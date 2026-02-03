Ablaktisztító KWI 1 Plus
A Kärcher KWI 1 Plus ablaktisztítóval és a mikroszálas törlőkendővel ellátott szórófejes flakonnal könnyedén és háromszor gyorsabban tisztíthatja ablakait, csíkmentes eredménnyel.
A Kärcher KWI 1 Plus ablaktisztító csíkmentes, tiszta ablakokat biztosít, és rengeteg időt és energiát takarít meg. A szórófejes flakon és az ablaktörlő intelligens kombinációja rendkívül hatékony tisztítást garantál. A praktikus készülék ezután minden alkalommal gond nélkül felszívja a vizet az ablakról - csöpögő koszos víz és csíkok nélkül. A hagyományos módszerekkel összehasonlítva a kézi tisztítás érezhetően egyszerűbb és háromszor gyorsabb, mint korábban. A kényelmes akkumulátoros működés és a kompakt kialakítás maximális rugalmasságot garantál minden sima háztartási felület tisztításakor. Próbálja ki és győződjön meg róla saját maga!
Jellemzők és előnyök
Könnyű súly
Kompakt és kézreálló
LED kijelző a látómezőben
Az eredeti
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Abszolút higiénikus
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szívófej munkaszélessége (mm)
|250
|Szennyvíztartály kapacitása (ml)
|100
|Akkumulátor-menetidő (min)
|25
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|150
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|kb. 70
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|0,5
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,5
|Csomagolási súly (kg)
|1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|130 x 250 x 275
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
- Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
- Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml
Felszereltség
- Szívófúvóka
Alkalmazási területek
- Sima felületek
- Ablakok és üvegfelületek
- Tükrök
- Csempék
- Üvegasztalok
- Csempék
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.