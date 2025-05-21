Tisztaságból művészet

Magyarországon először

Az első hazai KlinArt projekt helyszíne a Szépművészeti Múzeum volt, ahol a Kärcher egyedülálló állagmegóvási és művészeti akciót szervezett: megtisztította a főlépcsőt, miközben egy különleges inverz graffiti is megjelent a lépcsősoron az „Ars longa, vita brevis” – A művészet örök, az élet rövid – felirattal. A különleges akció nemcsak esztétikailag formálja át a köztereket, de a technológiát, a kultúrát és a felelős gondolkodást ötvözve inspiráló módon emeli be a művészetet a hétköznapi városi térbe. Ez a látványos vizuális gesztus a múzeum falain kívül is életre kelti a művészetet, és közelebb hozza azt a járókelőkhöz.

„Számunkra ez a projekt a művészet önkifejezésének fontosságáról, a városi örökség védelméről és a fenntartható jövő iránti elkötelezettségünkről szól. Büszkék vagyunk, arra, hogy az első hazai inverz graffiti projektünkhöz a Szépművészeti Múzeumot sikerült partnerként megnyernünk.”

– Éber Anna, a Kärcher Magyarország ügyvezető igazgatója