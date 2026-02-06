Robotok
Optimalizálja a munkafolyamatokat, szabadítson fel munkaerőt, növelje a hatékonyságot! Az épülettakarítási szektorban kevés a szakképzett munkaerő, magas a fluktuáció, és ezzel párhuzamosan a feladatok is egyre összetettebbé válnak. A megoldás: a Kärcher Intelligens Robotikai Alkalmazás vagy röviden "KIRA".
KIRA B 50 padlótisztító robot
- Alkalmazási területek: közepes és nagy kiterjedésű keménypadlók
- Teljesítmény: akár 2 300 m²/óra
- Dokkolóállomás: opcionálisan elérhető a teljesen autonóm működéshez
KIRA CV 50 robotporszívó
- Alkalmazási területek: közepes méretű szőnyegpadlók és keménypadlók
- Teljesítmény: akár 525 m²/óra
- 36 voltos cserélhető akkumulátorok a Kärcher Battery Power+ rendszerből
Tökéletes megoldás minden kihívásra
Az épülettakarítás világa alapjaiban megváltozott.
Míg korábban elegendőek voltak a porszívók, tisztítórongyok, alapvető tisztítószerek és a kézi munka, addig ma már a legmodernebb tisztítási technológia, szigorú higiéniai és környezetvédelmi előírások, valamint egyre összetettebb takarítási feladatok határozzák meg az ágazatot.
Ahelyett, hogy képzett, szakosodott takarító személyzetet küldenénk a nagy időráfordítást igénylő feladatokra, például a padlók tisztítására, a Kärcher KIRA platformjának fejlett takarítórobotjai új és hatékonyabb alternatívát kínálnak. A takarítócsapatokat kiegészítve veszik át a padlók tisztítását a nagy kiterjedésű nyitott terekben, valamint a szűk, nehezen hozzáférhető belső helyiségekben is.
Ahelyett, hogy a tisztítási minőség rovására mennénk egy univerzális megoldással, takarítórobotjainkat mindig az adott feladatra szabva, precízen fejlesztjük. Csak így garantálható a legmagasabb tisztítási hatékonyság és a felhasználók számára a lehető legjobb kezelhetőség.
Berendezésirányítás: okos megoldás a hatékony takarításhoz
Irányítsa takarítóberendezéseit, köztük a KIRA robotokat úgy, ahogy még soha!
Optimalizálja a teljesítményt, előzze meg a meghibásodásokat, és hozza ki a legtöbbet befektetéséből.
Kärcher Intelligens Robotikai Alkalmazás
A KIRA egy új termékkategóriát képvisel, amelybe egyre több professzionális takarítórobot tartozik. Ezek a robotok leveszik a monoton és időigényes feladatok, például a padlótisztítás terhét a személyzet válláról, így ők párhuzamosan összetettebb feladatokra koncentrálhatnak.
Tisztítórobotjaink intuitív módon kezelhetők, és fejlett szenzortechnológiájuknak, valamint kifinomult szoftverüknek köszönhetően biztonságosan és megbízhatóan navigálnak a legkülönfélébb környezetekben.
Szakértelem és csúcstechnológia találkozása
A Kärcher évtizedek óta vezető szerepet tölt be a takarítástechnológia világában. Önállóan működő takarítógépeink a felhalmozott szakértelmet és a legmodernebb technológiát ötvözik: rendkívül precíz szenzorok, nagy teljesítményű számítógépek és kifinomult szoftverek dolgoznak össze új, innovatív robotkoncepciókban.
Legyen szó önálló súrolásról vagy porszívózásról, a KIRA platform takarítórobotjai könnyedén és biztonságosan közlekednek akár tágas, akár összetett terekben. Megbízhatóan észlelik az embereket és az akadályokat, a szenzoradatokat ezredmásodpercek alatt feldolgozzák, és szükség esetén automatikusan kikerülő manővereket hajtanak végre.
A robotok intelligens és biztonságos navigációra való képességét a legmagasabb műszaki követelményeknek megfelelő tanúsítványok is igazolják beleértve az IEC 63327 szabványnak való megfelelést, amely garantálja a biztonságos működést nyilvános területeken is.
Intuitív működés az egyenletes tisztítási eredményekért
A KIRA mögött álló technológia éppoly lenyűgöző, mint az általa elért tisztaság és annak állandósága. A gépek beállításához nincs szükség speciális szaktudásra sőt, a robotokat kifejezetten egyszerű és intuitív kezelésre fejlesztettük, így egy rövid betanítás elegendő a használatukhoz.
Olyan rugalmas, amennyire csak lehet, olyan specializált, amennyire szükséges
Takarítórobotjainkat kifejezetten a professzionális takarítás mindennapi kihívásaira szabva fejlesztettük, hogy különféle igényekre is hatékony megoldást nyújtsanak. A KIRA porszívórobot például rendkívül fordulékony és azonnal bevethető, így ideális szállodai szobák és folyosók takarítására. Ezt a célt szolgálják a hosszú élettartamú, 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorok.
A KIRA B 50 súrolórobot ezzel szemben teljesen autonóm működésre is képes a dokkolóállomás segítségével, amely lehetővé teszi a friss víz feltöltését, a szennyvíz kiürítését, a tartály átöblítését és a hosszú élettartamú lítiumion akkumulátor töltését is. Így akár nagyon nagy alapterületű raktárak vagy ipari területek is emberi beavatkozás nélkül tisztíthatók.
Takarítás mindenhol, a hatalmas csarnokoktól a legkisebb sarkokig
A nagyméretű terek mellett a szűk vagy akár zsúfolt helyiségek tisztítása sem jelent kihívást. A kialakítástól és felhasználási céltól függően takarítórobotjaink rendkívül sokoldalúan alkalmazhatók. Ideális megoldást nyújtanak a közlekedési szektorban (repülőterek, vasútállomások, logisztikai raktárak), a kiskereskedelemben (szupermarketek, hipermarketek, bevásárlóközpontok), az egészségügyben (kórházak, gondozóintézmények), a közintézményekben (iskolák, egyetemek, múzeumok, sportcsarnokok, konferenciaközpontok), irodaházakban (előcsarnokok, folyosók, irodák), a vendéglátásban (szobák, lobbyk, hotel folyosók) és természetesen ipari környezetben is, például gyártócsarnokok és termelési területek tisztítására.
Korszerű kapcsolódás és adatvédelem
A dokumentáció miatt és a gépek távfelügyelete érdekében a megadott felhasználók bármikor, bárhonnan hozzáférhetnek a részletes tisztítási jelentésekhez, értesítésekhez és az aktuális gépállapothoz a megfelelő webportálon vagy a Kärcher KIRA Robots alkalmazáson keresztül.
Az adatok biztonságáról titkosítás gondoskodik, így azok védve vannak az illetéktelen külső hozzáférésekkel szemben. Igény esetén a jogosult személyek közvetlen értesítéseket is kaphatnak mobiltelefonjukra.
Minden esetben felelősségteljesen és célzottan kezeljük az érzékeny adatokat, és természetesen megfelelünk a GDPR előírásainak is.