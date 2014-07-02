Száraz-nedves porszívók
Nékülözhetetlenek. Száraz-nedves porszívóink mindenféle szennyeződésre jók. Száraz, nedves vagy folyékony – nem számít! A megfelelő Kärcher gépek könnyedén felszívnak mindent. Természetesen a modellek használhatók csak nedves és vagy csak száraz porszívóként is.
Melyik száraz-nedves porszívó a megfelelő számomra?
Tact kategória
NT porszívók a megszakítás nélküli, folyamatosan magas szívóerővel használatra szabadalmaztatott Tact rendszerrel - akár nagy mennyiségű finom porra. A szűrő önmagát tisztítja meg erőteljes léglöketekkel. A Tact porszívók megfelelnek a legmagasabb felhasználói követelményeknek úgy az építőiparban, mint a munkahelyeken.
Ap kategória
Az Ap osztály erős, sokoldalú porszívói eltávolítják a folyékony és nedves szennyeződést csakúgy, mint a közepesen finom port. A félautomata szűrőtisztító tulajdonság tisztán tartja a szűrőt a maximális szívóerő érdekében. A tisztítási folyamatot kézzel kell elindítani. Megszakítás nélküli és hatékony használatra.
Standard kategória
A Standard osztályba sorolt porszívókat speciálisan az általános porra és nagy folyadékmennyiségre tervezték. Ezeket a különösen robusztus, nagy élettartamú és könnyen kezelhető gépeket a takarító vállalkozások napi rendszerességgel alkalmazzák.
Biztonsági vákuumos rendszerek
A Kärcher biztonsági porszívók óvják a belélegezhető finom vagy egészséget veszélyeztető pornak, mint pl. az azbesztnek kitett felhasználó egészségét.
Speciális porszívók
A Kärcher speciális porszívókat kínál a pékek és tűzoltók igényeinek kielégítésére. Ezeket a hulladékszivattyúval rendelkező tűzoltó porszívókat a legújabb biztonsági rendszer jellemzi; pékporszívóink teljes mértékben hőállók.
Kärcher száraz-nedves porszívók: professzionális, ipari használatra tervezve
-
Az NT Tact porszívókat az ipari és kereskedelmi szektorra legmostohább feladataihoz terveztük, hogy maximális terljesítménnyel könnyítsük meg a napi munkákat. Az ipari porszívók öntisztító szűrőrendszere erős szívóerőt biztosít, még nagyobb mennyiségű finom por esetén is.
-
Az AP osztályú kereskedelmi porszívók sokrétűek, eltávolítják a port, legyen az akár száraz, nyirkos, vagy nedves. Kifejezetten alkalmasak például minden tisztítási feladatra az autóiparban.
-
A tartósság és a felhasználóbarát kialakítás teszi igazán kiemelkedővé a strapabíró standard termékcsoportot. A standard osztályú gépeket leginkább folyadékok felszívásához használják épülettisztítás során, illetve szállodákban és éttermekben.
-
Speciális porszívóink egyedi alkalmazásokra szabott megoldásokat kínálnak, mint például a tűzoltóságok és építőipari cégek számára beépített ártalmatlanító szivattyúval ellátott porszívók, valamint a pékségek számára készült porszívóink.
-
A biztonsági porszívók biztosítják az egészség védelmét minden olyan helyen, ahol a felhasználók az M porosztályba tartozó belélegezhető poroknak vagy a H porosztályba tartozó veszélyes poroknak vannak kitéve. Sőt, kínálatunkban megtalálhatóak a 22-es veszélyességi osztályba tartozó robbanásbiztos NT porszívók is.
Mi is pontosan egy száraz-nedves porszívó?
A száraz-nedves porszívók a kereskedelem és az ipar, valamint a szállodai és vendéglátóipar számára készült gépek. Száraz és nedves szennyeződéseket egyaránt eltávolítanak, beleértve a folyadékokat is. A kereskedelmi száraz-nedves porszívók nélkülözhetetlenek a durva és finom por eltávolításához, különösen építkezéseken vagy a műhelyekben végzett változatos munkák során.
Akár folyadékokról, akár nagy mennyiségű finom porról van szó, a magán- vagy kereskedelmi használatra szánt normál száraz porszívóknál jóval többet tudnak, elsősorban a velük eltávolítható szennyeződések típusát és mennyiségét tekintve. Ráadásul a burkolat, a kerekek, a tápkábelek stb. megfelelnek a kihívást jelentő körülmények közötti napi használat követelményeinek.
Finom porra tervezett porszívók szűrőtisztítással
A top minőség nem a véletlen műve – hanem kemény munka eredménye. Különösen az építkezéseken, műhelyekben, ahol nagy mennyiségű por halmozódik fel, fűrészpor képződik, anyagmaradékok hullanak a földre vagy ragadnak gépekbe. A finom porhoz készült porszívóink pontosan ezekhez a kihívásokhoz valók. A szabadalmaztatott Tact szűrőtisztító technológia lehetővé teszi nagyobb mennyiségű finom por felszívását porzsák nélkül. Ez lehetővé teszi az egész tartály kihasználását, illetve megspórolja a porzsákok árát. A szívóteljesítmény egyenletesen magas marad, így Ön megszakítás nélkül a legnagyobb hatékonysággal dolgozhat – mind közvetlenül az elektromos szerszámon történő porszívózás, mind porlerakódások eltávolítása esetén.
Az Ap osztályú porszívóinkat félautomata szűrőtisztítással terveztük kis és közepes mennyiségű finom porhoz. Természetesen a berendezések briliánsan szabadulnak meg a durva portól és a folyadékoktól is – igazi mindenesek.
Nedvesporszívók
Nagy mennyiségű folyadékokat nehéz egy nedvesporszívó nélkül eltávolítani. A nedvesség károsíthatja a padlót, balesetet okozhat, csúszásveszéllyel jár. Ezeket az akadályokat nevetségesen egyszerűen veszik a nedvesporszívóink. Használja a padló alapos megtisztításához, vagy kiömlött folyadékokhoz, nem számít – száraz-nedves porszívóink gyorsan és megbízhatóan távolítják el a kis vagy nagy mennyiségű folyadékokat is. Ha elsősorban nedvesporszívóra van szüksége, standard kategóriánk a megfelelő választás.
Biztonsági porszívók: könnyen felszívják a káros anyagokat
A biztonsági porszívók megspórolják a fejtörést. Használja őket a veszélyes anyagok egyszerű felszívásához – a megfelelő módon. Ha olyan környezetben dolgozik, ahol belélegezhető porok vannak, ha rákkeltő anyagokkal van dolga, vagy akár azbesztnek volt kitéve, a Kärcher biztonsági porszívók az Ön megmentői, amelyek lehetővé teszik, hogy fenntartható és egészséges módon dolgozzon. A H porosztályú, tanúsított lapos redős szűrők a felporszívózott anyagokat ott tartják, ahol lenniük kell – a porszívó belsejében. Szabadalmaztatott Tact szűrőrendszerünk lehetővé teszi a hosszú, erős szívóerővel való takarítást hosszú időn keresztül. Ha a veszélyes anyagokat biztonságosan fel tudja szedni, koncentrálhat fontosabb dolgokra, például a feladatra.
Hogyan is működik egy száraz-nedves porszívó?
Hogy megbirkózzon az építkezéseken, műhelyekben vagy az iparban dolgozó felhasználók által támasztott kihívásokkal, a Kärcher száraz-nedves és száraz porszívói a szennyeződés típusától függően különböző működési elveket kínálnak.
Megkülönböztetünk száraz és nedves szennyeződést, ahol a szennyeződés sajátos összetétele fontos szerepet játszik. Durva szemcsés vagy poros szennyeződésről van szó? Alacsony vagy magas viszkozitású a szennyeződés? Bármilyen állapotú szennyeződéshez létezik egy Kärcher száraz-nedves porszívó, a szilárdtól a folyékonyig.
Hogyan működik nedves szennyeződés esetében?
A folyadék a szívócsövön keresztül, a bypass szívófunkciónak köszönhetően kerül a tartályba. Annak érdekében, hogy túltöltés esetén ne jusson folyadék a ventilátorba, egy mechanikus úszórendszer megszakítja a légáramlást, így egy úszó elzárja a szívócsatornát, vagy egy automata elektromos megszakító kikapcsolja a porszívót.
Mechanikus úszórendszer
Amikor a folyadékszint megnő a tárolórészben, a rendszer felnyomja az úszót, amíg az el nem zárja a szívócsatornát, megakadályozva a túltelítődést, ami a szívócső folyadékkal való feltöltődéséhez vezetne.
Elektronikus úszórendszer
Ha a folyadék a tárolórészben eléri a feszültség alatt lévő érzékelőt, a gép a túltelítődés elkerülése érdekében lekapcsol.
Hogyan működik száraz szennyeződés esetében?
A szívóerő a tartályban jön létre egy bypass turbina segítségével, ami a port a tartályba juttatja egy szívócsövön át. Ennek eredményeképp a por elkülönül, vagy átszűrődik egy lapos szűrőn vagy egy patronszűrőn. Idővel a por eltömíti a szűrőt, csökkentve a szívóerőt. Hogy ezt megelőzzük, vannak félautomata vagy automata tisztítású szűrővel ellátott modelljeink. Egy rövid ideig egy olyan légáramlás képződik, ami a tiszta oldal felől fúj, megtisztítva ezzel a szűrőt. A tartályon lévő szívócsőcsatlakozó kialakításának köszönhetően a por kering, és a nehéz, durva részecskék lerakódnak a tartály aljára, akárcsak egy ciklonban.
Melyek a félautomata vagy automata szűrőtisztítás előnyei?
Porzsák nélküli porszívózásnál a szűrőt rendszeresen tisztítani kell, hogy a szívóerő ne csökkenjen. Sok porszívó rendelkezik beépített szűrőtisztítással, hogy ez kényelmesebb legyen.
Az automata szűrőtisztítás előnyei
- Folyamatosanan magas szívóerő
- Nincs szükség a szűrő eltávolítására
- Nem kell érintkezni a szennyeződéssel
- Nincs porbelélegzés szűrőtisztításkor
- Nincs szükség mechanikai igénybevételre, pl. a szennyeződések kiütögetésére.
- Időhatékonyság
- Hibás használat lehetőségének csökkentése
- Költségmegtakarítás, hiszen nincs szükség porzsákra
- A tartály teljes űrtartalmának kihasználása (ellentétben a porzsák használatával)
- Ebből következően a tartályt nem kell olyan gyakran üríteni
AP
Teljes körű
A félautomata Ap szűrőtisztítással a felhasználók maguk határozhatják meg a tisztítási időközöket. Ehhez nyomja meg gyorsan, háromszor egymás után a bekapcsolt gép gombját ("erőteljes tisztítás"), lehetőleg a szívótömlőnyílás zárva tartása mellett.
Tact L porosztály
Gombnyomásos légtisztító technológia
Az L porosztályú gépeken az automatikus szűrőtisztítás szűrőtisztítási időközét két fokozatban lehet beállítani. MIN beállítással (3) a tisztítás minden 60. másodpercben történik. MAX beállítással (2) a tisztítás minden 15. másodpercben történik. Folyadékok porszívózásánál vagy porzsák használatakor a Tact funkció kikapcsolva marad (1).
Tact M/H porosztály
Gombnyomásos légtisztításos technológia
Automatikus szűrőtisztításnál a a gép maga választja ki a megfelelő szűrőtisztítási intervallumot az M és H porosztály esetében. Egy elektronikus nyomáskülönbség-mérés dönt arról, hogy a tisztítás minden 7, 15, vagy 60 másodpercenként, vagy egyáltalán ne történjen meg.
A biztonság Tactikája
Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy megvédjük az építőiparban dolgozókat a finom por veszélyeitől. Ezért kifejlesztettünk egy porszívócsaládot a nedves és száraz szennyeződések és a por eltávolítására – a forgács- és porszívásnak köszönhetően közvetlenül a porforrásnál történő porszívózás lehetőségével. A Tact H és M porosztályú száraz-nedves porszívók legújabb generációjával még egy lépéssel tovább jutottunk.
Mit jelent a "Tact"? Gombnyomásos légtisztító technológia (Triggered Air Cleaning Technology)
Számos funkciónak (például az új, szenzorvezérelt automatikus szűrőtisztító rendszerünknek (Tact) köszönhetően a Kärcher Professional porszívók és szárazporszívók érzékelik, ha a lapos redős szűrő tisztításra szorul – ekkor rövid időre megfordítják a légáramlást, és levegőt fújnak a szűrőn keresztül. Ennek eredményeként a felhasználók a szívóteljesítmény csökkenése és megszakítás nélkül dolgozhatnak. Ez a forradalmi rendszer soha nem látott mennyiségű por felszívását eredményezi kézi szűrőtisztítás nélkül, valamint jelentősen csökkentett zajszintet kis mennyiségű por esetén.
Ennek a rendkívül hatékony szűrőtisztításnak köszönhetően a nagy teljesítményű Tact porszívók tökéletesek mind az általános, mind a veszélyes porok számára. A szűrők élettartama páratlan – elegendő 180 kilogramm finom por (A kategóriájú ásványi por) felporszívózása után cserélni őket. Ennek eredményeképpen hosszabb ideig élvezheti a megszakítás nélküli munkavégzést egyenletes szívóteljesítmény mellett, csakúgy, mint a finom porral szembeni megbízhatóbb védelmet.
A berendezés funkcióinak áttekintése
- A gép jellemzőinek áttekintése
Központi forgókapcsoló a szűrőtisztítás beállításához és az Ön igényeinek megfelelő beállításához
- Szívótömlőcsatlakozás a gép tetején a nagyobb nettó térfogat és a könnyű ürítés érdekében
- Strapabíró tartály ütközővel és markolattal a hosszú élettartam és a kényelmes kezelés érdekében
- Tartóállvány és rögzítési lehetőség szerszámosládákhoz
- Rugalmas tömlő- és tápkábelároló a különféle csövek biztonságos rögzítéséhez
- Résfúvóka és szerszámkarmantyú tároló a berendezés oldalán, az elvesztést meggátolandó
- Nagy és stabil fém görgők az optimális mobilitás érdekében, még kemény építkezési munkálatok során is
A kiegészítők áttekintése
- Szerszámkarmantyú légáramlás-szabályozóval és gumibetéttel az optimális kompatibilitás érdekében
- Széles padlófúvóka, gyorsan cserélhető betétekkel, nedves és száraz alkalmazáshoz
- Ergonomikus hajlított markolat puha alapanyagokból a kényelmes munkavégzéshez
- Fejlesztett clip csatrendszer az egyszerű cserélhetőségért (pl. a szerszámkarmantyú cseréjéhez)
- Szennyeződésálló bajonettrögzítés a tömlő egyszerű leválasztásához a gépről
Professzionális száraz-nedves porszívók: porosztályok
Mit jelent az L, M és H osztály?
A por a levegő és a különböző alakú és méretű szilárd részecskék összetett keveréke. A kémiai összetétel és a fizikai jellemzők is jelentősen eltérhetnek. port ezen változók alapján a veszélyességi szintektől függően L, M vagy H osztályokba sorolják. A rostok, például a kiemelten vezélyes azbeszt, vagy az ásványi rostok (5 µm-nél kisebbek) mélyen bejuthatnak a légutakba is. Az egyes porosztályok pontos azonosítása ezért fontos ahhoz, hogy a veszély felmérése után ki lehessen választani a megfelelő porszívót.
L porosztály
Az L osztályú porszívók különösen alkalmasak puha fa, kréta és vakolatpor felszívására. Az L osztályba tartozó porok mérsékelt kockázatot jelentenek. Ezek ártalmatlanítására nincsenek különleges óvintézkedések.
M porosztály
Ez az L osztály, továbbfejlesztve. Alkalmas a következő anyagokból keletkező por és szennyeződések porszívózására: keményfa, lemezanyagok, festékporszemcsék, kerámia, beton és tégla. Az M osztály a legalacsonyabb, építkezéseken való használatra jogszabályilag előírt osztály.
H porosztály
A H osztályú porszívók ideálisak mind a biztonságos, mind a veszélyes/magasan rákkeltő anyagok, például azbesztpor, ólom, szén, nikkel, kobalt, réz, kadmium és penész nagy mennyiségének felszívására.
Porosztály
L
Áteresztési arány
≤ 1,0%
Alkalmasság
- Porok > 1 mg/m³ MAC értékkel
Felhasználási terület
- Mészpor
- Vakolatpor
Porosztály
M
Áteresztési arány
< 0,1%
Alkalmasság
- Porok > 0,1 mg/m³ MAC értékkel
- Faforgácsok egészen 1200 W/50 l-ig
Felhasználási terület
- Faforgács (bükk, tölgy)
- Festékpor részecskék
- Kerámiapor
- Műanyagpor
Porosztály
H
Áteresztési arány
< 0,005%
Alkalmasság
- Porok > 0,1 mg/m³ MAC értékkel
- Rákkeltő por (a German Hazardous Substances Ordinance rendszer 35-ös szakasza)
- Kórokozókat tartalmazó por
Felhasználási terület
- Rákkeltő portípusok (ólom, szén, kobalt, nikkel, kátrány, réz, kadmium stb.)
- Penész, baktériumok
- Baktériumspórák
- Formaldehid
Porosztály
Speciális követelmény: Azbeszt*
Áteresztési arány
< 0,005%
Alkalmasság
- Azbeszttartalmú por
Felhasználási terület
- Fűtőtestekből és tűzfalakról származó azbesztpor
Porosztály
Robbanásveszélyes porok (ATEX 22-es zóna)
Áteresztési arány
Mint az L, M, vagy H osztályba való porok, különleges követelményekkel
Alkalmasság
- A 22-es zónába tartozó robbanásveszélyes porelegyek
Felhasználási terület
- Papírpor
- Liszt
Minden kategóriában csúcs
Egy porszívó mindig csak annyira jó, mint a szűrője
Még sosem volt ilyen egyszerű olvasni a színekből. Szűrőink színkódosak, hogy jelezzék a felhasználási területüket. A barna a fa- és a rostport jelöli. A piros a HEPA-szűrőt jelzi. A fekete jelölés a legmostohább használatra való. A kéket azt jelzi, hogy bárhol használható. A zöld pedig száraz port és magas költséghatékonyságot jelöl.
Fához való patronszűrő
Patronszűrőnk az összes egymotoros Kärcher Tact porszívó legújabb generációjához alkalmas. A nyolc PTFE-bevonatú patron rendkívül hatékonyan működik mindenféle fa- és rostpor esetén. M és L porosztályokra hitelesítve. Garantált szétválasztási arány: 99.9%.
- Most először biztosít hatékony rostporszívást porzsák nélkül
- Garantálja a nagy szívóteljesítményt (dugulás nélkül)
- Nedvesség- és rothadásálló
Porosztály: M + L
Biztonsági / HEPA lapos redős szűrő
Az első tisztítható H szűrő száraz-nedves porszívókhoz. Egyfokozatú, és kizárólag a Kärcher kínálatában érhető el. H porosztályra hitelesítve. Garantált 99,995%-os szétválasztási arány (HEPA).
- Alkalmas veszélyes és robbanásveszélyes porok szívására.
- Az új PTFE H szűrő az első tisztítható H szűrő a piacon. Ennél fogva lehetővé teszi nagy mennyiségű finom por felszívását porzsák nélkül.
- Veszélyes porok porszívózásához biztonsági szűrőkészlet vagy hulladékgyűjtő zsák szükséges.
Porosztály: H
Általános lapos redős szűrő
Az olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy mennyiségű port termelnek, pl. friss beton csiszolása vagy tonerrel való munka, a legjobb megoldás a PTFE-szűrőnk. Minden NT Tact modellben használható. M és L porosztályra tanúsított. Garantált szétleválasztási arány: 99.9%.
- Nedvesség- és rothadásálló
- Még költséghatékonyabb, köszönhetően a hosszabb élettartamnak
- Garantált nagy szívóerő (nincs dugulás)
Porosztály: M + L
Száraz-nedves lapos redős szűrő
Ezek a PES szűrők (alap felszerelés az új NT Tact porszívóinkban) kitűnő eredményeket képesek elérni a nedves és a száraz alkalmazásnál is. M és L osztályú porokra hitelesítve. Garantált 99,9%-os porszétválasztási ráta.
- Nedvesség és rothadásálló
- Még költséghatékonyabb a hosszú szűrőélettartamnak köszönhetően
- Ideális a nedves és a száraz funkciók közötti gyakori váltásra.
Porosztály: M + L
Száraz lapos redős szűrő
Ezek a papírszűrők tökéletes választásnak bizonyulnak a száraz tisztításhoz, miközben az áruk is jó. Az összes NT Tact porszívóban használhatók. M és L osztályú porokra hitelesítve. Garantált 99,9%-os porszétválasztási ráta.
- Nagy szívóerő finom por szívásakor
- Magas porvisszatartási ráta
- A szűrőt folyadékok felszívása után meg kell szárítani
Porosztály: M + L
Építkezéseken előforduló finom por
Az építési por egy általános kifejezés az építőipari munkák során jellemzően előforduló porfajták leírására. Ha nem ellenőrzik megfelelően, a portípusok komoly negatív hatással lehetnek a légzésre és az egészségre. Az új Kärcher száraz-nedves porszívók a továbbfejlesztett szűrőtechnológiának köszönhetően kiemelkednek a tömegből, ami segít a környezeti por megfékezésében, valamint megvédi tőle a közelben lévőket.
Mi is az építkezési por?
Az építési por egy általános kifejezés az építőipari munkák során jellemzően előforduló porfajták leírására. Amellett, hogy idegesítőek, ha ezeket a porokat nem ellenőrzik megfelelően, komolyan károsíthatják a légzést és az egészséget. Egyes portípusoknak való hosszú ideig tartó kitettség életveszélyes tüdőbetegségeket okozhat, akár halálhoz is vezethet.
Mind ismerjük a légkörben nap mint nap keringő finom porszemcséket, például az emberi bőrsejteket, a textilszálakat, sőt, még az elégett meteoritrészecskéket is. Az építőiparban dolgozók azonban lényegesen veszélyesebb portípusokkal találkoznak.
Három fő kategóriába sorolható a vágás, reszelés, csiszolás vagy az anyagok bontásának bármely más módja során keletkező por:
Szilícium-dioxid por
Beton, tégla, csempe, habarcs és homokkő („belélegezhető kristályos szilícium-dioxid” néven is ismert)
Fűrészpor
Puhafa, keményfa és fatermékek, például közepes sűrűségű farostlemez és furnérlemez
Alacsony toxicitású porok
Gipsz (pl. gipszkartonból) mészkő, márvány és dolomit
Inkább felporszívózzuk, mint felköhögjük!
A tüdőnk egyszerűen nem arra van tervezve, hogy megbirkózzon a finom porral. Hát még nagyobb mennyiségben. És ezek a nagy mennyiségek rendkívül veszélyesek lehetnek. Ezért állnak a krónikus tüdőbetegségek a 3. helyen a betegségek statisztikáiban. Ezek kezelése több milliárd euróba kerül. Mennyit ér Önnek az egészsége?
Milyen fajta port lélegzem be?
- A szilícium-dioxid és az azbesztpor különösen veszélyes, és rákot okozhat.
- Az ólomból, kadmiumból, vanádiumból vagy mangánból származó mérgező vagy rákkeltő por nemcsak a tüdőt károsítja, hanem más szerveket, például a májat és a lépet is. Ez a fajta por többek között hegesztési munkák során keletkezik.
- Faforgács (tölgy vagy bükkfapor) hosszú távon orr-rákot okozhat.
- Az allergén por növényi vagy állati eredetű, és például madárürülékkel szennyezett épületekben vagy épületeken végzett takarítási munkák során keletkezik. Penészspórák vagy mikroorganizmusok is okozhatnak allergiás reakciókat.
- A fibrinogén por hegszövet kialakulását okozza, és hosszabb ideig tartó gyakori kitettség után fokozatosan megváltoztatja a tüdőszövet összetételét. A kvarc és azbeszt által okozott pneumoconiosis, más néven fekete tüdő, az egyik legelterjedtebb elismert foglalkozási betegség.
A megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás
A por, ami sosem alakul ki, nem tud veszélyeztetni senkit. Számos módja van annak, hogy meggátoljuk a porképződést. Ha pedig nem tudjuk megakadályozni a por keletkezését, akkor is meg tudjuk kötni, fel tudjuk porszívózni, vagy védőruházat és porvédő maszkok segítségével megakadályozhatjuk, hogy a tüdőnkbe jusson.
Mit lehet tenni a porképződés megelőzésért?
-
A képződés pillanatában porszívózzuk fel azt. Sok elektromos szerszám rendelkezik porszívó csatlakoztatására szolgáló nyílással. A hálózatba kötött porszívók automatikusan bekapcsolnak, amikor az elektromos szerszám elindul. Mindig használjon megfelelő szűrőt!
-
Válassz kevés porral járó munkafolyamatokat, pl.: nedves vagy nyirkos üzemmódot.
-
Kösse meg a port vízzel pl. bontási munkálatokkor vagy kültéri csiszolási munkák során.
-
Használjon porszegény termékeket, pl. habarcsgranulátumot, készbetont és vakolatot.
-
Kerülje a por felesleges felkavarását. Száraz seprés és fúvók használata helyett alkalmazzon porszívókat és porszívógépeket.Ütemezz be és alkalmazz munkahelyi egészségügyi szűréseket!
-
Szervezzen és vegyen igénybe foglalkozás-egészségügyi szűrővizsgálatokat.
-
Rendszeresen tisztítsa a munkaállomásokat, szellőztesse megfelelően a munkaterületeket, tartsa tisztán a munkaruhát.
-
A hulladékot azonnal és por keletkezése nélkül távolítsa el.
-
Rendszeresen ellenőrizze a porszívó szívóteljesítményét. Szükség szerint tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőt. Használjon automatikus szűrőtisztítással ellátott porszívókat a tartósan magas szívóteljesítmény érdekében.
-
Viseljen védőruházatot és porvédő maszkot. Bár különösen poros feladatoknál magától értetődő a használatuk, mindig megfelelő porvédő maszkot kellene viselni, még akkor is, ha a porhatás kevésbé erőteljes.