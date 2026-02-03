Ablaktisztító KWI 1 Plus

A Kärcher KWI 1 Plus ablaktisztítóval és a mikroszálas törlőkendővel ellátott szórófejes flakonnal könnyedén és háromszor gyorsabban tisztíthatja ablakait, csíkmentes eredménnyel.

A Kärcher KWI 1 Plus ablaktisztító csíkmentes, tiszta ablakokat biztosít, és rengeteg időt és energiát takarít meg. A szórófejes flakon és az ablaktörlő intelligens kombinációja rendkívül hatékony tisztítást garantál. A praktikus készülék ezután minden alkalommal gond nélkül felszívja a vizet az ablakról - csöpögő koszos víz és csíkok nélkül. A hagyományos módszerekkel összehasonlítva a kézi tisztítás érezhetően egyszerűbb és háromszor gyorsabb, mint korábban. A kényelmes akkumulátoros működés és a kompakt kialakítás maximális rugalmasságot garantál minden sima háztartási felület tisztításakor. Próbálja ki és győződjön meg róla saját maga!

Jellemzők és előnyök
Ablaktisztító KWI 1 Plus: Könnyű súly
Könnyű súly
Ablaktisztító KWI 1 Plus: Kompakt és kézreálló
Kompakt és kézreálló
Ablaktisztító KWI 1 Plus: LED kijelző a látómezőben
LED kijelző a látómezőben
Az eredeti
Háromszor gyorsabb
Csepp- és csíkmentes eredmény
Abszolút higiénikus
Sokrétűen felhasználható
Specifikációk

Műszaki adatok

Szívófej munkaszélessége (mm) 250
Szennyvíztartály kapacitása (ml) 100
Akkumulátor-menetidő (min) 25
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 150
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) kb. 70
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly akkumulátorral együtt (kg) 0,5
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,5
Csomagolási súly (kg) 1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 130 x 250 x 275

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő: WV és KV akkumulátortöltő (1 db)
  • Standard szórófejes flakon mikroszálas törlőkendővel
  • Tisztítószer: RM 503 Ablaktisztító, 20 ml

Felszereltség

  • Szívófúvóka
Alkalmazási területek
  • Sima felületek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Tükrök
  • Csempék
  • Üvegasztalok
