Akkumulátoros kültéri mosók
Vannak helyzetek amikor kimondottan jól jönne egy gyors és alapos tisztítás de épp nincs a közelben konnektor és ipari víz, például egy jó túrázást követően amikor nem akarsz sáros bakanccsal beülni az autóba.
Az ilyen esetekre vannak az egyedülálló akkumulátoros kültéri mosók!
Ezeket a mosókat bármikor szabadon használhatod. Kényelmesek, kicsi helyet foglalnak és rendkívül praktikusak.
0 Products
VÁSÁROLJ KÖZVETLENÜL A KARCHER.COM WEBÁRUHÁZBAN
15% KEDVEZMÉNY - IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
√ 15% kedvezményre jogosító kuponkód regisztráció esetén.
√ Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos legfrissebb hírek.
√ Gyakorlati tippek, trükkök és használati javaslatok a otthoni takarításhoz.
√ Exkluzív akciók, nyereményjátékok és leárazások.Hírlevél feliratkozás