Tartálytisztítás - Silótisztítás - Konténertisztítás

Tisztítás - iparágaknak megfelelően

A Kärcher tartálytisztító berendezéseivel minden iparágban megtalálható tartályokat, konténereket, hordókat alaposan és biztonságosan meg lehet tisztítani. Mindegy, hogy folyékony vagy szilárd halmazállapot volt bennük, nem számít a szállított mennyiség sem, valamint a tartályok mérete és formája sem.

Ahogyan az áruszállítás világszerte központi feladat, úgy ezek tisztán tartása is kulcsfontosságú. Egy Kärcher tartálytisztító rendszerrel pedig a tisztítás folyamata és a végeredmény is megfelel a legmagasabb követelményeknek!