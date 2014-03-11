Akkumulátoros ablaktisztítók

Csíkmentes. Gyors. Multifunkciós. Az akkumulátoros ablaktisztítóink gondoskodnak a csíkmentes tisztaságról a szennyezett víz lecsepegése nélkül. Egy Kärcher ablaktisztító nem csak az ablakokat tisztítja meg gyorsan és hatékonyan, de valamennyi sima felületen is alkalmazható, mint pl. főzőlapok, tükrök, ajtók és csempék.

Termékek

Legyen újra a „WOW” hatás minden sima felületen.

Akkumulátoros ablaktisztító

Csíkmentes tisztaság. Háromszor gyorsabban. Nem csak ablakoknál.

Takaríts meg időt és fáradságot a Kärcher vezetéknélküli ablaktisztítókkal. A WV ablaktisztítók szívó funkciója rendkívül hatékony tisztítást és csillogó végeredményt biztosít – csíkok és egyéb visszamaradt foltok nélkül. Ezenkívül a praktikus és kényelmes kialakítású Kärcher készülékek valóban higiénikusan tisztítanak, mivel nem kell érintkezned közvetlenül a piszkos vízzel. Ráadásul alkalmasak bármilyen sima felülethez, mint pl. tükrök, főzőlapok, ajtók, asztalok és csempék.

Tisztítsd meg az ablakokat 3-szor gyorsabban

3x gyorsabb

A Kärcher ablaktisztítókkal az ablaktisztítás 3-szor gyorsabb, mint a kézi tisztítással.

Tisztítsd meg az ablakokat csíkmentes végeredménnyel

Csíkmentes

A kiváló minőségű lehúzó a szívófunkcióval csíkmentesen tiszta ablakokról gondoskodik.

Tisztítsd meg az ablakokat a piszkos víz lecsöpögése nélkül

Cseppmentes

Az ablaktisztítók a vizet gyorsan és megbízhatóan szívják fel az üvegfelületről – lecsepegő cseppek nélkül.

Eredeti Kärcher akkumulátoros ablaktisztító

Eredeti

Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.

WV 6 Plus Multi használatának előnyei

﻿Back to black. Itt a WV 6 Plus Multi 

Back to black. A WV 6 Plus Multi most különleges fekete kivitelben: a Kärcher WV 6 akkumulátoros ablaktisztító nem csak jól néz ki, hanem gyerekjáték vele a sima felületek tisztítása. Kellemesen csendes, puha markolata pedig kényelmesen simul a kézbe, és az állítható távtartóknak köszönhetően könnyedén tisztít az ablak szélének a mentén is. A készlet tartalmaz 3 különböző színű, könnyedén cserélhető széles gumiélt.

Tovább a termékhez

Kärcher vezeték nélküli ablaktisztító minden sima felülethez

Multifunkciós és sokoldalú: Az ablakokon kívül, a Kärcher akkumulátoros ablaktisztító szinte minden sima felületet képes megtisztítani, mint pl. szélvédők, tükrök, zuhanyfülkék, főzőlapok, üveg felületek és munkalapok.

Ablaktisztítás

Ablakok tisztítása

Az ablaktisztítás még sosem volt ennyire egyszerű! Akkumulátoros ablaktisztítók használatával másodperceken belüli újra csíkmentes és tiszta lesz az üvegfelületet.

Zuhanyfülkék tisztítása

Zuhanyfülkék tisztítása

Szívd fel a vizet könnyedén, pillanatok alatt a zuhanyfülkékről, és zuhanyzónál vagy épp a kádnál lévő csempékről.

Folyadékok felszívása

Folyadékok felszívása

A Kärcher ablaktisztítókat a felületekre kiömlött folyadékok feltakarításához is használhatod.

Elnyeli a páralecsapódást

Elnyeli a páralecsapódást

A Kärcher akkumulátoros ablaktisztítókkal gyorsan felszívhatod az üvegeken lévő felesleges nedvességet, párát.

Egyszerű tisztítás

Az előkészítés kulcsfontosságú: Az optimális tisztítási eredmény érdekében az üveget vagy a felületet előzetesen be kell nedvesíteni és meg kell tisztítani. Csak ezt követően használd a WV ablaktisztítót a koszos víz felszívására. A megfelelő előtisztításhoz a következő 3 lehetőség áll rendelkezésre: a Standard szóróflakon, az Extra szóróflakon, illetve a KV 4 akkumulátoros rezgő ablaktörlő.

Sprühflasche WV 2

Standard szóróflakon

Mikroszálas törlőhuzattal. Minden sima felület letörlését megkönnyíti.

Extra szóróflakon

Extra szóróflakon

Állítható, széles és keskeny mikroszálas törlőhuzattal – ideális választás osztott ablakokhoz is.

Csíkmentes ablaktisztítás 3 lépésben

Fújd be a felületet!

1. Fújd be a felületet!

Töltsd bele az Kärcher ablaktisztító koncentrátumot a szóróflakonba, és permetezd be vele a tisztítandó felületet - legyen az ablak, üveg, zuhanykabin vagy bármilyen más sima felület!

Tisztíts könnyedén!

2. Tisztíts könnyedén!

Könnyű, laza mozdulatokkal oldd fel a szennyeződést a szóróflakonon lévő mikroszálas kendővel!

Szívd el a vizet a WV ablaktisztítóval!

3. Szívd el a vizet a WV ablaktisztítóval!

Végül a visszamaradt piszkos vizet szívd el az akkumulátoros ablaktisztító segítségével!

Erős választék: akkumulátoros ablaktisztítók a Kärchertől

WV 6

WV 6 – a legjobb teljesítményű. A készülék hosszú akkumulátor-üzemidővel és továbbfejlesztett gumicsíkkal rendelkezik.

> Tovább a WV 6 Plus készülékhez 

WV 2

WV 2 – a sokoldalú. Könnyű és kényelmes használatra tervezve.

> Tovább a WV 2 Plus N készülékhez

Tartozékok és tisztítószerek

A tartozék- és tisztítószerprogramunk tökéletes kiegészítés a Kärcher akkumulátoros ablaktisztítókhoz.
Ezeknek köszönhetően még kényelmesebb, és a tisztítandó felületnek megfelelő ablaktisztításról gondoskodik minden pillanatban.

> Tovább a tartozékokhoz

> Tovább a tiszítószerekhez

