IPARI PORSZÍVÓK, PORTALANÍTÓ MEGOLDÁSOK

Legyen szó időszakos vagy folyamatos alkalmazásról, kis vagy nagy mennyiségről, folyékony vagy szilárd, de akár veszélyes elszívott hulladékról – a Kärcher ipari porszívói és porelszívói segítségével másodpercek alatt elvégezheti még a legkeményebb tisztítási feladatokat is.

Kärcher ipari porszívó nagy segítség egy építkezésen

Kärcher ipari porszívó rendszertechnikában telepítve

Kärcher ipari porszívó szerviz ajánlata

Kärcher ipari porszívóval egy raktárban is egyszerű

    A megszokott német minőség.

    Az ígéret, amelyre számíthat!

    Magas minőségű alkatrészek, átfogó szakértelem, magas fokú hozzáadott érték, és professzionálisan képzett munkatársak biztosítják, hogy bevált termékeink évtizedeken át kiemelkedően magas minőséget és tartósságot kínáljanak.

    Partnerként tekintünk magunkra, bármilyen ipari porszívózási kihívással is kell szembenéznie. Tapasztalatai és visszajelzései rendkívül fontosak a számunkra, hiszen céljaink megegyeznek az Önével – olyan innovációk és termékek kifejlesztésére törekszünk, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban érheti el céljait.

    A körülmények kemények, porszívóink pedig bevetésre készen állnak

    Valamennyi ágazatnak egyedi követelményei vannak a tökéletes tisztítási megoldást illetően: folyamatintegráció, nagyüzemi feldolgozás, veszélyes anyagok, szűk időkeretek, és még sokminden más. Mindehhez univerzáslis és speciális gépekre és rendszerekre egyaránt szükség van. A fémfeldolgozástól az autóiparig, a gyógyszeripartól az élelmiszeriparig a Kärcher a legjobb választás, ha ipari porszívókról van szó:

    • Rugalmas, mobil vagy beépített porszívórendszerek
    • Ideális nagy vagy kis mennyiségek porszívózásához
    • Szilárd anyagok és folyadékok, valamint nagy mennyiségű por maradéktalan eltávolítása
    • Biztonságos felszívás, illetve a felsuívott veszélyes hulladékok ártalmatlanítása
    • Hosszútávú ipari használatra tervezett gépek
    Kärcher ipari porszívók folyadékokhoz/ törmelékekhez

    IPARI PORSZÍVÓK FOLYADÉKOKHOZ/TÖRMELÉKEKHEZ

     
    Kärcher ipari porszívók durva szennyeződésekhez

    IPARI PORSZÍVÓK DURVA SZENNYEZŐDÉSEKHEZ

     
    Industriesauger Ex

    EX IPARI PORSZÍVÓK

     
    Industrieentstauber

    IPARI PORTALANÍTÓ

     

    Új név – ugyanaz a magas minőség. Ringler-ből Kärcher Industrial Vacuuming GmbH lesz

    A Ringler GmbH az ipari porszívók átfogó márkaváltásán megy keresztül. A jövőben teljes termékportfóliója Kärcher márkanév alatt jelenik meg. Termékeinket alapfelszereltségként az új antracit cégszínben szállítjuk, kivéve, ha a vásárló ezt másként nem kéri. Ezzel a kezdeményezéssel a Kärcher megerősíti a vállalatcsoport által kíbált valamennyi termék egységes megjelenését, illetve stratégiai összehangolását, amely Önre, a vásárlóra összpontosít.

    Előnyök az Ön számára: Mostantól még többet profitálhat egy jól ismert nemzetközi márka – a Kärcher – harmonizált termékportfóliójából.

    A Kärcher Ipari Porszívó GmbH a COVID-19 járvány idején is Ön mellett áll.

    A Kärcher Ipari Porszívó termékszolgáltatás áttekintése:

    • A szabvány készülékek azonnal elérhetőek "a polcról"
    • Az egyéni vásárlói igények továbbra is gyorsan kiszolgálhatók jól felszerelt készlettel rendelkező üzleteinken keresztül
    • A projekt árajánlatok ütemezése változatlan marad a teljeskörűen elérhető értékesítésnek és projekttervezésnek köszönhetően
    • Az alkatrészellátás szintén garantált a magas készletszintek által

    Várjuk megkeresését a +36 1 920 6600-as telefonszámon.
    Hétfőtől - péntekig 07:00 és 17:00 óra között

    Ügyfeleink, beszállítóink és munkatársaink védelme érdekében telephelyünkön természetesen módosítottuk a higiéniai és biztonsági intézkedéseket. Ennek során a WHO és a Robert Koch Intézet előírásait követtük.

    Üdvözlettel,
    A Kärcher csapata

    Több mint 50 év szakértelem

    A Kärcher ipari porszívórendszer által több mint 50 év tapasztalatának előnyeit élvezheti. Világszerte szoros kapcsolatban állunk ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy elemezzük a meglévő és új feladatokat, és optimálisan igazítsuk termékeinket ezekhez az alkalmazásokhoz.

    AZ ÖN IPARÁGA – A MI PORSZÍVÓINK. A KÄRCHER IPARI PORSZÍVÓ RENDSZEREK SZEKTOROK ÉS CÉLCSOPORTOK SZÉLES KÖRÉBEN ARATNAK SIKERT, NAP MINT NAP.

    Industriesauger von Kärcher passen für jede Branche.

    GYORS. BIZTONSÁGOS. TISZTA.

    A fémfeldolgozó ipar, amely magában foglalja a kohászatot, a géptervezést és az autógyártást, rendkívül kifinomult eljárásokkal rendelkező, alapvető iparág. A fémfeldolgozás során hatalmas mennyiségű hűtőkenőanyagokkal kevert forgács keletkezik. A munkadarabok és szerszámgépek tisztítása, gyakran a folyamatos működés során, fontos feladat, amely jelentős hatással van a költséghatékonyságra. Ipari elszívó megoldásaink optimális folyamat- és minőségbiztosítást Our industrial suction solutions provide optimum process reliability and quality assurance.

    Felhasználás:

    • Az ipari porszívók képesek felszívni a törmeléket és folyadékot, minden olyan munkafolyamat esetén, amelyek például marás, esztergálás, fúrás, köszörülés, sorjázás és kefélés során keletkeznek.
    • Megmunkáló berendezések helyhez kötött porszívózása folyamatos forgács- és poreltávolítással

    Kihívás:

    • A megmunkáló berendezések szennyeződése (éles) forgács, csiszoló por, salak, éghető por, hűtő kenőanyag és emulziók által
    • A törmelék és az emulzió szétválasztása


    Előnyök:

    • Tartsa tisztán a gyártási folyamatokat és minimalizálja az előállítás idejét
    • Csökkentse a megmunkáló berendezések kihasználatlanságát
    • Növelje a gyártás pontosságát
    • Növelje a munka és a folyamatok megbíthatóságát
    • Különítse el a törmeléket a folyadékoktól
    • Időtálló, erőteljes megoldások
    • Folyamatos működés és gyors tisztítási idő a magas szívóerőnek köszönhetően
    Kärcher ipari porszívózás az autóiparban, fémfeldolgozásban és géptervezésben

    DOLGOZZON HIGIÉNIKUSAN – TISZTÍTSON GAZDASÁGOSAN

    A tiszta gyártási folyamatok, a garantált minőség, az optimális higiénia és a szennyeződések megelőzése kulcsfontosságú sikertényezők az élelmiszer-feldolgozás során. Mindez nagy mennyiségű fiom, robbanásveszélyes port termel.

    Felhasználás:

    • Élelmiszerekből származó porok, pédálul lisztpor, vatamin porok és egyéb élelmiszerporok porszívózása mobil módon vagy helyhez kötötten, a gyártási folyamatokba integrálva

    Kihívás:

    • Sokrétű porszívózási feladatok és többféle szennyeződés: élelmiszer törmelékek, porfajták (potenciálisan robbanásveszélyes, szálló, tapadó, nedves), zsírok, olajok és tojásfehérje, folyadékok
    • Porrobbanás veszélye
      (Kereszt-) szennyeződés, mikrobiális szennyeződés, megváltozott íz, csúszásveszély

    Előnyök:

    • Tartsa tisztán a gyártási folyamatokat és minimalizálja az előállítás idejét
    • Potenciálisan robbanásveszélyes porok felszívása ATEX tanúsítvánnyal
    • Időtálló, megbízható, kompakt megoldások
    • Költséghatékony megoldások
    • Hatékony szűrők és szűrőtisztítás
    Kärcher ipari porszívózás az élelmiszeriparban

    AZ EGÉSZSÉG KULCSFONTOSSÁGÚ. MINDEN SZEMPONTBÓL.

    A gyógyszeriparnak folyamatosan rendkívül szigorú minőségi és higiéniai előírásoknak kell megfelelnie számos termékkörben. Ugyanakkor a termelési folyamatoknak a lehető leghatékonyabban kell működniük. Porszívó és porelszívó megoldásaink bármilyen ipari mértékben elérik ezeket a célokat.

    Felhasználás:

    • Tabletták, gyógyszer hatóanyagok (vitaminok, ösztrogén) maradványainak porszívózása
      Porszívózás a gyártási folyamatok során

    Kihívás:

    • Finom por, amely káros lehet az egészségre
    • Potenciálisan robbanásveszélyes por

    Előnyök:

    • Tartsa tisztán a gyártási folyamatokat és minimalizálja az előállítás idejét, például integrált elszívással a gyártási folyamat során
    • Egészségvédelem és munkabiztonság
    • A különösen kényes területeken használjon porszívót
    • Biztonságos porszívózás, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes porok és egyéb veszélyes anyagok eltávolítása és ártalmatlanítása a porszívó tanúsítványának köszönhetően
    Kärcher ipari porszívózás a gyógyszeriparban

    TERMELÉKENYSÉG ÉS TISZTASÁG: A TÖKÉLETES KOMBINÁCIÓ.

    A gumi és műanyag gyártása, illetve feldolgozása során finom és durva részecskék keletkeznek, amelyek veszélyt jelentenek az egészségre. Ezek az anyagok nagy mennyiségben lehetnek jelen a szállítás és a karbantartási munkák során.

    Felhasználás:

    • Gépek és munkahelyek tisztítása, különösen granulátomok, műanyag forgácsés por, (agresszív) vegyszerkeverékek, műtrágya, festékpor, víz, tisztítószerek felszívása és felszedése
    • A gyártási folyamatok során keletkező por felszívása (pl. a granulátum adagolásakor keletkező por)

    Kihívás:

    • Porok, amelyek ártalmasak lehetnek az egészségre és a környezetre
    • A termékek szennyeződése

    Előnyök:

    • Tartsa tisztán a gyártási folyamatokat és minimalizálja az előállítás idejét
    • A munkavédelem és a munka hatékonyságának garanciája
    • Potenciálisan robbanásveszélyes porok felszívása ATEX tanúsítvánnyal
    • Szennyeződésmentes ürítés
    Kärcher ipari porszívózás a műanyag- és vegyiparban

    INDÍTSA TISZTÁN ÉPÍTÉSI PROJEKTJÉT.

    Felhasználás:

    • Mindenféle ásványi anyag (betonpor, cementpor), durva erodált részecskék, kavicsok, homok felszívása
    • A porszívó építkezésekre való szállítása, illetve rugalmas használata a helyszínen

    Kihívás:

    • A por, mint hosszútávú veszély az egészségre
    • Nagy méretű erodált anyag, mint munkavédelmi veszélyforrás

    Előnyök:

    • A munka minőségének javulása
    • Egészségvédelem és munkabiztonság
    • Közvetlen elszívás a szerszám használata közben a porszívó elektromos szerszámcsatlakozásának köszönhetően
    • Irányítható, mobil gépek
    • Időtálló, erőteljes gépek
    Kärcher ipari porszívózás a kézműves- és építőiparban

    BÁRHOL, AHOL FŰRÉSZELÉS, GYALULÁS ÉS CSISZOLÁS TÖRTÉNIK

    A fa- és bútoriparban a fűrészpor, forgács és csiszolópor folyamatos, komoly egészségügyi kockázatot jelent. Ráadásul ezek az anyagok gyúlékonyak, vagy akár robbanásveszélyesek is lehetnek. Speciális elszívórendszereink segítségével megbízhatóan előzheti meg a por, illetve forgácstörmelék felgyülemlését, ezáltal veszély kialakulását a munkaterületen.

    Felhasználás:

    • Fenntartó tisztítás és géptisztítás
    • Az ipari porszívók eltávolítják a forgácsot és port a marógépekről, csiszológépekről, fűrészekről, kézi szerszámokról stb., és folyamatos elszívást biztosítanak

    Kihívás:

    • A gyúlékonytól a különösen robbanásveszélyes porig
    • Por, amely ártalmas az egészségre
    • Gyakori nagy mennyiségű por

    Előnyök:

    • Egészségvédelem és munkabiztonság
    Kärcher ipari porszívózás a fafeldolgozásban

    BIZTONSÁGOS IPARI KŐ- ÉS ÜVEGGYÁRTÁS

    A kő és az üveg feldolgozása során rendkívül finom, éles és koptató felszívandó hulladék keletkezik. Ez a kihívás nem egyeztethető össze ipari elszívó megoldásainkkal.

    Felhasználás:

    • Géptisztítás, esetenként nagy mennyiségű folyadékkal
    • Cementpor felszívása a szállítószalagokról, a töltőtölcsérelkről, töltőberendezésekről stb..

    Kihívás:

    • Nagy mennyiségű por
    • Éles anyagok porszívózása
    • Nagy mennyiségű hűtővíz

    Előnyök:

    • Garantálja a minőséget és a működési folyamatokat
    Kärcher ipari porszívózás az üveg- és kőiparban

    TEXTILGYÁRTÁS SZÖSZÖK NÉLKÜL.

    A textiliparban a gyártás során keletkező hulladékok eltávolítása egyedi kihívásokkal jár. Az elszívott szálak és szöszök hajlamosak összetapadni, és leállíthatják a termelést a szűrők, tömlők és csővezetékek elzárása által. Testre szabott megoldásaink biztosítják, hogy a gyártási folyamatok továbbra is zökkenőmentesen működjenek.

    Felhasználás:

    • Bármilyen méretű és mennyiségű bolyhok és szálak felszívása

    Kihívás:

    • A textilszálak hozzátapadnak a szűrőkhöz, és elzárják azt
    • A textilszálak labdákat képeznek a tömlőkben és csővezetékekben, ezáltal elzárják azokat

    Előnyök:

    • Tartsa tisztán a gyártási folyamatokat és minimalizálja az előállítás idejét
    • Folyamatosan magas szívóerő
    • Időtálló, megbízható, kompakt, költséghatékony megoldások
    Kärcher ipari porszívózás a textiliparban

    100% PORMENTES GYÁRTÁS

    Az elektronikai és optikai iparban a gyártási folyamatok során rendkívül finom por keletkezik, amely károsíthatja az alkatrészeket, ezért a folyamat során azt közvetlenül el kell szívni. Szívórendszereink, mint például ipari porszívónk, eltávolítják a finom port, ezáltal segítik Önt ezen célok elérésében egyúttal védik kifinomult gyártási rendszereit.

    Felhasználás:

    • Elektromos alkatrészek marása
    • Optikai elemek csiszolása

    Kihívás:

    • Erősen koptató hatású por
    • A por tönkreteheti az alkatrészeket

    Előnyök:

    • Garantálja a minőséget és a működési folyamatokat
    Kärcher ipari porszívózás az elektronikai és optikai iparban

    TISZTA GYÁRTÁS A PAPÍRTÓL A NYOMTATÁSIG

    A nyomtatott médiák gyártása során papírpor, festékpor, folyékony színezékek és tonerek felhasználására és előállítására kerül sor. Ezek az anyagok, amelyek egy része erősen mérgező, nagy teljesítményű ipari elszívómegoldásokat igényelnek – amelyeket évtizedek óta fejlesztünk a nyomdaipar számára.

    Felhasználás:

    • Cellulózszálak porszívózása géptisztítás során a papíriparban
    • Finom és durva levágott papírdarabok porszívózása a vágógépekről
    • Nyomtatógépek tisztítása
    • Festékpor felszívása

    Kihívás:

    • Rendkívül finom, robbanásveszélyes por
    • Nagy méretű levágott papírdarabok

    Előnyök:

    • Garantálja a minőséget és a működési folyamatokat
    • Egészségügyi és biztonsági intézkedés
    Kärcher ipari porszívózás a nyomdaiparban

    AZ ÖN SZENNYEZŐDÉSE A MI PROBLÉMÁNK. A KÄRCHER MEGFELELŐ KÍNÁLATTAL RENDELKEZIK BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSHOZ.

    A megfelelő megoldás bármilyen problémára

    Kärcher ipari porszívóink, illetve porelszívóink megoldást kínálnak bármely ipari porszívózási feladatra: legyen szó rugalmas és mobil, vagy helyhez kötött megoldásokról, durva törmeléktől a legapróbb szálló részecskékig, kicsi vagy nagy mennyiségről, folyadékokról vagy szilárd anyagokról, problémamentes vagy veszélyes anyagok felszívásáról.

    Kärcher Ipari porszívók

    Ipari porszívók

    Az ipari porszívókat helyhezkötötten vagy mobil használatra, a száraz és nedves fémforgács, durva szemcséjű por és az ehhez hasonló lebegő részecskék felporszívózására tervezték. Az ipari porszívók nagy szívással működnek viszonylag alacsony légáramoltatás mellett.

    Kärcher Ipari portalanítók

    Ipari portalanítók

    Az ipari portalanítók olyan beépített gépek, amelyek elvonják a levegőből az olyan szálló részecskéket, mint a por és a finom törmelékek. Az ipari portalanítók alacsony szívóerővel dolgoznak, relatív magas légáramlás mellett.

    Kärcher A mobil géptől a átalakítható porszívó - vagy poreltávolító rendszerig

    IPARI PORSZÍVÓK FOLYADÉKOKHOZ/TÖRMELÉKEKHEZ

    IPARI PORSZÍVÓK NAGY MENNYISÉGŰ CSISZOLT TÖRMELÉKHEZ ÉS KENŐANYAGOKHOZ

    Az iparban szükség van olyan porszívókra, amelyek könnyedén állják a napi többórás folyamatos működést a nap 24 órájában. Az anyagok spektruma a kis és kimondottan nagy mennyiségű csiszolt törmeléktől és durva részecskéktől, az olyan anyagokon, mint pl. olaj, hűtőfolyadék és víz terjed.

    IPARI PORSZÍVÓK FOLYADÉKOKHOZ/TÖRMELÉKEKHEZ

    IPARI PORSZÍVÓK SZILÁRD ANYAGOKHOZ/POROKHOZ

    PORSZÍVÓK SPECIÁLIS SZŰRŐTECHNOLÓGIÁVAL

    A különböző iparágakban a különféle anyagokat és közegeket kell porszívózni. A kibocsátott közegek, veszélelyes porm finom és durva törmelékek, homok, permetezőszerek, különböző típusú rostok, ételmaradványok, szerves anyagok, a nagyon könnyűtől a kimondottan nehéz anyagokig szigorú elvárásokat támasztanak a felhasznált szűrőtechnikákkal szemben. Kärcher ipari porszívórendszerünkben minden feladathoz megtalálja az optimális szűrőt, függetlenül attól, hogy napi, óránkénti vagy folyamatos működésről van szó a nap 24 órájában.

    IPARI PORSZÍVÓK SZILÁRD ANYAGOKHOZ/POROKHOZ

    EX IPARI PORSZÍVÓK

    MINŐSÍTETT BIZTONSÁG A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖZEGEK ESETÉN

    A robbanásveszélyes közegben végzett porszívózás a legmagasabb követelményeket támasztja a gép minőségével szemben. A Kärcher ipari Ex porszívói megfelelnek mindezen szabványoknak, néhányuk pedig rendelkezik a TÜV Süd és az IBExU tanúsítványaival is.

    EX IPARI PORSZÍVÓK

    IPARI PORELSZÍVÓK

    A SZÁLLÓ RÉSZECSKÉK HATÉKONY BEGYŰJTÉSE ÉRDEKÉBEN

    A szálló részecskék nagyon különbözőek lehetnek: Finom por, veszélyes por, finom törmelék és mindenféle kopásból származ maradvány. Számos iparágban elengedhetetlen a fémekből, üvegből, kőből, textilszálakból, mezőgazdasági termékekből vagy vegyi anyagokból közvetlenül a feldolgozási folyamat során keletkező por elszívása. Ipari porelszívóink megbízhatóan felfogják a szálló részecskéket, még nagy mennyiség esetén ls, folyamatos üzemi működés mellett a hét minden napján, a nap 24 órájában közvetlenül a megmunkálás helyénszínein vagy a töltőüzemekben.

    KÄRCHER IPARI PORELSZÍVÓK

    EX IPARI PORELSZÍVÓK

    MINDEN TÍPUSÚ POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES SZÁLLÓ RÉSZECSKÉHEZ

    A szálló, robbanásveszélyes részecskék folyamatos elszívása közvetlenül a folyamat keletkezési helyén rendkívül magas követelményeket támaszt az ipari porelszívókkal szemben. Porelszívóink és Ex porelszívóink évek óta bizonyítanak a folyamatos helyhez kötött, 24 órás használat során az ipar számos területén, különösen a fém- és fafeldolgozásban, az autóipatban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, a papírgyártásban, a gumiiparban és a műanyagfeldolgozó iparban, valamint a 22-es zónában.

    KÄRCHER EX IPARI PORELSZÍVÓK

    Ügyfél specifikus megoldások speciális feladatokhoz

    Kärcher Kundenspezifische Absauglösung

    Egyéni megoldások

    Az ipari porszívórendszerek követelményei rendkvül specifikusak lehetnek. Minden rendszert egyedileg tervezünk meg az Ön egyéni igényei szerint. Szolgáltatásaink az egyszerű mobil megoldástól a rendkívül összetett, speciálisan adaptált vezetékes ipari porszívó megoldásokig terjednek. Az ipari porszívórendszerek fejlesztésében és kivitelezésében szerzett több mint 50 éves tapasztalatunkkal az ön szakértői partnere vagyunk. Ennek eredményeként hatékony, komplett megoldásokhoz jut hozzá egyetlen forrásból.

    Rohrleitungen

    Csővezetékek – tökéletesen kapcsolódó teljesítmény

    Helyhez kötött ipari porszívóink egy- vagy többfelhasználós rendszerként használhatók kézi szívóponttal, vagy közvetlenül a folyamatba integrálva. Ennek lehetővé tételéhez a szívópontoktól és tartozékoktól kezdve az egyedileg konfigurált csővezetékekig minden szükséges alkatrészt biztosítunk az Ön számára.

    Kärcher Industrial Vacuuming Service

    SZOLGÁLTATÁS

    Számíthat ránk. Átfogó szolgáltatásunk nem ér véget azzal, hogy Ön átveszi ipari porszívórendszerét. Lépjen velünk kapcsolatba, és udjon meg többet további ajánlatainkról.

    Kärcher Industrial Vacuuming Referenzen

    REFERENCIÁK

    Eredmény, amelyre büszke lehet: rendszereinket számos jól ismert vállalkozás használja világszerte. Legyen szó „polcról” elérhető vagy személyre szabott termékekről, minden ügyfelünknek a tökéletes helyszíni megoldást kínáljuk. 

    RÓLUNK
    Kärcher ipari porszívózási technika

    DNS-ünk

    Kik vagyunk: Az ipari megoldások szakértői.

    Az ágazatban szerzett több mint 50 éves tapasztalattal biztos lehet benne, hogy nálunk hozzáértő kezekben van. Szakértői csapatunk kiterjedt termékkínálatunk segítségével Önnel együttműködve tervezi meg az Ön igényeinek megfelelő tökéletes megoldást, valamint átfogó szakértői tanácsokkal látjuk el Önt. Célunk, hogy hatékony tisztítási megoldásokkal segítsük ügyfeleinket a tiszta, biztonságos munkakörnyezet kialakításában.

    Mit ajánlunk: Magas minőségű megoldások, amelyekben megbízhat.

    Kiváló minőségű ipari porszívókból álló megoldásainkkal, számos alkalmazási területhez elérhető, sokoldalú tartozékokkal jelentősen megkönnyítjük a mindennapi termelést. Megoldásainkat olyan szolgáltatási koncepciók egészítik ki, amelyek biztosítják, hogy ipari porszívórendszere mindig készen álljon a használatra. Bármikor számíthat ránk, ha segítségre vagy tanácsra van szüksége. Egy ígéret, amelyben megbízhat.

    Ami minket formál: Ahogyan az éremnek is két oldala van, a Ringler GmbH és a Kärcher Industrial Vacuuming GmbH névre keresztelt márkák több évtizedes tapasztalatát képviseljük.

    Kiváló minőségű alkatrészek, átfogó szakértelem, magas fokú hozzáadott érték és szakértő munkatársak biztosítják, hogy bevált megoldásaink évtizedek óta kiemelkedően magas minőséget és tarzósságot kínáljanak. Fejlesztési, gyártási, értékesítési, szolgáltatási és alkalmazástechnikai tapasztalatainkkal együttesen segítünk egy tisztább, biztonságosabb, környezetbarátabb gyártóüzem kialakításában.

    Egyedi Kärcher ipari szívórendszerek

    HEGESZTÉS

    Magas fokú hozzáadott értékünk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az Ön igényeire.

    Kärcher ipari szívórendszerek egyedi színválasztékban

    FESTÉS

    Örömmel biztosítju ipari porszívórendszereinket az Ön színspecifikációinak megfelelően.

    Kärcher ipari szívórendszerek a legmagasabb minőségben

    TELEPÍTÉS

    Made in Germany – az optimálisan felépített munkafolyamatok biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalat.

    Otthon a sváb hegyekben

    A Kärcher (korábban Ringler) 50 éve a kiváló minőségű ipari porszívómegoldások neves gyártója; a cég székhelye a sváb Waldstetten régióban található egy "Dreikaiserberge" néven ismert hegycsoportban, mintegy 50 kilométerre Stuttgarttól. Itt gyártjuk szinte az összes termékünket. Kínálatunkban a kis méretű, mobil ipari porszívóktól kezdve a csővezeték-szerkezettel rendelkező helyhez kötött szívórendszerekig, egészen az egyedi tervezésű gyűjtőegységekkel ellátott porelszívó rendszerekig minden megtalálhat.  

    Ipari porszívómegoldásunk segít elhozni a változást. Kiváló minőségű, hosszú élettartamú, műszakilag kifinomult, erőteljes kialakításuknak köszönhetően kiemelkedőek.

     

     

     

     

     

     

    Hely: Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    1967. július 7.: Bernhard Ringler egy bérelt helyiségben alapítja meg saját vállalkozását – hegesztett és esztergált alkatrészek bérgyártásával.

    1970: A Ringler Apparatebau GmbH céget Bernhard Ringler alapította azzal a céllal, hogy választ adjon a következő kérdésre: Hogyan tehetjük a szerszámgépek forácstörmelékektől és emulzióktól való megtisztítását a lehető leghatékonyabbá és legbiztonságosabbá? A cég a múlté kívánja tenni a fémforgács seprésének tipikus gyakorlatát.

    1973: Áttörés a klasszikus RI 300 swarf ipari porszívóval, amely egyesíti az ipari környezet hatékony tisztításának, a forgácstörmelék és az emúlziók szétválasztásának, a hűtőfolyadék gépbe való visszajuttatásának, valamint a forgácstörmelékek kiürítésére szolgáló billenő mechanizmusnak az előnyeit. Ez a találmány, amely akkoriban úttörő volt, nagy sikert aratott Németországban. Az RI 300 ipari porszívót követő modell még mindig valódi klasszikus az ipari porszívó szektorban, illetve a mai napig népszerű. Acélszerkezete, erőteljes kialakítása és tökéletes kezelhetősége továbbra is megoldásaink sarokkövei.

    1976: Az első, 750 m²-es gyártócsarnok és raktár, valamint további irodahelyiségek építése. A cég kizárólag fémfeldolgozó ipari porszívókat gyárt.

    1982: A gyártási és raktározási kapacitás bővítése további 600 m²-rel és további 200 m² irodaterülettel.

    1995: Bővül a telepítési és szállítási terület
    Harmadik építési fázis
    Új szerelőcsarnok építése, további összeszerlési/szállítási kapacitás és egy további 600 m²- es tesztállomás. Az új alapterület összesen kb. 2200 m² összeszerelési, gyártási és irodaterületet foglal magába.

    2003: A teljes cég tanúsítása az ISO 9001, VDA 6.4 szabványok szerint

    2010: Átvétel Alfred Kärcher által
    Az Alfred Kärcher SE & Co.KG cég 2010. szeptember 1-i hatállyal átveszi a Ringler Apparatebau GmbH-t.

    2012: A gyártási hatékonyság folyamatos fejlesztése – Made in Germany
    A gyártóüzemet bűvítik a vállalat termelési hatékonyságának fenntartása és javítása érdekében. Ennek részeként egy további gyártócsarnokot vásárolnak és helyeznek üzembe acélvázak és alapanyagok számára. 

    2013: Vevőközpontú, rugalmas gyártás az új festőműhelynek köszönhetően
    Két korszerű festődoboz használatával a szállítási idők drasztikusan csökkentek, amely jelentősen vevőközpontúbbá és rugalmasabbá tette a gyártást.  

    2013 október 1.: Névváltoztatás Ringler GmbH-ra

    2014: Irodaterület bűvítés nemzetközi értékesítési orientáció miatt
    A társaság nemzetközi értékesítésének bővítése keretében egy irodaházat nyitottak képzési lehetőségekkel, valamint értékesítési és adminisztrációs irodákkal, amely termék-bemutatóteremként is funkcionál.

    2017: Arany jubileum
    A vállalat fennállásásnak 50. évét ünnepli, és visszatekint sikeres fejlődésére az ipari porszívómegoldások piacvezetőjeként Németországban és Európában.

    2020: Szín és márka újratervezés
    2020. január 1-től a teljes termékportfóliót Kärcher márkanév alatt értékesítjük. Ezzel a kezdeményezéssel a Kärcher megerősíti a vállalatcsoport által kínált valamennyi termék egységes megjelenését, valamint stratégiai összehangolását, amely ügyfeleit helyezi a figyelem középpontjába.

    2022: Ketten többre megyünk, mint egyedül – a Ringler GmbH híres minőségét beépítve a Kärcher Industrial Vacuuming GmbH-ba

    2022. január 1-i hatállyal a cég a Kärcher Industrial Vacuuming elnevezést kapja. A minőség iránti elkötelezettségünk továbbra is meghatározza mindennapi tevékenységünket.

    Célunk: Környezeti fenntarthatóságunk folyamatos fejlesztése

    A Kärcher Industrial Vacuum GmbH változatos ipari porszívómegoldásai jelentősen hozzájárulnak a termelési létesítmények tisztán tartásához, a munkahelyi biztonság megőrzéséhez és a környezet védelméhez. Termékeink kiváló minőségű, hosszú élettartamú, műszakilag kifinomult, erőteljes és fenntartható kialakításuknak köszönhetően kiemelkedőek.

    E tekintetben mindent megtenszünk annak érdekében, hogy minden egységgenerációval egyre környezetbarátabbak legyünk. Éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk a termékeink gyártásából származó környezeti hatások csökkentésének, valamint, hogy ipari porszívómegoldásainkkal közvetlenül járuljunk hozzá a környezet védelméhez ügyefleink telephelyén, például a környezetre káros anyagok összegyűjtésével.

    Környezetvédelem a termékfejlesztéstől az ártalmatlanításig

    Amikor a fenntarthatóságról van szó, az út maga a cél. Évtizedek óta követjük ezt a jövőorientált utat, példát mutatva az iparágban. Új termékek kifejlesztésekor például, elfogadjuk az „életciklus-gondolkodás” fogalmát. Ez azt jelenti, hogy már a tervezési fázisban elkezdjük figyelembe venni a termék teljes életciklusát. A termék életciklusának minden szakaszát elemzik a fejlesztés során, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra, és ahol csak lehetséges, optimalizálják, hogy a lehető legkevesebb hatást gyakorolja a környezetre.

    Nyersanyag gyártás: Megoldásaink kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készülnek. A minőség iránti elkötelezettségünk és megoldásaink hosszú élettartama segít a környezet védelmében.

    Alkatrész gyártás: Beszállítóink kiválasztásánál is nagyra értékeljük környezetbarát eljárásakat. Olyan beszállítókat keresünk, akik nem használnak káros anyagokat és hatékony környezetgazdálkodási intézkedéseket hajtanak végre.

    Gyártás: Eddigi is gondoskodtunk arról, hogy gyártási folyamataink csekély mértékben terheljék a környezetet. Ennek ellenére továbbra is elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztés mellett, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy innovatív eljárások segítségével tovább csükkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat. Az ilyen folyamatok közé tartozik a hulladékhő és a víz visszanyerése, illetve a napenergia.

    Elosztás: Lehetőség szerint környezetbarát közlekedési módokat alkalmazunk, például vasúton. Amikor az elosztás teherautók használatát igényli, mindent megteszünk annak érdekében, hogy optimalizáljuk a rakományokatés elkerüljük a közvetett útvonalakat.

    Hozzájárulás a környezet védelméhez ügyfeleink telephelyén: Innovatív megoldásaink csökkentik ügyfeleink termelési létesítményeiből származó por- és zajkibocsátást, biztosítva a gyártás tiszta és biztonságos működését.

    Javítások: Termékeinket úgy alakítottuk ki, hogy javításuk a lehető legegyszerűbb legyen. Szervizközpontunk garantálja a szakszerű javításokatbárhol is legyen a világon.

    Újrahasznosítás és ártalmatlanítás: A régi készülékek az európai jogszabályoknak megfelelően ingyenesen visszaküldhetők. Mivel könnyen szétszedhetők és megfelelő anyagokból készülnek, a régi készülékek újrahasznosíthatók. Ipari porszívómegoldásaink rendszerint 90%-ban újrahasznosíthatók.

    Fenntarthatóság a Kärcher Ipari porszívózás GmbH-nál