a) Gondoskodj arról, hogy a töltőállomás körül elegendő szabad hely legyen a megfelelő dokkoláshoz (0,5 m távolság mindkét oldalon, 1,5 m a töltőállomás előtt és 1 m a töltőállomás felett), és hogy a töltőérintkezők ne legyenek porosak vagy ne zavarják más idegen tárgyak.

b) Győződj meg arról, hogy az aljzat áramellátással rendelkezik, és teljes mértékben érintkezik a töltőállomás áramellátásával.

c) Ellenőrizd azt is, hogy a robot töltőérintkezői érintkeznek-e a töltőállomás töltőérintkezőivel.

d) Győződj meg arról, hogy a robot és a töltőállomás töltőérintkezői nem piszkosak.

e) A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0 °C alatt) vagy túl magas (35 °C felett) lehet.

Ha a fenti módszerek még mindig nem oldják meg a problémát, kérjük, fordulj ügyfélszolgálatunkhoz.