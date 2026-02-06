Keménypadló tisztító FC 8 Smart Signature Line *EU

A Kärcher FC 8 Smart Signature Line padlótisztítóval a felmosás porszívózás nélkül is lehetséges. Beépített LED-fényeivel minden szennyeződést láthatóvá tesz.

A Kärcher FC 8 Smart Signature Line a kategória csúcskészüléke, melyet Alfred Kärcher cégalapító eredeti aláírása díszít. Az akkumulátoros padlótisztítóval a padlója lenyűgöző tiszta lesz feleannyi idő alatt. A 4-hengeres technológiának köszönhetően előporszívózás nélkül távolít el mindenféle száraz és nedves szennyeződést. Különlegessége az intelligens támogatás: a tisztítófejben lévő LED-fények egyetlen porszemet sem hagynak észrevétlenül, a vonzó LCD kijelző és az alkalmazás-kapcsolat pedig okos funkciókat kínál. Az applikáción keresztül különböző, padlótípusokra optimalizált tisztítási módok küldhetők a gépre, a vízmennyiség és a hengersebesség pedig egyedileg állítható.

Jellemzők és előnyök
Signature Line előnyök
Signature Line előnyök
A cégalapító Alfred Kärcher aláírása a terméket kategóriájának legjobb Kärcher készülékeként jelöli. További exkluzív előnyei közé tartozik az alkalmazás-támogatás és a kiterjesztett garancia.
Vonzó LCD kijelző
Vonzó LCD kijelző
Egyszerű készülékalkalmazás lépésről-lépésre történő útmutatással. Az alkalmazási hibák elkerülése a kijelzőn megjelenő figyelmeztetések és hibaüzenetek révén. Intuitív kezelés.
Számtalan lehetőség a tisztítási módokra
Számtalan lehetőség a tisztítási módokra
Gyakran szükséges tisztítási módok előre be vannak állítva a készüléken: két tisztítási mód különböző vízmennyiséggel és hengersebességgel, valamint egy boost funkció a makacs szennyeződésekhez. App-kapcsolattal: számos további, különböző padlótípusokhoz optimalizált tisztítási mód átvitele a készülékre, valamint saját egyéni tisztítási módok konfigurálása. Minden keménypadló felülethez alkalmas: járólap, parketta, laminált parketta, PVC, Vinyl.
20%-kal* jobb tisztítási eredmény és nagyobb kényelem a hagyományos felmosóhoz képest.
  • Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó súrolás sem.
Kifejezetten halk
  • Kellemes, mindössze 59 dB-es hangerő.
Körülbelül 60 perc üzemidő a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral
  • A vonzó LCD-kijelzőn az akkumulátor töltöttségi szintje százalékban, percben vagy állapotjelző sávban látható.
Padlófejbe épített LED világítás
  • Beépített világítás, hogy az árnyékosabb, sötétek helyek is jól láthatóak legyenek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 230
Frissvíztartály kapacitása (ml) 400
Szennyezettvíz-tartály kapacitása (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Henger munkaszélessége (mm) 300
Padló száradási ideje (min) kb. 2
Zajszint (dB (A)) 59
Akkumulátorfeszültség (V) 25
Akkumulátorkapacitás (Ah) 2,85
Akkumulátor-menetidő (min) kb. 60
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 4
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 8,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 310 x 230 x 1210

* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül. /
** A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény érhető el, a hagyományos módszerekhez képest.

A csomag tartalma

  • Univerzális henger: 4 Darab(ok)
  • Tisztítószer: RM 536 univerzális padlótisztítószer, 30 ml
  • Tisztító- és parkolóállás
  • Akkumulátortöltő készülék
  • Tisztítókefe

Felszereltség

  • Állítható hengersebesség és vízmennyiség
  • 2 tartályos rendszer
  • Padlófejbe épített LED világítás
  • Bluetooth kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • LCD kijelző
  • Öntisztító üzemmód
Videók

Alkalmazási területek
  • Kemény padlók
  • Makacs szennyeződések
  • Durva szennyeződés
  • Finom szennyeződés
  • Száraz szennyeződés
  • Nedves szennyeződés
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.