Akkumulátoros kültéri mosók

Vannak helyzetek amikor kimondottan jól jönne egy gyors és alapos tisztítás de épp nincs a közelben konnektor és ipari víz, például egy jó túrázást követően amikor nem akarsz sáros bakanccsal beülni az autóba.

Az ilyen esetekre vannak az egyedülálló akkumulátoros kültéri mosók!

Ezeket a mosókat bármikor szabadon használhatod. Kényelmesek, kicsi helyet foglalnak és rendkívül praktikusak.