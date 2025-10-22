Tact KATEGÓRIA

Az ipari NT porszívók teljesítménye még a legnagyobb porban dolgozó építőipari és kisüzemi felhasználók legmagasabb követelményeit is maximálisan kielégítik. Szabadalmazott Tact rendszerükkel, öntisztító szűrőjükkel könnyedén szívják fel a nagy mennyiségű port is.

Kimagaslóan hatékony szűrőtisztítás

A világon egyedülállóan hosszú élettartam

Kézi tisztításig 180 kg finomport tűrő szűrővel felszerelt készülékek

Ezek az ultrateljesítményű Tact száraz-nedves porszívók.