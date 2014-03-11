KÜLTÉRI SEPRŐGÉPEK

A Kärcher kültéri seprőgépekkel búcsút inthetsz a fárasztó és hosszadalmas kültéri sepregetésnek, lapátolásnak és szemét cipelésnek! Tökéletesen szedik össze a szennyeződést az utakról, a kocsibeállók elől vagy akár az udvarban lévő burkolatról - ráadásul ötször gyorsabban, mintha hagyományos módszerrel csinálnád. A szennyeződéshez pedig hozzá sem kell érned.