KOMMUNÁLIS BERENDEZÉSEK
Kommunális gépeink kiemelkedően jól teljesítenek bármikor és bárhol: nagy felületeken és problémás területeken egyaránt. Utakon és ösvényeken, valamint parkolókban, zöldövezetekben és sportlétesítményekben – a tavaszi takarítástól a zöldterületek nyári karbantartásán és a lombszezonon át egészen a téli szervizelésig. Minden kommunális eszköz számos tartozékkal rendelkezik, amelyek teljesítmény, kezelhetőség és költséghatékonyság szempontjából optimalizált megoldást nyújtanak az adott feladathoz. Csatlakozzon hozzánk, és bízzon a jövő kommunális berendezéseiben.
Kommuniális berendezések
Professzionális, folyamatos használatra nagy parkolókban, kiállítási és ipari területeken. A fejlett és hatékony Kärcher technológia megbízható eredményt garantál.
Kommunális készülékek egész éves használatra
Alkalmasak sokféle módon, egész évben.
Munkagépek
Kertkarbantartás, téli karbantartás, vizes takarítás, seprés vagy szállítás: A Kärcher kifinomult és hatékony eszközök széles skáláját kínálja a mindennapos kommunális használatra.
A modern MC 250 e!ectric – A legjobb választás
A Kärcher MC 250 kommunális gép egy modern seprőgép, amely ideális megoldást kínál minden városi takarítási munkához. Használható járdákon és kerékpárutakon, ipari területeken, parkolókban vagy bárhol máshol. Számos opcionális tartozék további felhasználási lehetőségeket kínál: pl. tisztítás és permetezés téli üzemmódban, nedves tisztítás, magasnyomású tisztítás és gyomirtás.
Az MC 250 megbízható és hatékony. A tágas, világos és kényelmes fülkében egész évben lehet dolgozni. 60 km/h sebességgel, hidropneumatikus felfüggesztéssel és a tartozékokhoz való gyors hozzáféréssel minden munkát gyorsabban és hatékonyabban elvégezhet, mint valaha.
KÄRCHER MUNICIPAL VILÁGSZERTE
Világszerte jelen vagyunk – a Kärcher Municipal nemzetközi értékesítési hálózatában egyetlen kattintással találhat megfelelő kapcsolattartót.
Még nem vagyunk jelen az Ön körzetében?
Értékesítési hálózatunkat folyamatosan bővítjük. Van egy érdekes projektje? Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma.Kapcsolatfelvétel
RÓLUNK
Hogy kik vagyunk? A kommunális berendezések szakértői.
A Kärcher Municipal GmbH egy kommunális berendezésekre szakosodott egység a Kärcher csoporton belül települések, kert- és tájépítészeti ágazatok és szolgáltatók számára.
A Kärcher Municipal az Ön professzionális rendszerpartnere kommunális berendezésekkel megoldható takarítási és értékmegőrzési feladatokhoz. Ügyfélközpontú megoldásaink tesznek bennünket kiválóvá.
A gyártás mellett a vállalat reutlingeni telephelyén található kompetenciaközpontban összpontosul minden lényeges központi funkció, például a fejlesztés, a beszerzés, a termékmenedzsment, a szerviz, az értékesítés, a marketing és az adminisztráció. A Winnenden mellett található Schwaikheimben van a seprési rendszerek fejlesztésével foglalkozó kompetenciaterület. A Kärcher Municipal GmbH célja, hogy ügyfeleinknek teljes körű szolgáltatási csomagot nyújtson.
Amit kínálunk: technológia minden követelményhez.
Kommunális seprőgépek, valamint multifunkcionális adapterhordozók átfogó és teljes portfóliója kommunális kültéri takarításhoz és karbantartáshoz.
26 és 102 lóerő közötti teljesítményükkel kommunális seprőgépeink kiváló teljesítményt nyújtanak minden területen, a zöldfelület-fenntartástól az útkarbantartáson és a hóeltakarításon át az öntözésig. A hulladéktérfogat a kompakt gépek 1 köbméterétől a Kärcher Floor Care nagyteljesítményű seprőgép 6 köbméteréig terjed. A kényelmes vezetőfülkék, az ergonomikus vezetőülések és az állítható kormányrudak lehetővé teszik a hosszú ideig tartó, fáradság nélküli munkavégzést.
A többfunkciós adapterhordozókat egész éves használatra tervezték, a legkeményebb körülmények között is. A multifunkciós járművek minden igényt kielégítenek a téli karbantartástól a söprésen és takarításon, a kaszáláson és karbantartáson át a közterületi gyomirtásig és számos speciális alkalmazásig. A sokoldalúság, a manőverezhetőség és a könnyű kezelhetőség kombinációja nagyon jó eredményeket és gazdaságos munkát biztosít.
