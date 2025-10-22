Terasztisztítók
A Kärcher terasztisztítói a forgó hengerkefék és a beépített vízelosztó funkció segítségével alaposan és kíméletesen távolítják el a szennyeződéseket a teraszokról – legyen szó akár fáról, WPC burkolatról vagy akár sima felületű kőlapról.
És a kosz elhúzza a csíkot
Vége a fárasztó súrolásnak: a terasztisztítónak köszönhetően a kültéri fapadlókat soha többé nem kell kézzel tisztítanod. A távol eső részeket egy szempillantás alatt megtisztíthatod, ráadásul elektromos hálózati csatlakozó nélkül: az akkumulátoros terasztisztítóhoz nincs szükség külön áramforrásra, így élvezheted a maximális rugalmasságot és mozgásszabadságot. A makacs és a fában mélyen ülő szennyeződések eltávolításáról a forgó hengerkefék és a víz egyenletes mennyisége gondoskodik, így a készülék csak annyi vizet használ, mint amennyire ténylegesen szükség van. A koszt egyetlen munkafolyamatban oldja fel és öblíti le. A megfelelő hengerkefével kombinálva a terasztisztító a kültéri kőlapokat optimálisan és gond nélkül tisztítja meg a szennyeződésektől.
NYÁRI SZÍNPAD ELŐADÁS NÉLKÜL.
A terasz vagy erkély kíméletes, ugyanakkor alapos tisztításához mostantól nincs szükséged többé sem közeli konnektorra, sem hosszabbítóra, hiszen a PCL 3-18 terasztisztító egy akkumulátortöltéssel akár 20 négyzetméter fa-, WPC burkolatot vagy akár sima felületű kőlapot is megtisztít, ráadásul a tisztítás során fogyasztandó vízmennyiséget egyszerűen magad állíthatod be. A koszos kültéri sarkokból mostantól egyszerűen ragyogó tisztaságot varázsolhatsz.
Alapos, egyenletes tisztítás
Az innovatív, visszafelé forgó hengerkefék a faborítású teraszok alapos és egyenletes tisztításáról gondoskodnak.
2 az 1-ben funkció
A beépített fúvókák egy lépésben oldják fel és távolítják el a feloldott szennyeződéseket.
Elektromos hálózattól független
A terasztisztító elérhető 18 V-os Kärcher Battery Power csereakkumulátorral az aljzattól független rugalmas felhasználáshoz és vezetékes készülékként nagyobb felületek tisztítására.
Sokoldalúan használható különböző kültéri felületekhez
A szerszámmentes hengercsere lehetőségének köszönhetően a csomagban található faburkolathoz való kefehengerek szempillantás alatt kicserélhetőek a sima felületű kőlapok tisztításához való kefékre.
Tulajdonságok
Minden egyes tavasszal szüksége van a teraszoknak egy átfogó tisztításra. A nap, az eső, a hó és a jég nyomokat hagynak, a zöld lerakódás, a moha és az egyéb szennyeződések elcsúfítják a felületeket és a burkolatokat. Még jó, hogy a seprű, a súrolókefe és a felmosóvödör ott maradhatnak, ahol vannak: a szekrényben. Mostantól nem csupán jelentősen gyorsabban, hanem sokkal alaposabban és egyszerűbben megy majd a tisztítás, a Kärcher gyártotta vadonatúj terasztisztítóval.
Gyakran ismételt kérdések
Kärcher Battery Power akkumulátor-platform
A PCL 3-18 akkumulátoros terasztisztító a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform egyik terméke. Fedezd fel a termékek sokoldalúságát és nézz utána, mely készülékekkel használható még a 18 V-os Battery Power akkumulátora.
Tartozékok a terasztisztítóhoz
A terasztisztító gyári tartozékait megtalálod közvetlenül a termék oldalán vagy Tartozékkeresőnk segítségével.
