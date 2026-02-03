A Kärcher WV 6 Plus Multi Edition vezeték nélküli ablaktisztító nagy felületek gyors és higiénikus tisztítására készült ablakokon, tükrökön, csempéken és zuhanyfalakon. Ergonomikus kialakítása kényelmes használatot biztosít hosszabb takarítás során is. A hosszú szívóél hatékonyan távolítja el a vizet, a szóróflakon és a mikroszálas törlőkendő kombinációja gyors, foltmentes és higiénikus végeredményt biztosít. A Multi Edition sajátossága a plusz három színes csere szívóél, amelyekkel a készülék személyre szabható, így a tisztítás nemcsak hatékony, hanem stílusos is. Az akkumulátor 100 perces üzemideje akár 300 m², azaz körülbelül 100 ablak megtisztítását teszi lehetővé egy munkamenetben.