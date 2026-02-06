Keménypadló tisztító FC 8 Smart Signature Line *EU
A Kärcher FC 8 Smart Signature Line padlótisztítóval a felmosás porszívózás nélkül is lehetséges. Beépített LED-fényeivel minden szennyeződést láthatóvá tesz.
A Kärcher FC 8 Smart Signature Line a kategória csúcskészüléke, melyet Alfred Kärcher cégalapító eredeti aláírása díszít. Az akkumulátoros padlótisztítóval a padlója lenyűgöző tiszta lesz feleannyi idő alatt. A 4-hengeres technológiának köszönhetően előporszívózás nélkül távolít el mindenféle száraz és nedves szennyeződést. Különlegessége az intelligens támogatás: a tisztítófejben lévő LED-fények egyetlen porszemet sem hagynak észrevétlenül, a vonzó LCD kijelző és az alkalmazás-kapcsolat pedig okos funkciókat kínál. Az applikáción keresztül különböző, padlótípusokra optimalizált tisztítási módok küldhetők a gépre, a vízmennyiség és a hengersebesség pedig egyedileg állítható.
Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyökA cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Vonzó LCD kijelzőEgyszerű készülékalkalmazás lépésről-lépésre történő útmutatással. Az alkalmazási hibák elkerülése a kijelzőn megjelenő figyelmeztetések és hibaüzenetek révén. Intuitív kezelés.
Számtalan lehetőség a tisztítási módokraGyakran szükséges tisztítási módok előre be vannak állítva a készüléken: két tisztítási mód különböző vízmennyiséggel és hengersebességgel, valamint egy boost funkció a makacs szennyeződésekhez. App-kapcsolattal: számos további, különböző padlótípusokhoz optimalizált tisztítási mód átvitele a készülékre, valamint saját egyéni tisztítási módok konfigurálása. Minden keménypadló felülethez alkalmas: járólap, parketta, laminált parketta, PVC, Vinyl.
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
- Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Kifejezetten halk
- Kellemes, mindössze 59 dB-es hangerő.
Körülbelül 60 perc üzemidő a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
- A vonzó LCD-kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje százalékban, percben vagy állapotjelző sávban látható.
Padlófejbe épített LED világítás
- Beépített világítás, hogy az árnyékosabb, sötétek helyek is jól láthatóak legyenek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 230
|Frissvíztartály kapacitása (ml)
|400
|Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Henger munkaszélessége (mm)
|300
|Padló száradási ideje (min)
|kb. 2
|Zajszint (dB (A))
|59
|Akkumulátorfeszültség (V)
|25
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|2,85
|Akkumulátor-menetidő (min)
|kb. 60
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|4
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|8,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül. /
** A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény érhető el, a hagyományos módszerekhez képest.
A csomag tartalma
- Univerzális henger: 4 Darab(ok)
- Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
- Tisztító- és parkolóállás
- Akkumulátortöltő készülék
- Tisztítókefe
Felszereltség
- Állítható hengersebesség és vízmennyiség
- 2 tartályos rendszer
- Padlófejbe épített LED világítás
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- LCD kijelző
- Öntisztító üzemmód
Alkalmazási területek
- Kemény padlók
- Makacs szennyeződések
- Durva szennyeződés
- Finom szennyeződés
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés
