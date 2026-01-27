Ablaktisztító koncentrátum RM 503, 500ml
Üvegtisztító koncentrátum vízálló sima felületekhez, mint ablakok, tükrök, zuhanykabinok. Csíkmentes tisztítást biztosít, segíti az esővíz gyorsabb száradását és lassítja a szennyeződést.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (ml)
|500
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|8
|Csomagolási súly (kg)
|0,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|65 x 65 x 210
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Osztott ablakok
- Tükrök
- Üvegasztalok
- Üveg zuhanykabin