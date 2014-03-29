SZÁRAZJEGES TISZTÍTÓ
Ha egy igazán hatékony, költségkímélő, környezetbarát és alapos tisztító készüléket keresel, akkor ismerd meg a Kärcher szárazjeges tisztítókat!
Ezekkel a készülékekkel minden felület olyan tiszta lesz, mint új korában. Egyaránt használható erősen szennyezett, rozsdás vagy olyan gépek, alkatrészek tisztításakor is, ahol a homokkal és a vízzel való tisztítás tilos – felhasználási területtől függetlenül.
Előnyök, amit csak egy szárazjeges tisztító tud
A Kärcher szárazjeges tisztítók használatával búcsút inthetsz a tisztítással járó plusz feladatoknak vagy a tisztítás utáni összegyűjt szennyeződés eltávolításának!
Érdekesség: A szárazjégpellet a szórást követően teljes mértékben szén-dioxiddá (CO2) változik, így használatával nem marad más csak tisztaság!
Végeredmény:
Nincs többé takarítás után visszamaradt homok vagy üveg granulátum, nincs olyan gép, aminek a tisztítása kihívást okozna, csak tisztaság mindenhol. A gépeken és a talajon is.
Érvek a szárazjeges tisztítás mellett
- Kényelmes és gyors tisztítás
Mivel a szárazjég még a legkisebb sarkokba is könnyedén eljut, így nem kell a tisztítandó gépet szétszedni, majd újra összerakni.
- Minimális állási idő
A szárazjéggel való gyors és hatékony tisztításnak köszönhetően rövid időn belül folytatódhat újra a munka.
- Környezetbarát tisztítás
Meglepően alapos és hatékony tisztás, káros vegyszerek, tisztítószerek, szóróanyagok nélkül.
- Kíméletes a felületekkel
Még az érzékeny felületek is sérülésmentesen újra ragyogóan tiszták lesznek.
- Nincsenek maradványok
A szárazjég maradvány nélkül CO2-dá szublimál. Nincsenek olyan takarításra váró maradványok, mint pl. a szóróközeg vagy a szennyvíz.
Hogyan tisztít?
Az Ice Blaster az akár a 3 milliméteres szárazjégpelletet is 150 m/mp sebesség fölé gyorsítja. Majd a -79 °C-os hideg a szennyeződést lefagyasztja és megrepeszti.
Végeredmény: A nagy sebességű szárazjégpellettnek köszönhetően a szennyeződést egyszerűen, pillanatok alatt feloldja. Így minden felület újra olyan tiszta lesz, mint újkorában.
Amikor a szén-dioxidból jég lesz
A gyártási folyamatban a folyékony szén-dioxid a pelletizáló nyomáshengerébe kerül, majd a nyomásesének köszönhetően szárazjég-hóvá alakul át. A hidraulikahenger ezt a szárazjeges havat tömöríti, amelyet aztán átnyom egy extrudáló lemezen. Ezáltal szárazjégrudak keletkeznek, melyeket aztán pelletméretűvé törnek szét.
Tisztaság minden területen.
Egy Kärcher szárazjeges tisztító garantáltan minden ipari területen megállja a helyét, hiszen ez, az egyetlen tisztítási megoldás azoknál a gépeknél, amik nem érintkezhetnek vízzel, homokkal vagy más vegyszerekkel.
Mivel maradvány nélkül azonnal feloldódik a pellet, így még további eltakarítandó szennyeződés vagy víz sem keletkezik a használatával.
Felhasználóként gyorsabb és hatékonyabb tisztítást tesz lehetővé, beruházóként pedig egy gazdaságos és környezetbarát megoldás, amit minden területen lehet alkalmazni.
Acélipar, fémipar és gépészet
A gyártóberendezések, hegesztőrobotok, szállítószalagok és lakkozóberendezések alap- és fenntartó tisztítása is meglepően könnyedén és gyorsan megy egy Kärcher szárazjeges készülékkel.
Nyomdák
Minden megtisztított nyomóberendezés és cilinder, szerszám stb. olyan tiszta lesz, mintha új lenne.
Fa- és elektroipar
Ideális választás a fafeldolgozó gépek, generátorok, turbinák, kapcsolószekrények stb. tisztítására.
Műanyag- és csomagolóipar
Nincs az a fröccsöntőformákon és gyártósorokon lévő szilikon, gumi, festék, lakk vagy más szennyeződés, amit ne tüntetne el egy szárazjeges tisztító.
Autóipar, öntödék és műanyag fröccsöntők
Autóipar, öntödék és műanyag fröccsöntők
A Kärcher szárazjeges tisztítók minden lehetséges alkatrészt és munkadarabot megszabadítanak a kötő- és elválasztó szerektől. Minden tiszta lesz anélkül, hogy nyomokat hagyna.
Élelmiszeripar, gyógyszer- és kozmetikai ipar
Egy szárazjeges készülékkel garantáltan vége az elszenesedésnek, ráégett maradványoknak, valamint a rászáradt rétegeknek, zsíroknak és keményítőknek. Minden feltöltő- és keverő-berendezés, gyártósor és kezelőrendszer, a tartályok és kazánok újra tiszták lesznek.
Papíripar
A berendezéseken lerakódó enyv, vízkő, por és cellulóz következménye lehet a gépek üzemelésből való kiesése és a minőség gyengülése. Ennek megelőzésére valamint tisztítására tökéletes választás egy szárazjeges tisztító, ami meglepően gyors és hatékony eredménnyel tisztít.
Közösségek és önkormányzatok
A graffitik és a rágógumik eltüntetésére olyan tisztítási módszerre van szükség, ami a falakat és a felületeket alaposan, azonban kíméletesen tisztítja. Egy szárazjeges tisztítót alkalmazva úgy lesz minden tiszta, hogy az aljzat anyagában sérülést okoznának.
Mit befolyásol a szárazjég minősége?
Lényeges szempont a tisztítás során a gyorsaság, főleg ahol az egész gyártósor áll.
Friss szárazjégpellet használva a tisztítási idő – a tapasztalatok alapján – közel a 50%-ra tud csökkeni.
Érdekesség:
A több napos szárazjég veszít a tömörségéből, így csökken a tisztítás hatékonysága is. Ez azt jelenti például, hogy az eredetileg 100 kg-nyi szárazjég-pelletből egy nap múlva már csak kb. 92 kg marad meg.
Ennek következtében több szárazjégre van szükség a tisztítási művelethez, ami költségesebb és a takarítás is időigényesebb folyamattá válhat.
A szárazjég-szórás hatása a környezetre:
Nincsenek veszélyes összetevők
A szárazjeges tisztítás során nincs használva mérgező vagy környezetre ártalmas vegyszer vagy oldószer. Így nem keletkezik mérgező vagy egészségkárosító gőz sem, ami a felhasználóra, a munkatársakra és a környezetre is előnyös.
Egyszerű tisztítás
Mivel a szárazjéggel való szórásnál nem marad vissza szóróközeg, így a feloldott szennyeződés egyszerűen csak leesik a padlóra, ami egy mozdulattal felseperhető.
Így csak a keletkező szennyeződést kell eltávolítani.
Nincsenek másodlagos hulladékok
A szárazjeges tisztító használatával nincs semmi másodlagos hulladék, nem úgy mint a homokszórásnál, szóda- vagy vízsugárnál, ahol a felhasznált szóróanyag maga is problémává válik, ha azzal veszélyes szennyeződést távolítanak el. Minden szempontból idő- és költséghatékony megoldás a szárazjeges tisztítás.
Széndioxid-előállítás
A CO2 más ipari feldolgozási folyamatok melléktermékeként keletkezik. Szén-dioxid keletkezik a CO2-mosásnál az ammónia-, valamint a metanolszintézisnél. A felhasznált CO2 nagy részét szén-dioxid nyersgázból nyerik, amely kőolaj és földgáz vegyi feldolgozási folyamatainál távozó gázként keletkezett. Továbbá a szén-dioxid erőművekben, égetési folyamatok során vagy erjesztéskor keletkezik.
Fejlett ipari országokban ezért a CO2-ot már nem termelik külön, és egyáltalán nem égetnek el fosszilis tüzelőanyagokat azért, hogy CO2-ot nyerjenek.
Szükséges felszerelések
Nincs tisztítás munkavédelem nélkül. Így van ez a szárazjeges tisztítással is.
Az alábbi védőfelszerelések minden tisztítás során szükségesek:
Fülvédő
Mivel a zajszint szárazjégszórásnál részben jelentősen túllépi a 85 dB(A) értéket, ezért a kezelőnek minden esetben hallásvédőt kell viselnie.
Kesztyű
A szárazjégpellet okozta fagyási sérülések ellen ajánlott a védőkesztű használata.
Védőszemüveg
Elengedhetetlen a védőszemüveg viselése, ami védi a kezelő szemeit a levegőben szétrepülő részecskéktől. Ezen felül javasoljuk a védősisakból, arcvédő plexiből és hallásvédő eszközből álló teljes védőfelszerelést viselését.
Légzésvédelem
A porképződéstől illetve a keletkező CO2-koncentrációtól függően könnyű vagy akár nehéz légzésvédő eszköz viselése is lehet szükséges.
Szén-dioxid riasztó
Kiemelten fontos, hogy a levegőben lévő CO2-koncentráció meghatározásához a szárazjégszóró kezelőjének személyes CO2-mérőt kell magánál hordania. Ez a készülék azonnal riaszt, amint a szén-dioxid a levegőben eléri a kritikus koncentrációt.