Állati küldetés

Hogy minden állat tiszta, biztonságos és méltó környezetben élhessen.

A Kärcher hisz abban, hogy minden állat méltó életteret érdemel az emberek által épített környezetben, ezért indította útjára új, társadalmi felelősségvállalási programját.

noé slideshow 1

noé slideshow 6

noé slideshow 5

noé slideshow 3

noé slideshow 2

noé slideshow 7

noé slideshow 4

    Kärcher cleans the dam to create Godzilla / TM & © TOHO CO., LTD. Picture provided by Kärcher

    Állati küldetés

    Minden állat megérdemli a tiszta, biztonságos és méltó életteret. Ezért indította el a Kärcher 2025-ben társadalmi felelősségvállalási programját, amely az állatok életkörülményeinek javítását tűzte ki célul. A kezdeményezés két területre fókuszál: egyrészt a menhelyeken élő állatok mindennapjainak javítására, másrészt az állatkertekben élő állatok számára higiénikus, jól karbantartott környezet biztosítására.

    Tisza Menhely projekt

    A Tiszta Menhely projekt a Kärcher „Állati küldetés” elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programjának első lépése, amelynek célja a menhelyen élő állatok életminőségének javítása, egy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb környezet megteremtésével.

    A 2025. november 21-től egészen december 7-ig tartó közönségszavazás dönt arról, mely három állatmenhely nyeri el a Karcher Hungária által biztosított fejenként bruttó 750.000 forint értékű Kärcher támogatást, amelyből a számukra leghasznosabb tisztítóeszközöket választhatják ki. A Kärcher gépei nemcsak a menhelyi dolgozók mindennapi munkáját könnyítik meg, hanem hozzájárulnak az ott élő állatok komfortjához és jólétéhez is.

    A szavazáson résztvevő menhelyek:

    Climbers put the reverse graffiti on the dam.
    Kärcher cleans the dam to create Godzilla / TM & © TOHO CO., LTD. Picture provided by Kärcher

    Noé Állatotthon

    A projekt fővédnöke a Noé Állatotthon Alapítvány, amely szakértelmével és tapasztalatával támogatja a közös cél megvalósítását. A menhelyek kijelölése az Alapítvány hozzáértésére támaszkodva, egy közösen felállított kritériumrendszer alapján történt.

    A kiválasztott állatmenhelyek:

    • működési engedéllyel rendelkező, legalább 5 éve bejegyzett, regisztrált menhelyek
    • tevékenységük átlátható
    • aktív, gyors és együttműködő kommunikáció jellemzi őket
    • több éve működnek, és tesznek aktívan az állatvédelemért
    • egyenlő esélyekkel bírnak, a social media-t tekintve hasonló követőszámmal bírnak,
    • az ország különböző régióiból érkeznek (de azt sem zárjuk ki, hogy egy régióból több menhely is bekerüljön)
    • fő profiljuk a kedvtelésből tartott állatok (kutya, cica) mentése
    • nem kiugró ismertséggel bíró, inkább közepes méretű menhelyek

    Noé Állatotthon x Kärcher

    Az együttműködés keretében 2025 októberében a Noé Állatotthonban önkéntes munkában teljes körű tisztítást végeztek a Kärcher munkatársai, ezzel is bemutatva, miként lehet hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tenni a menhelyek tisztítását.

    noé 3