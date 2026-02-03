Ablaktisztító WV 6 Plus Multi
A Kärcher WV 6 Plus Multi Edition vezeték nélküli ablaktisztító hosszú szívóéllel és színes kiegészítőkkel gyors, higiénikus és stílusos tisztítást kínál ablakokon, tükrökön és zuhanyfalakon.
A Kärcher WV 6 Plus Multi Edition vezeték nélküli ablaktisztító nagy felületek gyors és higiénikus tisztítására készült ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása kényelmes használatot biztosít hosszabb takarítás során is. A hosszú szívóél hatékonyan távolítja el a vizet, a szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt biztosít. A Multi Edition sajátossága a plusz három színes csere szívóél, amelyekkel a készülék személyre szabható, így a tisztítás nemcsak hatékony, hanem stílusos is. Az akkumulátor 100 perces üzemideje akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben.
Jellemzők és előnyök
Továbbfejlesztett lehúzótechnológia
Extra hosszú akkumulátor-üzemidő
Higiénikus és gyors tartályürítés
Vonzó dizájn
Kellemesen halk
Kijelző az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos megjelenítéséhez
Levehető lehúzó
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|280
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|150
|Akkumulátor-menetidő (min)
|100
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|170
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 300
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,8
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,8
|Csomagolási súly (kg)
|1,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|126 x 280 x 310
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: Gyorstöltő (1 db)
- Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
- Szívógumi, széles: 3 x
Felszereltség
- Szívófúvóka
- Cserélhető szívófej
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
