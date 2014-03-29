HAMU- ÉS SZÁRAZPORSZÍVÓ

Legyen a hamu eltakarítása is könnyed és kényelmes feladat!

A Kärcher hamu és szárazporszívóival búcsút inthetsz az eddig nagy kosszal járó, nyakig kormos és poros feladatnak! Kialakításuknak köszönhetően nemcsak könnyedén, hanem maximális biztonsággal szívható össze még a teljesen ki nem hűlt hamu is, ráadásul még a kezedet sem kell hozzá bepiszkítanod.

Kärcher

Sose fogy el az ereje

Rendkívül tartós Kärcher hamuporszívók. A beépített Kärcher ReBoost szűrőtisztításnak köszönhetően a megtelt szűrő egy gombnyomással azonnal kiüríthető - a piszokkal való érintkezés nélkül.
Így a kellemetlen kézi szűrőtisztítás egyszer s mindenkorra már a múlté. A szívóerő pedig egyetlen gombnyomással növelhető, így biztosítva a folyamatosan magas teljesítményt. 

 

Grillsütő tisztítás Kärcher akkus hamuporszívóval

Nincs kábel, nincsenek korlátok: ez a Kärcher AD 2 akkumulátoros hamuporszívó

Mindenkinek, akinek nincs kedve a pincéből, garázsból hosszabbítót kivinni a grill kiporszívózásához: Az akkumulátoros hamuporszívókkal a faszéngrillek kihűlt hamuja éppolyan könnyedén távolítható el, mint a kandallóban lévő szennyeződések. A Kärcher Battrey Power akkuval ellátott készülékek olyan funkciókkal vannak felszerelve, mint például a Kärcher ReBoost szűrőtisztító funkció, ami biztosítja a folyamatosan magas szívóerőt - csak épp extra vezeték nélküli szabadsággal.

> Tovább az akkumulátoros hamuporszívókhoz

 

 

 

 

Ennél egyszerűbb vagy tisztább nem lesz

Az egy darabból álló szűrőrendszer, beleértve a fém- és durvaszennyszűrőt és a lángálló lapos redős szűrőt, egy laza mozdulattal eltávolítható anélkül, hogy a hamu és a por kiesne.

Egy másik praktikus tulajdonsága: a tartályon lévő fogantyúnak köszönhetően a hamu biztonságosan és kényelmesen kiüríthető. Így a kezed és a padló is nem csak tiszta marad.

Csodálatosan tiszta: az AD 4 Premium beépített kiáramló levegő szűrője nem engedi ki a szennyeződéseket, sőt még az apró port és szennyeződésrészecskéket is kiszűri.

Ash vac Filter
Ash Vac Garage floor

A keménypadló tisztítására szolgáló padlófej, valamint a kiváló minőségű krómozott szívócsövek az AD 4 Premiumot sokoldalú szárazporszívóvá teszik.

easy opening dust bin

A szennyeződéstartály egyszerűen és pillanatok alatt felnyitható.

filter cleaning AD

Csak nyomd meg 3x a gombot - Szűrőtisztítás gombnyomásra.

Easy handle ash vac

Praktikus markolat a készülék tetején.

quick removal filter

A lapos redős szűrő gyorsan és egyszerűen eltávolítható.

change of filter

A kiáramló levegő szűrő könnyedén cserélhető.

parking position

Praktikus parkolóállás - minidg kéznél van.

parking position AD 2

Praktikus parkolóállás - az AD 2 hamuporszívónál.

Hatékony szűrőrendszer

Egyedülálló szűrőrendszer

A lapos redős- és durva szennyeződés szűrőből álló speciális szűrőrendszerrel meglepően sok hamut fel lehet szívni.

TÜV-tanúsítás

Biztonság felsőfokon

Ismét egy különleges minősítésű, egyedi Kärcher eljárás, amivel igazoltan maximális biztonsággal gyűjthető össze a hamu.

Teljes értékű szárazporszívó

Száraz porszívóként is használható

Az AD 4 készüléket akár szárazporszívóként is használhatod, hiszen alaptartozéka többek között egy padlótisztító fej is.

Rendezett tartozékok

Helytakarékos tartozéktárolás

Valamennyi tartozék praktikusan és átláthatóan tárolható a készüléken, hogy mindig kéznél legyenek, amikor szükséged lenne rájuk.

 

