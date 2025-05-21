Tisztaságból művészet
A város a vászon, a szennyeződés az alap, a vízsugár az ecset.
A Kärcher KlinArt projektjei markáns állásfoglalások a városi környezet tisztasága, a kultúra támogatása és a fenntartható gondolkodás mellett, legyen szó inverz graffiti művészeti alkotásról vagy állagmegőrző tisztításról.
Magyarországon először
Az első hazai KlinArt projekt helyszíne a Szépművészeti Múzeum volt, ahol a Kärcher egyedülálló állagmegóvási és művészeti akciót szervezett: megtisztította a főlépcsőt, miközben egy különleges inverz graffiti is megjelent a lépcsősoron az „Ars longa, vita brevis” – A művészet örök, az élet rövid – felirattal. A különleges akció nemcsak esztétikailag formálja át a köztereket, de a technológiát, a kultúrát és a felelős gondolkodást ötvözve inspiráló módon emeli be a művészetet a hétköznapi városi térbe. Ez a látványos vizuális gesztus a múzeum falain kívül is életre kelti a művészetet, és közelebb hozza azt a járókelőkhöz.
„Számunkra ez a projekt a művészet önkifejezésének fontosságáról, a városi örökség védelméről és a fenntartható jövő iránti elkötelezettségünkről szól. Büszkék vagyunk, arra, hogy az első hazai inverz graffiti projektünkhöz a Szépművészeti Múzeumot sikerült partnerként megnyernünk.”
– Éber Anna, a Kärcher Magyarország ügyvezető igazgatója
Tiszta művészet a Szépművészeti Múzeumnál
A Kärcher melegvizes, magasnyomású technológiát alkalmazott, amely vegyszer nélkül, pusztán meleg víz és gőz felhasználásával távolítja el a szennyeződéseket. Számunkra a tisztítás ebben az esetben nem pusztán műszaki feladat volt, hanem a műemlékvédelem és a kortárs vizuális művészet találkozása is.
A budapesti akció a Kärcher nemzetközi örökségvédelmi programja keretében valósult meg, amelynek részeként anyavállalatunk világszerte 90 történelmi helyszínt tisztít meg fennállásának 90. évfordulója alkalmából. Az elmúlt évtizedek során több mint kétszázszor bizonyítottuk, hogy a modern technológia eszközeivel is megóvhatjuk kulturális értékeinket, mostantól pedig Magyarországon is látható ennek az elköteleződésnek az eredménye.
A Batthyány-mauzóleum
A Fiumei úti sírkert egyik legkiemelkedőbb építészeti értéke a neroreneszánsz stílusban, 1872 és 1874 között épült Batthyány-mauzóleum, amely Schickedanz Albert tervei alapján készült, aki később a Szépművészeti Múzeumot is tervezte. A mauzóleum megtisztításával folytatta magyarországi KlinArt projektjét a Kärcher: a munkát professzionális berendezéseivel és magasnyomású technológiával végezte el, amely hatékonyan ugyanakkor kíméletesen távolítja el a szennyeződéseket az érzékeny felületekről is, hozzájárulva az értékes építészeti örökség állagmegóvásához.
Értékmegőrzés modern tisztítási technológiával
„Hiszünk abban, hogy a gondoskodás teszi időtállóvá értékeinket, ezért különösen fontos számunkra a múltunkat és környezetünket meghatározó helyszínek megőrzése és tisztán tartása. A közterek mindannyiunk örökségei, amelyek megóvásához professzionális tudással és technológiával járulunk hozzá, hogy hosszú távon is a közösségek javát szolgálják. A Batthyány-mauzóleum lépcsőinek megtisztítása számunkra több, mint technológiai feladat: tisztelgés a történelem előtt, közös gondoskodás értékeinkről és felelősségvállalás a jövőért. Ezek a projektek azonban csak több szereplő együttműködésével valósulhatnak meg. Köszönjük a Nemzeti Örökség Intézetének és a Fiumei úti sírkert vezetőségének, hogy együttműködhettünk velük a lépcsősor megtisztításában” – mondta el Szeles Dóra, a Kärcher Magyarország Marketing- és termékmenedzsment vezetője.
Közösen védjük, ami örök érték
A tisztítás szakértőjeként a Kärcher elkötelezetten támogatja a történelmi műemlékek és épületek megóvását. Világszerte több mint 200 projekt során bizonyította szakértelmét és tapasztalatát, amelyek a vállalati önkéntes kezdeményezésektől a közterületek és ikonikus helyszínek tisztításán át egészen az UNESCO világörökségi listáján szereplő műemlékek megóvásáig terjednek.
Tisztításaink elengedhetetlen segítői
A Kärcher városi tisztaságért és a fenntartható gondolkodásért vállalt szerepe nem valósulhatna meg a magas minőségű technológia nélkül.
A kampányok látványos eredményét megbízható, nagy teljesítményű Kärcher gépeknek köszönhetjük:
Professzionális melegvizes magasnyomású mosók, amelyek keményen dolgoztak a lépcsősorok minden egyes centiméterén.
Pontosan, hatékonyan, kompromisszumok nélkül.