PADLÓTISZTÍTÓK

Egyszerűen csak szeretnéd kényelmesebben és gyorsabban felmosni a padlót? Vagy a padló teljes tisztítását egyetlen felmosással, lehetőleg előporszívózás nélkül elintézni? Minden feladatra van egy jó megoldásunk – a választás pedig a Te kezedben van. Ha egy könnyen manőverezhető, könnyű modellt keresel, a legjobb választás az FC 2-4 cserélhető akkumulátorral. Azonban, ha inkább egy csúcskategóriás változatot szeretnél különböző tisztítási módokkal, válaszd az FC 8-at, amely vonzó LCD kijelzővel és alkalmazáskapcsolattal rendelkezik.

Kärcher FCV 4 vacuum mop

FCV 4

Az okos megoldás

  • Kb. 200 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
  • Négy tisztítási mód: száraz üzemmód, Advanced!Power mód, Automatikus üzemmód Dynamic!Control szennyeződésérzékelővel, Stair!Assist lépcső üzemmód.
  • Erőteljes BLDC motor
  • Hatékony System!Clean öntisztító és 60 °C-on mosható Pure!Roll henger
Kärcher FCV 3 vacuum mop

FCV 3

A rugalmas megoldás

  • Kb. 130 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
  • Három tisztítási mód: Standard üzemmód, Száraz üzemmód, Speciális Power üzemmód
  • Hatékony System!Clean öntisztítás
Kärcher FCV 2 vacuum mop

FCV 2

A kompakt megoldás

  • Kb. 110 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
  • Két tisztítási mód: normál üzemmód, száraz üzemmód
  • Hatékony System!Clean öntisztítás

 

Előnyök

FCV 3 Xtraclean

3 az 1-ben Xtra!Clean: maximális tisztaság minimális erőfeszítéssel

Ezek a porszívós felmosók időt és energiát takarítanak meg a 3 az 1-ben Xtra!Clean funkciónak köszönhetően. Felmosás, porszívózás és szárítás egyetlen készülékben, az innovatív 3 az 1-ben technológia alapos tisztítást biztosít minden padlótípuson, akár szőnyegeken is. A makacs szennyeződések és a nagy mennyiségű folyadék pillanatok alatt eltűnnek, Ön pedig fele annyi idő alatt végez a takarítással, így több ideje marad arra, ami igazán fontos.

FCV 4 Hygienic spin

Higiénikus tisztaság Spin technológiával

Élvezze a valóban tiszta és higiénikus otthont: a Kärcher porszívós felmosók a csúcstechnológiás Hygienic!Spin rendszerrel működnek, amely laboratóriumi tesztek szerint akár a baktériumok 99%-át is eltávolítja**. A percenként akár 500 hengerfordulat és a két tartályos rendszer garantálja, hogy a padlóra mindig friss víz kerüljön. Nincs több szétkent kosz – csak ragyogóan tiszta, csíkmentes padló.

** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control – az intelligens szennyeződésérzékelő

Az FCV 4 porszívós felmosó helyettünk gondolkodik: intelligens szennyeződésérzékelője automatikusan felismeri a szennyezettség mértékét, és ennek megfelelően állítja a szívóerőt és a vízmennyiséget. Így minden alkalommal tökéletes tisztítási eredményt kap kézi beállítás nélkül.

A nagy, 3,2 colos Vision!Clean kijelzőnek köszönhetően mindig minden fontos információ egy pillantással átlátható, beleértve a hátralévő üzemidőt, a tisztítási módot és a rendszer állapotát.

Kärcher vacuum mops for every type of floor

Minden padlótípushoz használható – akár szőnyegeken is

A kényes parkettától a járólapokon át egészen a szőnyegekig. Porszívós felmosóink bármilyen padlótípuson megállják a helyüket, és nagyobb mennyiségű folyadékot is könnyedén felszívnak. Legyen szó kiömlött kávéról vagy rászáradt foltokról, padlója makulátlanul tiszta lesz.
 
 
 

FCV 4 stone floor

Advanced!Power mód – maximális tisztítóerő

Akár 100%-kal nagyobb szívóerővel és 20%-kal több vízleadással az Auto vagy Standard módhoz képest az Advanced!Power mód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja. A nagy teljesítményű technológiának köszönhetően a padlók pillanatok alatt megszáradnak, így azonnal használatba vehetők.

The Kärcher vacuum mop makes light work of stair cleaning

Smart Stair!Assist mód

A praktikus Stair!Assist móddal a lépcsők és nehezen hozzáférhető területek tisztítása gyerekjáték. Az optimalizált előbeállításoknak és az intelligens automatikus indítás/leállítás funkciónak köszönhetően az FCV 4 porszívós felmosó bármilyen helyzetben, akár 90°-os szögben is könnyedén tisztít. Maximális rugalmasság és tisztaság ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

System!Clean öntisztító rendszer

Hatékony öntisztító funkció, akár 550 hengerfordulattal percenként a gyors és kényelmes tisztításért, anélkül hogy Ön érintkezne a szennyeződéssel. Közben a készülék és a tartozékok praktikus tárolása helytakarékos megoldást kínál, miközben az akkumulátor kényelmesen töltődik.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Pure!Roll: fenntartható és higiénikus

Gyors és alapos tisztítás: a még nagyobb kényelem érdekében az FCV 4 Pure!Roll henger 60 °C-on mosógépben mosható. Ez tartós higiénikus frissességet biztosít, miközben erőforrást is takarít meg.

Operation of the filter system for clean air

Duo!Pure szűrőrendszer: tiszta levegő, tökéletes teljesítmény

A Kärcher porszívós felmosó többlépcsős szűrőrendszere megbízhatóan védi a motort a nedvességtől, miközben kiváló szűrési teljesítményével a legapróbb levegőben lévő részecskéket is hatékonyan megköti a nagy hatékonyságú, lapos redős szűrőnek köszönhetően. Ez a rendszer optimális levegőszűrést és egészséges beltéri klímát biztosít, különösen a Dry (száraz) üzemmódban.

FCV 4 motor

BLDC motor: erőteljes, csendes és tartós

A legújabb kefenélküli motortechnológiának köszönhetően az FCV 4 porszívós felmosó különösen hosszú élettartamot, nagyobb energiahatékonyságot és kellemesen halk működést biztosít – tökéletes választás a mindennapi használathoz.

Vacuum mop with LED display for the Li-Ion battery indicator

Efficient Comfort!Cell lítiumion-akkumulátor: hosszabb üzemidő, fenntartható teljesítmény

Porszívós felmosóink akár 45 perces üzemidejű akkumulátorral vannak felszerelve, így a nagyobb felületek tisztítása is könnyedén megoldható. A hosszú élettartam és a kevesebb elektronikai hulladék érdekében az akkumulátor szükség esetén egyszerűen cserélhető szervizeléskor.

Tisztítószerek és kiegészítők

A Kärcher padlótisztítóihoz elérhető kiegészítők választékával a tisztítás és ápolás tökéletesen igazítható a padlódhoz. Az univerzális padlótisztító például bármilyen kemény padlóhoz alkalmas, míg a fára és kőre készült speciális tisztítószerek további ápolást és védelmet nyújtanak ezekhez a padlótípusokhoz.

GYIK

Termékkel kapcsolatos kérdések

Találd meg az ideális padlótisztítót bármilyen kihíváshoz.

FC 2-4 Akkumulátoros Készlet:
Az FC 2-4 padlótisztító lenyűgözően könnyű, mindössze 2,2 kilogramm, és automatikus be- és kikapcsoló funkcióval rendelkezik. Ehhez csak hátra kell húzni a tisztító fogantyúját, hogy egyszerűen, egy lépésben eltávolítsa a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket.

FC 4-4 Akkumulátoros Készlet:
Hosszú, akár 30 perces akkumulátor-üzemidővel területek akár 90 négyzetméter is könnyedén tisztíthatók. A vízmennyiség a padlóburkolathoz igazítható a két tisztítási móddal. Az FC 4-4 a sarkokig is könnyedén tisztít.

FC 7 Akkumulátoros:
A 175 négyzetméter terjedelmű nagy területekhez az FC 7-et ajánljuk, amely 45 perces akkumulátor-üzemidővel és négy görgővel a leghatékonyabb tisztítást biztosítja. Ezenkívül boost funkció is rendelkezésre áll a makacs szennyeződések ellen.

FC 8 Smart Signature Line:
Az vonzó LCD kijelzővel rendelkező FC 8 útmutatást ad az egész tisztítási folyamat során. Az alkalmazáshoz való csatlakozással különböző padlótípusokhoz előre definiált tisztítási módokat vihetsz át, és saját, testre szabott tisztítási módokat hozhatsz létre. A modell akár 230 négyzetmétert is tisztít 60 perces üzemidővel.

Az EWM 2 elektromos felmosó alternatívaként elérhető a padlótisztítók mellett. Ez a legnagyobb kényelmet biztosítja a felmosás során anélkül, hogy a durva szennyeződéseket fel kellene szedni.

Áttekintés

A következő tisztítószerek használhatók a padlótisztítóval:

  • Univerzális padlótisztító RM 536, rendelési szám: 6.295-944.0
  • Kőpadló tisztító RM 537, rendelési szám: 6.295-943.0
  • Padlóápoló zárt fához RM 534, rendelési szám: 6.295-941.0
  • Padlóápoló olajozott/viaszolt fához RM 535, rendelési szám: 6.295-942.0
  • Természetes padlótisztító RM 538N, rendelési szám: 6.296-286.0

Csak Kärcher tisztítószert használj, és a lehető legjobb tisztítási eredmények érdekében győződj meg arról, hogy a helyes adagolást használod.

Más tisztítószerek használata károsíthatja a készüléket, és érvénytelenítheti a garanciát.

Más gyártók tisztítószereinek használata vagy túl sok tisztítószer használata felesleges habképződést okozhat, és előfordulhat, hogy a készülék automatikusan leáll, mielőtt a szennyezett víz tartály elérné a maximális töltöttségi szintet.

A padlótisztító mikroszálas görgői gépben moshatók 60 °C-ig, folyékony tisztítószer használatával. Fontos: ne használj öblítőt.

A görgőket 6-12 havonta kell kicserélni, a használat gyakoriságától függően.

padlótisztítóinknak nincs szívóventillátoruk, így rendkívül csendesek.

A padlótisztítók zajszintje:

  • FC 2-4: 55 dB(A)
  • FC 4-4: 57 dB(A)
  • FC 7: 59 dB(A)
  • FC 8: 59 dB(A)

A görgők meghajtása nem a tisztítófej oldalán, hanem a két görgő között, a középen található. Ez azt jelenti, hogy a tisztítási sáv egy keskeny csíkkal megszakad, de így az optimális sarok- és éltisztítás lehetséges.

  1. Ürítsd ki és helyezd vissza a szennyezett víz tartályt.
  2. Helyezd a készüléket a tisztítóállomásra.
  3. Töltsd fel a friss víz tartályt (tisztítószer nélkül).
  • FC 8: lépj a "Készülék tisztítása" menüpontba.
  • FC 7 és FC 4-4: nyomd meg és tartsd lenyomva a be/kikapcsoló gombot + a tisztítási szint állító gombot három másodpercig.
  • FC 2-4: önálló tisztító funkció nem érhető el.


Az önálló tisztítási folyamat körülbelül 110 másodpercet vesz igénybe (FC 8 és FC 7) vagy 90 másodpercet (FC 4-4).

A Kärcher padlótisztítókkal végzett alapos tisztítás akár 99,9 százalékát is eltávolítja minden általános háztartási baktériumnak a közönséges háztartási kemény felületekről.

Nem, az FP 303 nem alkalmas erre, mert a forgási sebessége túl magas.

Alkalmazási kérdések

A Kärcher padlótisztítók minden kemény padlófelületen használhatók, legyenek azok fából, kőből vagy műanyagból. A görgők nem okoznak olyan károkat, mint például karcolások a felületeken. Ne tartsd a készüléket egy helyben; mindig tartsd mozgásban.

A zárt fával (pl. parketta, laminált padló) való tisztításhoz az RM 534 tisztítószer (rendelési szám: 6.295-941.0) ideális.

Olajozott/viaszolt fapadlók tisztításához az RM 535 tisztítószer (rendelési szám: 6.295-942.0) használható.

Kőpadlók tisztításához az RM 537 tisztítószer (rendelési szám: 6.295-943.0).

A padlótisztítóval jó tisztítási eredmények eléréséhez kérjük, vegye figyelembe a következőket:

  • Mossad ki a görgőket mosógépben 60 °C-on első használat előtt és ha szennyezettek.
  • Ha a görgők túl szárazak, aktiváld a boost módot (ez csak az FC 2-4 és FC 4-4 esetében alkalmazható).
  • Mozgassad a készüléket előre-hátra, amíg a görgők kellően nedvesek nem lesznek.
  • Tisztítsd meg a padlót többször a padlótisztítóval, tisztítószer használata nélkül. Ez eltávolítja a régi tisztítószer maradványait a padlóról.
  • Csak Kärcher tisztítószert használj, és győződj meg arról, hogy a helyes adagolást alkalmazza. Figyeld a tisztítószer palackján található ajánlott adagot. Túl sok vagy túl kevés tisztítószer használata gyenge tisztítási eredményekhez vezethet.
  • Végezd el a készülék önálló tisztítását (ez csak az FC 8, FC 7 és FC 4-4 modellekre vonatkozik).
  • Rendszeresen tisztítsad meg a hajfésűket.

A szennyeződés a leghatékonyabban akkor kerül eltávolításra, ha a fogantyú 80 centiméter magasan van a padlótól. A megengedett eltérés 65 és 90 centiméter között van.

Az előrehaladás során a padlón lévő szennyeződés először nedvesedik. A szennyeződés többsége a hátrafelé mozgás során kerül eltávolításra. A lassú előre- és hátrafelé mozgások szintén a legjobb tisztítási eredményeket biztosítják, mivel ez időt ad a készüléknek a szennyeződés alapos felszedésére.

A 4 V Battery Power töltő körülbelül 2,5 óra alatt tölti fel teljesen a 2,5 Ah-s akkumulátort. A 4 V Duo Battery Power gyorstöltő akár két 2,5 Ah-s akkumulátort is csak 70 perc alatt képes feltölteni.

A fennmaradó üzemidő mindig az alacsonyabb töltöttségi szinttel rendelkező akkumulátorra vonatkozik.

Igen, egy eszköz többször is regisztrálható, így több felhasználó számára is elérhető.

A Kärcher Home & Garden alkalmazás az alábbi fő funkciókat kínálja:

  • A Kärcher által különböző padlóburkolatokhoz ajánlott tisztítási módok átvitele az eszközre.
  • Testreszabott tisztítási módok konfigurálása.
  • Lépésről lépésre útmutatók az összeszereléshez, az első indításhoz, az alkalmazáshoz és az eszköz tisztításához.
  • Tipp és trükkök.
  • Gyakran ismételt kérdések részletes hibaelhárítással.
  • Értesítések a rendszerfrissítésekről és azok végrehajtásáról.
  • Kapcsolat a Kärcher Szervizközponttal.
  • Használati statisztikák.
  • Eszközbeállítások, pl. boost idő.
  • Emlékeztető a hengerek cseréjére.
  • Kapcsolat a Kärcher online boltjával, pl. cserealkatrészek vásárlásához.

Az eszközt és az alkalmazást Bluetooth-on kell összekapcsolni, hogy az alkalmazáson keresztül konfigurált összes eszközbeállítás működjön, például:

  • Tisztítási módok átvitele az alkalmazásból az eszközre
  • Boost funkció vagy előnedvesítés időtartama

A Bluetooth kapcsolat akkor szakad meg, amikor az eszközt kikapcsolják. Szükség esetén az alkalmazáson keresztül visszaállítható.

Karbantartás

Nem szükséges vízkőmentesíteni a padló tisztítót, mivel a vízkő csak 70 °C feletti hőmérsékleten rakódik le. A vízkőoldó szer savas anyagai pedig károsíthatják az eszközt.

Ha a padló tisztító kellemetlen szagokat áraszt a takarítás során, az alábbiakat teheted:

  • Mossad ki a hengereket mosógépben 60 °C-on (fontos: ne használjon öblítőt).
  • Mindig friss vizet használj, és ne hagyj állni vizet a tartályban a takarítás befejezése után.
  • Minden használat után alaposan öblítsd ki a szennyezett víztartályt és a friss víztartályt.
  • Rendszeresen tisztítsd meg a beömlőnyílásokat és a szűrőket a használati útmutatóban leírtak szerint.
  • Az öreg tisztítószerek maradványai, amelyek a takarítás során oldódnak fel a padlóból, szintén okozhatnak kellemetlen szagokat.

Hibaelhárítás

Ha az FC 7 vagy FC 8 hangosan zörög, amikor bekapcsolod, lehetséges, hogy a hengerek túl szárazak, vagy deformálódtak.

Ha a hengerek túl szárazak, aktiváld a boost módot (csak az FC 8 és FC 7 esetén), és mozgass a készüléket előre-hátra, amíg a hengerek megfelelően át nem nedvesednek. Alternatívaként a hengereket csap alatt is nedvesítheted.

A hengerek deformálódásának megelőzése érdekében mindig tárold a készüléket a megadott tárolóállványon, és soha ne tárold közvetlenül a padlón.

  • Töltsd fel az akkumulátort.
  • Húzd ki a töltőkábel, mert az eszköz nem működik, ha a töltőkábel csatlakoztatva van.

Az FC 7 túlmelegedhet magas környezeti hőmérsékleten, ha száraz hengerekkel használod, vagy szőnyegen. Hagyjd a készüléket körülbelül 2,5 órát hűlni. A készüléket csak akkor kapcsolhatod be újra, ha lehűlt. Töltheted az FC 7-et, miközben hűl.

Ha a hengerek nem forognak, az lehet, hogy elakadtak, nem elég nedvesek, vagy a motor elakadt, például túlzott nyomás miatt a hengereken, vagy ha falnak ütköztek.

Ha a motor elakadt, kapcsold ki, majd újra be a padlótisztítót.

Ha a hengerek elakadtak:

  • Vedd ki a hengereket, és ellenőrizd, hogy nem szorult-e bele valami.
  • Ellenőrizd, hogy a hengerek a lehető legszorosabban vannak-e rögzítve a hengertartóhoz.
  • Nézd meg, hogy nem gyűlt-e össze szennyeződés a hajszűrőkben a padlófejben, és ha igen, távolítsd el.
  • Ellenőrizd, hogy a hajszűrők helyesen vannak-e behelyezve. Ehhez vedd ki a hajszűrőket, majd tedd vissza őket.


Ha a hengerek nem elég nedvesek:

  • Kapcsold ki a készüléket, vedd ki a hajszűrőket, és kapcsold be újra a hajszűrők nélkül. Nyomd meg a boost gombot, és mozgasd a készüléket előre-hátra, amíg a hengerek eléggé nedvesek nem lesznek. Ezután visszahelyezheted a hajszűrőket.
  • Alternatívaként vedd ki a hengereket, és nedvesítsd be őket a csap alatt.
Graphic FC Error

Amint a piszkos víztartálya az FC 7-en meghaladja a 200 milliliteres térfogatot, az automatikus kikapcsolási funkció aktiválódik.

Más gyártók tisztítószereinek használata vagy túl sok tisztítószer alkalmazása felesleges habot okozhat, ami miatt a készülék automatikusan leáll, mielőtt elérné a 200 millilitert. Ezért azt javasoljuk, hogy csak Kärcher tisztítószereket használj, és figyelj a megfelelő adagolásra.

Illu FC
Floor cleaner floor nozzle

Ha a kijelző azt mutatja, hogy a koszos víztartály tele van, pedig a tartály üres, lehet, hogy a töltöttségi szintet érzékelő érintkezők piszkosak. Tisztítsd meg az érintkezőket egy nedves ruhával.

Ha a hiba továbbra is fennáll, kérlek, vedd fel a kapcsolatot az egyik szervizpartnerünkkel, vagy küldd el nekünk a készüléket javításra.

FC FAQs

Ha a "Friss víztartály üres" hibaüzenet jelenik meg, pedig a friss víztartály tele van, akkor valószínűleg a tisztítószer lerakódásai fedik a szenzor érintkezési felületeit. Ilyen esetben vedd le a friss víztartályt és a benne lévő habszűrőt, majd egy vattapálcával tisztítsd meg a friss víz szenzor érintkezési felületét. Az érintkezési felület a vízbevezető nyílásban található.

Illu FC

Ha a padlótisztítód nem szedi fel a koszt, kövesd az alábbi lépéseket:

  • Töltsd fel a friss víz tartályt, és helyezd vissza a készülékbe, ügyelve arra, hogy jól rögzüljön.
  • Helyezd be a piszkos víz tartályt helyesen, hogy hallhatóan kattogjon a helyére. Ellenőrizd azt is, hogy a piszkos víz tartály fedél jól van-e rögzítve (a zárófülnek be kell illeszkednie a megfelelő bemélyedésbe).
  • Helyezd be a hajszűrőket és a hengereket a készülékbe.
  • A hengereket a lehető legszorosabban csavarozd be a henger tartóba. Tisztítsd meg a hengereket, amikor piszkosak, és cseréld ki őket, ha elkoptak.
  • Nedvesítsd meg a hengereket a boost funkció aktiválásával (FC 7, FC 8) vagy a csap alatt. Mozgasd a készüléket előre-hátra, amíg a hengerek megfelelően meg nem nedvesednek.
  • Tisztítsd meg a friss víz szűrőt. Ehhez távolítsd el a friss víz tartályt és a friss víz szűrőt, majd tisztítsd meg a szűrőt folyó víz alatt.

A Kärcher padlótisztítók úgy vannak tervezve, hogy felmossák a padlót (nincs szívó ventilátor), és tökéletesen alkalmasak olyan padlókhoz, ahol a magasságkülönbség legfeljebb 1 milliméter. A piszkos víztartály kis, 1 mm-es lábai biztosítják, hogy a mozgatható seprűél és a padló között a megfelelő távolságot tartsák. Ez szükséges ahhoz, hogy a padlótisztító tökéletes felmosási funkciót végezzen, miközben egyidejűleg felszedi a durva szennyeződéseket (2 az 1-ben). Nagyon egyenetlen csempés padlókon, ahol a rések meghaladják az 1 millimétert, ez problémákat okozhat, mivel a mozgatható seprűél megakadhat, és így megsérülhet.

Az is lehetséges, hogy a piszkos víztartály alján lévő tüskék megsérültek vagy elhasználódtak. Ha ez a helyzet, kérlek, vedd fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálattal.

  • Helyezd be a hajszűrőket helyesen az eszközbe.
  • Cseréld ki a hengereket, ha elkopottak.
     
  • Ürítsd ki a tele koszos víztartályt.
  • Nyomd be a koszos víztartályt a készülékbe, hogy hallhatóan a helyére kattanhasson. A koszos víztartálynak biztonságosan a helyén kell lennie a készülékben.
  • Ellenőrizd, hogy a hajszűrők helyesen vannak-e betéve.
  • Ha a koszos víztartály sérült, kérlek, vedd fel a kapcsolatot az engedélyezett ügyfélszolgálattal.

Ha a takarítás után nincs víz a koszos víztartályban, az azért lehet, mert a készülék olyan tisztítási módra volt állítva, ami nagyon kevés vizet használ. Ilyen esetben annyira kevés víz kerül a friss víztartályból, hogy az szinte mind a padlón marad, alig marad víz a hengereknek, hogy felszívják.

A töltődugó vagy a hálózati csatlakozó nincs megfelelően bedugva. Csatlakoztasd a töltődugót vagy a hálózati csatlakozót helyesen.

Ellenőrizd, hogy az eszköz és az alkalmazás csatlakozik-e egymáshoz Bluetooth-on. A kapcsolatot az alkalmazásban az FC 8 eszközkártyán keresztül tudod létrehozni. Ehhez a Bluetooth-nak be kell legyen kapcsolva mind az eszközön, mind az alkalmazásban.

Ha manuálisan végzed a regisztrációt, ellenőrizd, hogy helyesen írtad-e be a részszámokat és a sorozatszámokat. Ezeket a számokat a padlófej alján találod.

Az is előfordulhat, hogy a felhőalapú regisztrációs szolgáltatás jelenleg nem elérhető. Ha ez a helyzet, próbáld meg később.

Egy másik lehetőség, hogy a sorozatszám nem volt ellenőrizhető. Ha ez így van, kérlek, vedd fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálattal.

  • Mindkét készüléken be kell kapcsolni a Bluetooth-t.
  • A készüléknek és a okostelefonnak nem szabad túl messze lennie egymástól.
  • Az alkalmazás és a készülék első párosításakor először a készüléken kell elindítani a párosítási folyamatot, majd az alkalmazásban. A párosítási menüt a készülék beállításaiban találod.

*A Kärcher padlótisztítók akár 20%-kal jobb tisztítási teljesítményt érnek el egy hagyományos felmosónál, a "Tisztítás" tesztkategóriában. Ez az átlagos teszteredményekre vonatkozik a tisztítási hatékonyság, a szennyeződés felszedése és a szélek tisztítása tekintetében.

** A Kärcher padlótisztítók akár a felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a hagyományos háztartási szennyeződéseket egy lépésben el lehet távolítani a kemény padlókról, így nincs szükség a porszívózásra a felmosás előtt.

*** 60 négyzetméteres terület takarítása során a Kärcher padlótisztítók akár 90%-kal kevesebb vizet használnak, mint egy hagyományos felmosó és 5 liter vízzel teli vödör.

**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.

