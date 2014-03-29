SZÁRAZJEGES TISZTÍTÓ

Ha egy igazán hatékony, költségkímélő, környezetbarát és alapos tisztító készüléket keresel, akkor ismerd meg a Kärcher szárazjeges tisztítókat!

Ezekkel a készülékekkel minden felület olyan tiszta lesz, mint új korában. Egyaránt használható erősen szennyezett, rozsdás vagy olyan gépek, alkatrészek tisztításakor is, ahol a homokkal és a vízzel való tisztítás tilos – felhasználási területtől függetlenül.

Előnyök, amit csak egy szárazjeges tisztító tud

A Kärcher szárazjeges tisztítók használatával búcsút inthetsz a tisztítással járó plusz feladatoknak vagy a tisztítás utáni összegyűjt szennyeződés eltávolításának!

Érdekesség: A szárazjégpellet a szórást követően teljes mértékben szén-dioxiddá (CO2) változik, így használatával nem marad más csak tisztaság!

Végeredmény:
Nincs többé takarítás után visszamaradt homok vagy üveg granulátum, nincs olyan gép, aminek a tisztítása kihívást okozna, csak tisztaság mindenhol. A gépeken és a talajon is.

A szárazjeges tisztítás előnyei

Érvek a szárazjeges tisztítás mellett

  • Kényelmes és gyors tisztítás
    Mivel a szárazjég még a legkisebb sarkokba is könnyedén eljut, így nem kell a tisztítandó gépet szétszedni, majd újra összerakni.
  • Minimális állási idő
    A szárazjéggel való gyors és hatékony tisztításnak köszönhetően rövid időn belül folytatódhat újra a munka.
  • Környezetbarát tisztítás
    Meglepően alapos és hatékony tisztás, káros vegyszerek, tisztítószerek, szóróanyagok nélkül.
  • Kíméletes a felületekkel
    Még az érzékeny felületek is sérülésmentesen újra ragyogóan tiszták lesznek.
  • Nincsenek maradványok
    A szárazjég maradvány nélkül CO2-dá szublimál. Nincsenek olyan takarításra váró maradványok, mint pl. a szóróközeg vagy a szennyvíz.
Szárazjeges tisztítás

Hogyan tisztít?

Az Ice Blaster az akár a 3 milliméteres szárazjégpelletet is 150 m/mp sebesség fölé gyorsítja. Majd a  -79 °C-os hideg a szennyeződést lefagyasztja és megrepeszti. 

Végeredmény: A nagy sebességű szárazjégpellettnek köszönhetően a szennyeződést egyszerűen, pillanatok alatt feloldja. Így minden felület újra olyan tiszta lesz, mint újkorában.

Szárazjég

Amikor a szén-dioxidból jég lesz

A gyártási folyamatban a folyékony szén-dioxid a pelletizáló nyomáshengerébe kerül, majd a nyomásesének köszönhetően szárazjég-hóvá alakul át. A hidraulikahenger ezt a szárazjeges havat tömöríti, amelyet aztán átnyom egy extrudáló lemezen. Ezáltal szárazjégrudak keletkeznek, melyeket aztán pelletméretűvé törnek szét.

Tisztaság minden területen.

Egy Kärcher szárazjeges tisztító garantáltan minden ipari területen megállja a helyét, hiszen ez, az egyetlen tisztítási megoldás azoknál a gépeknél, amik nem érintkezhetnek vízzel, homokkal vagy más vegyszerekkel.
Mivel maradvány nélkül azonnal feloldódik a pellet, így még további eltakarítandó szennyeződés vagy víz sem keletkezik a használatával.

Felhasználóként gyorsabb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé, beruházóként pedig egy gazdaságos és környezetbarát megoldás, amit minden területen lehet alkalmazni.

Acél-, fém- és gépmegmunkálás

Acélipar, fémipar és gépészet

A gyártóberendezések, hegesztőrobotok, szállítószalagok és lakkozóberendezések alap- és fenntartó tisztítása is meglepően könnyedén és gyorsan megy egy Kärcher szárazjeges készülékkel.

Nyomdák

Nyomdák

Minden megtisztított nyomóberendezés és cilinder, szerszám stb. olyan tiszta lesz, mintha új lenne.

Fa_elektromos ipar

Fa- és elektroipar

Ideális választás a fafeldolgozó gépek, generátorok, turbinák, kapcsolószekrények stb. tisztítására.

Műanyag- és csomagolóipar

Műanyag- és csomagolóipar

Nincs az a fröccsöntőformákon és gyártósorokon lévő szilikon, gumi, festék, lakk vagy más szennyeződés, amit ne tüntetne el egy szárazjeges tisztító.

Autóipar

Autóipar, öntödék és műanyag fröccsöntők

A Kärcher szárazjeges tisztítók minden lehetséges alkatrészt és munkadarabot megszabadítanak a kötő- és elválasztó szerektől. Minden tiszta lesz anélkül, hogy nyomokat hagyna.

Élelmiszeripar

Élelmiszeripar, gyógyszer- és kozmetikai ipar

Egy szárazjeges készülékkel garantáltan vége az elszenesedésnek, ráégett maradványoknak, valamint a rászáradt rétegeknek, zsíroknak és keményítőknek. Minden feltöltő- és keverő-berendezés, gyártósor és kezelőrendszer, a tartályok és kazánok újra tiszták lesznek.

Papíripar

Papíripar

A berendezéseken lerakódó enyv, vízkő, por és cellulóz következménye lehet a gépek üzemelésből való kiesése és a minőség gyengülése. Ennek megelőzésére valamint tisztítására tökéletes választás egy szárazjeges tisztító, ami meglepően gyors és hatékony eredménnyel tisztít.

Közösségek és községek

Közösségek és önkormányzatok

A graffitik és a rágógumik eltüntetésére olyan tisztítási módszerre van szükség, ami a falakat és a felületeket alaposan, azonban kíméletesen tisztítja. Egy szárazjeges tisztítót alkalmazva úgy lesz minden tiszta, hogy az aljzat anyagában sérülést okoznának.

Mit befolyásol a szárazjég minősége?

Lényeges szempont a tisztítás során a gyorsaság, főleg ahol az egész gyártósor áll.
Friss szárazjégpellet használva a tisztítási idő – a tapasztalatok alapján – közel a 50%-ra tud  csökkeni.

Érdekesség:
A több napos szárazjég veszít a tömörségéből, így csökken a tisztítás hatékonysága is. Ez azt jelenti például, hogy az eredetileg 100 kg-nyi szárazjég-pelletből egy nap múlva már csak kb. 92 kg marad meg.

Ennek következtében több szárazjégre van szükség a tisztítási művelethez, ami költségesebb és a takarítás is időigényesebb folyamattá válhat.

Szárazjégminőség

A szárazjég-szórás hatása a környezetre:

Nincsenek veszélyes összetevők

A szárazjeges tisztítás során nincs használva mérgező vagy környezetre ártalmas vegyszer vagy oldószer. Így nem keletkezik mérgező vagy egészségkárosító gőz sem, ami a felhasználóra, a munkatársakra és a környezetre is előnyös.

Egyszerű tisztítás

Mivel a szárazjéggel való szórásnál nem marad vissza szóróközeg, így a feloldott szennyeződés egyszerűen csak leesik a padlóra, ami egy mozdulattal felseperhető.
Így csak a keletkező szennyeződést kell eltávolítani.

Nincsenek másodlagos hulladékok

A szárazjeges tisztító használatával nincs semmi másodlagos hulladék, nem úgy mint a homokszórásnál, szóda- vagy vízsugárnál, ahol a felhasznált szóróanyag maga is problémává válik, ha azzal veszélyes szennyeződést távolítanak el. Minden szempontból idő- és költséghatékony megoldás a szárazjeges tisztítás.

Széndioxid-előállítás

A CO2 más ipari feldolgozási folyamatok melléktermékeként keletkezik. Szén-dioxid keletkezik a CO2-mosásnál az ammónia-, valamint a metanolszintézisnél. A felhasznált CO2 nagy részét szén-dioxid nyersgázból nyerik, amely kőolaj és földgáz vegyi feldolgozási folyamatainál távozó gázként keletkezett. Továbbá a szén-dioxid erőművekben, égetési folyamatok során vagy erjesztéskor keletkezik.

Fejlett ipari országokban ezért a CO2-ot már nem termelik külön, és egyáltalán nem égetnek el fosszilis tüzelőanyagokat azért, hogy CO2-ot nyerjenek.

Szükséges felszerelések

Nincs tisztítás munkavédelem nélkül. Így van ez a szárazjeges tisztítással is.
Az alábbi védőfelszerelések minden tisztítás során szükségesek:

Fülvédő

Mivel a zajszint szárazjégszórásnál részben jelentősen túllépi a 85 dB(A) értéket, ezért a kezelőnek minden esetben hallásvédőt kell viselnie.

Kesztyű

A szárazjégpellet okozta fagyási sérülések ellen ajánlott a védőkesztű használata.

Védőszemüveg

Elengedhetetlen a védőszemüveg viselése, ami védi a kezelő szemeit a levegőben szétrepülő részecskéktől. Ezen felül javasoljuk a védősisakból, arcvédő plexiből és hallásvédő eszközből álló teljes védőfelszerelést viselését.

Légzésvédelem

A porképződéstől illetve a keletkező CO2-koncentrációtól függően könnyű vagy akár nehéz légzésvédő eszköz viselése is lehet szükséges.

Szén-dioxid riasztó

Kiemelten fontos, hogy a levegőben lévő CO2-koncentráció meghatározásához a szárazjégszóró kezelőjének személyes CO2-mérőt kell magánál hordania. Ez a készülék azonnal riaszt, amint a szén-dioxid a levegőben eléri a kritikus koncentrációt.