Tact KATEGÓRIA
Az ipari NT porszívók teljesítménye még a legnagyobb porban dolgozó építőipari és kisüzemi felhasználók legmagasabb követelményeit is maximálisan kielégítik. Szabadalmazott Tact rendszerükkel, öntisztító szűrőjükkel könnyedén szívják fel a nagy mennyiségű port is.
- Kimagaslóan hatékony szűrőtisztítás
- A világon egyedülállóan hosszú élettartam
- Kézi tisztításig 180 kg finomport tűrő szűrővel felszerelt készülékek
Ezek az ultrateljesítményű Tact száraz-nedves porszívók.
0 Products