Előnyök, amit csak egy szárazjeges tisztító tud

A Kärcher szárazjeges tisztítók használatával búcsút inthetsz a tisztítással járó plusz feladatoknak vagy a tisztítás utáni összegyűjt szennyeződés eltávolításának!

Érdekesség: A szárazjégpellet a szórást követően teljes mértékben szén-dioxiddá (CO2) változik, így használatával nem marad más csak tisztaság!

Végeredmény:

Nincs többé takarítás után visszamaradt homok vagy üveg granulátum, nincs olyan gép, aminek a tisztítása kihívást okozna, csak tisztaság mindenhol. A gépeken és a talajon is.