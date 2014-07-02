Ipari szárazporszívók
Ha valamivel, akkor a Kärcher szárazporszívókkal bármikor lehet porszívózni, hiszen ezek a készülékek suttogásig halk működésükkel garantáltan nem zavarják a környezetükben levőket. Sokoldalú felhasználásukkal, meglepően erős szívóhatásukkal minden padlóról maradéktalanul szedik össze a szennyeződéseket, hajszálakat, cérnaszálakat.
A végeredmény: tiszta, egyenletesen kisimított szőnyegek.
Szárazporszívók
Ezek a sokoldalú, halk, környezethatékony száraz porszívók áramot spórolnak, nagy területi teljesítményt nyújtanak, sokoldalúak és különböző padlóburkolatokra alkalmasak. Tartós flíz szűrők biztosítják a folyamatosan nagy szívóerőt.
Upright kefés porszívók
A Kärcher kefés szőnyegporszívók erőteljes szívóhatással és egy elektromos kefe tisztító funkciójával bírnak. Erőfeszítés nélkül távolítják el a makacs porrészecskéket a rostok közül.
Akkumulátoros porszívók
A Kärcher vezeték nélküli porszívói halkak, a zavaró vezeték nélkül. Ezek a gépek ideálisak az irodák takarítására munkaidőben.
Elektromos seprő
Csendes elektromos seprő az észrevétlen és gyors közbenső takarításra. A kefe cseréjéhez nincs szükség szerszámra, a Li-Ion akkumulátort könnyű eltávolítani. Extra hosszú akkumulátor működési idő és egy további csereakkumulátor a megszakítás nélküli használathoz.
Szárazporszívók: sokoldalúak és strapabírók a mindennapi használat során
A Kärcher szárazporszívókat folyamatosan használják szállodákban, irodákban, kiskereskedelemben és professzionális épülettisztító cégeknél, és hatékonyan megbirkóznak minden szokványos száraz szennyeződéssel, beleértve a laza port, a porcicákat és a hajat is. Ipari célú tartályos porszívóink kifinomult technológiával és kiváló minőséggel takarékos módon támogatják Önt a napi karbantartó takarítás során. Kompaktak és csendesek, és könnyedén megbirkóznak sokféle tisztítási feladattal, mivel nagy felületteljesítménnyel és rugalmassággal rendelkeznek – még az akkumulátoros verziók is. Így könnyen tisztíthatók a zajérzékeny területek, a különféle nehezen elérhető felületek, valamint a sűrűn bútorozott helyiségek is – makulátlanul és alaposan. A szárazporszívók lámpák, bútorok vagy falak portalanítására is alkalmasak.
Mi teszi a Kärcher szárazporszívókat olyan különlegessé?
Tartályos porszívóink fejlesztésénél nagy figyelmet fordítunk a magas szintű felhasználói kényelemre, a karbantartásbarát kialakításra és az ergonomikus tartozékokra. Nagy szívóteljesítményük és hatékony fúvókájuk ellenére a készülékek különösen csendesek, könnyűek és könnyen irányíthatók. Mindehhez strapabíró és megbízható szűrőtechnológia jár – akár HEPA-szűrőkkel is.
A technológiai háttér
A Kärcher áteresztő fúvókával ellátott száraz porszívói a beszívott levegőt egyúttal hűtőlevegőként is használják. Ez nagy energia- és költséghatékonyságot eredményez. A készülékek emellett különösen könnyűek és kompakt felépítésűek, és olyan csendesek, hogy használatuk még közforgalmú területeken sem zavaró.
A központ: az EC szívóturbina
Az EC motor, ami egy strapabíró egyenáramú motor elektromos inverterrel, döntő előnyökkel rendelkezik a hagyományos kommutátoros motorokkal szemben. Legnagyobb előnye a kivételesen hosszú élettartam. A motor szénkefék nélkül működik, és gyújtószikra nélkül indul. Ennek eredményeképpen nemcsak robbanásveszélyes területeken használható, hanem hosszú munkavégzési idővel több műszakos üzemben is. A beépített vezérlő lehetővé teszi a folyamatos fordulatszám-szabályozást, így a szívóteljesítményt ennek megfelelően lehet beállítani.
Akkumulátoros szárazporszívó – gyorsabb, rugalmasabb, biztonságosabb
Vezeték nélküli rugalmasság, erőteljes tisztítási teljesítmény, megnövelt termelékenység és különösen csendes működés: új akkumulátoros szárazporszívók a Kärcher Battery Power+ platform kínálatából, energiatakarékos eco!efficiency üzemmóddal.Bővebb információ
Lépcsők
Ezeken a helyeken általában kevés a konnektor. De a vezeték nélküli porszívóknak nincs is szükségük hosszabbítóra. Egyetlen kör az egész lépcsőházban, és minden kész is.
A vezeték nélküli porszívókkal itt akár az idő 35%-át is megtakaríthatja.
Repülőgépek
Nincs sok idő a következő utasok érkezéséig. A köztes tisztítás sokkal gyorsabb, ha nem kell vezetékes készülékekkel körülményeskednünk.
Az akkumulátoros porszívók itt akár az idő 50% is megtakaríthatják.
Színház/mozi
A kábelek csatlakoztatása és a konnektortól konnektorig való mászkálás nélkül az üléssorok és a lépcsők könnyen és gyorsan megtisztíthatók.
Az akkumulátoros porszívók itt akár 40%-nyi időt is megtakarítanak.
Ültetett rendezvénytermek
Az akkumulátoros porszívóval folyamatosan porszívózhat anélkül, hogy ki kellene bogoznia vagy át kellene helyeznie a kábeleket.
Az akkumulátoros porszívókkal itt akár az idő 30%-át is megtakaríthatja.
Fogadóhelyiségek és szállodai előcsarnokok
Nagy ügyfélforgalom, sok bútor, de sok szennyeződés is. Ezekben a nagy helyiségekben nem csak a következő konnektorok keresgélése válik szükségtelenné. A kábelek többé nem tekerednek a bútorok köré, és nem jelentenek botlásveszélyt a vendégek számára.
Az akkumulátoros porszívók itt akár 15%-nyi időt is megtakaríthatnak.
Tömegközlekedés
A buszokon és vonatokon a takarító személyzet gyakran külső áramforrásokra és hosszabbítókra kénytelen támaszkodni. Az akkumulátoros porszívókkal sokkal egyszerűbb és hatékonyabb a munka a szűkös helyeken.
Az akkumulátoros porszívók itt akár 25%-os időmegtakarítást eredményezhetnek.
Irodahelyiségek
Nyitott terű irodákban a porszívózás akadálypályává válhat. A bútorokon fennakadó kábelek nélkül sok időt lehet megspórolni.
Az akkumulátoros porszívók itt akár 25%-os időmegtakarítást eredményezhetnek.
Az alapos porszívózás alapos szűréssel is jár.
A por és a szennyeződés, a mikrobák, a finom részecskék és az allergének állandóan velünk vannak, és a középületek, például irodák, szállodák, kórházak, orvosi rendelők vagy iskolák beltéri levegőjének minőségét is befolyásolják. Hosszú távon gyakran légzőszervi megbetegedéseket okoznak.
Ezért a Kärcher szárazporszívók kifinomult szűrési technológiával vannak felszerelve. A különféle konstrukciók különböző típusú szűrőket igényelnek, amelyek különböző anyagokból készülhetnek. Ezek közé tartozik az állandó szűrőkosár, a flíz szűrőzsák, a kivezetőszűrő és a HEPA-szűrő. Minden professzionális Kärcher szárazporszívó rendelkezik motorvédő szűrővel, amely megvédi a fúvókát a finom porszemcséktől. A kivezetőszűrő a kilépő levegő tisztítására és a zajszint csökkentésére szolgál. Számos modellben lehetőség van HEPA kivezetőszűrő használatára is.
HEPA-14 szűrők: higiéniai megoldás a tiszta beltéri levegőhöz
A Kärcher HEPA-14 szűrői döntő szerepet játszanak abban, hogy a zárt terek levegőjéből hatékonyan kiszűrjék a legfinomabb aeroszolokat is, és ezáltal eltávolítsák a káros részecskéket. A Kärcher szárazporszívókba építve hatékonyan és megbízhatóan tisztítják a beltéri levegőt.További információ
eco!efficiency: akár 30%-os energiamegtakarítás a maximális teljesítmény fenntartása mellett
A környezet védelme és a költségmegtakarítása érdekében a Kärcher számos készülékéhez kínál eco!efficiency üzemmódot vagy modellváltozatot.
Célunk az eco!efficiencyvel az, hogy olyan készüléket fejlesszünk ki, amelynek csökkentett energiafogyasztása megfelel a hagyományos porszívók tisztítási teljesítményének. Ezt egy speciálisan tervezett 500 wattos szívóturbinával, valamint a készülék és a tartozékok belső súrlódási ellenállásának minimalizálásával érjük el.
Előnyei:
- a hagyományos modellekhez hasonló tisztítási teljesítmény,
- hosszabb élettartam az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően,
- csökkentett energiafogyasztás (30%-kal kevesebb, mint az eco!efficiency nélküli T 12/1 készüléké),
- csökkentett zajszint,
- levehető tápkábel.