Tisza Menhely projekt

A Tiszta Menhely projekt a Kärcher „Állati küldetés” elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programjának első lépése, amelynek célja a menhelyen élő állatok életminőségének javítása, egy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb környezet megteremtésével.

A 2025. november 21-től egészen december 7-ig tartó közönségszavazás dönt arról, mely három állatmenhely nyeri el a Karcher Hungária által biztosított fejenként bruttó 750.000 forint értékű Kärcher támogatást, amelyből a számukra leghasznosabb tisztítóeszközöket választhatják ki. A Kärcher gépei nemcsak a menhelyi dolgozók mindennapi munkáját könnyítik meg, hanem hozzájárulnak az ott élő állatok komfortjához és jólétéhez is.

A szavazáson résztvevő menhelyek: