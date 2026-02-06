Ipari portalanítók

A porelszívó gépek olyan berendezések, amelyek a levegőből kivonják a lebegő részecskéket, például a port, különösen a finom porokat. Az ipari porelszívók alacsony vákuummal és relatív nagy légárammal működnek. A porelszívó portfólióban megtalálhatók az Atex 22 zónán belül és kívül használható gépek is.