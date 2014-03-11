KÜLTÉRI SEPRŐGÉPEK

A Kärcher kültéri seprőgépekkel búcsút inthetsz a fárasztó és hosszadalmas kültéri sepregetésnek, lapátolásnak és szemét cipelésnek! Tökéletesen szedik össze a szennyeződést az utakról, a kocsibeállók elől vagy akár az udvarban lévő burkolatról - ráadásul ötször gyorsabban, mintha hagyományos módszerrel csinálnád. A szennyeződéshez pedig hozzá sem kell érned.

Kärcher Úgy seper, mint a profik.

Mit tud egy Kärcher kültéri seprőgép?

Egyszerű használat

Egyszerűen használható

Csak tolod és seper. Nem kell hajolgatni, erőt kifejteni, piszkot megfogni.

Hátkímélő

Rugalmas és kényelmes

A seprőgép tolófogantyújának magassága állítható, és igény szerint akár teljesen lehajtható.

Tisztaság minden sarokban

Tisztaság minden sarokban

Az oldalkeféken lévő hosszú sörték még a sarkokból és a szélektől is alaposan összegyűjtik a szennyeződést.

Seprőgépek függőleges összeállítása

Praktikus és kompakt

Bárhol tárolhatod, hiszen egy könnyed mozdulattal helytakarékosan elfér. Csak hajtsd le a tolófogantyút, a seprőgépet pedig állítsd függőleges helyzetbe és már kész is!

Hulladéktartály könnyű kiürítése

Gyors szemétürítés

Seprés végeztével egyszerűen csak fogd meg a hulladéktartályt és ürítsd ki - a szennyeződés érintkezése nélkül.

Hulladéktartály – egyedül is megállja a helyét

Egyedül is megállja a helyét

Megtelt a szemetes kezedben a tartállyal? Semmi gond. Csak tedd le a kivett hulladáktartályt a földre, hiszen a könnyedén megáll a lábán, míg helyet csinálsz az újabb adag szemétnek.

Accessories push sweepers

Oldalkefék a nedves szennyeződések könnyed összesepréséhez

 

A speciális kialakítású oldalkefékkel - amik vegyesen standard- és 3-szor keményebb sörtékből állnak -, még a földre tapadt nedves levelek és egyéb szennyeződések is gördülékenyen szedhetők össze. Eső utáni levélseprésnél is kiváló munkát végez, így több idő marad más kerti feladatokra.

