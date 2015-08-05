Hogy kik vagyunk? A kommunális berendezések szakértői.

A Kärcher Municipal GmbH egy kommunális berendezésekre szakosodott egység a Kärcher csoporton belül települések, kert- és tájépítészeti ágazatok és szolgáltatók számára.

A Kärcher Municipal az Ön professzionális rendszerpartnere kommunális berendezésekkel megoldható takarítási és értékmegőrzési feladatokhoz. Ügyfélközpontú megoldásaink tesznek bennünket kiválóvá.

A gyártás mellett a vállalat reutlingeni telephelyén található kompetenciaközpontban összpontosul minden lényeges központi funkció, például a fejlesztés, a beszerzés, a termékmenedzsment, a szerviz, az értékesítés, a marketing és az adminisztráció. A Winnenden mellett található Schwaikheimben van a seprési rendszerek fejlesztésével foglalkozó kompetenciaterület. A Kärcher Municipal GmbH célja, hogy ügyfeleinknek teljes körű szolgáltatási csomagot nyújtson.



Amit kínálunk: technológia minden követelményhez.

Kommunális seprőgépek, valamint multifunkcionális adapterhordozók átfogó és teljes portfóliója kommunális kültéri takarításhoz és karbantartáshoz.

26 és 102 lóerő közötti teljesítményükkel kommunális seprőgépeink kiváló teljesítményt nyújtanak minden területen, a zöldfelület-fenntartástól az útkarbantartáson és a hóeltakarításon át az öntözésig. A hulladéktérfogat a kompakt gépek 1 köbméterétől a Kärcher Floor Care nagyteljesítményű seprőgép 6 köbméteréig terjed. A kényelmes vezetőfülkék, az ergonomikus vezetőülések és az állítható kormányrudak lehetővé teszik a hosszú ideig tartó, fáradság nélküli munkavégzést.

A többfunkciós adapterhordozókat egész éves használatra tervezték, a legkeményebb körülmények között is. A multifunkciós járművek minden igényt kielégítenek a téli karbantartástól a söprésen és takarításon, a kaszáláson és karbantartáson át a közterületi gyomirtásig és számos speciális alkalmazásig. A sokoldalúság, a manőverezhetőség és a könnyű kezelhetőség kombinációja nagyon jó eredményeket és gazdaságos munkát biztosít.