvédi a dolgozókat a megbetegedésektől. A szőnyegek mélytisztítása hozzájárul a higiénikus munkakörnyezethez.
Világszerte egyedülálló: az első akkumulátoros mosóporszívó
Vezeték nélküli rugalmasság – ez a Puzzi 9/1 Bp, a piacon kapható egyetlen professzionális, akkumulátoros mosóporszívó készülék értékelőnye. A nagy teljesítményű 36 V-os akkumulátor LCD akkumulátorkijelzővel rendelkezik, és valós időben mutatja a hátralévő üzemidőt, a hátralévő töltési időt és az akkumulátor kapacitását. Az akkumulátor kompatibilis a 36V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorplatform összes készülékével.TOVÁBBI INFORMÁCIÓ