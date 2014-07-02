GŐZTISZTÍTÓK ÉS GŐZPORSZÍVÓK

Kiemelt szerepben a higiénikus tisztaság – felesleges vegyszerek nélkül!

A Kärcher ipari gőztisztítók, gőzporszívók és a rágógumi eltávolító nem csak hatékonyan, hanem gazdaságosan tisztít meg minden keményfelületet. Legyen szó padlóról, csempéről, üvegről vagy bármilyen berendezésről, ezekre a készülékekre mindig számíthatsz!

Ideális választás vendéglátó egységeknek, kórházaknak, irodákba, kiskereskedelmi egységeknek, szállodáknak.