Ablaktisztító WV 6 Plus Multi

A Kärcher WV 6 Plus Multi Edition vezeték nélküli ablaktisztító hosszú szívóéllel és színes kiegészítőkkel gyors, higiénikus és stílusos tisztítást kínál ablakokon, tükrökön és zuhanyfalakon.

A Kärcher WV 6 Plus Multi Edition vezeték nélküli ablaktisztító nagy felületek gyors és higiénikus tisztítására készült ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása kényelmes használatot biztosít hosszabb takarítás során is. A hosszú szívóél hatékonyan távolítja el a vizet, a szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt biztosít. A Multi Edition sajátossága a plusz három színes csere szívóél, amelyekkel a készülék személyre szabható, így a tisztítás nemcsak hatékony, hanem stílusos is. Az akkumulátor 100 perces üzemideje akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben.

Jellemzők és előnyök
Továbbfejlesztett lehúzótechnológia
Extra hosszú akkumulátor-üzemidő
Higiénikus és gyors tartályürítés
Vonzó dizájn
Kellemesen halk
Kijelző az akkumulátor fennmaradó üzemidejének percre pontos megjelenítéséhez
Levehető lehúzó
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 280
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 150
Akkumulátor-menetidő (min) 100
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 170
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 300
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,8
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,8
Csomagolási súly (kg) 1,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 126 x 280 x 310

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: Gyorstöltő (1 db)
  • Extra szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
  • Szívógumi, széles: 3 x

Felszereltség

  • Szívófúvóka
  • Cserélhető szívófej
Ablaktisztító WV 6 Plus Multi
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
  • Csempék
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.