GŐZPORSZÍVÓK

Ha egy kényelmes, egyszerű ugyanakkor gyors megoldást keresel a mindennapi és a kihívást jelentő nagytakarításokhoz, akkor ismerd meg az első osztályú Karcher gőzporszívót!

Mit tud?
Szinte mindent. Egy igazi Jolly Joker a háznál, hiszen egyetlen mozdulattal szívja fel a morzsát a földről, töröl fel a gőz erejével, majd szárítja meg a padlót. Sőt, ha nem érnéd be ennyivel, akkor jó hírünk van, hiszen a lakás többi pontján is makulátlan vegyszermentes tisztaságról gondoskodik.

Hölgy takarítja a járólapot Kärcher gőzporszívóval
3 az 1-ben: Gőzölés, porszívás és szárítás

A Kärcher SV 7 gőzporszívó egyesíti a gőztisztítók előnyeit a száraz porszívók erősségeivel. Porszívóz, gőzöl és szárít. Ezzel a sokoldalú készülékkel és a megfelelő kiegészítőkkel garantáltan kézben tarthatod az otthoni takarítást - egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és persze vegyszerek nélkül. 

Nonstop gőz 2 tartályos rendszerrel

A folyamatos takarítás érdekében a tartálya bármikor gyorsan és egyszerűen feltölthető. Ez azt jelenti, hogy a víz újratöltése előtt nem kell megvárni, amíg a tartály lehűl.

SV 7 nonstop gőz 2 tartályos rendszerrel

Higiénikusan tiszta

Az 5 fokozatú gőzmennyiség-szabályozásnak köszönhetően a gőzmennyiség egyedileg szabályozható az adott felülethez és a szennyezettség mértékéhez. A magas gőzhőmérsékletnek köszönhetően nemcsak tisztának tűnik, hanem a Kärcher SV 7 gőzporszívó ragyogó tisztaságot és higiéniát biztosít.

Higiénikus SV 7 gőzporszívó praktikus kiegészítővel a csaptelepekhez

Az allergiások fellélegezhetnek

Porszívózás többfokozatú szűrőrendszerrel, porzsák nélkül. A víz, a durva szemcsék, a hab és a HEPA szűrők (EN 1822:1998) még a legkisebb részecskéket is eltávolítják. Így a kiáramló levegő tisztább lesz mint előtte.

SV 7 gőzporszívó használatával az allergiások is fellélegezhetnek

Kényelmes működés

Az SV 7 gőzporszívó egyszerűen lenyűgöző. Szívóteljesítménye 4 fokozatban szabályozható, használata rendkívül kényelmes. A gőz mennyisége pedig 5 fokozatban állítható.

Kärcher SV 7 gőzporszívó kényelmes használattal

Mi az oka annak, hogy az SV 7 gőzporszívó felső kategóriás Kärcher terméknek számít?

Egész egyszerűen az SV 7 az egyetlen olyan készülék, ami egyesíti a szárazporszívó előnyeit a gőzporszívó erényeivel. Kevesebb helyet foglal, és többet tud, mint egy porszívó plusz egy gőztisztító együtt. Mindegy, hogy keménypadlót vagy szőnyeget takarítanál, az SV 7 gőzporszívóra mindig számíthatsz!

 

Nappali

Tedd kényelmesebbé és egyszerűbbé és időtakarékosabbá az otthoni takarítást. Legyen szó kemény padlóról, kárpitozott bútorokról vagy szőnyegekről – a Kärcher SV 7 gőztisztító bármilyen felülettel képes megbirkózni.

Kärcher SV 7 játszi könnyedséggel tisztítja meg a padlófelületeket.
SV 7 praktikus kiegészítőivel a nehezen elérhető helyek is tökéletesen tisztán tarthatók.
SV 7 használata a nappaliban, szőnyegtisztítás közben

Konyha

A konyhában a főzéssel együtt járó mindennapi szennyeződésekkel is könnyedén elbánik. Sokoldalúságával a Kärcher SV 7 tökéletes megoldást nyújt, hogy a konyha ismét ragyogjon a tisztaságtól. A gőz ereje hatékonyan távolítja el a leégett és zsíros szennyeződéseket is, mindenféle vegyszer nélkül.

Kärcher SV 7 könnyedén tisztítja meg a lerakódott szennyeződésektől a konyhai szagelszívót is.
Kärcher SV 7 gőztisztítóval a konyhai főzőlapok is tökéletesen tisztán tarthatók.
Kärcher SV 7 készülék a lerakódott zsírokat is könnyen eltávolítja a tűzhelyről.

Fürdőszoba

A szerelvények, tükrök és csempék hatékonyan és alaposan tisztítható meg a fürdőszobában. A gőz még a szűk résekbe is befér, így a láthatatlan helyeken is alaposan tisztít.

Hölgy tisztítja a fürdőszobai csempét a Kärcher SV 7 gőztisztítóval
Kärcher SV 7 készülékkel kerül tisztításra a fürdőszobai tükör is
Kärcher SV 7 készülék a króm csaptelepek makulátlan tisztaságáért.

Videó az SV 7 gőzporszívó használatáról

A Kärcher SV 7 gőzporszívó tartozékai

A megfelelő kiegészítőkkel az SV 7 igazán univerzális lesz, így a legmakacsabb szennyeződéseknek sincs esélye vele szemben. Kemény és szőnyeggel borított padlókra különböző kiegészítők állnak rendelkezésre. Körkefék, kárpittisztító fejek és sok más kiegészítő segítségével nyújt hatékony, időtakarékos és kényelmes megoldást a takarításhoz.

Kärcher SV 7 készülék kárpittisztító fej segítségével makulátlan tisztaságot hagy maga után.
Kärcher SV 7 gőztisztító kiegészítő fej a foltok eltávolításához
SV 7 gőztisztító kiegészítő kefefej a különböző felületeken való eredményes használat érdekében.

**30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

