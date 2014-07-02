Mi is pontosan egy száraz-nedves porszívó?

A száraz-nedves porszívók a kereskedelem és az ipar, valamint a szállodai és vendéglátóipar számára készült gépek. Száraz és nedves szennyeződéseket egyaránt eltávolítanak, beleértve a folyadékokat is. A kereskedelmi száraz-nedves porszívók nélkülözhetetlenek a durva és finom por eltávolításához, különösen építkezéseken vagy a műhelyekben végzett változatos munkák során.

Akár folyadékokról, akár nagy mennyiségű finom porról van szó, a magán- vagy kereskedelmi használatra szánt normál száraz porszívóknál jóval többet tudnak, elsősorban a velük eltávolítható szennyeződések típusát és mennyiségét tekintve. Ráadásul a burkolat, a kerekek, a tápkábelek stb. megfelelnek a kihívást jelentő körülmények közötti napi használat követelményeinek.