A Kärcher Home & Garden alkalmazás

Okos termékek irányítása

A Home & Garden alkalmazással a takarítógépek kezelése és irányítása gyerekjáték. Itt regisztrálhatod az okos Kärcher készülékeket, sőt, akár Bluetooth-on keresztül is vezérelheted őket a telefonodról.

A Smart Control sorozat nagynyomású mosóival a beállításokat manuálisan is módosíthatod a készüléken, vagy kényelmesen átküldheted a speciális tisztítási feladatokra ajánlott nyomásbeállítást az alkalmazásból a készülékre.

Az új FC 8 Smart Signature Line keménypadló-tisztítóval az alkalmazásban egyénileg beállíthatod a vízmennyiséget és a henger sebességét, valamint különböző padlóprofilokat hozhatsz létre a lakás különböző területeire. Így minden helyiség optimálisan tisztítható, akár csempés, akár parkettás, vagy más kemény padlótípusról van szó. Ezenkívül az app statisztikákat is megjelenít a tisztítási folyamatokról, különös tekintettel az idő- és vízmegtakarításra a hagyományos módszerekhez képest.