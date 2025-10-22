És a kosz elhúzza a csíkot

Vége a fárasztó súrolásnak: a terasztisztítónak köszönhetően a kültéri fapadlókat soha többé nem kell kézzel tisztítanod. A távol eső részeket egy szempillantás alatt megtisztíthatod, ráadásul elektromos hálózati csatlakozó nélkül: az akkumulátoros terasztisztítóhoz nincs szükség külön áramforrásra, így élvezheted a maximális rugalmasságot és mozgásszabadságot. A makacs és a fában mélyen ülő szennyeződések eltávolításáról a forgó hengerkefék és a víz egyenletes mennyisége gondoskodik, így a készülék csak annyi vizet használ, mint amennyire ténylegesen szükség van. A koszt egyetlen munkafolyamatban oldja fel és öblíti le. A megfelelő hengerkefével kombinálva a terasztisztító a kültéri kőlapokat optimálisan és gond nélkül tisztítja meg a szennyeződésektől.