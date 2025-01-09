A Kärcher Home & Garden alkalmazás
A zsebedben hordozható tisztítási szakértő
Legyen szó akár a biciklid tisztításáról, a terasz rendbetételéről, az autód felfrissítéséről, vagy a fürdőszoba és a padló takarításáról – a Kärcher Home & Garden alkalmazás mindent egyszerűbbé tesz. Az app nemcsak arra használható, hogy okosfunkciókkal irányítsd a Kärcher termékeket, hanem lépésről lépésre segít az új készülékek első beüzemelésében is. Emellett számos más szolgáltatáshoz és a Kärcher tisztítási szakértelméhez is hozzáférhetsz. Itt minden tisztítási problémára találhatsz útmutatót, tippeket, hogyan hozhatod ki a legtöbbet a termékeidből, és tanácsokat, hogy hogyan állíthatod vissza gyengéden, de hatékonyan a „WOW” hatást kedvenc dolgaidon.
Fedezd fel a Home & Garden appot
A Kärcher tömény tisztítási szakértelme – zsebben hordozva!
Készülékregisztráció
Használd az alkalmazást központi kapcsolattartási pontként a készülékek regisztrálásához. Az áttekinthető listanézetben nyomon követheted Kärcher termékeidet. A készülékek áttekintése mellett minden információt egy helyen megtalálsz, ami segít a készülékek megfelelő használatában és alkalmazásában. Láthatod, mely eszközök vannak csatlakoztatva, és közvetlenül innen párosíthatod őket. A részletes készülékkártyák tartalmaznak telepítési útmutatókat és készülék-áttekintéseket az új eszközök egyszerű beüzemeléséhez, és közvetlenül az alkalmazásból rendelhetsz kiegészítőket és tisztítószereket is.
Tisztítási és karbantartási tippek
Az alkalmazás egyik fénypontja a Felfedezés szekció, egy tudásbázis, amely átfogó tisztítási útmutatókat kínál az otthon és a kert minden területére. Itt hasznos tippeket és trükköket találsz lépésről lépésre, hogy a takarítás valódi „WOW” élmény legyen. Az extra termékajánlásokkal és tisztítási tanácsokkal mindenki optimálisan felkészülhet az éppen aktuális tisztítási feladatra.
Aktuális ajánlatok
Fedezd fel a remek akciókat és csak online elérhető speciális ajánlatokat a Home & Garden alkalmazásban, és spórolj a következő vásárlásodnál. Az app segítségével mindig naprakész lehetsz, és nem maradsz le egyetlen jó ajánlatról sem.
Okos termékek irányítása
A Home & Garden alkalmazással a takarítógépek kezelése és irányítása gyerekjáték. Itt regisztrálhatod az okos Kärcher készülékeket, sőt, akár Bluetooth-on keresztül is vezérelheted őket a telefonodról.
A Smart Control sorozat nagynyomású mosóival a beállításokat manuálisan is módosíthatod a készüléken, vagy kényelmesen átküldheted a speciális tisztítási feladatokra ajánlott nyomásbeállítást az alkalmazásból a készülékre.
Az új FC 8 Smart Signature Line keménypadló-tisztítóval az alkalmazásban egyénileg beállíthatod a vízmennyiséget és a henger sebességét, valamint különböző padlóprofilokat hozhatsz létre a lakás különböző területeire. Így minden helyiség optimálisan tisztítható, akár csempés, akár parkettás, vagy más kemény padlótípusról van szó. Ezenkívül az app statisztikákat is megjelenít a tisztítási folyamatokról, különös tekintettel az idő- és vízmegtakarításra a hagyományos módszerekhez képest.
Digitális szolgáltatások
A Home & Garden alkalmazás számos előnyt kínál az optimalizált felhasználói élmény érdekében.
Gyors és egyszerű segítséget kaphatsz bármilyen kérdésedre a GYIK szekció használatával, vagy közvetlenül kapcsolatba léphetsz a Kärcher ügyfélszolgálattal. Például a Signature Line sorozatú termékekhez járó kiegészítő garancia igénylése különösen egyszerű, és gyorsan, kényelmesen elintézhető az alkalmazáson keresztül.
Okos újdonságaink
FC 8 Smart Signature Line padlótisztító
Az új FC 8 Smart Signature Line innovatív megoldást kínál a hatékony padlótisztításhoz. Az alkalmazásból közvetlenül az eszközre továbbíthatók a Kärcher által ajánlott, különböző padlótípusokra optimalizált tisztítási módok.
A vízmennyiség és a henger forgási sebessége egyedileg állítható az applikáción keresztül, így a lakás különböző helyiségeiben más-más tisztítási beállításokat lehet alkalmazni.
Az alkalmazással további funkciók is vezérelhetők:
LED-világítás ki- és bekapcsolása
Az előnedvesítési és a Boost funkció időtartamának beállítása
Személyre szabott üdvözlőüzenetek megjelenítése
Értesítések és rendszerüzenetek kezelése
Az applikáció valós idejű statisztikákat is megjelenít a tisztítási folyamatokról, kiemelve az idő- és vízmegtakarítást a hagyományos tisztítási módszerekhez képest.
Amennyiben új rendszerfrissítés érhető el az eszközhöz, az alkalmazás értesítést küld, és akár közvetlenül az appon keresztül is elvégezhető a frissítés.
Smart Control sorozat nagynyomású mosók
Prémium kategóriás tisztítás – applikációs vezérléssel! A Kärcher Smart Control magasnyomású mosók az első olyan készülékek, amelyek teljes körűen alkalmazásvezérelt tisztítási élményt kínálnak. Az okostelefonon keresztül beállíthatók és az eszközre továbbíthatók a megfelelő tisztítási paraméterek, biztosítva ezzel az optimális víznyomást és a megfelelő tartozékok kiválasztását.
A Kärcher név egyet jelent a professzionális magasnyomású tisztítással. Különösen büszkék vagyunk a Smart Control sorozatra, amely a több évtizedes tapasztalatainkat ötvözi a legmodernebb technológiával. A teljes Smart Control élmény magában foglalja:
Applikációs csatlakozást és vezérlést
Intelligens tisztítási javaslatokat
Fejlett szórópisztolyt
3 az 1-ben multifunkciós szórószárat
A Smart Control termékcsalád a K 5 és K 7 osztályba tartozó készülékeket foglalja magában.
LETÖLTÉS
A Kärcher Home & Garden alkalmazás ingyenesen elérhető az Apple Store-ban vagy a Google Play Store-ban. Csak töltsd le, és máris kezdheted a takarítást okos módon, irányítva otthonodat és kertedet.