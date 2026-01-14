PADLÓTISZTÍTÓK
LEGYEN MINDEN ÚJRA WOW AZ OTTHONODBAN!
Egyszerűen csak szeretnéd kényelmesebben és gyorsabban felmosni a padlót? Vagy a padló teljes tisztítását egyetlen felmosással, lehetőleg előporszívózás nélkül elintézni? Minden feladatra van egy jó megoldásunk – a választás pedig a Te kezedben van. Ha egy könnyen manőverezhető, könnyű modellt keresel, a legjobb választás az FC 2-4 cserélhető akkumulátorral. Azonban, ha inkább egy csúcskategóriás változatot szeretnél különböző tisztítási módokkal, válaszd az FC 8-at, amely vonzó LCD kijelzővel és alkalmazáskapcsolattal rendelkezik.
FCV 4
Az okos megoldás
- Kb. 200 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
- Négy tisztítási mód: száraz üzemmód, Advanced!Power mód, Automatikus üzemmód Dynamic!Control szennyeződésérzékelővel, Stair!Assist lépcső üzemmód.
- Erőteljes BLDC motor
- Hatékony System!Clean öntisztító és 60 °C-on mosható Pure!Roll henger
FCV 3
A rugalmas megoldás
- Kb. 130 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
- Három tisztítási mód: Standard üzemmód, Száraz üzemmód, Speciális Power üzemmód
- Hatékony System!Clean öntisztítás
FCV 2
A kompakt megoldás
- Kb. 110 m² területteljesítmény akkumulátortöltésenként
- Két tisztítási mód: normál üzemmód, száraz üzemmód
- Hatékony System!Clean öntisztítás
Előnyök
3 az 1-ben Xtra!Clean: maximális tisztaság minimális erőfeszítéssel
Ezek a porszívós felmosók időt és energiát takarítanak meg a 3 az 1-ben Xtra!Clean funkciónak köszönhetően. Felmosás, porszívózás és szárítás egyetlen készülékben, az innovatív 3 az 1-ben technológia alapos tisztítást biztosít minden padlótípuson, akár szőnyegeken is. A makacs szennyeződések és a nagy mennyiségű folyadék pillanatok alatt eltűnnek, Ön pedig fele annyi idő alatt végez a takarítással, így több ideje marad arra, ami igazán fontos.
Higiénikus tisztaság Spin technológiával
Élvezze a valóban tiszta és higiénikus otthont: a Kärcher porszívós felmosók a csúcstechnológiás Hygienic!Spin rendszerrel működnek, amely laboratóriumi tesztek szerint akár a baktériumok 99%-át is eltávolítja**. A percenként akár 500 hengerfordulat és a két tartályos rendszer garantálja, hogy a padlóra mindig friss víz kerüljön. Nincs több szétkent kosz – csak ragyogóan tiszta, csíkmentes padló.
** Független tesztlaboratórium vizsgálatai alapján.
Dynamic!Control – az intelligens szennyeződésérzékelő
Az FCV 4 porszívós felmosó helyettünk gondolkodik: intelligens szennyeződésérzékelője automatikusan felismeri a szennyezettség mértékét, és ennek megfelelően állítja a szívóerőt és a vízmennyiséget. Így minden alkalommal tökéletes tisztítási eredményt kap kézi beállítás nélkül.
A nagy, 3,2 colos Vision!Clean kijelzőnek köszönhetően mindig minden fontos információ egy pillantással átlátható, beleértve a hátralévő üzemidőt, a tisztítási módot és a rendszer állapotát.
Minden padlótípushoz használható – akár szőnyegeken is
A kényes parkettától a járólapokon át egészen a szőnyegekig. Porszívós felmosóink bármilyen padlótípuson megállják a helyüket, és nagyobb mennyiségű folyadékot is könnyedén felszívnak. Legyen szó kiömlött kávéról vagy rászáradt foltokról, padlója makulátlanul tiszta lesz.
Advanced!Power mód – maximális tisztítóerő
Akár 100%-kal nagyobb szívóerővel és 20%-kal több vízleadással az Auto vagy Standard módhoz képest az Advanced!Power mód még a legmakacsabb, rászáradt szennyeződéseket is könnyedén eltávolítja. A nagy teljesítményű technológiának köszönhetően a padlók pillanatok alatt megszáradnak, így azonnal használatba vehetők.
Smart Stair!Assist mód
A praktikus Stair!Assist móddal a lépcsők és nehezen hozzáférhető területek tisztítása gyerekjáték. Az optimalizált előbeállításoknak és az intelligens automatikus indítás/leállítás funkciónak köszönhetően az FCV 4 porszívós felmosó bármilyen helyzetben, akár 90°-os szögben is könnyedén tisztít. Maximális rugalmasság és tisztaság ott, ahol a legnagyobb szükség van rá.
System!Clean öntisztító rendszer
Hatékony öntisztító funkció, akár 550 hengerfordulattal percenként a gyors és kényelmes tisztításért, anélkül hogy Ön érintkezne a szennyeződéssel. Közben a készülék és a tartozékok praktikus tárolása helytakarékos megoldást kínál, miközben az akkumulátor kényelmesen töltődik.
Pure!Roll: fenntartható és higiénikus
Gyors és alapos tisztítás: a még nagyobb kényelem érdekében az FCV 4 Pure!Roll henger 60 °C-on mosógépben mosható. Ez tartós higiénikus frissességet biztosít, miközben erőforrást is takarít meg.
Duo!Pure szűrőrendszer: tiszta levegő, tökéletes teljesítmény
A Kärcher porszívós felmosó többlépcsős szűrőrendszere megbízhatóan védi a motort a nedvességtől, miközben kiváló szűrési teljesítményével a legapróbb levegőben lévő részecskéket is hatékonyan megköti a nagy hatékonyságú, lapos redős szűrőnek köszönhetően. Ez a rendszer optimális levegőszűrést és egészséges beltéri klímát biztosít, különösen a Dry (száraz) üzemmódban.
BLDC motor: erőteljes, csendes és tartós
A legújabb kefenélküli motortechnológiának köszönhetően az FCV 4 porszívós felmosó különösen hosszú élettartamot, nagyobb energiahatékonyságot és kellemesen halk működést biztosít – tökéletes választás a mindennapi használathoz.
Efficient Comfort!Cell lítiumion-akkumulátor: hosszabb üzemidő, fenntartható teljesítmény
Porszívós felmosóink akár 45 perces üzemidejű akkumulátorral vannak felszerelve, így a nagyobb felületek tisztítása is könnyedén megoldható. A hosszú élettartam és a kevesebb elektronikai hulladék érdekében az akkumulátor szükség esetén egyszerűen cserélhető szervizeléskor.
Tisztítószerek és kiegészítők
A Kärcher padlótisztítóihoz elérhető kiegészítők választékával a tisztítás és ápolás tökéletesen igazítható a padlódhoz. Az univerzális padlótisztító például bármilyen kemény padlóhoz alkalmas, míg a fára és kőre készült speciális tisztítószerek további ápolást és védelmet nyújtanak ezekhez a padlótípusokhoz.
*A Kärcher padlótisztítók akár 20%-kal jobb tisztítási teljesítményt érnek el egy hagyományos felmosónál, a "Tisztítás" tesztkategóriában. Ez az átlagos teszteredményekre vonatkozik a tisztítási hatékonyság, a szennyeződés felszedése és a szélek tisztítása tekintetében.
** A Kärcher padlótisztítók akár a felére csökkenthetik a takarítási időt, mivel a hagyományos háztartási szennyeződéseket egy lépésben el lehet távolítani a kemény padlókról, így nincs szükség a porszívózásra a felmosás előtt.
*** 60 négyzetméteres terület takarítása során a Kärcher padlótisztítók akár 90%-kal kevesebb vizet használnak, mint egy hagyományos felmosó és 5 liter vízzel teli vödör.
**** FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99.9%, FC 8: 99.9%.