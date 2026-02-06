Ipari portalanítók
A szálló részecskék folyamatos elszívása A közvetlenül a folyamat kiindulópontjánál, valamint a környező területről történő elszívás jelentős mértékben hozzájárul a folyamat megbízhatóságához és a munkavédelemhez. A gyártás során használható ipari portalanítóink alkalmasak mindenféle porra és finom forgácsra, amelyek a megmunkálás során keletkeznek.
Ipari porelszívók
A porelszívó gépek olyan berendezések, amelyek a levegőből kivonják a lebegő részecskéket, például a port, különösen a finom porokat. Az ipari porelszívók alacsony vákuummal és relatív nagy légárammal működnek. A porelszívó portfólióban megtalálhatók az Atex 22 zónán belül és kívül használható gépek is.
Ex ipari porelszívók
A robbanásbiztos ipari portalínitónkat szigorúan a Z22-es irányelvnek megfelelően gyártjuk, a robbanékony és gyúlékony szálló részecskékhez.