A Kärcher terasztisztítói a forgó hengerkefék és a beépített vízelosztó funkció segítségével alaposan és kíméletesen távolítják el a szennyeződéseket a teraszokról – legyen szó akár fáról, WPC burkolatról vagy akár sima felületű kőlapról.

Kärcher terasztisztító használat közben
És a kosz elhúzza a csíkot

Vége a fárasztó súrolásnak: a terasztisztítónak köszönhetően a kültéri fapadlókat soha többé nem kell kézzel tisztítanod. A távol eső részeket egy szempillantás alatt megtisztíthatod, ráadásul elektromos hálózati csatlakozó nélkül: az akkumulátoros terasztisztítóhoz nincs szükség külön áramforrásra, így élvezheted a maximális rugalmasságot és mozgásszabadságot. A makacs és a fában mélyen ülő szennyeződések eltávolításáról a forgó hengerkefék és a víz egyenletes mennyisége gondoskodik, így a készülék csak annyi vizet használ, mint amennyire ténylegesen szükség van. A koszt egyetlen munkafolyamatban oldja fel és öblíti le. A megfelelő hengerkefével kombinálva a terasztisztító a kültéri kőlapokat optimálisan és gond nélkül tisztítja meg a szennyeződésektől.

NYÁRI SZÍNPAD ELŐADÁS NÉLKÜL.

A terasz vagy erkély kíméletes, ugyanakkor alapos tisztításához mostantól nincs szükséged többé sem közeli konnektorra, sem hosszabbítóra, hiszen a PCL 3-18 terasztisztító egy akkumulátortöltéssel akár 20 négyzetméter fa-, WPC burkolatot vagy akár sima felületű kőlapot is megtisztít, ráadásul a tisztítás során fogyasztandó vízmennyiséget egyszerűen magad állíthatod be. A koszos kültéri sarkokból mostantól egyszerűen ragyogó tisztaságot varázsolhatsz.

Alapos, egyenletes tisztítás

Az innovatív, visszafelé forgó hengerkefék a faborítású teraszok alapos és egyenletes tisztításáról gondoskodnak.

Alapos, egyenletes tisztítás a Kärcher terasztisztító segítségével

2 az 1-ben funkció

A beépített fúvókák egy lépésben oldják fel és távolítják el a feloldott szennyeződéseket.

Kärcher terasztisztító 2 az 1-ben funkciója

Elektromos hálózattól független

A terasztisztító elérhető 18 V-os Kärcher Battery Power csereakkumulátorral az aljzattól független rugalmas felhasználáshoz és vezetékes készülékként nagyobb felületek tisztítására.

Kärcher terasztisztító akkumulátorral ellátva a végtelen használati lehetőségekért

Sokoldalúan használható különböző kültéri felületekhez

A szerszámmentes hengercsere lehetőségének köszönhetően a csomagban található faburkolathoz való kefehengerek szempillantás alatt kicserélhetőek a sima felületű kőlapok tisztításához való kefékre.

Kärcher akkus terasztisztító

Tulajdonságok

Minden egyes tavasszal szüksége van a teraszoknak egy átfogó tisztításra. A nap, az eső, a hó és a jég nyomokat hagynak, a zöld lerakódás, a moha és az egyéb szennyeződések elcsúfítják a felületeket és a burkolatokat. Még jó, hogy a seprű, a súrolókefe és a felmosóvödör ott maradhatnak, ahol vannak: a szekrényben. Mostantól nem csupán jelentősen gyorsabban, hanem sokkal alaposabban és egyszerűbben megy majd a tisztítás, a Kärcher gyártotta vadonatúj terasztisztítóval.

Gyakran ismételt kérdések

A PCL terasztisztító olyan felületekhez alkalmas, mint a fa- vagy WPC burkolatú terasz. A kőfelületekhez való, külön kapható hengerkefékkel a sima kültéri kőlapok is megtisztíthatók. A kőlapok felülete sima és zárt legyen.

A tisztítási szélesség 300 milliméter.

A szállított csomagban egy készlet található, amely 2, fafelülethez való hengerkefét tartalmaz. A kőfelületekhez való hengerkefék külön vásárolhatók meg.

A hengerkefék egyszerűen, szerszám nélkül kézzel cserélhetőek.

A PCL 3-18 minden 18 V-os Kärcher Battery Power csereakkumulátorral kompatibilis.

Az akkumulátor üzemideje függ a tisztítandó felület jellegétől. A 2,5 Ah-s akkumulátorral a fafelület akár 18 percig is tisztítható.

A PCL 3-18 nem rendelkezik víztartállyal. A vezetékes készülékváltozathoz hasonlóan egy kerti tömlővel szükséges a vízcsapra csatlakoztatni.

A maximális víznyomás 10 bar, ami az alacsony nyomás tartományába esik.

A maximális vízfelhasználás 4 bar nyomás esetén 180 l/óra.

A PCL kizárólag vízzel tisztít, tisztítószerek hozzákeverése a készüléken keresztül nem lehetséges.

Kärcher Battery Power akkumulátor-platform

A PCL 3-18 akkumulátoros terasztisztító a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platform egyik terméke. Fedezd fel a termékek sokoldalúságát és nézz utána, mely készülékekkel használható még a 18 V-os Battery Power akkumulátora.

18 V Battery Power

Ismerd meg a 18 V-os Kärcher Battery Power akkumulátor-platformhoz tartozó összes készüléket
Tovább a termékekhez

Tartozékok a terasztisztítóhoz

A terasztisztító gyári tartozékait megtalálod közvetlenül a termék oldalán vagy Tartozékkeresőnk segítségével.

Tovább a Tartozékkeresőhöz
