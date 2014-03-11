KÜLTÉRI SEPRŐGÉPEK
A Kärcher kültéri seprőgépekkel búcsút inthetsz a fárasztó és hosszadalmas kültéri sepregetésnek, lapátolásnak és szemét cipelésnek! Tökéletesen szedik össze a szennyeződést az utakról, a kocsibeállók elől vagy akár az udvarban lévő burkolatról - ráadásul ötször gyorsabban, mintha hagyományos módszerrel csinálnád. A szennyeződéshez pedig hozzá sem kell érned.
Mit tud egy Kärcher kültéri seprőgép?
Egyszerűen használható
Csak tolod és seper. Nem kell hajolgatni, erőt kifejteni, piszkot megfogni.
Rugalmas és kényelmes
A seprőgép tolófogantyújának magassága állítható, és igény szerint akár teljesen lehajtható.
Tisztaság minden sarokban
Az oldalkeféken lévő hosszú sörték még a sarkokból és a szélektől is alaposan összegyűjtik a szennyeződést.
Praktikus és kompakt
Bárhol tárolhatod, hiszen egy könnyed mozdulattal helytakarékosan elfér. Csak hajtsd le a tolófogantyút, a seprőgépet pedig állítsd függőleges helyzetbe és már kész is!
Gyors szemétürítés
Seprés végeztével egyszerűen csak fogd meg a hulladéktartályt és ürítsd ki - a szennyeződés érintkezése nélkül.
Egyedül is megállja a helyét
Megtelt a szemetes kezedben a tartállyal? Semmi gond. Csak tedd le a kivett hulladáktartályt a földre, hiszen a könnyedén megáll a lábán, míg helyet csinálsz az újabb adag szemétnek.
Oldalkefék a nedves szennyeződések könnyed összesepréséhez
A speciális kialakítású oldalkefékkel - amik vegyesen standard- és 3-szor keményebb sörtékből állnak -, még a földre tapadt nedves levelek és egyéb szennyeződések is gördülékenyen szedhetők össze. Eső utáni levélseprésnél is kiváló munkát végez, így több idő marad más kerti feladatokra.
