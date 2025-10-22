Akkumulátoros kültéri mosók

Vannak helyzetek amikor kimondottan jól jönne egy gyors és alapos tisztítás de épp nincs a közelben konnektor és ipari víz, például egy jó túrázást követően amikor nem akarsz sáros bakanccsal beülni az autóba.
Az ilyen esetekre vannak az egyedülálló akkumulátoros kültéri mosók! 

Ezeket a mosókat bármikor szabadon használhatod. Kényelmesek, kicsi helyet foglalnak és rendkívül praktikusak.

 

0 Products
VÁSÁROLJ KÖZVETLENÜL A KARCHER.COM WEBÁRUHÁZBAN
100% Kärcher
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Ingyenes házhozszállítás 35.000 Ft felett
Saját márkaszervíz
Saját márkaszervíz
Üzleteink elérhetőségei
Telefonos ügyfélszolgálat
60 napos visszaküldés
60 napos visszaküldés

15% KEDVEZMÉNY - IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

√  15% kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.

√  Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.

√  Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok a otthoni takarításhoz.

√  Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások. 

Hírlevél feliratkozás