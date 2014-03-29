Ennél egyszerűbb vagy tisztább nem lesz

Az egy darabból álló szűrőrendszer, beleértve a fém- és durvaszennyszűrőt és a lángálló lapos redős szűrőt, egy laza mozdulattal eltávolítható anélkül, hogy a hamu és a por kiesne.

Egy másik praktikus tulajdonsága: a tartályon lévő fogantyúnak köszönhetően a hamu biztonságosan és kényelmesen kiüríthető. Így a kezed és a padló is nem csak tiszta marad.

Csodálatosan tiszta: az AD 4 Premium beépített kiáramló levegő szűrője nem engedi ki a szennyeződéseket, sőt még az apró port és szennyeződésrészecskéket is kiszűri.