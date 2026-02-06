A Kärcher FC 8 Smart Signature Line a kategória csúcskészüléke, melyet Alfred Kärcher cégalapító eredeti aláírása díszít. Az akkumulátoros padlótisztítóval a padlója lenyűgöző tiszta lesz feleannyi idő alatt. A 4-hengeres technológiának köszönhetően előporszívózás nélkül távolít el mindenféle száraz és nedves szennyeződést. Különlegessége az intelligens támogatás: a tisztítófejben lévő LED-fények egyetlen porszemet sem hagynak észrevétlenül, a vonzó LCD kijelző és az alkalmazás-kapcsolat pedig okos funkciókat kínál. Az applikáción keresztül különböző, padlótípusokra optimalizált tisztítási módok küldhetők a gépre, a vízmennyiség és a hengersebesség pedig egyedileg állítható.