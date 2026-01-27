Ablaktisztító koncentrátum RM 503, 500ml

Üvegtisztító koncentrátum vízálló sima felületekhez, mint ablakok, tükrök, zuhanykabinok. Csíkmentes tisztítást biztosít, segíti az esővíz gyorsabb száradását és lassítja a szennyeződést.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (ml) 500
Csomagolási egység (Darab(ok)) 8
Csomagolási súly (kg) 0,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 65 x 65 x 210
Videók

Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Osztott ablakok
  • Tükrök
  • Üvegasztalok
  • Üveg zuhanykabin