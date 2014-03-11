Egyszerű tisztítás

Az előkészítés kulcsfontosságú: Az optimális tisztítási eredmény érdekében az üveget vagy a felületet előzetesen be kell nedvesíteni és meg kell tisztítani. Csak ezt követően használd a WV ablaktisztítót a koszos víz felszívására. A megfelelő előtisztításhoz a következő 3 lehetőség áll rendelkezésre: a Standard szóróflakon, az Extra szóróflakon, illetve a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlő.