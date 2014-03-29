ROBOTPORSZÍVÓ- ÉS FELMOSÓ
Robotporszívó és felmosó készülékeink kör alakúak, laposak és csendesen mozognak a lakóterekben. A robotok szisztematikusan, célirányosan követik a definiált mozgásmintákat, menet közben kikerülve az akadályokat. A lakóknak így többé nem kell aggódniuk a padlótisztítás fárasztó feladata miatt, mert a Kärcher robotporszívó- és felmosó készülékek ezt is elvégzik. A kemény padlók és a rövid szálú szőnyegek tisztítása önvezető módon történik. Felmosó robotunk különösen a kemény padlók alapos nedves tisztítására alkalmas, míg a kombinált funkcióval rendelkező porszívó- és felmosó robot különösen hatékony a szőnyegekkel is rendelkező háztartásokban, mivel egyszerre képes porszívózni és felmosni is.
ROBOTPORSZÍVÓ- ÉS FELMOSÓ KÉSZÜLÉKEINK
Kärcher robot porszívók és felmosók: intelligens vezérlés az okos takarításhoz.
Fedezze fel a termékcsaládjainkat
RVF sorozat: Hatékony görgős technológiával rendelkező robot porszívóink és felmosóink
A görgős technológiával ellátott robot porszívók és felmosók a 2 az 1-ben készülékek szegmensének csúcsmodelljei közé tartoznak. Szívóegységgel és kefével rendelkeznek, amelyekkel eltávolíthatók a száraz szennyeződések a kemény felületekről és a szőnyegekről, míg a kemény felületek hatékony görgős mechanizmussal nedvesen tisztíthatók. A görgő a tisztítási folyamat során folyamatosan nedvesítve és törölve van, és a feladat befejezése után automatikusan megtisztul az állomáson. A csúcsminőségű RVF sorozat kiváló száraz porszívózást és nedves tisztítást biztosít.
RVM sorozat: Robot porszívóink és felmosóink forgó felmosó tárcsákkal
2 az 1-ben robot porszívó és felmosó készülékeink forgó felmosó tárcsákkal és mikroszálas betétekkel rendelkeznek, amelyek szívóegységgel és kefével eltávolítják a száraz szennyeződéseket a kemény padlóról és szőnyegekről, valamint nedves felmosást végeznek a kemény felületeken. A mikroszálas betétek automatikusan megnedvesednek és megtisztulnak az állomáson. A felmosó betétek a tisztítási folyamat során nem nedvesednek meg újra; a robot rendszeresen visszatér az állomásra a nedvesítéshez. Az RVM sorozat kiválóan alkalmas száraz porszívózásra és alapos nedves tisztításra.
RVC és RCV sorozat: Robot porszívóink törlőfunkcióval
Törlőfunkcióval ellátott robotporszívóink igazi szakértők a szőnyegek és kemény felületek száraz porszívózásában. Kiváló nedves törlőfunkcióval is rendelkeznek kemény felületekhez, amelyhez a készülék aljára mikroszálas kendő van rögzítve. A könnyű szennyeződéseket a kendővel lehet eltávolítani, amelyet a tisztítás során a készülékben található friss víztartály enyhén megnedvesít, de nem áztat el teljesen.
Az RVC sorozat kiváló száraz porszívózást és jó nedves tisztítást kínál.
RCF sorozat: Robot felmosóink görgős technológiával
Az RCF 3 robot felmosó görgős technológiával kizárólag kemény padlók alapos nedves tisztítására lett kifejlesztve. A görgő felveszi a könnyű, száraz szennyeződéseket; nincs külön szívó funkciója. A nedves felmosó görgő a tisztítási feladat során folyamatosan nedvesítve, letörölve és tisztán tartva garantálja a kiváló eredményeket.
Az RCF 3 kiváló nedves tisztítást biztosít kemény felületeken.
TERMÉKELŐNYÖK
Robot, felhőalapú tárolás és applikáció – 3 elem egyetlen összefüggő rendszerben
A Kärcher robotporszívók funkciók és konfigurációs lehetőségek széles skáláját kínálják – miközben igazán egyszerűen kezelhetők. A robot, a felhőalapú információ tárolás és az okostelefon alkalmazással történő vezérlés által tökéletes takarítási eredményt garantál. Használd az időzítő funkciót, és konfiguráld a takarítási programokat egyéni igényeidnek megfelelően. Ha pedig biztonsági frissítés vagy új funkciók érhetőek el a robothoz, az alkalmazás automatikusan értesítést küld. Fedezd fel önműködő takarítási megoldásainkat a hétköznapi teendőkre, és szakíts időt az élet kellemesebb dolgaira!
A jövő már itt van: autonóm takarítás
Az okostelefon alkalmazás segítségével a robotporszívó egyszerűen vezérelhető távolról, így mire hazaérünk, a ház már ragyogóan tiszta lesz. A készülék első alkalommal egy csúcstechnológiás LiDAR lézeres navigációt használ, hogy létrehozza otthonod alaprajzát. Amikor elindul a takarítási útvonalon, precíz érzékelői gondoskodnak arról, hogy mindig pontosan tudja, hol van, hogyan kerülje meg a helyiségben lévő bútorokat, vagy hol kell megfordulnia peremeknél vagy lépcsőknél. A robot teljesen önállóan porszívózik és felmos, majd visszairányítja magát a töltőállomásra. Az térképezési funkciónak köszönhetően bármikor ellenőrizheted a takarítási folyamatot. A csúcsmodell, az RCV 5 intelligens tárgyfelismerő funkcióval is rendelkezik, így képes automatikusan körbejárni vagy megkerülni még az olyan alacsony tárgyakat is, mint a cipők vagy kábelek. Még a szőnyegeket is felismeri, és porszívó üzemmódban extra alapos tisztítást végez rajtuk, felmosó üzemmódban pedig teljesen elkerüli őket.
A döntés a Tiéd: teljesen testre szabhatod a takarítási folyamatot
A Kärcher robotporszívók és felmosógépek igazán sokoldalúak. Minden megoldható, legyen szó akár pusztán kefével történő száraz tisztításról, akár az extra felmosó funkciót bevető, mikroszálas kendővel történő tisztításról. A kényelmes app-vezérlési funkciónak köszönhetően pedig mindig minden kéznél van. A tisztítási beállítások, például a szívóteljesítmény vagy a felmosáshoz használt vízmennyiség az egyéni igényekhez igazítható. A szennyezettebb területeken többször is át lehet haladni az alaposabb tisztítás érdekében.
Kärcher FC hengertechnológia: most már robotként is elérhető
Fedezd fel a bevált és nagyon hatékony keménypadló-tisztítóink bevált és kifinomult Kärcher hengeres technológiáját most az innovatív, autonóm felmosó robotunkban, az RCF 3-ban is, amely számos keménypadlón nyújt kiemelkedő tisztítási teljesítményt. A tisztítás során a henger folyamatosan friss vízzel és tisztítószerrel nedvesedik. A 2 tartályos rendszernek köszönhetően a szennyezett víz és a szennyeződések megbízhatóan a szennyezett víztartályba kerülnek. A henger állandó forgásának köszönhetően folyamatosan megszabadul a piszkos víztől és a szennyeződéstől, így hosszú ideig tiszta marad (a szennyeződés nem halmozódik fel a hengerben), ami higiénikus és gyors tisztítást tesz lehetővé még nagyobb felületeken is.
Nedves felmosás és száraz szennyeződés eltávolítása egy lépésben
A tisztítóhengerrel az RCF 3 nagyon alapos felmosási eredményt garantál, és rendkívül kényelmes. Felejtsd el a fárasztó súrolást - a robot mindent önállóan végez. További előnye, hogy az RCF 3 a nedves felmosás során az enyhe száraz szennyeződéseket is felszedi. Ez azt jelenti, hogy az RCF 3 rendszeres használatával, normál háztartási szennyeződések esetén még a porszívó is a szekrényben maradhat. A munka végeztével pedig a készülék tisztítása is gyerekjáték: minden levehető alkatrész egyszerűen leöblíthető a csap alatt, a henger pedig 60 °C-on mosható a mosógépben.
ROBOTPORSZÍVÓK ÉS FELMOSÓROBOTOK - ÖSSZEHASONLÍTÁS
Robotporszívó felmosó funkcióval vagy felmosórobot száraz szennyeződésfelvétellel? RCV vagy RCF? Íme egy áttekintés a két robottisztító rendszer közötti különbségekről.
RCV: ROBOTPORSZÍVÓ FELMOSÓ FUNKCIÓVAL
Általános
- Fő alkalmazás: száraz tisztítás
- Alkalmazási területek: keménypadlók, szőnyegpadlók
- tartályok: friss víz tartály, száraz szennyeződés tartály
Porszívózás / száraz szennyeződés felszedése
- A szennyeződések fajtái (száraz, laza szennyeződés): számos száraz, laza szennyeződés, részecske.
- Száraztisztító egység: seprőkefe és szívófunkció
- Száraz szennyeződés felszedése: a seprőkefével és kiegészítő szívófunkcióval a száraz szennyeződéstartályba.
Felmosás
- A szennyeződések típusai (tapadó szennyeződések): Finom por és könnyű tapadó szennyeződések
- Törlőegység: Törlőkendő (statikus)
- Törlési funkció: nedves tisztítás törlőpárnával a finom por és az enyhén megtapadt szennyeződések eltávolításához
RCF: FELMOSÓROBOT
Általános
- Fő alkalmazás: nedves tisztítás
- Alkalmazási terület: keménypadlók
- Tartályok: frissvíz tartály, szennyezettvíz tartály
Porszívózás / száraz szennyeződés felszedése
- A szennyeződések fajtái (száraz laza szennyeződések): kis mennyiségű laza szennyeződés, például porpehely, morzsák stb.
- Száraz szennyeződéstisztító egység: külön száraz szennyeződéstisztító egység nem áll rendelkezésre.
- Száraz szennyeződés felszedése: a mikroszálas hengerrel a szennyezettvíz tartályba nedves felmosás közben.
Felmosás
- Szennyeződés típusok (tapadó szennyeződések): makacsul tapadó szennyeződések is, mint például szószfoltok, lábnyomok, kávéfoltok.
- Mopping egység: Mikroszálas henger (forgó)
- Mop funkció: nedves tisztítás hatékony hengeres technológiával az alapos nedves tisztításhoz a Kärcher keménypadlótisztítókkal összhangban.
RCV 3 – AZ ALAPMODELL
Porszívózás vagy felmosás – alapmodellünk mindkettőre alkalmas
Szakíts időt az élet kellemesebb dolgaira, miközben takarítórobotjaink gondoskodnak a porszívózásról és a felmosásról. Alapmodellünk, az RCV 3 minden szokványos háztartási keménypadlót és rövid szálú szőnyegburkolatot önállóan és teljesen megbízhatóan tisztít – akkor is, amikor épp nem vagy otthon. Az alkalmazás segítségével a takarítást egyedi igényeidhez és otthonodhoz igazíthatod. Te döntöd el, hogy mikor mi legyen megtisztítva. Helyiségenként egyedi tisztítási programokat állíthatsz be. Meghatározhatsz tiltott zónákat vagy használhatod a "ponttisztítás" funkciót, hogy olyan pontokra navigálj, amelyek extra törődést igényelnek. Minden helyiség feltérképezésre kerül egy precíziós LiDAR navigációval és ultraérzékeny szenzorokkal, amelyek érzékelik a lépcsőfokokat és a nagy szintkülönbségeket, hogy a takarítási műveletek biztonságban történjenek.
Műszaki adatok
- Szívóteljesítmény: 2500 Pa
- Üzemidő: 120 perc
- 2 az 1-ben hulladáktartály (330 ml) frissvíztartállyal (170 ml)
- száraz portartály: 500 ml
Az RCV 3 funkciói
RCV 5 – AZ INTELLIGENS
Épp olyan alapos, mint az RCV 3 – mesterséges intelligenciával kiegészítve
Ha biztos szeretnél lenni abban, hogy a robotporszívó csak ott és úgy takarít, ahogy szeretnéd, akkor használd az RCV 5 mesterséges intelligenciáját. Csúcskategóriás modellünk a padlótisztítás minden nehézségétől megszabadít. A LiDAR navigációnak köszönhetően ez a robotporszívó és felmosógép kettős lézerrendszerrel és kamerával is rendelkezik, hogy megbízhatóan felismerjen és elkerüljön minden egyes akadályt. Csendes működéséből adódóan az RCV 5 igazán diszkrét lakótárs. Ez a robotikus takarítóasszisztens a kiválasztott programtól függően felporszívózza vagy épp felmossa a padlót. Az intenzív szőnyegtisztítást segíti az Auto Boost funkció, amely extra teljesítményt biztosít a textilszövetek portalanításához. Felmosó üzemmódban a robot nem megy át a szőnyegeken. Az applikációnak köszönhetően az RCV 5 irányítása is elképesztően egyszerű.
Műszaki adatok:
- Szívóteljesítmény: 5000 Pa
- Üzemidő: 120 perc
- Száraz portartály: 330 ml
- frissvíztartály: 240 ml
Az RCV 5 funkciói
RCF 3 – A KEMÉNYPADLÓ PROFI
A robotizált nedves tisztítás új korszaka!
Ismerd meg innovatív RCF 3 felmosó robotunkat a fáradságmentes padlótisztításhoz. A bevált FC hengeres technológiával eltávolítja a makacs szennyeződéseket, és automatikusan manőverezik a szőnyegek körül. Két tartály biztosítja a folyamatos friss vízellátást és a szennyezett víz hatékony összegyűjtését. Irányítsd a robotot kényelmesen alkalmazáson keresztül vagy egy gombnyomással. A rugalmasan testre szabható tisztítási módok széles körű alkalmazási lehetőségeket kínálnak. Az RCF 3 megbízható segítő hang- és alkalmazásutasításokkal. Fedezd fel a felmosás jövőjét az RCF 3 felmosórobottal!
Műszaki adatok:
- Területi teljesítmény: 80 m² (a tisztítási paraméterektől függően)
- Üzemidő: 120 min (Sensitiv-mód)
- piszkosvíz tartály: 115 ml
- Frissvíz tartály: 430 ml
Az RCF 3 funkciói
Szerelem van a levegőben. Miért is gondolnánk másként a padlótisztításra? Az RCF 3 pontosan ezt kínálja: a kemény padlók önálló, élvezetes felmosását. A Kärcher hengertechnológiának és a folyamatos friss vízellátásnak köszönhetően felülmúlja a többi robotot. Az RCF 3 minden kemény padlót makulátlanul tisztán tart, így több időd marad az élet kellemesebb dolgaira.
Az állatoknak kint kell maradniuk? Nálad biztosan nem. Mert az RCF 3 minden mancsnyomot könnyedén eltüntet. Az egyedülálló hengeres technológiának köszönhetően a felmosórobot a folyamatosan friss vízzel nedvesített forgó hengerével eltűnteti a nedves és száraz szennyeződéseket is. Vadul hangzik. De hihetetlenül jól működik.
Naponta mennyi minden landol valójában a padlón ahelyett, hogy a gyerekek szájába kerülne? Elég sok. De miért is kellene ezzel foglalkozni, amikor az RCF 3 elvégzi a munkát? Üdvözlünk a stresszmentes tisztaságban! Az RCF 3 felmosórobot innovatív görgős technológiájának és állandó friss vízellátásának köszönhetően szinte bármilyen szennyeződést könnyedén eltávolít - és soha nem fárad bele a kicsik utáni takarításba.
ÖNMŰKÖDŐ TAKARÍTÁS A HOME ROBOTS APPLIKÁCIÓVAL
A Kärcher Home Robots alkalmazással hozzáférhetsz felmosórobotod és robotporszívód minden fontos funkciójához. Az autonóm takarítás számos új lehetőséget kínál, többek között a takarítási időpontok beállítását és a takarítási ütemtervek létrehozását, függetlenül tartózkodási helyedtől. Még úton vagy, de szeretnéd elkezdeni a takarítást, mielőtt hazaérnél? Semmi gond, egyszerűen aktiváljd a robotot az okostelefonodon található alkalmazással, és vár a tiszta otthon. A Kärcher Home Robots alkalmazás ingyenesen elérhető az Apple App Store-ban vagy a Google Play-ben. Egyszerűen töltsd le, és azonnal kezdd el az első önálló takarítást.
Adatvédelem
Az okostelefonod Home Robots applikációja és a robotporszívó és felmosógéped közötti teljes adatátvitel felhőn keresztül történik, kizárólag Németországban található szervereket érintve. Németországi székhelyű gyártóként a Kärcher kiemelt jelentőséget tulajdonít az adatvédelemnek, és rendkívül nagy gondot fordít arra, hogy az ezzel kapcsolatos összes alkalmazandó jogszabályi követelmény teljesüljön. Rendszeres szoftver- és biztonsági frissítésekkel biztosítjuk, hogy az applikáció folyamatosan naprakész legyen, és adataid mindig biztonságban legyenek.
Takarítási területek létrehozása
A Kärcher robotporszívói és felmosógépei önműködő módon és tervszerűen tisztítanak. Az applikáción keresztül beállíthatunk „tiltott zónákat”, ha azt akarjuk, hogy a robot elkerüljön bizonyos területeket. Ha vannak olyan helyiségek az otthonodban, amelyeket porszívózni kell, de felmosni nem, akkor lehetőség van „felmosásmentes zónák” beállítására is. Ha pedig egész helyiségeket kell kihagyni, akkor úgynevezett „virtuális falak” beállításával megakadályozható, hogy a robot áthaladjon rajtuk. Mindez könnyen és magától értetődő módon konfigurálható az applikáció segítségével.
Különféle tisztítási módok
Home Robots applikációnk sokkal több funkciót kínál, mint az önműködő takarítás alapprogramja. Porszívózás, felmosás vagy e két takarítási program kombinációja – az applikációval minden kéznél van, így könnyedén kiválaszthatod az egyes helyiségek vagy területek takarítási módját. Emellett számos paramétert konfigurálhatsz egyéni igényeidnek megfelelően – a porszívózás szívóteljesítményétől a felmosás sebességéig.
Takarítási ütemterv 2.0
A Home Robots applikáció időzítő funkciójával saját takarítási ütemtervet készíthetsz a Kärcher robotporszívó és felmosógépedhez. Ezzel nemcsak azt adhatod meg, hogy a robot mely napokon és időpontokban dolgozzon, hanem azt is, hogy ez idő alatt mely területeket milyen takarítási programmal tisztítson meg. Mivel minden helyiség feltérképezésre kerül, a takarítási beállításokat helyiségenként külön-külön is beállíthatod.
Ponttisztítás és területtisztítás
Ha morzsa hullik a padlóra, vagy más szennyeződés keletkezik, két lehetőséged van. Egy bizonyos ponton található szennyeződés esetén az applikációban beállíthatod a konkrét helyet egy célzott ponttisztításhoz. Nagyobb területű szennyeződések esetén pedig arra használhatod az applikációt, hogy beállítsd a tisztítandó felület méretét egy gyors, de célzott köztes tisztításhoz.
Funkciók be- és kikapcsolása
Számos funkció, mint például az Auto Boost, a szőnyegérzékelés vagy az AI funkció egyesével kapcsolható ki-be a felhasználó igényeinek vagy kívánságának megfelelően. Például az Auto Boost kikapcsolható enyhén szennyezett szőnyegek esetében, így a tisztítás alacsony szívóerővel történik. Ez energiát takarít meg, és megnöveli a takarítással tölthető időt, mielőtt a robot visszatér a töltőállomásra.
Tartozékok statisztikái
A robotporszívóval és felmosógéppel szemben támasztott követelmények háztartásonként változnak a tisztítandó terület méretétől, a szennyeződés mértékétől és a tisztítási műveletek gyakoriságától függően. Így a tartozékok elhasználódásának üteme is eltérő. Ezért a Home Robots applikáció számon tartja az elhasználódás mértékét, például a kefékét, és jelzi, mikor kell cserélni a tartozékokat. Ez biztosítja, hogy a robot mindig tökéletesen felszerelt legyen, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa, és hogy a takarítási eredmények ne hagyjanak kívánnivalót maguk után.
Takarítási előzmények
Minden takarítási művelet valós időben rögzítésre és mentésre kerül a Home Robots applikációban. Ezzel érdekes információkhoz juthatunk a takarítórobot tevékenységéről. Hogy mikor melyik helyiségben volt a készülék, milyen távolságokat tett meg, és hány négyzetméternyi padlót porszívózott vagy mosott fel. Így folyamatosan követheted, hogy mit csinált a robotporszívód – még akkor is, amikor nem vagy otthon.
Egyéb funkciók
A Home Robots applikáció hozzáférést ad a takarítórobot minden fontos funkciójához. Rengeteg olyan extra funkcióhoz is, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak speciális helyzetekben. Az applikációval például távirányíthatod a robotodat, ha különösen trükkös helyre kell kormányoznod. Az okostelefon segítségével beállíthatod a beszédkimenet nyelvét és hangerejét is, vagy válaszokat kaphatsz a gyakori kérdésekre.