GŐZTISZTÍTÓK ÉS GŐZPORSZÍVÓK
Kiemelt szerepben a higiénikus tisztaság – felesleges vegyszerek nélkül!
A Kärcher ipari gőztisztítók, gőzporszívók és a rágógumi eltávolító nem csak hatékonyan, hanem gazdaságosan tisztít meg minden keményfelületet. Legyen szó padlóról, csempéről, üvegről vagy bármilyen berendezésről, ezekre a készülékekre mindig számíthatsz!
Ideális választás vendéglátó egységeknek, kórházaknak, irodákba, kiskereskedelmi egységeknek, szállodáknak.
Gőztisztítók
Higiénikus, költséghatékony és környezetbarát: A Kärcher gőztisztítók vegyi tisztítóanyagok nélkül tisztítanak meg minden kemény felületet.
Gőzporszívó
A Kärcher gőzporszívókat magasszintű üzemelési kényelem és hatékony tisztítási teljesítmény jellemzi minden kemény felület esetében. A tartozékok széles köre lehetővé teszi a célzott tisztítást.