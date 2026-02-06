Ipari portalanítók Ex

Mindenre, ami a levegőben előfordul és robbanásveszélyes lehet A szálló, robbanásveszélyes részecskék közvetlenül a keletkezésük helyén való elvonása rendkívül magas követelményeket támaszt az ipari portalanítókkal szemben. Portalanítóink és az Ex portalanítók több éve, folyamatos beépített pasználat mellett bizonyítanak az ipar számos területén, különösen a fém-, illetve fafeldolgozás, az autógyártás, a kémiai és gyógyszeripar, élelmiszer ipar, papírgyártás, gumi- és műanyagfeldolgozó ipar, valamint a 22-es zónában.