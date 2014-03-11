GŐZPORSZÍVÓK
Ha egy kényelmes, egyszerű ugyanakkor gyors megoldást keresel a mindennapi és a kihívást jelentő nagytakarításokhoz, akkor ismerd meg az első osztályú Karcher gőzporszívót!
Mit tud?
Szinte mindent. Egy igazi Jolly Joker a háznál, hiszen egyetlen mozdulattal szívja fel a morzsát a földről, töröl fel a gőz erejével, majd szárítja meg a padlót. Sőt, ha nem érnéd be ennyivel, akkor jó hírünk van, hiszen a lakás többi pontján is makulátlan vegyszermentes tisztaságról gondoskodik.
3 az 1-ben: Gőzölés, porszívás és szárítás
A Kärcher SV 7 gőzporszívó egyesíti a gőztisztítók előnyeit a száraz porszívók erősségeivel. Porszívóz, gőzöl és szárít. Ezzel a sokoldalú készülékkel és a megfelelő kiegészítőkkel garantáltan kézben tarthatod az otthoni takarítást - egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és persze vegyszerek nélkül.
Nonstop gőz 2 tartályos rendszerrel
A folyamatos takarítás érdekében a tartálya bármikor gyorsan és egyszerűen feltölthető. Ez azt jelenti, hogy a víz újratöltése előtt nem kell megvárni, amíg a tartály lehűl.
Higiénikusan tiszta
Az 5 fokozatú gőzmennyiség-szabályozásnak köszönhetően a gőzmennyiség egyedileg szabályozható az adott felülethez és a szennyezettség mértékéhez. A magas gőzhőmérsékletnek köszönhetően nemcsak tisztának tűnik, hanem a Kärcher SV 7 gőzporszívó ragyogó tisztaságot és higiéniát biztosít.
Az allergiások fellélegezhetnek
Porszívózás többfokozatú szűrőrendszerrel, porzsák nélkül. A víz, a durva szemcsék, a hab és a HEPA szűrők (EN 1822:1998) még a legkisebb részecskéket is eltávolítják. Így a kiáramló levegő tisztább lesz mint előtte.
Kényelmes működés
Az SV 7 gőzporszívó egyszerűen lenyűgöző. Szívóteljesítménye 4 fokozatban szabályozható, használata rendkívül kényelmes. A gőz mennyisége pedig 5 fokozatban állítható.
Mi az oka annak, hogy az SV 7 gőzporszívó felső kategóriás Kärcher terméknek számít?
Egész egyszerűen az SV 7 az egyetlen olyan készülék, ami egyesíti a szárazporszívó előnyeit a gőzporszívó erényeivel. Kevesebb helyet foglal, és többet tud, mint egy porszívó plusz egy gőztisztító együtt. Mindegy, hogy keménypadlót vagy szőnyeget takarítanál, az SV 7 gőzporszívóra mindig számíthatsz!
Nappali
Tedd kényelmesebbé és egyszerűbbé és időtakarékosabbá az otthoni takarítást. Legyen szó kemény padlóról, kárpitozott bútorokról vagy szőnyegekről – a Kärcher SV 7 gőztisztító bármilyen felülettel képes megbirkózni.
Konyha
A konyhában a főzéssel együtt járó mindennapi szennyeződésekkel is könnyedén elbánik. Sokoldalúságával a Kärcher SV 7 tökéletes megoldást nyújt, hogy a konyha ismét ragyogjon a tisztaságtól. A gőz ereje hatékonyan távolítja el a leégett és zsíros szennyeződéseket is, mindenféle vegyszer nélkül.
Fürdőszoba
A szerelvények, tükrök és csempék hatékonyan és alaposan tisztítható meg a fürdőszobában. A gőz még a szűk résekbe is befér, így a láthatatlan helyeken is alaposan tisztít.
Videó az SV 7 gőzporszívó használatáról
A Kärcher SV 7 gőzporszívó tartozékai
A megfelelő kiegészítőkkel az SV 7 igazán univerzális lesz, így a legmakacsabb szennyeződéseknek sincs esélye vele szemben. Kemény és szőnyeggel borított padlókra különböző kiegészítők állnak rendelkezésre. Körkefék, kárpittisztító fejek és sok más kiegészítő segítségével nyújt hatékony, időtakarékos és kényelmes megoldást a takarításhoz.
**30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
