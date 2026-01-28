IPARI PORSZÍVÓK, PORTALANÍTÓ MEGOLDÁSOK
Legyen szó időszakos vagy folyamatos alkalmazásról, kis vagy nagy mennyiségről, folyékony vagy szilárd, de akár veszélyes elszívott hulladékról – a Kärcher ipari porszívói és porelszívói segítségével másodpercek alatt elvégezheti még a legkeményebb tisztítási feladatokat is.
A megszokott német minőség.
Az ígéret, amelyre számíthat!
Magas minőségű alkatrészek, átfogó szakértelem, magas fokú hozzáadott érték, és professzionálisan képzett munkatársak biztosítják, hogy bevált termékeink évtizedeken át kiemelkedően magas minőséget és tartósságot kínáljanak.
Partnerként tekintünk magunkra, bármilyen ipari porszívózási kihívással is kell szembenéznie. Tapasztalatai és visszajelzései rendkívül fontosak a számunkra, hiszen céljaink megegyeznek az Önével – olyan innovációk és termékek kifejlesztésére törekszünk, amelyek segítségével gyorsabban és hatékonyabban érheti el céljait.
A körülmények kemények, porszívóink pedig bevetésre készen állnak
Valamennyi ágazatnak egyedi követelményei vannak a tökéletes tisztítási megoldást illetően: folyamatintegráció, nagyüzemi feldolgozás, veszélyes anyagok, szűk időkeretek, és még sokminden más. Mindehhez univerzáslis és speciális gépekre és rendszerekre egyaránt szükség van. A fémfeldolgozástól az autóiparig, a gyógyszeripartól az élelmiszeriparig a Kärcher a legjobb választás, ha ipari porszívókról van szó:
- Rugalmas, mobil vagy beépített porszívórendszerek
- Ideális nagy vagy kis mennyiségek porszívózásához
- Szilárd anyagok és folyadékok, valamint nagy mennyiségű por maradéktalan eltávolítása
- Biztonságos felszívás, illetve a felsuívott veszélyes hulladékok ártalmatlanítása
- Hosszútávú ipari használatra tervezett gépek
IPARI PORSZÍVÓK FOLYADÉKOKHOZ/TÖRMELÉKEKHEZ
IPARI PORSZÍVÓK DURVA SZENNYEZŐDÉSEKHEZ
EX IPARI PORSZÍVÓK
IPARI PORTALANÍTÓ
Új név – ugyanaz a magas minőség. Ringler-ből Kärcher Industrial Vacuuming GmbH lesz
A Ringler GmbH az ipari porszívók átfogó márkaváltásán megy keresztül. A jövőben teljes termékportfóliója Kärcher márkanév alatt jelenik meg. Termékeinket alapfelszereltségként az új antracit cégszínben szállítjuk, kivéve, ha a vásárló ezt másként nem kéri. Ezzel a kezdeményezéssel a Kärcher megerősíti a vállalatcsoport által kíbált valamennyi termék egységes megjelenését, illetve stratégiai összehangolását, amely Önre, a vásárlóra összpontosít.
Előnyök az Ön számára: Mostantól még többet profitálhat egy jól ismert nemzetközi márka – a Kärcher – harmonizált termékportfóliójából.
A Kärcher Ipari Porszívó GmbH a COVID-19 járvány idején is Ön mellett áll.
A Kärcher Ipari Porszívó termékszolgáltatás áttekintése:
• A szabvány készülékek azonnal elérhetőek "a polcról"
• Az egyéni vásárlói igények továbbra is gyorsan kiszolgálhatók jól felszerelt készlettel rendelkező üzleteinken keresztül
• A projekt árajánlatok ütemezése változatlan marad a teljeskörűen elérhető értékesítésnek és projekttervezésnek köszönhetően
• Az alkatrészellátás szintén garantált a magas készletszintek által
Várjuk megkeresését a +36 1 920 6600-as telefonszámon.
Hétfőtől - péntekig 07:00 és 17:00 óra között
Ügyfeleink, beszállítóink és munkatársaink védelme érdekében telephelyünkön természetesen módosítottuk a higiéniai és biztonsági intézkedéseket. Ennek során a WHO és a Robert Koch Intézet előírásait követtük.
Üdvözlettel,
A Kärcher csapata
Több mint 50 év szakértelem
A Kärcher ipari porszívórendszer által több mint 50 év tapasztalatának előnyeit élvezheti. Világszerte szoros kapcsolatban állunk ügyfeleinkkel annak érdekében, hogy elemezzük a meglévő és új feladatokat, és optimálisan igazítsuk termékeinket ezekhez az alkalmazásokhoz.
AZ ÖN IPARÁGA – A MI PORSZÍVÓINK. A KÄRCHER IPARI PORSZÍVÓ RENDSZEREK SZEKTOROK ÉS CÉLCSOPORTOK SZÉLES KÖRÉBEN ARATNAK SIKERT, NAP MINT NAP.
AZ ÖN SZENNYEZŐDÉSE A MI PROBLÉMÁNK. A KÄRCHER MEGFELELŐ KÍNÁLATTAL RENDELKEZIK BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSHOZ.
A megfelelő megoldás bármilyen problémára
Kärcher ipari porszívóink, illetve porelszívóink megoldást kínálnak bármely ipari porszívózási feladatra: legyen szó rugalmas és mobil, vagy helyhez kötött megoldásokról, durva törmeléktől a legapróbb szálló részecskékig, kicsi vagy nagy mennyiségről, folyadékokról vagy szilárd anyagokról, problémamentes vagy veszélyes anyagok felszívásáról.
Ipari porszívók
Az ipari porszívókat helyhezkötötten vagy mobil használatra, a száraz és nedves fémforgács, durva szemcséjű por és az ehhez hasonló lebegő részecskék felporszívózására tervezték. Az ipari porszívók nagy szívással működnek viszonylag alacsony légáramoltatás mellett.
Ipari portalanítók
Az ipari portalanítók olyan beépített gépek, amelyek elvonják a levegőből az olyan szálló részecskéket, mint a por és a finom törmelékek. Az ipari portalanítók alacsony szívóerővel dolgoznak, relatív magas légáramlás mellett.
IPARI PORSZÍVÓK FOLYADÉKOKHOZ/TÖRMELÉKEKHEZ
IPARI PORSZÍVÓK NAGY MENNYISÉGŰ CSISZOLT TÖRMELÉKHEZ ÉS KENŐANYAGOKHOZ
Az iparban szükség van olyan porszívókra, amelyek könnyedén állják a napi többórás folyamatos működést a nap 24 órájában. Az anyagok spektruma a kis és kimondottan nagy mennyiségű csiszolt törmeléktől és durva részecskéktől, az olyan anyagokon, mint pl. olaj, hűtőfolyadék és víz terjed.
IPARI PORSZÍVÓK SZILÁRD ANYAGOKHOZ/POROKHOZ
PORSZÍVÓK SPECIÁLIS SZŰRŐTECHNOLÓGIÁVAL
A különböző iparágakban a különféle anyagokat és közegeket kell porszívózni. A kibocsátott közegek, veszélelyes porm finom és durva törmelékek, homok, permetezőszerek, különböző típusú rostok, ételmaradványok, szerves anyagok, a nagyon könnyűtől a kimondottan nehéz anyagokig szigorú elvárásokat támasztanak a felhasznált szűrőtechnikákkal szemben. Kärcher ipari porszívórendszerünkben minden feladathoz megtalálja az optimális szűrőt, függetlenül attól, hogy napi, óránkénti vagy folyamatos működésről van szó a nap 24 órájában.
EX IPARI PORSZÍVÓK
MINŐSÍTETT BIZTONSÁG A POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES KÖZEGEK ESETÉN
A robbanásveszélyes közegben végzett porszívózás a legmagasabb követelményeket támasztja a gép minőségével szemben. A Kärcher ipari Ex porszívói megfelelnek mindezen szabványoknak, néhányuk pedig rendelkezik a TÜV Süd és az IBExU tanúsítványaival is.
IPARI PORELSZÍVÓK
A SZÁLLÓ RÉSZECSKÉK HATÉKONY BEGYŰJTÉSE ÉRDEKÉBEN
A szálló részecskék nagyon különbözőek lehetnek: Finom por, veszélyes por, finom törmelék és mindenféle kopásból származ maradvány. Számos iparágban elengedhetetlen a fémekből, üvegből, kőből, textilszálakból, mezőgazdasági termékekből vagy vegyi anyagokból közvetlenül a feldolgozási folyamat során keletkező por elszívása. Ipari porelszívóink megbízhatóan felfogják a szálló részecskéket, még nagy mennyiség esetén ls, folyamatos üzemi működés mellett a hét minden napján, a nap 24 órájában közvetlenül a megmunkálás helyénszínein vagy a töltőüzemekben.
EX IPARI PORELSZÍVÓK
MINDEN TÍPUSÚ POTENCIÁLISAN ROBBANÁSVESZÉLYES SZÁLLÓ RÉSZECSKÉHEZ
A szálló, robbanásveszélyes részecskék folyamatos elszívása közvetlenül a folyamat keletkezési helyén rendkívül magas követelményeket támaszt az ipari porelszívókkal szemben. Porelszívóink és Ex porelszívóink évek óta bizonyítanak a folyamatos helyhez kötött, 24 órás használat során az ipar számos területén, különösen a fém- és fafeldolgozásban, az autóipatban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban, az élelmiszeriparban, a papírgyártásban, a gumiiparban és a műanyagfeldolgozó iparban, valamint a 22-es zónában.
Ügyfél specifikus megoldások speciális feladatokhoz
Egyéni megoldások
Az ipari porszívórendszerek követelményei rendkvül specifikusak lehetnek. Minden rendszert egyedileg tervezünk meg az Ön egyéni igényei szerint. Szolgáltatásaink az egyszerű mobil megoldástól a rendkívül összetett, speciálisan adaptált vezetékes ipari porszívó megoldásokig terjednek. Az ipari porszívórendszerek fejlesztésében és kivitelezésében szerzett több mint 50 éves tapasztalatunkkal az ön szakértői partnere vagyunk. Ennek eredményeként hatékony, komplett megoldásokhoz jut hozzá egyetlen forrásból.
Csővezetékek – tökéletesen kapcsolódó teljesítmény
Helyhez kötött ipari porszívóink egy- vagy többfelhasználós rendszerként használhatók kézi szívóponttal, vagy közvetlenül a folyamatba integrálva. Ennek lehetővé tételéhez a szívópontoktól és tartozékoktól kezdve az egyedileg konfigurált csővezetékekig minden szükséges alkatrészt biztosítunk az Ön számára.
SZOLGÁLTATÁS
Számíthat ránk. Átfogó szolgáltatásunk nem ér véget azzal, hogy Ön átveszi ipari porszívórendszerét. Lépjen velünk kapcsolatba, és udjon meg többet további ajánlatainkról.
REFERENCIÁK
Eredmény, amelyre büszke lehet: rendszereinket számos jól ismert vállalkozás használja világszerte. Legyen szó „polcról” elérhető vagy személyre szabott termékekről, minden ügyfelünknek a tökéletes helyszíni megoldást kínáljuk.
DNS-ünk
Kik vagyunk: Az ipari megoldások szakértői.
Az ágazatban szerzett több mint 50 éves tapasztalattal biztos lehet benne, hogy nálunk hozzáértő kezekben van. Szakértői csapatunk kiterjedt termékkínálatunk segítségével Önnel együttműködve tervezi meg az Ön igényeinek megfelelő tökéletes megoldást, valamint átfogó szakértői tanácsokkal látjuk el Önt. Célunk, hogy hatékony tisztítási megoldásokkal segítsük ügyfeleinket a tiszta, biztonságos munkakörnyezet kialakításában.
Mit ajánlunk: Magas minőségű megoldások, amelyekben megbízhat.
Kiváló minőségű ipari porszívókból álló megoldásainkkal, számos alkalmazási területhez elérhető, sokoldalú tartozékokkal jelentősen megkönnyítjük a mindennapi termelést. Megoldásainkat olyan szolgáltatási koncepciók egészítik ki, amelyek biztosítják, hogy ipari porszívórendszere mindig készen álljon a használatra. Bármikor számíthat ránk, ha segítségre vagy tanácsra van szüksége. Egy ígéret, amelyben megbízhat.
Ami minket formál: Ahogyan az éremnek is két oldala van, a Ringler GmbH és a Kärcher Industrial Vacuuming GmbH névre keresztelt márkák több évtizedes tapasztalatát képviseljük.
Kiváló minőségű alkatrészek, átfogó szakértelem, magas fokú hozzáadott érték és szakértő munkatársak biztosítják, hogy bevált megoldásaink évtizedek óta kiemelkedően magas minőséget és tarzósságot kínáljanak. Fejlesztési, gyártási, értékesítési, szolgáltatási és alkalmazástechnikai tapasztalatainkkal együttesen segítünk egy tisztább, biztonságosabb, környezetbarátabb gyártóüzem kialakításában.
HEGESZTÉS
Magas fokú hozzáadott értékünk lehetővé teszi, hogy rugalmasan reagáljunk az Ön igényeire.
FESTÉS
Örömmel biztosítju ipari porszívórendszereinket az Ön színspecifikációinak megfelelően.
TELEPÍTÉS
Made in Germany – az optimálisan felépített munkafolyamatok biztosítják a legmagasabb minőségi színvonalat.