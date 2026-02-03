A Kärcher KWI 1 Plus ablaktisztító csíkmentes, tiszta ablakokat biztosít, és rengeteg időt és energiát takarít meg. A szórófejes flakon és az ablaktörlő intelligens kombinációja rendkívül hatékony tisztítást garantál. A praktikus készülék ezután minden alkalommal gond nélkül felszívja a vizet az ablakról - csöpögő koszos víz és csíkok nélkül. A hagyományos módszerekkel összehasonlítva a kézi tisztítás érezhetően egyszerűbb és háromszor gyorsabb, mint korábban. A kényelmes akkumulátoros működés és a kompakt kialakítás maximális rugalmasságot garantál minden sima háztartási felület tisztításakor. Próbálja ki és győződjön meg róla saját maga!