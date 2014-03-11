GŐZPORSZÍVÓK

Ha egy kényelmes, egyszerű ugyanakkor gyors megoldást keresel a mindennapi és a kihívást jelentő nagytakarításokhoz, akkor ismerd meg az első osztályú Karcher gőzporszívót!

Mit tud?

Szinte mindent. Egy igazi Jolly Joker a háznál, hiszen egyetlen mozdulattal szívja fel a morzsát a földről, töröl fel a gőz erejével, majd szárítja meg a padlót. Sőt, ha nem érnéd be ennyivel, akkor jó hírünk van, hiszen a lakás többi pontján is makulátlan vegyszermentes tisztaságról gondoskodik.