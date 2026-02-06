Szakértelem és csúcstechnológia találkozása

A Kärcher évtizedek óta vezető szerepet tölt be a takarítástechnológia világában. Önállóan működő takarítógépeink a felhalmozott szakértelmet és a legmodernebb technológiát ötvözik: rendkívül precíz szenzorok, nagy teljesítményű számítógépek és kifinomult szoftverek dolgoznak össze új, innovatív robotkoncepciókban.

Legyen szó önálló súrolásról vagy porszívózásról, a KIRA platform takarítórobotjai könnyedén és biztonságosan közlekednek akár tágas, akár összetett terekben. Megbízhatóan észlelik az embereket és az akadályokat, a szenzoradatokat ezredmásodpercek alatt feldolgozzák, és szükség esetén automatikusan kikerülő manővereket hajtanak végre.

A robotok intelligens és biztonságos navigációra való képességét a legmagasabb műszaki követelményeknek megfelelő tanúsítványok is igazolják beleértve az IEC 63327 szabványnak való megfelelést, amely garantálja a biztonságos működést nyilvános területeken is.