IPARI PORSZÍVÓK, PORTALANÍTÓ MEGOLDÁSOK

Célunk: Környezeti fenntarthatóságunk folyamatos fejlesztése

A Kärcher Industrial Vacuum GmbH változatos ipari porszívómegoldásai jelentősen hozzájárulnak a termelési létesítmények tisztán tartásához, a munkahelyi biztonság megőrzéséhez és a környezet védelméhez. Termékeink kiváló minőségű, hosszú élettartamú, műszakilag kifinomult, erőteljes és fenntartható kialakításuknak köszönhetően kiemelkedőek.

E tekintetben mindent megtenszünk annak érdekében, hogy minden egységgenerációval egyre környezetbarátabbak legyünk. Éppen ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk a termékeink gyártásából származó környezeti hatások csökkentésének, valamint, hogy ipari porszívómegoldásainkkal közvetlenül járuljunk hozzá a környezet védelméhez ügyefleink telephelyén, például a környezetre káros anyagok összegyűjtésével.

Környezetvédelem a termékfejlesztéstől az ártalmatlanításig

Amikor a fenntarthatóságról van szó, az út maga a cél. Évtizedek óta követjük ezt a jövőorientált utat, példát mutatva az iparágban. Új termékek kifejlesztésekor például, elfogadjuk az „életciklus-gondolkodás” fogalmát. Ez azt jelenti, hogy már a tervezési fázisban elkezdjük figyelembe venni a termék teljes életciklusát. A termék életciklusának minden szakaszát elemzik a fejlesztés során, különös tekintettel a környezetvédelmi szempontokra, és ahol csak lehetséges, optimalizálják, hogy a lehető legkevesebb hatást gyakorolja a környezetre.

Nyersanyag gyártás: Megoldásaink kiváló minőségű alapanyagok felhasználásával készülnek. A minőség iránti elkötelezettségünk és megoldásaink hosszú élettartama segít a környezet védelmében.

Alkatrész gyártás: Beszállítóink kiválasztásánál is nagyra értékeljük környezetbarát eljárásakat. Olyan beszállítókat keresünk, akik nem használnak káros anyagokat és hatékony környezetgazdálkodási intézkedéseket hajtanak végre.

Gyártás: Eddigi is gondoskodtunk arról, hogy gyártási folyamataink csekély mértékben terheljék a környezetet. Ennek ellenére továbbra is elkötelezettek vagyunk a folyamatos fejlesztés mellett, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy innovatív eljárások segítségével tovább csükkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat. Az ilyen folyamatok közé tartozik a hulladékhő és a víz visszanyerése, illetve a napenergia.

Elosztás: Lehetőség szerint környezetbarát közlekedési módokat alkalmazunk, például vasúton. Amikor az elosztás teherautók használatát igényli, mindent megteszünk annak érdekében, hogy optimalizáljuk a rakományokatés elkerüljük a közvetett útvonalakat.

Hozzájárulás a környezet védelméhez ügyfeleink telephelyén: Innovatív megoldásaink csökkentik ügyfeleink termelési létesítményeiből származó por- és zajkibocsátást, biztosítva a gyártás tiszta és biztonságos működését.

Javítások: Termékeinket úgy alakítottuk ki, hogy javításuk a lehető legegyszerűbb legyen. Szervizközpontunk garantálja a szakszerű javításokatbárhol is legyen a világon.

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás: A régi készülékek az európai jogszabályoknak megfelelően ingyenesen visszaküldhetők. Mivel könnyen szétszedhetők és megfelelő anyagokból készülnek, a régi készülékek újrahasznosíthatók. Ipari porszívómegoldásaink rendszerint 90%-ban újrahasznosíthatók.