Robotporszívó és felmosó készülékeink kör alakúak, laposak és csendesen mozognak a lakóterekben. A robotok szisztematikusan, célirányosan követik a definiált mozgásmintákat, menet közben kikerülve az akadályokat. A lakóknak így többé nem kell aggódniuk a padlótisztítás fárasztó feladata miatt, mert a Kärcher robotporszívó- és felmosó készülékek ezt is elvégzik. A kemény padlók és a rövid szálú szőnyegek tisztítása önvezető módon történik. Felmosó robotunk különösen a kemény padlók alapos nedves tisztítására alkalmas, míg a kombinált funkcióval rendelkező porszívó- és felmosó robot különösen hatékony a szőnyegekkel is rendelkező háztartásokban, mivel egyszerre képes porszívózni és felmosni is.

ROBOTPORSZÍVÓ- ÉS FELMOSÓ KÉSZÜLÉKEINK

Kärcher robot porszívók és felmosók: intelligens vezérlés az okos takarításhoz.

Fedezze fel a termékcsaládjainkat

Robot vacuum and mop devices with efficient roller technology: RVF series

RVF sorozat: Hatékony görgős technológiával rendelkező robot porszívóink és felmosóink

A görgős technológiával ellátott robot porszívók és felmosók a 2 az 1-ben készülékek szegmensének csúcsmodelljei közé tartoznak. Szívóegységgel és kefével rendelkeznek, amelyekkel eltávolíthatók a száraz szennyeződések a kemény felületekről és a szőnyegekről, míg a kemény felületek hatékony görgős mechanizmussal nedvesen tisztíthatók. A görgő a tisztítási folyamat során folyamatosan nedvesítve és törölve van, és a feladat befejezése után automatikusan megtisztul az állomáson. A csúcsminőségű RVF sorozat kiváló száraz porszívózást és nedves tisztítást biztosít.

Robot vacuum and mop with rotating mopping discs: RVM series

RVM sorozat: Robot porszívóink és felmosóink forgó felmosó tárcsákkal

2 az 1-ben robot porszívó és felmosó készülékeink forgó felmosó tárcsákkal és mikroszálas betétekkel rendelkeznek, amelyek szívóegységgel és kefével eltávolítják a száraz szennyeződéseket a kemény padlóról és szőnyegekről, valamint nedves felmosást végeznek a kemény felületeken. A mikroszálas betétek automatikusan megnedvesednek és megtisztulnak az állomáson. A felmosó betétek a tisztítási folyamat során nem nedvesednek meg újra; a robot rendszeresen visszatér az állomásra a nedvesítéshez. Az RVM sorozat kiválóan alkalmas száraz porszívózásra és alapos nedves tisztításra.

Robot vacuums with wiping function: RVC and RCV series

RVC és RCV sorozat: Robot porszívóink törlőfunkcióval

Törlőfunkcióval ellátott robotporszívóink igazi szakértők a szőnyegek és kemény felületek száraz porszívózásában. Kiváló nedves törlőfunkcióval is rendelkeznek kemény felületekhez, amelyhez a készülék aljára mikroszálas kendő van rögzítve. A könnyű szennyeződéseket a kendővel lehet eltávolítani, amelyet a tisztítás során a készülékben található friss víztartály enyhén megnedvesít, de nem áztat el teljesen.

Az RVC sorozat kiváló száraz porszívózást és jó nedves tisztítást kínál.

Robot mops with roller technology: RCF series

RCF sorozat: Robot felmosóink görgős technológiával

Az RCF 3 robot felmosó görgős technológiával kizárólag kemény padlók alapos nedves tisztítására lett kifejlesztve. A görgő felveszi a könnyű, száraz szennyeződéseket; nincs külön szívó funkciója. A nedves felmosó görgő a tisztítási feladat során folyamatosan nedvesítve, letörölve és tisztán tartva garantálja a kiváló eredményeket.

Az RCF 3 kiváló nedves tisztítást biztosít kemény felületeken.

TERMÉKELŐNYÖK

Robot, felhőalapú tárolás és applikáció – 3 elem egyetlen összefüggő rendszerben

A Kärcher robotporszívók funkciók és konfigurációs lehetőségek széles skáláját kínálják – miközben igazán egyszerűen kezelhetők. A robot, a felhőalapú információ tárolás és az okostelefon alkalmazással történő vezérlés által tökéletes takarítási eredményt garantál. Használd az időzítő funkciót, és konfiguráld a takarítási programokat egyéni igényeidnek megfelelően. Ha pedig biztonsági frissítés vagy új funkciók érhetőek el a robothoz, az alkalmazás automatikusan értesítést küld. Fedezd fel önműködő takarítási megoldásainkat a hétköznapi teendőkre, és szakíts időt az élet kellemesebb dolgaira!

Vezérlés mobilalkalmazáson keresztül

A jövő már itt van: autonóm takarítás

Az okostelefon alkalmazás segítségével a robotporszívó egyszerűen vezérelhető távolról, így mire hazaérünk, a ház már ragyogóan tiszta lesz. A készülék első alkalommal egy csúcstechnológiás LiDAR lézeres navigációt használ, hogy létrehozza otthonod alaprajzát. Amikor elindul a takarítási útvonalon, precíz érzékelői gondoskodnak arról, hogy mindig pontosan tudja, hol van, hogyan kerülje meg a helyiségben lévő bútorokat, vagy hol kell megfordulnia peremeknél vagy lépcsőknél. A robot teljesen önállóan porszívózik és felmos, majd visszairányítja magát a töltőállomásra. Az térképezési funkciónak köszönhetően bármikor ellenőrizheted a takarítási folyamatot. A csúcsmodell, az RCV 5 intelligens tárgyfelismerő funkcióval is rendelkezik, így képes automatikusan körbejárni vagy megkerülni még az olyan alacsony tárgyakat is, mint a cipők vagy kábelek. Még a szőnyegeket is felismeri, és porszívó üzemmódban extra alapos tisztítást végez rajtuk, felmosó üzemmódban pedig teljesen elkerüli őket.

Önálló tisztítás

A döntés a Tiéd: teljesen testre szabhatod a takarítási folyamatot

A Kärcher robotporszívók és felmosógépek igazán sokoldalúak. Minden megoldható, legyen szó akár pusztán kefével történő száraz tisztításról, akár az extra felmosó funkciót bevető, mikroszálas kendővel történő tisztításról. A kényelmes app-vezérlési funkciónak köszönhetően pedig mindig minden kéznél van. A tisztítási beállítások, például a szívóteljesítmény vagy a felmosáshoz használt vízmennyiség az egyéni igényekhez igazítható. A szennyezettebb területeken többször is át lehet haladni az alaposabb tisztítás érdekében.

Különböző tisztítási módszerek

Kärcher FC hengertechnológia: most már robotként is elérhető

Fedezd fel a bevált és nagyon hatékony keménypadló-tisztítóink bevált és kifinomult Kärcher hengeres technológiáját most az innovatív, autonóm felmosó robotunkban, az RCF 3-ban is, amely számos keménypadlón nyújt kiemelkedő tisztítási teljesítményt. A tisztítás során a henger folyamatosan friss vízzel és tisztítószerrel nedvesedik. A 2 tartályos rendszernek köszönhetően a szennyezett víz és a szennyeződések megbízhatóan a szennyezett víztartályba kerülnek. A henger állandó forgásának köszönhetően folyamatosan megszabadul a piszkos víztől és a szennyeződéstől, így hosszú ideig tiszta marad (a szennyeződés nem halmozódik fel a hengerben), ami higiénikus és gyors tisztítást tesz lehetővé még nagyobb felületeken is.

Kärcher FC görgős technológia

Nedves felmosás és száraz szennyeződés eltávolítása egy lépésben

A tisztítóhengerrel az RCF 3 nagyon alapos felmosási eredményt garantál, és rendkívül kényelmes. Felejtsd el a fárasztó súrolást - a robot mindent önállóan végez. További előnye, hogy az RCF 3 a nedves felmosás során az enyhe száraz szennyeződéseket is felszedi. Ez azt jelenti, hogy az RCF 3 rendszeres használatával, normál háztartási szennyeződések esetén még a porszívó is a szekrényben maradhat. A munka végeztével pedig a készülék tisztítása is gyerekjáték: minden levehető alkatrész egyszerűen leöblíthető a csap alatt, a henger pedig 60 °C-on mosható a mosógépben.

Nedves felmosás és száraz szennyeződés eltávolítása egy lépésben

ROBOTPORSZÍVÓK ÉS FELMOSÓROBOTOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS

Robotporszívó felmosó funkcióval vagy felmosórobot száraz szennyeződésfelvétellel? RCV vagy RCF? Íme egy áttekintés a két robottisztító rendszer közötti különbségekről.

Robotporszívó felmosó funkcióval
RCV: ROBOTPORSZÍVÓ FELMOSÓ FUNKCIÓVAL

Általános

  • Fő alkalmazás: száraz tisztítás
  • Alkalmazási területek: keménypadlók, szőnyegpadlók
  • tartályok: friss víz tartály, száraz szennyeződés tartály


Porszívózás / száraz szennyeződés felszedése

  • A szennyeződések fajtái (száraz, laza szennyeződés): számos száraz, laza szennyeződés, részecske.
  • Száraztisztító egység: seprőkefe és szívófunkció
  • Száraz szennyeződés felszedése: a seprőkefével és kiegészítő szívófunkcióval a száraz szennyeződéstartályba.

 
Felmosás

  • A szennyeződések típusai (tapadó szennyeződések): Finom por és könnyű tapadó szennyeződések
  • Törlőegység: Törlőkendő (statikus)
  • Törlési funkció: nedves tisztítás törlőpárnával a finom por és az enyhén megtapadt szennyeződések eltávolításához
Kärcher felmosó robot
RCF: FELMOSÓROBOT

Általános

  • Fő alkalmazás: nedves tisztítás
  • Alkalmazási terület: keménypadlók
  • Tartályok: frissvíz tartály, szennyezettvíz tartály

Porszívózás / száraz szennyeződés felszedése

  • A szennyeződések fajtái (száraz laza szennyeződések): kis mennyiségű laza szennyeződés, például porpehely, morzsák stb.
  • Száraz szennyeződéstisztító egység: külön száraz szennyeződéstisztító egység nem áll rendelkezésre.
  • Száraz szennyeződés felszedése: a mikroszálas hengerrel a szennyezettvíz tartályba nedves felmosás közben.

Felmosás

  • Szennyeződés típusok (tapadó szennyeződések): makacsul tapadó szennyeződések is, mint például szószfoltok, lábnyomok, kávéfoltok.
  • Mopping egység: Mikroszálas henger (forgó)
  • Mop funkció: nedves tisztítás hatékony hengeres technológiával az alapos nedves tisztításhoz a Kärcher keménypadlótisztítókkal összhangban.

RCV 3 – AZ ALAPMODELL

Porszívózás vagy felmosás – alapmodellünk mindkettőre alkalmas

Szakíts időt az élet kellemesebb dolgaira, miközben takarítórobotjaink gondoskodnak a porszívózásról és a felmosásról. Alapmodellünk, az RCV 3 minden szokványos háztartási keménypadlót és rövid szálú szőnyegburkolatot önállóan és teljesen megbízhatóan tisztít –  akkor is, amikor épp nem vagy otthon. Az alkalmazás segítségével a takarítást egyedi igényeidhez és otthonodhoz igazíthatod. Te döntöd el, hogy mikor mi legyen megtisztítva. Helyiségenként egyedi tisztítási programokat állíthatsz be. Meghatározhatsz tiltott zónákat vagy használhatod a "ponttisztítás" funkciót, hogy olyan pontokra navigálj, amelyek extra törődést igényelnek. Minden helyiség feltérképezésre kerül egy precíziós LiDAR navigációval és ultraérzékeny szenzorokkal, amelyek érzékelik a lépcsőfokokat és a nagy szintkülönbségeket, hogy a takarítási műveletek biztonságban történjenek.


Műszaki adatok

  • Szívóteljesítmény: 2500 Pa
  • Üzemidő: 120 perc
  • 2 az 1-ben hulladáktartály (330 ml) frissvíztartállyal (170 ml)
  • száraz portartály: 500 ml

Az RCV 3 funkciói

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – AZ INTELLIGENS

Épp olyan alapos, mint az RCV 3 – mesterséges intelligenciával kiegészítve

Ha biztos szeretnél lenni abban, hogy a robotporszívó csak ott és úgy takarít, ahogy szeretnéd, akkor használd az RCV 5 mesterséges intelligenciáját. Csúcskategóriás modellünk a padlótisztítás minden nehézségétől megszabadít. A LiDAR navigációnak köszönhetően ez a robotporszívó és felmosógép kettős lézerrendszerrel és kamerával is rendelkezik, hogy megbízhatóan felismerjen és elkerüljön minden egyes akadályt. Csendes működéséből adódóan az RCV 5 igazán diszkrét lakótárs. Ez a robotikus takarítóasszisztens a kiválasztott programtól függően felporszívózza vagy épp felmossa a padlót. Az intenzív szőnyegtisztítást segíti az Auto Boost funkció, amely extra teljesítményt biztosít a textilszövetek portalanításához. Felmosó üzemmódban a robot nem megy át a szőnyegeken. Az applikációnak köszönhetően az RCV 5 irányítása is elképesztően egyszerű.

 
Műszaki adatok:

  • Szívóteljesítmény: 5000 Pa
  • Üzemidő: 120 perc
  • Száraz portartály: 330 ml
  • frissvíztartály: 240 ml

Az RCV 5 funkciói

icon_arrow

icon_arrow

RCF 3 – A KEMÉNYPADLÓ PROFI

A robotizált nedves tisztítás új korszaka!

Ismerd meg innovatív RCF 3 felmosó robotunkat a fáradságmentes padlótisztításhoz. A bevált FC hengeres technológiával eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és automatikusan manőverezik a szőnyegek körül. Két tartály biztosítja a folyamatos friss vízellátást és a szennyezett víz hatékony összegyűjtését. Irányítsd a robotot kényelmesen alkalmazáson keresztül vagy egy gombnyomással. A rugalmasan testre szabható tisztítási módok széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Az RCF 3 megbízható segítő hang- és alkalmazásutasításokkal. Fedezd fel a felmosás jövőjét az RCF 3 felmosórobottal!


Műszaki adatok:

  • Területi teljesítmény: 80 m² (a tisztítási paraméterektől függően)
  • Üzemidő: 120 min (Sensitiv-mód)
  • piszkosvíz tartály: 115 ml
  • Frissvíz tartály: 430 ml

Az RCF 3 funkciói

icon_arrow

icon_arrow

Kärcher RCF 3

Szerelem van a levegőben. Miért is gondolnánk másként a padlótisztításra? Az RCF 3 pontosan ezt kínálja: a kemény padlók önálló, élvezetes felmosását. A Kärcher hengertechnológiának és a folyamatos friss vízellátásnak köszönhetően felülmúlja a többi robotot. Az RCF 3 minden kemény padlót makulátlanul tisztán tart, így több időd marad az élet kellemesebb dolgaira.

Kärcher RCF 3

Az állatoknak kint kell maradniuk? Nálad biztosan nem. Mert az RCF 3 minden mancsnyomot könnyedén eltüntet. Az egyedülálló hengeres technológiának köszönhetően a felmosórobot a folyamatosan friss vízzel nedvesített forgó hengerével eltűnteti a nedves és száraz szennyeződéseket is. Vadul hangzik. De hihetetlenül jól működik.

Kärcher RCF 3

Naponta mennyi minden landol valójában a padlón ahelyett, hogy a gyerekek szájába kerülne? Elég sok. De miért is kellene ezzel foglalkozni, amikor az RCF 3 elvégzi a munkát? Üdvözlünk a stresszmentes tisztaságban! Az RCF 3 felmosórobot innovatív görgős technológiájának és állandó friss vízellátásának köszönhetően szinte bármilyen szennyeződést könnyedén eltávolít - és soha nem fárad bele a kicsik utáni takarításba.

ÖNMŰKÖDŐ TAKARÍTÁS A HOME ROBOTS APPLIKÁCIÓVAL

A Kärcher Home Robots alkalmazással hozzáférhetsz felmosórobotod és robotporszívód minden fontos funkciójához. Az autonóm takarítás számos új lehetőséget kínál, többek között a takarítási időpontok beállítását és a takarítási ütemtervek létrehozását, függetlenül tartózkodási helyedtől. Még  úton vagy, de szeretnéd elkezdeni a takarítást, mielőtt hazaérnél? Semmi gond, egyszerűen aktiváljd a robotot az okostelefonodon található alkalmazással, és vár a tiszta otthon. A Kärcher Home Robots alkalmazás ingyenesen elérhető az Apple App Store-ban vagy a Google Play-ben. Egyszerűen töltsd le, és azonnal kezdd el az első önálló takarítást.

Adatvédelem

Adatvédelem

Az okostelefonod Home Robots applikációja és a robotporszívó és felmosógéped közötti teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereket érintve. Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher kiemelt jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az ezzel kapcsolatos összes alkalmazandó jogszabályi követelmény teljesüljön. Rendszeres szoftver- és biztonsági frissítésekkel biztosítjuk, hogy az applikáció folyamatosan naprakész legyen, és adataid mindig biztonságban legyenek.

Takarítási területek

Takarítási területek létrehozása

A Kärcher robotporszívói és felmosógépei önműködő módon és tervszerűen tisztítanak. Az applikáción keresztül beállíthatunk „tiltott zónákat”, ha azt akarjuk, hogy a robot elkerüljön bizonyos területeket. Ha vannak olyan helyiségek az otthonodban, amelyeket porszívózni kell, de felmosni nem, akkor lehetőség van „felmosásmentes zónák” beállítására is. Ha pedig egész helyiségeket kell kihagyni, akkor úgynevezett „virtuális falak” beállításával megakadályozható, hogy a robot áthaladjon rajtuk. Mindez könnyen és magától értetődő módon konfigurálható az applikáció segítségével.

Különféle tisztítási módok

Különféle tisztítási módok

Home Robots applikációnk sokkal több funkciót kínál, mint az önműködő takarítás alapprogramja. Porszívózás, felmosás vagy e két takarítási program kombinációja – az applikációval minden kéznél van, így könnyedén kiválaszthatod az egyes helyiségek vagy területek takarítási módját. Emellett számos paramétert konfigurálhatsz egyéni igényeidnek megfelelően – a porszívózás szívóteljesítményétől a felmosás sebességéig.

Takarítási ütemterv 2.0

Takarítási ütemterv 2.0

A Home Robots applikáció időzítő funkciójával saját takarítási ütemtervet készíthetsz a Kärcher robotporszívó és felmosógépedhez. Ezzel nemcsak azt adhatod meg, hogy a robot mely napokon és időpontokban dolgozzon, hanem azt is, hogy ez idő alatt mely területeket milyen takarítási programmal tisztítson meg. Mivel minden helyiség feltérképezésre kerül, a takarítási beállításokat helyiségenként külön-külön is beállíthatod.

Ponttisztítás és területtisztítás

Ponttisztítás és területtisztítás

Ha morzsa hullik a padlóra, vagy más szennyeződés keletkezik, két lehetőséged van. Egy bizonyos ponton található szennyeződés esetén az applikációban beállíthatod a konkrét helyet egy célzott ponttisztításhoz. Nagyobb területű szennyeződések esetén pedig arra használhatod az applikációt, hogy beállítsd a tisztítandó felület méretét egy gyors, de célzott köztes tisztításhoz.

Funkciók be- és kikapcsolása

Funkciók be- és kikapcsolása

Számos funkció, mint például az Auto Boost, a szőnyegérzékelés vagy az AI funkció egyesével kapcsolható ki-be a felhasználó igényeinek vagy kívánságának megfelelően. Például az Auto Boost kikapcsolható enyhén szennyezett szőnyegek esetében, így a tisztítás alacsony szívóerővel történik. Ez energiát takarít meg, és megnöveli a takarítással tölthető időt, mielőtt a robot visszatér a töltőállomásra.

Tartozékok statisztikái

Tartozékok statisztikái

A robotporszívóval és felmosógéppel szemben támasztott követelmények háztartásonként változnak a tisztítandó terület méretétől, a szennyeződés mértékétől és a tisztítási műveletek gyakoriságától függően. Így a tartozékok elhasználódásának üteme is eltérő. Ezért a Home Robots applikáció számon tartja az elhasználódás mértékét, például a kefékét, és jelzi, mikor kell cserélni a tartozékokat. Ez biztosítja, hogy a robot mindig tökéletesen felszerelt legyen, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa, és hogy a takarítási eredmények ne hagyjanak kívánnivalót maguk után.

Tisztítási előzmények

Takarítási előzmények

Minden takarítási művelet valós időben rögzítésre és mentésre kerül a Home Robots applikációban. Ezzel érdekes információkhoz juthatunk a takarítórobot tevékenységéről. Hogy mikor melyik helyiségben volt a készülék, milyen távolságokat tett meg, és hány négyzetméternyi padlót porszívózott vagy mosott fel. Így folyamatosan követheted, hogy mit csinált a robotporszívód – még akkor is, amikor nem vagy otthon.

Egyéb funkciók

Egyéb funkciók

A Home Robots applikáció hozzáférést ad a takarítórobot minden fontos funkciójához. Rengeteg olyan extra funkcióhoz is, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak speciális helyzetekben. Az applikációval például távirányíthatod a robotodat, ha különösen trükkös helyre kell kormányoznod. Az okostelefon segítségével beállíthatod a beszédkimenet nyelvét és hangerejét is, vagy válaszokat kaphatsz a gyakori kérdésekre.

Logo des Apple App Stores

App Store

Letöltés az App Store-ból

Logo des Google Play Stores

Google Play

Letöltés a Google Play áruházból

BEÜZEMELÉS ÉS KARBANTARTÁS

RCV GYIK – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdések a robotporszívóval kapcsolatban:

Minden hagyományos keménypadlón és rövid szálú szőnyegen. Fapadlón való alakalmazás esetén a nedves tisztítás után ne felejtsd el levenni a felmosólemezt a robotról, hogy megelőzd a fa károsodását.

A fény általában nem befolyásolja a robot viselkedését, bár előfordulhat, hogy a sötét árnyékokat az RCV 5 tárgyként érzékeli.

Kérjük, ellenőrizd, hogy a töltőállomás be van-e dugva. Javasoljuk, hogy a töltőállomást olyan falhoz állítsd, amely előtt 1,5 méternyi szabad tér van, balra és jobbra pedig 0,5 méter.

Ha a töltőállomást a takarítás alatt elmozdítják, a robotnak nehézséget okozhat, hogy megtalálja azt a takarítás végén.

Nem. A robot és a töltőállomás töltőérintkezői által kibocsátott maximális feszültség az emberi test számára biztonságos feszültségtartományon belül van.

Győződj meg arról, hogy a csatlakozóaljzat áram alatt van, és teljes mértékben érintkezik a töltőállomás tápegységéhez. Ellenőrizd azt is, hogy a robot töltőcsatlakozói érintkeznek-e a töltőállomás csatlakozóival. Ha a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Mielőtt a robot megkezdi a takarítási folyamatot, kétszer elfordul a saját tengelye körül, hogy lokalizálja a helyét. Ez egy alapértelmezett művelet. Ha a robot ettől függetlenül koordinálatlanul mozog, kérjük, ellenőrizd a következőket:

  • Az esésérzékelőt por vagy szennyeződés borítja, ami hibajelzést okoz. Ebben az esetben kérjük, tisztítsd meg az esésérzékelőt egy enyhén nedves pamutkendővel.
  • A kereket egy idegen tárgy blokkolja, ami a robotot körkörös mozgásra készteti. Ebben az esetben el kell távolítani az idegen tárgyat a kerékről.
  • Az ütközésérzékelők meghibásodtak. Kérjük, érintsd meg és nyomd meg kézzel a robot elején és oldalán lévő ütközésérzékelőket, hogy ellenőrizd, hogy a lemez automatikusan vissza tud-e rugózni.

Amennyiben a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

  • Kérjük, töltse fel az akkumulátort, ha már egy ideje nem használta a robotot. Töltse a robotot a töltőállomáson 3-5 órán át.
  • Az akkumulátor üzemideje csökken, amikor az élettartamának végéhez közeledik.

    Amennyiben a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.
  • Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a beütemezett tisztításhoz.
  • A beütemezett tisztítás nem lett elmentve. Ellenőrizd, hogy a tisztítási feladat el lett-e mentve úgy, ahogyan azt tervezted.

    Amennyiben a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Először ellenőrizd, hogy a robot ütközésérzékelőjét nem borítja-e por. Ha a probléma a törlés után is fennáll, akkor az érzékelő lehet hibás. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

  • Kérjük, ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha túl alacsony, töltsd fel a robotot, és próbáld meg újra.
  • A robot nem kapcsol be, ha a környezeti hőmérséklet 0°C alatt vagy 35°C felett van.

Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot. A robot ilyenkor nem lehet a töltőállomáson.

  • Győződjön meg arról, hogy a töltőállomás körül elegendő szabad tér van (0,5 m mindkét oldalon és 1,5 m előtte), és a töltőcsatlakozók nem tartalmaznak port és egyéb idegen tárgyakat.
  • Elképzelhető, hogy a környezeti hőmérséklet túl alacsony (0°C alatti) vagy túl magas (35°C feletti).

Igen, a robotot elindíthatja a bekapcsoló gomb megnyomásával. Néhány funkció azonban csak aktív Wi-Fi-kapcsolattal, az applikáción keresztül használható.

  1. Nyisd meg a Google Home applikációt.
  2. Menj az „Eszköz beállítása” menüpontba, és válaszd ki a „Google Szolgáltatások”-at.
  3. Keresd meg a „Készségek”-et.
  4. Jelentkezz be fiókodba.
  5. Válaszd ki az eszközt az utasításoknak megfelelően.
  1. Nyisd meg az Alexa alkalmazást, és nyomd meg a „Továbbiak” gombot, hogy elérd „Készségek és játékok” menüpontot.
  2. Keresd ki a „Készségek”-et.
  3. Kattints az „Aktiválás”-ra.
  4. Jelentkezz be fókjába.
  5. Fejezd be a fiókhoz való csatlakozást.
  6. Kattints az „Eszközök keresése” gombra, és válaszd ki az eszközt az utasításoknak megfelelően.

RCV3:
Tartsd lenyomva a Home gombot 5 másodpercig. Engedd el a gombot, amikor hangjelzést hallasz, majd ismét tartsd lenyomva a gombot további 5 másodpercig. Amikor sípolást hallasz, a rendszer alaphelyzetbe állt. A felhasználói adatok és a takarítási adatok törlődnek, de a tartozékok verziója és állapota változatlan marad.

RCV5:
Tartsd lenyomva a Reset gombot 3 másodpercig. Amikor sípolást hallasz, a rendszer alaphelyzetbe állt. A felhasználói adatok és a takarítási adatok törlődnek, de a tartozékok verziója és állapota változatlan marad.

Az első használat során a robotporszívó és felmosórobot körbejárja a helyiséget, hogy kalibrálja magát, és létrehozza a terület térképét. Eközben nem takarít. Ez a kalibrálási folyamat megismételhető újabb területeken, az applikáció segítségével.

A tisztítási teljesítményre vonatkozó kérdések:

Kifejezetten tanácsoljuk, hogy ne tisztíts olyan padlót, ahol víz gyűlt össze. A folyadék felszívása károsíthatja a robotot.

Azonnal kapcsold ki a robotot! Szárítsd meg a tartályt, a szűrőegység részeit és a szívónyílást. Miután minden alkatrész megszáradt, helyezd vissza őket, majd indítsa újra a robotot. Ha a robot továbbra sem működik, kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

Ellenőrizd, hogy a portartály nem telt- e meg, mert ez a szennyeződés visszajutásához vezethet. Kérjük, időben tisztítsd meg a portartályt.

Kérjük, ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha alacsony, töltsd fel a robotot, és próbáld meg újra.

  • Győződj meg arról, hogy a robot nincs "Ne zavarjon" üzemmódban, mivel ez megakadályozza, hogy folytassa a tisztítást.
  • A robot nem folytatja a tisztítást, ha tisztítás közben kézzel a töltőállomásra helyezik.
  • A portartály megtelt. Kérjük, ürítsd ki.
  • A szűrő eltömődött. Kérjük, tisztítsd meg.
  • Idegen tárgy akadt a kefébe. Kérjük, távolítsd el.

Távolítsd el a felmosólemezt, és válassza a „Porszívózás” lehetőséget az applikációban.

A víztartályba csak vizet szabad tölteni.

A robot csak akkor tudja megtisztítani a bútorok alatti területeket, ha a padló és a bútor között elegendő hely van.

Az appikációval kapcsolatos kérdések:

A "Kärcher Home Robots" alkalmazás QR-kódját a használati útmutatóban találod. Ezt szkenneld be mobiltelefonoddal az alkalmazás letöltéséhez.

Kérjük, ellenőrizd, hogy a Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es frekvenciára van-e beállítva. Ha a WLAN-hálózat 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciára is be van állítva, próbáld meg átállítani a 2,4 GHz-es frekvenciára.

Győződj meg arról, hogy a robot a lehető legközelebb van a routerhez.

Igen, az applikációban megadhatod a helyiségeket külön-külön, és kiválaszthatod a térképen, hogy melyiket szeretnéd takarítani.

Helyezd a robotot a töltőállomással együtt az új területre. Nyisd meg a térképlistát az alkalmazásban, és válaszd ki, hogy új térképet szeretnél létrehozni.

Győződj meg arról, hogy a robot csatlakozik a hálózathoz, és mindig a WLAN hatótávolságán belül van.

Igen, a robot távolról is vezérelhető az applikáció segítségével.

A termék karbantartásával kapcsolatos kérdések:

Nem. Amint a robot teljesen feltöltődött, a túltöltés elkerülése érdekében kiegészítő töltési módba kapcsol. Kérjük, ügyelj arra is, hogy gyerekek ne játsszanak a robottal, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve..

Igen. Amint a takarítórobot teljesen feltöltődött, a túltöltés elkerülése érdekében kisáramú kiegészítő töltési üzemmódba kapcsol. Kérjük, ügyelj arra is, hogy gyerekek ne játsszanak a robottal, még akkor sem, ha teljesen fel van töltve. Ha a takarítórobotot egy ideig nem használod, javasoljuk, hogy kapcsold ki és tárold a csomagolásában.

Hibaelhárítás:

Kérjük, ellenőrizd és távolítsd el az idegen tárgyat a radar környékéről, vagy helyezd át a robotot máshová, hogy újraindulhasson.

Kérjük, töröld le a robot ütközésérzékelőjét, és próbáld meg újra (az érzékelő helyzetére vonatkozó információk a felhasználói kézikönyvben találhatók).

Kérjük, helyezd a takarítórobotot máshová, és próbáld meg újra.

Kérjük, próbáljd meg megnyomni az ütközésérzékelőt, és ellenőrizd, hogy nincs-e rajta idegen tárgy. Az idegen tárgyak eltávolítása után indítsd újra a robotot.

A tisztítórobot hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, kérjük, csak akkor használja újra, ha a hőmérséklet normalizálódott.

Indítsd újra a készüléket, vagy lépj kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Kapcsold ki és indítsd újra a takarítórobotot.

Egy idegen tárgy akadhatott be a kefébe, az oldalsó kefébe vagy a bal/jobb kerékbe. Kapcsold ki a tisztítórobotot, és távolítsd el az idegen tárgyakat.

RCF GYIK – GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Kérdések a felmosórobottal kapcsolatban:

Az RCF 3 nem rendelkezik aktív szívórendszerrel; a padlón lévő szennyeződéseket a mikroszálas henger veszi fel, és a robot szennyezett víztartályába szállítja, vagy a robot kaparó peremén gyűjti össze.

A készülékben csak a henger felülete tisztul meg . A szennyeződésmaradványok felhalmozódhatnak a hengerben és szagok keletkezhetnek. A felhasználónak rendszeresen ki kell vennie és ki kell mosnia a hengert.

A henger legfeljebb 60 °C-on mosható mosógépben.

Mosóháló használata javasolt.

A robotot és a töltőállomást nem kell leválasztani a hálózatról, mivel a robot intelligens töltési technológiával rendelkezik, amely automatikusan leállítja a töltési folyamatot, amint a töltés befejeződött.

A szennyezett víztartály töltöttségi szintérzékelővel rendelkezik. Amint a szennyezettvíztartály megtelt, a robot LED-jelzést ad, és Ön üzenetet kap az alkalmazáson.

Igen, a beépített esésérzékelők felismerik a mélyedéseket, és megakadályozzák a robot leesését.

A szennyezett víz kiszivárgásának megakadályozása érdekében ne fordítsd teljesen fejjel lefelé a készülékházat, és ne döntsd meg erősen, amikor a szennyezett víztartályt behelyezed. Tisztítás és ellenőrzés esetén kapcsold ki a robotot, hogy elkerüld a véletlen indítást vagy bekapcsolást. Vedd ki a friss- és a szennyezett víztartályt, és győződj meg arról, hogy nincs víz a robotban.

Javasoljuk, hogy az állomást falhoz közel, nedvességre nem érzékeny és vízszintes felületen (csempe/beton stb.) helyezd el. Biztosíts legalább 0,5 m távolságot mindkét oldalon, 1,5 m-t a töltőállomás előtt és 1 m-t a töltőállomás felett.

Az RCF szőnyegérzékelő rendelkezik, amely felismeri a szőnyegeket. Az alkalmazásban megadott beállításoktól függően a robot vagy áthalad a szőnyegen, vagy kizárja azt a tisztítási útvonalból.

Ø 340 mm / magasság: 120 mm

Igen, a frissvíz tartályba beépített érzékelők teszik ezt lehetővé. Amint az frissvíz tartály kiürül, a robot LED-jelzést ad, és üzenetet kapsz az alkalmazáson keresztül.

Ahhoz, hogy minden funkciót használni lehessen (élő térképkövetés, tisztítási paraméterek beállítása stb.), a robotnak csatlakoznia kell az internethez. A robot azonban internetkapcsolat nélkül is képes takarítani.

Az RCF 3 nem rendelkezik HEPA-szűrővel.

Ha a szög túl meredek a robot számára, a robot esést észlelhet.

Normális esetben a fény nincs hatással a robot viselkedésére.

a) Ügyelj arra, hogy a töltőállomás be legyen dugva és megfelelően legyen elhelyezve (0,5 m mindkét oldalon, 1,5 m a töltőállomás előtt és 1 m a töltőállomás felett).

b) Ha a töltőállomást a tisztítási folyamat során elmozdítják, a robot a tisztítás befejezése után nehezen találja meg újra.

Nem. A robot és a töltőállomás töltőérintkezői által kibocsátott maximális feszültség az emberi test számára biztonságos feszültségtartományon belül van.

a) Gondoskodj arról, hogy a töltőállomás körül elegendő szabad hely legyen a megfelelő dokkoláshoz (0,5 m távolság mindkét oldalon, 1,5 m a töltőállomás előtt és 1 m a töltőállomás felett), és hogy a töltőérintkezők ne legyenek porosak vagy ne zavarják más idegen tárgyak.

b) Győződj meg arról, hogy az aljzat áramellátással rendelkezik, és teljes mértékben érintkezik a töltőállomás áramellátásával.

c) Ellenőrizd azt is, hogy a robot töltőérintkezői érintkeznek-e a töltőállomás töltőérintkezőivel.

d) Győződj meg arról, hogy a robot és a töltőállomás töltőérintkezői nem piszkosak.

e) A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatt) vagy túl magas (35 °C felett) lehet.

Ha a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Mielőtt a robot megkezdi a tisztítási folyamatot, kétszer megfordul a saját tengelye körül, hogy lokalizálja helyzetét. Ugyanakkor a hengert is megnedvesíti, mielőtt a tényleges tisztítási ciklus megkezdődik. Ez a folyamat alapértelmezett. Ha a robot ettől függetlenül koordinálatlanul mozog, kérjük, ellenőrizd a következő pontokat:

a) Az esésérzékelőt por vagy szennyeződés borítja, ami hibajelzést okoz. Ebben az esetben tisztítsd meg az esésérzékelőt egy száraz pamutkendővel.

b) A kereket egy idegen tárgy blokkolja, ami a robotot körkörös mozgásra készteti. Ebben az esetben el kell távolítani az idegen tárgyat a kerékről.

c) Az ütközésérzékelők meghibásodtak. Kérjük, érintsd meg és nyomd meg kézzel a robot elején és oldalán lévő ütközésérzékelőket, hogy ellenőrizd, hogy a lemez automatikusan vissza tud-e rugózni.

Ha a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

a) Az akkumulátor túl gyenge a tervezett tisztításhoz.

b) A tervezett tisztítás beállítása nem került elmentésre. Kérjük, ellenőrizd, hogy a tisztítási feladat el lett-e mentve, vagy megfelel-e igényeidnek.

c) A szennyezett víztartály megtelt vagy a tisztavíztartály kiürült.

d) A henger vagy a tartályok nem állnak rendelkezésre.

Ha a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.

Először ellenőrizd, hogy a robot ütközésérzékelőit nem borítja-e por vagy szennyeződés. Ha a komplikációk a tisztítás után is fennállnak, akkor az érzékelőkkel lehet probléma. Kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

a) A robotot a töltőállomásra kell helyezni az első bekapcsolás előtt.

b) Kérjük, ellenőrizd az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ha túl alacsony, töltsd fel a robotot, és próbáld meg újra.

c) A robot nem kapcsol be, ha a környezeti hőmérséklet 0 °C alatt vagy 35 °C felett van.

Nyomd meg és tartsd lenyomva a be/ki/szünet gombot 5 másodpercig. A robot nem lehet a töltőállomásban.

Az első használat során a felmosórobot körbejárja a helyiséget, hogy kalibrálja magát, és létrehozza a terület térképét. Eközben nem takarít. Ez a kalibrálási folyamat megismételhető újabb területeken, az applikáció segítségével.

A tisztítási teljesítményre vonatkozó kérdések:

Igen, alkalmazd a Karcher RM 536 tisztítószert.

Csak Kärcher RM 536 tisztítószert használj, és az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyelj a megfelelő adagolásra.

Más gyártóktól származó tisztítószerek használata vagy túl nagy mennyiségű tisztítószer használata károsíthatja a készüléket és érvénytelenítheti a garanciát.

Ezenkívül nagyfokú habképződés léphet fel, ami ahhoz vezethet, hogy a padlón habnyomok alakulnak ki, vagy a visszanyerőtartály nagyon gyorsan megtelik habbal, és ki kell üríteni.

Csak Kärcher RM 536 tisztítószert használj, és az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyelj a megfelelő adagolásra.

Más gyártóktól származó tisztítószerek használata vagy túl sok tisztítószer használata esetén habképződés léphet fel, aminek következtében a padlón habnyomok alakulhatnak ki, vagy a visszanyerőtartály nagyon gyorsan megtelik habbal, és ki kell üríteni.

Habképződés azért is előfordulhat, mert a padlón még mindig lehetnek más gyártók korábban használt tisztítószer-maradványai. Ezért a felmosórobot első néhány tisztítási művelete során habképződés léphet fel, amíg a felmosórobot a többi tisztítószer maradványait el nem távolítja.

Csak Kärcher RM 536 tisztítószert használj, és az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyelj a megfelelő adagolásra.

Más gyártóktól származó tisztítószerek használata vagy túl sok tisztítószer használata esetén habképződés léphet fel, aminek következtében a padlón habnyomok alakulhatnak ki, vagy a visszanyerőtartály nagyon gyorsan megtelik habbal, és ki kell üríteni.

Habképződés azért is előfordulhat, mert a padlón még mindig lehetnek más gyártók korábban használt tisztítószer-maradványai. Ezért a felmosórobot első néhány tisztítási művelete során habképződés léphet fel, amíg a felmosórobot a többi tisztítószer maradványait el nem távolítja.

A robotot (RCF 3) kemény felületek nedves felmosására alkalmas. Eltávolítja a rászáradt szennyeződéseket, mint például a piszkos lábnyomokat, kávé- és gyümölcsléfoltokat, rászáradt fröccsenéseket vagy hasonlókat. A nedves tisztítás során a könnyű száraz szennyeződéseket és a kisebb száraz szennyeződésrészecskéket, például gabonapelyheket, rizsszemeket, kenyérmorzsát, port vagy pelyhet is felszedi.

A robotot csak otthonokban és vízre nem érzékeny keménypadlókon használd. Ne tisztíts vele vízérzékeny padlóburkolatokat, például kezeletlen parafa padlót, mivel a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót. A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és minden vízérzékeny padlóburkolat tisztítására. A víz mennyisége a mobil alkalmazásban állítható. Az érzékenyebb padlókhoz a legkisebb vízmennyiséget ajánljuk.

Kérjük, takarítás után távolítsd el és tisztítsd meg a hengert, hogy megóvd a robot alatti padlót, és megelőzd a kellemetlen szagok kialakulását.

Ne helyezd a robotállomást vízérzékeny padlóburkolatokra, például kezeletlen parafa padlóra. Fennáll a nedvesség behatolásának és a padló károsodásának veszélye.

Attól függően, hogy milyen gyakran és milyen üzemmódban használod az RCF 3-at, a tartályt ennek megfelelően kell feltöltened. Javasoljuk, hogy minden egyes felmosási folyamat után, amikor kiüríted a szennyezett víztartályt, töltsd fel a frissvíz tartályt is.

Csak Kärcher RM 536 tisztítószert használj, és az optimális tisztítási eredmény érdekében ügyelj a megfelelő adagolásra.

Más gyártóktól származó tisztítószerek használata vagy túl nagy mennyiségű tisztítószer használata károsíthatja a készüléket és érvénytelenítheti a garanciát.

Ezenkívül nagyfokú habképződés léphet fel, ami ahhoz vezethet, hogy a padlón habnyomok alakulnak ki, vagy a visszanyerőtartály nagyon gyorsan megtelik habbal, és ki kell üríteni.

A robotot csak magánháztartásokban és csak vízre nem érzékeny keménypadlókon használd. Ne tisztíts vele vízérzékeny padlóburkolatokat, például kezeletlen parafa padlót, mivel a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót.

A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és minden vízérzékeny padlóburkolat tisztítására.

A víz mennyisége az alkalmazásban állítható. Az érzékenyebb padlókhoz a legkisebb vízmennyiséget ajánljuk.

A robot 0-35 °C közötti hőmérsékleten használható.

Az alkalmazásban állíthatod be a víz mennyiségét (3 különböző vízszint).

A robotot csak magánháztartásokban és csak vízre nem érzékeny keménypadlókon használd. Ne tisztíts vízérzékeny padlóburkolatokat, például kezeletlen parafa padlót, mivel a nedvesség behatolhat és károsíthatja a padlót. A készülék alkalmas PVC, linóleum, csempe, kő, olajozott és viaszolt parketta, laminált padló és minden vízérzékeny padlóburkolat tisztítására. A víz mennyisége az alkalmazásban állítható. Az érzékenyebb padlókhoz a legkisebb vízmennyiséget ajánljuk.

Az új készülékkel a szőnyegkerülés automatikusan aktiválódik, azaz a robot minden szőnyeget elkerül, és nem hajt át rajtuk.

Ezt az alkalmazásban ki tudod kapcsolni, így az RCF 3 ezután figyelmen kívül hagyja a szőnyegeket és áthajt rajtuk.

Az RCF 3 korlátozott mennyiségű víztócsát vagy felgyülemlett vizet képes összegyűjteni. Amint a szennyezett víztartály megtelt, a robot megáll, és a tartályt először ki kell üríteni.

Azonnal kapcsold ki a robotot! Távolítsd el a levehető alkatrészeket, és szárítsd meg őket. Miután minden alkatrész megszáradt, helyezd vissza őket, majd indítsd újra a robotot. Ha a robot továbbra sem működik, kérjük, vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

a) Az akkumulátor töltöttsége túl alacsony a tervezett tisztítás elvégzéséhez. Kérjük, töltsd fel a robotot.

b) A szennyezett víztartály megtelt vagy a frissvíz tartály kiürült.

c) Henger vagy tartályok nincsenek behelyezve.

a) Győződj meg arról, hogy a robot nincs "Ne zavarj" üzemmódban, mivel ez megakadályozza a tisztítás folytatását.

b) A robot nem folytatja a tisztítást, ha tisztítás közben megszakítják, és kézzel a töltőállomásra helyezik.

a) A szennyvíztartály megtelt, kérjük, ürítsd ki.

b) A frissvíztartály üres.

c) Egy idegen tárgy akadt be a hengerbe. Kérjük, távolítsd el.

d) A henger kopott vagy nagyon piszkos. Kérjük, cseréld ki a hengert vagy tisztítsd meg.

Javasoljuk, hogy minden tisztítási folyamat előtt mosd meg a hengert.

A robot csak akkor tudja megtisztítani a bútorok alatti területeket, ha a padló és a bútor között elegendő hely van.

Az appikációval kapcsolatos kérdések:

A "Kärcher Home Robots" alkalmazás QR-kódját a kezelési útmutatóban vagy a Gyorsindítási útmutatóban találod. Szkenneld be mobiltelefonoddal az alkalmazás letöltéséhez.

Kérjük, ellenőrizd, hogy a Wi-Fi hálózat 2,4 GHz-es frekvenciára van-e beállítva. Ha a WLAN-hálózat 2,4 GHz-es és 5 GHz-es frekvenciára is be van állítva, próbáld meg átállítani a 2,4 GHz-es frekvenciára.

Ebben a beállításban a robot úgy van programozva, hogy a felhasználó által beállított időszakban ne takarítson. Ebben az állapotban minden LED kikapcsol.

Az alkalmazásban van egy "Keresd meg a robotot" funkció. Aktiválásakor a robot hangot ad ki, így a felhasználó megtalálhatja. Ez a művelet bármikor aktiválható.

Igen, a robot távolról is vezérelhető az applikáció segítségével.

Igen, a robot távolról is működtethető. Ehhez a robot és a végberendezés között internetkapcsolat szükséges. Ha ez rendelkezésre áll, a robot utazás közben is könnyen vezérelhető.

Nem, mivel a robotnak ugyanabban a WLAN-hálózatban kell lennie, mint a végberendezésnek a távvezérlési funkcióhoz.

Az alkalmazást letöltheted a csomagoláson található QR-kód segítségével vagy a kezelési útmutatóban, illetve a Gyorstájékoztatóban található QR-kóddal, vagy közvetlenül az Apple Store-ban a "Kärcher Home Robots" keresőszóval. Ezután kövesd az alkalmazásban található utasításokat.

Az alkalmazást letöltheted a csomagoláson található QR-kód segítségével vagy a kezelési útmutatóban, illetve a Gyorstájékoztatóban található QR-kód segítségével, vagy közvetlenül a Play Store-ban a "Kärcher Home Robots" keresőszóval. Ezután kövesd az alkalmazásban található utasításokat.

Igen, megoszthatod a készüléket az alkalmazásban az "én" menüpont alatt.

Töltsd le az alkalmazást a készülékedre, és kövesd az alkalmazásban található csatlakozási utasításokat.

A robotot visszaállíthatod a gyári beállításokra az alkalmazásban a robot beállításai alatt.

A WLAN alaphelyzetbe állítása a Be/Ki/szünet gomb és a Kezdőlap gomb egyidejű, több másodpercig tartó nyomva tartásával lehetséges.

Az ütemezésben több takarítási időszakot is létrehozhatsz, amelyekben a robot mindig a beállított módon takarít.

Legfeljebb 5 térképet hozhatsz létre.

A firmware az alkalmazáson keresztül frissíthető.

A robotot a töltőállomással együtt kell a megfelelő emeletre mozgatnod. A következő tisztítási ciklusokban ajánlott, hogy a robot mindig a megfelelő térkép ugyanazon pontjáról induljon, hogy a robot a lehető legkönnyebben újra tudja lokalizálni a helyzetét. Az alkalmazásban a tisztítás megkezdése előtt a térképet a megfelelő emeletre kell áthelyezni.

A robot nem csatlakoztatható Alexához.

A robot nem csatlakoztatható a Google Home-hoz.

Az alkalmazásban a Beállítások alatt a szobákra kattintva tudod egyesíteni, szétválasztani vagy átnevezni a szobákat.

Az alkalmazásban a Beállítások alatt tudsz virtuális falakat és korlátozott zónákat létrehozni, szerkeszteni vagy törölni.

Igen, az alkalmazásban létrehozhatsz egyedi helyiségeket, és a térképen kiválaszthatod azokat a takarításhoz.

Győződj meg arról, hogy a robot csatlakozik a hálózathoz, és mindig a WLAN hatótávolságán belül van.

A karbantartással kapcsolatos kérdések:

Az alkalmazás megjeleníti, hogy a görgő hány százaléka "használódott el", és mikor kell kicserélni. Ez az üzemidő-követés alapján történik (idővezérelt). Ezért kérjük, hogy vizuálisan is ellenőrizd a henger kopását és szennyeződését, és szükség esetén cseréld ki, ha már használhatatlan. A henger kopási sebessége nagyban függ az alkalmazásától (pl. a padló típusától és a szennyeződésektől).

A következő alkatrészek öblíthetők vízzel csap alatt:

  • Frissvíztartály
  • Szennyezett víztartály
  • Hengertartó
  • Henger

Nem, nem ajánlott az alkatrészeket mosogatógépben tisztítani. Csak a henger mosható mosógépben, legfeljebb 60 °C-on.

Ajánlott a mosóháló használata.

A robotot és a töltőállomást nem kell leválasztani a hálózatról, mivel a robot intelligens töltési technológiával rendelkezik, amely automatikusan leállítja a töltési folyamatot, amint a töltés befejeződött.

Nem szükséges a robotot és a töltőállomást leválasztani a hálózatról, mivel a robot intelligens töltési technológiával rendelkezik, amely automatikusan leállítja a töltést, amint a töltési folyamat befejeződött. Kérjük, ügyelj arra is, hogy a gyerekek ne játsszanak a robottal, még akkor sem, ha az teljesen fel van töltve. Ha hosszabb ideig nem használod a takarítórobotot, ajánlott a robotot kikapcsolni és a csomagoló dobozban tárolni.

