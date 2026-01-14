Találd meg az ideális padlótisztítót bármilyen kihíváshoz.

FC 2-4 Akkumulátoros Készlet:

Az FC 2-4 padlótisztító lenyűgözően könnyű, mindössze 2,2 kilogramm, és automatikus be- és kikapcsoló funkcióval rendelkezik. Ehhez csak hátra kell húzni a tisztító fogantyúját, hogy egyszerűen, egy lépésben eltávolítsa a száraz és nedves mindennapi szennyeződéseket.

FC 4-4 Akkumulátoros Készlet:

Hosszú, akár 30 perces akkumulátor-üzemidővel területek akár 90 négyzetméter is könnyedén tisztíthatók. A vízmennyiség a padlóburkolathoz igazítható a két tisztítási móddal. Az FC 4-4 a sarkokig is könnyedén tisztít.

FC 7 Akkumulátoros:

A 175 négyzetméter terjedelmű nagy területekhez az FC 7-et ajánljuk, amely 45 perces akkumulátor-üzemidővel és négy görgővel a leghatékonyabb tisztítást biztosítja. Ezenkívül boost funkció is rendelkezésre áll a makacs szennyeződések ellen.

FC 8 Smart Signature Line:

Az vonzó LCD kijelzővel rendelkező FC 8 útmutatást ad az egész tisztítási folyamat során. Az alkalmazáshoz való csatlakozással különböző padlótípusokhoz előre definiált tisztítási módokat vihetsz át, és saját, testre szabott tisztítási módokat hozhatsz létre. A modell akár 230 négyzetmétert is tisztít 60 perces üzemidővel.

Az EWM 2 elektromos felmosó alternatívaként elérhető a padlótisztítók mellett. Ez a legnagyobb kényelmet biztosítja a felmosás során anélkül, hogy a durva szennyeződéseket fel kellene szedni.

