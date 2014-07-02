Száraz-nedves porszívók

Nékülözhetetlenek. Száraz-nedves porszívóink mindenféle szennyeződésre jók. Száraz, nedves vagy folyékony – nem számít! A megfelelő Kärcher gépek könnyedén felszívnak mindent. Természetesen a modellek használhatók csak nedves és vagy csak száraz porszívóként is.

Melyik száraz-nedves porszívó a megfelelő számomra?

Kärcher Tact kategória

Tact kategória

NT porszívók a megszakítás nélküli, folyamatosan magas szívóerővel használatra szabadalmaztatott Tact rendszerrel - akár nagy mennyiségű finom porra. A szűrő önmagát tisztítja meg erőteljes léglöketekkel. A Tact porszívók megfelelnek a legmagasabb felhasználói követelményeknek úgy az építőiparban, mint a munkahelyeken.

Kärcher Ap kategória

Ap kategória

Az Ap osztály erős, sokoldalú porszívói eltávolítják a folyékony és nedves szennyeződést csakúgy, mint a közepesen finom port. A félautomata szűrőtisztító tulajdonság tisztán tartja a szűrőt a maximális szívóerő érdekében. A tisztítási folyamatot kézzel kell elindítani. Megszakítás nélküli és hatékony használatra.

Kärcher Standard kategória

Standard kategória

A Standard osztályba sorolt porszívókat speciálisan az általános porra és nagy folyadékmennyiségre tervezték. Ezeket a különösen robusztus, nagy élettartamú és könnyen kezelhető gépeket a takarító vállalkozások napi rendszerességgel alkalmazzák.

Kärcher Biztonsági vákuumos rendszerek

Biztonsági vákuumos rendszerek

A Kärcher biztonsági porszívók óvják a belélegezhető finom vagy egészséget veszélyeztető pornak, mint pl. az azbesztnek kitett felhasználó egészségét.

Kärcher Speciális porszívók

Speciális porszívók

A Kärcher speciális porszívókat kínál a pékek és tűzoltók igényeinek kielégítésére. Ezeket a hulladékszivattyúval rendelkező tűzoltó porszívókat a legújabb biztonsági rendszer jellemzi; pékporszívóink teljes mértékben hőállók.

Egy férfi Kärcher száraz-nedves porszívóval tisztítja a műemléket.

Kärcher száraz-nedves porszívók: professzionális, ipari használatra tervezve

 

  • Az NT Tact porszívókat az ipari és kereskedelmi szektorra legmostohább feladataihoz terveztük, hogy maximális terljesítménnyel könnyítsük meg a napi munkákat. Az ipari porszívók öntisztító szűrőrendszere erős szívóerőt biztosít, még nagyobb mennyiségű finom por esetén is.

  • Az AP osztályú kereskedelmi porszívók sokrétűek, eltávolítják a port, legyen az akár száraz, nyirkos, vagy nedves. Kifejezetten alkalmasak például minden tisztítási feladatra az autóiparban.

  • A tartósság és a felhasználóbarát kialakítás teszi igazán kiemelkedővé a strapabíró standard termékcsoportot. A standard osztályú gépeket leginkább folyadékok felszívásához használják épülettisztítás során, illetve szállodákban és éttermekben.

  • Speciális porszívóink egyedi alkalmazásokra szabott megoldásokat kínálnak, mint például a tűzoltóságok és építőipari cégek számára beépített ártalmatlanító szivattyúval ellátott porszívók, valamint a pékségek számára készült porszívóink.

  • A biztonsági porszívók biztosítják az egészség védelmét minden olyan helyen, ahol a felhasználók az M porosztályba tartozó belélegezhető poroknak vagy a H porosztályba tartozó veszélyes poroknak vannak kitéve. Sőt, kínálatunkban megtalálhatóak a 22-es veszélyességi osztályba tartozó robbanásbiztos NT porszívók is.

Száraz-nedves porszívók grafikája

Mi is pontosan egy száraz-nedves porszívó?

A száraz-nedves porszívók a kereskedelem és az ipar, valamint a szállodai és vendéglátóipar számára készült gépek. Száraz és nedves szennyeződéseket egyaránt eltávolítanak, beleértve a folyadékokat is. A kereskedelmi száraz-nedves porszívók nélkülözhetetlenek a durva és finom por eltávolításához, különösen építkezéseken vagy a műhelyekben végzett változatos munkák során.

Akár folyadékokról, akár nagy mennyiségű finom porról van szó, a magán- vagy kereskedelmi használatra szánt normál száraz porszívóknál jóval többet tudnak, elsősorban a velük eltávolítható szennyeződések típusát és mennyiségét tekintve. Ráadásul a burkolat, a kerekek, a tápkábelek stb. megfelelnek a kihívást jelentő körülmények közötti napi használat követelményeinek.

Finom porra tervezett porszívók szűrőtisztítással

A top minőség nem a véletlen műve – hanem kemény munka eredménye. Különösen az építkezéseken, műhelyekben, ahol nagy mennyiségű por halmozódik fel, fűrészpor képződik, anyagmaradékok hullanak a földre vagy ragadnak gépekbe. A finom porhoz készült porszívóink pontosan ezekhez a kihívásokhoz valók. A szabadalmaztatott Tact szűrőtisztító technológia lehetővé teszi nagyobb mennyiségű finom por felszívását porzsák nélkül. Ez lehetővé teszi az egész tartály kihasználását, illetve megspórolja a porzsákok árát. A szívóteljesítmény egyenletesen magas marad, így Ön megszakítás nélkül a legnagyobb hatékonysággal dolgozhat – mind közvetlenül az elektromos szerszámon történő porszívózás, mind porlerakódások eltávolítása esetén.

Az Ap osztályú porszívóinkat félautomata szűrőtisztítással terveztük kis és közepes mennyiségű finom porhoz. Természetesen a berendezések briliánsan szabadulnak meg a durva portól és a folyadékoktól is – igazi mindenesek.

Egy férfi Kärcher finom porhoz való, szűrőtisztítós porszívót használ az építkezésen

Nedvesporszívók

Nagy mennyiségű folyadékokat nehéz egy nedvesporszívó nélkül eltávolítani. A nedvesség károsíthatja a padlót, balesetet okozhat, csúszásveszéllyel jár. Ezeket az akadályokat nevetségesen egyszerűen veszik a nedvesporszívóink. Használja a padló alapos megtisztításához, vagy kiömlött folyadékokhoz, nem számít – száraz-nedves porszívóink gyorsan és megbízhatóan távolítják el a kis vagy nagy mennyiségű folyadékokat is. Ha elsősorban nedvesporszívóra van szüksége, standard kategóriánk a megfelelő választás.

Egy férfi Kärcher nedvesporszívót használ az autókereskedés csempézett padlóján

Biztonsági porszívók: könnyen felszívják a káros anyagokat

A biztonsági porszívók megspórolják a fejtörést. Használja őket a veszélyes anyagok egyszerű felszívásához – a megfelelő módon. Ha olyan környezetben dolgozik, ahol belélegezhető porok vannak, ha rákkeltő anyagokkal van dolga, vagy akár azbesztnek volt kitéve, a Kärcher biztonsági porszívók az Ön megmentői, amelyek lehetővé teszik, hogy fenntartható és egészséges módon dolgozzon. A H porosztályú, tanúsított lapos redős szűrők a felporszívózott anyagokat ott tartják, ahol lenniük kell – a porszívó belsejében. Szabadalmaztatott Tact szűrőrendszerünk lehetővé teszi a hosszú, erős szívóerővel való takarítást hosszú időn keresztül. Ha a veszélyes anyagokat biztonságosan fel tudja szedni, koncentrálhat fontosabb dolgokra, például a feladatra.

Egy férfi Kärcher biztonsági porszívót használ a festőműhelyben
Száraz-nedves porszívók grafikája

Hogyan is működik egy száraz-nedves porszívó?

Hogy megbirkózzon az építkezéseken, műhelyekben vagy az iparban dolgozó felhasználók által támasztott kihívásokkal, a Kärcher száraz-nedves és száraz porszívói a szennyeződés típusától függően különböző működési elveket kínálnak.

Megkülönböztetünk száraz és nedves szennyeződést, ahol a szennyeződés sajátos összetétele fontos szerepet játszik. Durva szemcsés vagy poros szennyeződésről van szó? Alacsony vagy magas viszkozitású a szennyeződés? Bármilyen állapotú szennyeződéshez létezik egy Kärcher száraz-nedves porszívó, a szilárdtól a folyékonyig.

Hogyan működik nedves szennyeződés esetében?

A folyadék a szívócsövön keresztül, a bypass szívófunkciónak köszönhetően kerül a tartályba. Annak érdekében, hogy túltöltés esetén ne jusson folyadék a ventilátorba, egy mechanikus úszórendszer megszakítja a légáramlást, így egy úszó elzárja a szívócsatornát, vagy egy automata elektromos megszakító kikapcsolja a porszívót.

Mechanikus úszórendszer nedves szennyeződéshez

Mechanikus úszórendszer

Amikor a folyadékszint megnő a tárolórészben, a rendszer felnyomja az úszót, amíg az el nem zárja a szívócsatornát, megakadályozva a túltelítődést, ami a szívócső folyadékkal való feltöltődéséhez vezetne.

Elektronikus úszórendszer részletes képe

Elektronikus úszórendszer

Ha a folyadék a tárolórészben eléri a feszültség alatt lévő érzékelőt, a gép a túltelítődés elkerülése érdekében lekapcsol.

Hogyan működik száraz szennyeződés esetében?

A szívóerő a tartályban jön létre egy bypass turbina segítségével, ami a port a tartályba juttatja egy szívócsövön át. Ennek eredményeképp a por elkülönül, vagy átszűrődik egy lapos szűrőn vagy egy patronszűrőn. Idővel a por eltömíti a szűrőt, csökkentve a szívóerőt. Hogy ezt megelőzzük, vannak félautomata vagy automata tisztítású szűrővel ellátott modelljeink. Egy rövid ideig egy olyan légáramlás képződik, ami a tiszta oldal felől fúj, megtisztítva ezzel a szűrőt. A tartályon lévő szívócsőcsatlakozó kialakításának köszönhetően a por kering, és a nehéz, durva részecskék lerakódnak a tartály aljára, akárcsak egy ciklonban.

 

Melyek a félautomata vagy automata szűrőtisztítás előnyei?

Porzsák nélküli porszívózásnál a szűrőt rendszeresen tisztítani kell, hogy a szívóerő ne csökkenjen. Sok porszívó rendelkezik beépített szűrőtisztítással, hogy ez kényelmesebb legyen.

 

Az automata szűrőtisztítás előnyei

  • Folyamatosanan magas szívóerő
  • Nincs szükség a szűrő eltávolítására
  • Nem kell érintkezni a szennyeződéssel
  • Nincs porbelélegzés szűrőtisztításkor
  • Nincs szükség mechanikai igénybevételre, pl. a szennyeződések kiütögetésére.
  • Időhatékonyság
  • Hibás használat lehetőségének csökkentése
  • Költségmegtakarítás, hiszen nincs szükség porzsákra
  • A tartály teljes űrtartalmának kihasználása (ellentétben a porzsák használatával)
  • Ebből következően a tartályt nem kell olyan gyakran üríteni
Teljes körű gép közelről

AP

Teljes körű

A félautomata Ap szűrőtisztítással a felhasználók maguk határozhatják meg a tisztítási időközöket. Ehhez nyomja meg gyorsan, háromszor egymás után a bekapcsolt gép gombját ("erőteljes tisztítás"), lehetőleg a szívótömlőnyílás zárva tartása mellett.

Közelkép a száraz-nedves porszívóról gombnyomásos légtisztító technológiával

Tact L porosztály

Gombnyomásos légtisztító technológia

Az L porosztályú gépeken az automatikus szűrőtisztítás szűrőtisztítási időközét két fokozatban lehet beállítani. MIN beállítással (3) a tisztítás minden 60. másodpercben történik. MAX beállítással (2) a tisztítás minden 15. másodpercben történik. Folyadékok porszívózásánál vagy porzsák használatakor a Tact funkció kikapcsolva marad (1).

Közelkép a száraz-nedves porszívóról gombnyomásos légtisztító technológiával

Tact M/H porosztály

Gombnyomásos légtisztításos technológia

Automatikus szűrőtisztításnál a a gép maga választja ki a megfelelő szűrőtisztítási intervallumot az M és H porosztály esetében. Egy elektronikus nyomáskülönbség-mérés dönt arról, hogy a tisztítás minden 7, 15, vagy 60 másodpercenként, vagy egyáltalán ne történjen meg.

A Kärcher gombnyomásos légtisztítási technológia vázlatos ábrázolása

A biztonság Tactikája

Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy megvédjük az építőiparban dolgozókat a finom por veszélyeitől. Ezért kifejlesztettünk egy porszívócsaládot a nedves és száraz szennyeződések és a por eltávolítására – a forgács- és porszívásnak köszönhetően közvetlenül a porforrásnál történő porszívózás lehetőségével. A Tact H és M porosztályú száraz-nedves porszívók legújabb generációjával még egy lépéssel tovább jutottunk.

Mit jelent a "Tact"? Gombnyomásos légtisztító technológia (Triggered Air Cleaning Technology)

Számos funkciónak (például az új, szenzorvezérelt automatikus szűrőtisztító rendszerünknek (Tact) köszönhetően a Kärcher Professional porszívók és szárazporszívók érzékelik, ha a lapos redős szűrő tisztításra szorul – ekkor rövid időre megfordítják a légáramlást, és levegőt fújnak a szűrőn keresztül. Ennek eredményeként a felhasználók a szívóteljesítmény csökkenése és megszakítás nélkül dolgozhatnak. Ez a forradalmi rendszer soha nem látott mennyiségű por felszívását eredményezi kézi szűrőtisztítás nélkül, valamint jelentősen csökkentett zajszintet kis mennyiségű por esetén.

Ennek a rendkívül hatékony szűrőtisztításnak köszönhetően a nagy teljesítményű Tact porszívók tökéletesek mind az általános, mind a veszélyes porok számára. A szűrők élettartama páratlan – elegendő 180 kilogramm finom por (A kategóriájú ásványi por) felporszívózása után cserélni őket. Ennek eredményeképpen hosszabb ideig élvezheti a megszakítás nélküli munkavégzést egyenletes szívóteljesítmény mellett, csakúgy, mint a finom porral szembeni megbízhatóbb védelmet.

A Kärcher száraz-nedves porszívó gépjellemzőinek áttekintése

A berendezés funkcióinak áttekintése

  1. A gép jellemzőinek áttekintése
    Központi forgókapcsoló a szűrőtisztítás beállításához és az Ön igényeinek megfelelő beállításához

  2. Szívótömlőcsatlakozás a gép tetején a nagyobb nettó térfogat és a könnyű ürítés érdekében

  3. Strapabíró tartály ütközővel és markolattal a hosszú élettartam és a kényelmes kezelés érdekében

  4. Tartóállvány és rögzítési lehetőség szerszámosládákhoz

  5. Rugalmas tömlő- és tápkábelároló a különféle csövek biztonságos rögzítéséhez

  6. Résfúvóka és szerszámkarmantyú tároló a berendezés oldalán, az elvesztést meggátolandó

  7. Nagy és stabil fém görgők az optimális mobilitás érdekében, még kemény építkezési munkálatok során is
A Kärcher száraz-nedves porszívók tartozékainak áttekintése

A kiegészítők áttekintése

  1. Szerszámkarmantyú légáramlás-szabályozóval és gumibetéttel az optimális kompatibilitás érdekében

  2. Széles padlófúvóka, gyorsan cserélhető betétekkel, nedves és száraz alkalmazáshoz

  3. Ergonomikus hajlított markolat puha alapanyagokból a kényelmes munkavégzéshez

  4. Fejlesztett clip csatrendszer az egyszerű cserélhetőségért (pl. a szerszámkarmantyú cseréjéhez)

  5. Szennyeződésálló bajonettrögzítés a tömlő egyszerű leválasztásához a gépről

Professzionális száraz-nedves porszívók: porosztályok

Mit jelent az L, M és H osztály?

A por a levegő és a különböző alakú és méretű szilárd részecskék összetett keveréke. A kémiai összetétel és a fizikai jellemzők is jelentősen eltérhetnek. port ezen változók alapján a veszélyességi szintektől függően L, M vagy H osztályokba sorolják. A rostok, például a kiemelten vezélyes azbeszt, vagy az ásványi rostok (5 µm-nél kisebbek) mélyen bejuthatnak a légutakba is. Az egyes porosztályok pontos azonosítása ezért fontos ahhoz, hogy a veszély felmérése után ki lehessen választani a megfelelő porszívót.

 

L porosztály

Az L osztályú porszívók különösen alkalmasak puha fa, kréta és vakolatpor felszívására. Az L osztályba tartozó porok mérsékelt kockázatot jelentenek. Ezek ártalmatlanítására nincsenek különleges óvintézkedések.

M porosztály

Ez az L osztály, továbbfejlesztve. Alkalmas a következő anyagokból keletkező por és szennyeződések porszívózására: keményfa, lemezanyagok, festékporszemcsék, kerámia, beton és tégla. Az M osztály a legalacsonyabb, építkezéseken való használatra jogszabályilag előírt osztály.

H porosztály

A H osztályú porszívók ideálisak mind a biztonságos, mind a veszélyes/magasan rákkeltő anyagok, például azbesztpor, ólom, szén, nikkel, kobalt, réz, kadmium és penész nagy mennyiségének felszívására.

Porosztály

L

 

Áteresztési arány

≤ 1,0%

 

Alkalmasság

  • Porok > 1 mg/m³ MAC értékkel

Felhasználási terület

  • Mészpor
  • Vakolatpor

Porosztály

M

Áteresztési arány

< 0,1%

Alkalmasság

  • Porok > 0,1 mg/m³ MAC értékkel
  • Faforgácsok egészen 1200 W/50 l-ig

Felhasználási terület

  • Faforgács (bükk, tölgy)
  • Festékpor részecskék
  • Kerámiapor
  • Műanyagpor

Porosztály

H

Áteresztési arány

< 0,005%

Alkalmasság

  • Porok > 0,1 mg/m³ MAC értékkel
  • Rákkeltő por (a German Hazardous Substances Ordinance rendszer 35-ös szakasza)
  • Kórokozókat tartalmazó por

Felhasználási terület

  • Rákkeltő portípusok (ólom, szén, kobalt, nikkel, kátrány, réz, kadmium stb.)
  • Penész, baktériumok
  • Baktériumspórák
  • Formaldehid

Porosztály

Speciális követelmény: Azbeszt*

Áteresztési arány

< 0,005%

Alkalmasság

  • Azbeszttartalmú por

Felhasználási terület

  • Fűtőtestekből és tűzfalakról származó azbesztpor

Porosztály

Robbanásveszélyes porok (ATEX 22-es zóna)

Áteresztési arány

Mint az L, M, vagy H osztályba való porok, különleges követelményekkel

Alkalmasság

  • A 22-es zónába tartozó robbanásveszélyes porelegyek

Felhasználási terület

  • Papírpor
  • Liszt

Minden kategóriában csúcs

Egy porszívó mindig csak annyira jó, mint a szűrője

Még sosem volt ilyen egyszerű olvasni a színekből. Szűrőink színkódosak, hogy jelezzék a felhasználási területüket. A barna a fa- és a rostport jelöli. A piros a HEPA-szűrőt jelzi. A fekete jelölés a legmostohább használatra való. A kéket azt jelzi, hogy bárhol használható. A zöld pedig száraz port és magas költséghatékonyságot jelöl.

Fa patronszűrő egymotoros Kärcher Tact porszívóhoz

Fához való patronszűrő

Patronszűrőnk az összes egymotoros Kärcher Tact porszívó legújabb generációjához alkalmas. A nyolc PTFE-bevonatú patron rendkívül hatékonyan működik mindenféle fa- és rostpor esetén. M és L porosztályokra hitelesítve. Garantált szétválasztási arány: 99.9%.

  • Most először biztosít hatékony rostporszívást porzsák nélkül
  • Garantálja a nagy szívóteljesítményt (dugulás nélkül)
  • Nedvesség- és rothadásálló

Porosztály: M + L

Biztonsági/HEPA lapos redős szűrő Kärcher nedves és száraz porszívókhoz

Biztonsági / HEPA lapos redős szűrő

Az első tisztítható H szűrő száraz-nedves porszívókhoz. Egyfokozatú, és kizárólag a Kärcher kínálatában érhető el. H porosztályra hitelesítve. Garantált 99,995%-os szétválasztási arány (HEPA).

  • Alkalmas veszélyes és robbanásveszélyes porok szívására.
  • Az új PTFE H szűrő az első tisztítható H szűrő a piacon. Ennél fogva lehetővé teszi nagy mennyiségű finom por felszívását porzsák nélkül.
  • Veszélyes porok porszívózásához biztonsági szűrőkészlet vagy hulladékgyűjtő zsák szükséges.

Porosztály: H

Általános lapos redős szűrő minden Kärcher NT Tact modellhez

Általános lapos redős szűrő

Az olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy mennyiségű port termelnek, pl. friss beton csiszolása vagy tonerrel való munka, a legjobb megoldás a PTFE-szűrőnk. Minden NT Tact modellben használható. M és L porosztályra tanúsított. Garantált szétleválasztási arány: 99.9%.

  • Nedvesség- és rothadásálló
  • Még költséghatékonyabb, köszönhetően a hosszabb élettartamnak
  • Garantált nagy szívóerő (nincs dugulás)

Porosztály: M + L

Száraz-nedves lapos redős szűrő nedves és száraz alkalmazásokhoz

Száraz-nedves lapos redős szűrő

Ezek a PES szűrők (alap felszerelés az új NT Tact porszívóinkban) kitűnő eredményeket képesek elérni a nedves és a száraz alkalmazásnál is. M és L osztályú porokra hitelesítve. Garantált 99,9%-os porszétválasztási ráta.

  • Nedvesség és rothadásálló
  • Még költséghatékonyabb a hosszú szűrőélettartamnak köszönhetően
  • Ideális a nedves és a száraz funkciók közötti gyakori váltásra.

Porosztály: M + L

Száraz papírszűrő, lapos redős szűrő száraz felhasználásra minden Kärcher NT Tact porszívóhoz

Száraz lapos redős szűrő

Ezek a papírszűrők tökéletes választásnak bizonyulnak a száraz tisztításhoz, miközben az áruk is jó. Az összes NT Tact porszívóban használhatók. M és L osztályú porokra hitelesítve. Garantált 99,9%-os porszétválasztási ráta.

  • Nagy szívóerő finom por szívásakor
  • Magas porvisszatartási ráta
  • A szűrőt folyadékok felszívása után meg kell szárítani

Porosztály: M + L

Építkezéseken előforduló finom por

Az építési por egy általános kifejezés az építőipari munkák során jellemzően előforduló porfajták leírására. Ha nem ellenőrzik megfelelően, a portípusok komoly negatív hatással lehetnek a légzésre és az egészségre. Az új Kärcher száraz-nedves porszívók a továbbfejlesztett szűrőtechnológiának köszönhetően kiemelkednek a tömegből, ami segít a környezeti por megfékezésében, valamint megvédi tőle a közelben lévőket.

Mi is az építkezési por?

Az építési por egy általános kifejezés az építőipari munkák során jellemzően előforduló porfajták leírására. Amellett, hogy idegesítőek, ha ezeket a porokat nem ellenőrzik megfelelően, komolyan károsíthatják a légzést és az egészséget. Egyes portípusoknak való hosszú ideig tartó kitettség életveszélyes tüdőbetegségeket okozhat, akár halálhoz is vezethet.

Mind ismerjük a légkörben nap mint nap keringő finom porszemcséket, például az emberi bőrsejteket, a textilszálakat, sőt, még az elégett meteoritrészecskéket is. Az építőiparban dolgozók azonban lényegesen veszélyesebb portípusokkal találkoznak.

Három fő kategóriába sorolható a vágás, reszelés, csiszolás vagy az anyagok bontásának bármely más módja során keletkező por:

Silica dust

Szilícium-dioxid por

Beton, tégla, csempe, habarcs és homokkő („belélegezhető kristályos szilícium-dioxid” néven is ismert)

Wood dust

Fűrészpor

Puhafa, keményfa és fatermékek, például közepes sűrűségű farostlemez és furnérlemez

Dusts with low toxicity

Alacsony toxicitású porok

Gipsz (pl. gipszkartonból) mészkő, márvány és dolomit

Inkább felporszívózzuk, mint felköhögjük!

A tüdőnk egyszerűen nem arra van tervezve, hogy megbirkózzon a finom porral. Hát még nagyobb mennyiségben. És ezek a nagy mennyiségek rendkívül veszélyesek lehetnek. Ezért állnak a krónikus tüdőbetegségek a 3. helyen a betegségek statisztikáiban. Ezek kezelése több milliárd euróba kerül. Mennyit ér Önnek az egészsége?

Milyen fajta port lélegzem be?

  • A szilícium-dioxid és az azbesztpor különösen veszélyes, és rákot okozhat.

  • Az ólomból, kadmiumból, vanádiumból vagy mangánból származó mérgező vagy rákkeltő por nemcsak a tüdőt károsítja, hanem más szerveket, például a májat és a lépet is. Ez a fajta por többek között hegesztési munkák során keletkezik.

  • Faforgács (tölgy vagy bükkfapor) hosszú távon orr-rákot okozhat.

  • Az allergén por növényi vagy állati eredetű, és például madárürülékkel szennyezett épületekben vagy épületeken végzett takarítási munkák során keletkezik. Penészspórák vagy mikroorganizmusok is okozhatnak allergiás reakciókat.

  • A fibrinogén por hegszövet kialakulását okozza, és hosszabb ideig tartó gyakori kitettség után fokozatosan megváltoztatja a tüdőszövet összetételét. A kvarc és azbeszt által okozott pneumoconiosis, más néven fekete tüdő, az egyik legelterjedtebb elismert foglalkozási betegség.
Levegőből építési port belélegző személy

A megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás

A por, ami sosem alakul ki, nem tud veszélyeztetni senkit. Számos módja van annak, hogy meggátoljuk a porképződést. Ha pedig nem tudjuk megakadályozni a por keletkezését, akkor is meg tudjuk kötni, fel tudjuk porszívózni, vagy védőruházat és porvédő maszkok segítségével megakadályozhatjuk, hogy a tüdőnkbe jusson.

Pormegelőzés az építkezéseken Kärcher száraz-nedves porszívókkal

Mit lehet tenni a porképződés megelőzésért?

  • A képződés pillanatában porszívózzuk fel azt. Sok elektromos szerszám rendelkezik porszívó csatlakoztatására szolgáló nyílással. A hálózatba kötött porszívók automatikusan bekapcsolnak, amikor az elektromos szerszám elindul. Mindig használjon megfelelő szűrőt!

  • Válassz kevés porral járó munkafolyamatokat, pl.: nedves vagy nyirkos üzemmódot.

  • Kösse meg a port vízzel pl. bontási munkálatokkor vagy kültéri csiszolási munkák során.

  • Használjon porszegény termékeket, pl. habarcsgranulátumot, készbetont és vakolatot.

  • Kerülje a por felesleges felkavarását. Száraz seprés és fúvók használata helyett alkalmazzon porszívókat és porszívógépeket.Ütemezz be és alkalmazz munkahelyi egészségügyi szűréseket!

  • Szervezzen és vegyen igénybe foglalkozás-egészségügyi szűrővizsgálatokat.

  • Rendszeresen tisztítsa a munkaállomásokat, szellőztesse megfelelően a munkaterületeket, tartsa tisztán a munkaruhát.

  • A hulladékot azonnal és por keletkezése nélkül távolítsa el.

  • Rendszeresen ellenőrizze a porszívó szívóteljesítményét. Szükség szerint tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőt. Használjon automatikus szűrőtisztítással ellátott porszívókat a tartósan magas szívóteljesítmény érdekében.

  • Viseljen védőruházatot és porvédő maszkot. Bár különösen poros feladatoknál magától értetődő a használatuk, mindig megfelelő porvédő maszkot kellene viselni, még akkor is, ha a porhatás kevésbé erőteljes.

