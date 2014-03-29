Tartálytisztítás - Silótisztítás - Konténertisztítás
Tartályok belsejének tisztítása - testre szabott megoldások mindenféle méretű tartályokra és konténerekre. A Kärcher minden kérdésre szolgál válasszal a tartályok belsejének tisztításával kapcsolatban: segítséget nyújtunk a tervezéstől a kivitelezésig és a rendszer beüzemeléséig - beleértve a vevőszolgálatot.
Tisztítás - iparágaknak megfelelően
A Kärcher tartálytisztító berendezéseivel minden iparágban megtalálható tartályokat, konténereket, hordókat alaposan és biztonságosan meg lehet tisztítani. Mindegy, hogy folyékony vagy szilárd halmazállapot volt bennük, nem számít a szállított mennyiség sem, valamint a tartályok mérete és formája sem.
Ahogyan az áruszállítás világszerte központi feladat, úgy ezek tisztán tartása is kulcsfontosságú. Egy Kärcher tartálytisztító rendszerrel pedig a tisztítás folyamata és a végeredmény is megfelel a legmagasabb követelményeknek!
Vegyipari és kereskedelemi tisztítás
Gyógyszerek/gyógyszeripar, lakkok és festékek, fémek, fa, ásványolajok, műanyagok, ragasztók, építőanyagok, beton – ezek tisztítása mind kihívás lehet, de nem egy Kärcher tartálytisztító berendezéssel.
Szállítás és logisztika területe
A szállítóvállalatok, raktározási és kommissiozó vállalatok, silószállítás, darabáru és ömlesztett áru szállítása, beton-, cement-, aszfalt- és hulladékszállítás, valamint különböző szállítások alkalmával is garantált a biztonságos és alapos tisztaság.
Élelmiszeripari felhasználók
Tejipari cégek és sör gyártók, nyersárugyártók, olajok és zsírok, glükóz és keményítő, csokoládé, cukor, fehérje és étrend kiegészítők, italok és gyümölcslevek, készételek és állateledel gyártóinak tartályait, konténereit is a legmagasabb követelményeknek megfelelően tisztítják meg a Kärcher berendezések.
Modulokból álló Kärcher rendszermegoldások, ügyfél igényeknek megfelelően
Mindegy, hogy 1-1 elemre vagy egy komplett berendezésre van szükséged, a Kärchernél mindenre van megoldásunk.
Valamennyi Kärcher tartálytisztító berendezés gazdaságosan, biztonságosan tisztít, megfelelve a legmagasabb követelményeknek. A német gyártású gépészet, a kiemelten magas minőségű alkatrészek és építőelemek egyedileg a szennyeződések típusához és a tisztítás gyakoriságához vannak kialakítva.
Tökéletes megoldást nyújtanak ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.
Ötletelés & tervezés
Ahány vállalat, annyi féle Kärcher rendszermegoldás!
Ügyfélként, számíthatsz ránk, a szaktudásunkra és az évtizedes tapasztalatainkra is a tartálytisztító rendszer ötletétől kezdve a tervezésen át, az üzembe helyezésig, sőt még a tartós beüzemelésig is.
A tisztítás-technológia piacvezetőjeként világszerte a legkülönbözőbb iparágban dolgozó vállalatoknak nyújtottunk már hatékony és gazdaságos megoldást a tartálytisztítás területén, amiket feljebb ezen az oldalon, a referenciákra kattintva tudsz megnézni.
Kezdeti indulás
Kulcsrakész és hatékony megoldás első kézből.
A konténerek belső takarításának minden elképzelhető tevékenységi területén a már számos megvalósított projekt kulcsfontosságú ügyfeleink bizalmának biztosításában. Valamint nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a Kärcher vállalat, partnerként globális technológiai vezető szerepet tölt be a magasnyomású tisztításban. Világszerte különböző iparágakban működő vállalatok profitálnak a megfelelő tisztítási megoldásokból.
Alkalmazási területek
Tartály-, siló és konténertisztítás
IBC-k és más konténerek
Siker a moduláris rendszerből.
A rendszer tervezésének és kialakításának egyik nagy előnye, hogy ezeket a Kärcher alkatrészeket kifejezetten a konténerek belső tisztítására fejlesztették ki. Ez azt jelenti, hogy a Kärcher kizárólag moduláris és kompatibilis alkatrészek széles választékát kínálja, amelyek minden alkalmazáshoz megfelelő rendszermegoldást tesz lehetővé. Plusz érv, hogy a tartálybelsők tisztításában szerzett sokéves tapasztalatunk felhasználása és az magasfokú ipari minőségi előírásoknak való megfelelés nálunk magától értetődő.
Magasnyomású szivattyúk használata
Különböző típusú magasnyomású ipari szivattyúkat használnak a szükséges átviteli sebességre - mobil és álló rendszerekben. Ezek a magasnyomású szivattyúk stabil alapját képezik a többi alkatrésznek, például a belső tisztítófejeknek, amelyek különféle meghajtási formákban kaphatók.
TankPro tisztítószerek
A professzionális tartálytisztításnak különleges előírásai és követelményei vannak. Az új Kärcher TankPro sorozat, amely optimálisan a készülékek technikájához igazított, tökéletes megoldást nyújt minden tisztítási követelményre. Semmi sem nehéz számunkra – a TankPro termékekkel minden ügyfelünk igényére optimálisan összehangolt, egyedi megoldást nyújtunk. Minden termék nagy koncentrációjú készítmény, így kiadós és gazdaságos. Tudatában vagyunk az emberekkel, a gépekkel és a környezettel szemben fennálló felelősségünknek, és a legjobb minőség biztosítása mellett lemondunk a környezetre és az egészségre ártalmas összetevőkről.
Reference systems
A vezető mérnöki munka, az alapos tanácsadás, a Németországban gyártott kiváló termékek és az átfogó szolgáltatások azok az értékek, amik megbízható partnerré teszik a Kärchert a konténerbelsők tisztításakor. Kattints a képre és nézd meg referenciáinkat! Világszerte több mint 250 tartálytisztító berendezésünk segíti a logisztika/szállítmányozás, vegyipar, élelmiszer ipar területén dolgozók munkáját.